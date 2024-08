Ampul Fitilleri: Bir Sonraki Teknolojik Dönüşümümüze Neden Hazırız?

Portekiz rock müziğini ve daha spesifik olarak 1970'lerin Klasik Rock'ını seviyor. Barlar, kulüplerin spor salonları The Who'yu rotasyona tabi tutuyor. Uber sürücüleri, The Beatles ve Led Zeppelin'e adanmış bir radyo istasyonu olan "Best Rock FM"i ayarlıyor. Sloganı " Sadece klasik, hiçbir bok yok " olan popüler vintage temalı berber, Pink Floyd'un abartısız takdir sanatında öne çıkıyor. Orada, "The Dark Side of the Moon"u tam dinlediğim süre içinde genellikle sıcak havluyla tıraş oluyorum.





Savaş sonrası Portekiz, az sayıda kişinin hakim olduğu bir ekonomi ve sürekli gözetim ile sansür ve kurumsallık rejimi altında yaşıyordu. 1974'teki "Karanfil Devrimi" ile kansız bir sol askeri darbe "Üçüncü Cumhuriyet"i kurdu. Ülke, o dönemde yerleşik düzenin derisini değiştiren ve karşı kültürü benimseyen Batı dünyasına siyasi, sosyal ve kültürel olarak açılmaya başladı.





Bütün bir kültürün neden geçmişe dair mitlere olan aşkından vazgeçemediğine dair iki geçerli açıklama var. Birincisi, bazılarının sadece tek eşli tarih tutkunu olması: Portekizliler, İtalyanlar ve genel olarak Güney Avrupalılar, eski anıları başarı olarak kodluyorlar. İkinci psikanalitik açıklama, mantıksız bir ilerleme korkusuyla ve ilerleme ile başarısızlıklar arasındaki örtüşmeyle ilgilidir. Yakın tarih bu duyguyu daha da artırdı.





Web sitesinde ekonomik ve sosyal grafik koleksiyonuna rastlarsanız “WTF 1971'de Oldu mu?” Bu süre zarfında temel bir şeyin bozulduğu sonucuna varmamak zor. Grafikler bilimin durmuş olduğu bir hikayeyi anlatıyor gibi görünüyor. Portekiz, İtalya ve Batı'nın büyük bir kısmı bir tür 'Altın Çağ'ı özleyen kolektif bir nostaljiye teslim oluyor. Zamana ve geleceğe bakış açımız, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin evrimiyle el ele bağlıdır.





Altın Çağın geçmişte bir yerde olduğuna ve bir daha bulunamayacağına dair bilinçaltında kolektif bir inanç var. Kolektif, psikolojik düzeyde bu, ilerlemenin önündeki temel engellerden biridir. Bu, tüm popülasyonları nostaljiyle yaşamaya, yeni teknolojileri benimsemekten kaçınmaya ve ilerlemenin getirdiği her şeye karşı katı şüpheci olmaya mahkum ediyor. Bir bakıma teknoloji , insanları yoksulluktan kurtarmak için olağanüstü bir potansiyele sahip, ama aynı zamanda farklı zaman anlayışı paradigmaları da oluşturuyor.





Batının ilerleme düşüncesi hareket kavramı etrafında döner. İnsanoğlu geçmişte ilerledi, bugün de ilerlemektedir ve gelecekte de ilerlemesi beklenmektedir. Bu inancın temelleri, salt bireysel kaprislerden, ilerlemenin hiçbir şeyin karşı koyamayacağı tartışılmaz bir doğa kanunu olduğu varsayımına kadar uzanmaktadır.





İlerlemenin anlamsal çevresi, maddi dinamizmin yanı sıra ruhsal aydınlanmayı da içine alır. Yunanlılardan bu yana en yaygın ilerleme düşüncesi estetik ilerlemeye gönderme yapıyordu. Yunanlılar güzeli ve iyiyi tanımlamaya alışmışlardı. Çıplak erkek formunu yücelten, gerçeğe benzeyen mermer heykellerde başarılı oldular. Onlara göre güzellik, ölçek, orantı ve denge duygularımızı düzelterek ilerlemeyi aşılar.





Tarih boyunca ilerleme fikri, ilk Hıristiyanların cennet olarak adlandırdığı şeye de gönderme yaptı: ruhsal bir yücelik ve tüm fiziksel işkencelerden kurtuluş durumu. İnsanoğlu genel olarak ya "tüm yaratılışın yöneldiği çok uzaktaki ilahi bir olaya" zayıf bir inançla yaşamıştır. Ve bu hareketin bir ilerleme hareketi olduğu varsayılmıştır. Bu ilerleme perspektifi her zaman bireysel özgürlük, eşitlik ve adalet geleceği umudunu karakterize etmek için kullanılmıştır.





Ancak insanlığın kendini geliştirmesi fikri yalnızca Batı Medeniyeti'nde kök saldı. İlerleme, gelecekte uzak ve belirsiz bir zamanda mükemmele yakın bir duruma ulaşılıncaya kadar adım adım ilerleyen bir harekettir.





İlerleme fikrinin moderniteden ayrılamaz olduğunu ve bunun ancak Batı düşüncesinin nihayet Hıristiyan dogmasının prangalarını atmayı başarmasından sonra mümkün olduğunu varsaymak yanlış olmaz. Yunanlılar kader, Altın Çağ'ın yozlaşması, döngüler, sınırlamalar ve yaygın kötümserlik gibi düşüncelerden kurtulamadılar. Hıristiyanlar, bu dünyaya ait şeylerin hiçbir öneminin olmadığına inanarak zihinlerini tamamen doğaüstü olaylara yönelttiler.





Onun (komik) 2017 özel Louie CK, “Hıristiyanların her şeyi kazandığını” savunuyor. Ardından şunu ekliyor: “Eğer bana inanmıyorsanız, size bir soru sorayım: Tüm insan ırkına göre bu yıl hangi yıl? Ve neden?". Bir bakıma asıl hedefi tutturdu: Hıristiyanlık bir din değil, bilincin toplumsal alt katmanıdır. Bu bir kültür ve bir değerler sistemi; amansız bir iyimserlik kültürü.





Yunanlılar Altın Çağın geçmişe ait olduğuna inanıyorlardı. Altın Çağ istikrar, uyum ve refah dönemini ifade eder. O zamanlar insanların karınlarını doyurmak için çalışmaları gerekmiyordu. Dünya bol miktarda yiyecek sağladı. Yunan Altın Çağı mutlu bir çocukluk gibidir: beslenirsiniz, giydirilirsiniz, yıkanırsınız ve güvende ve korunurken annenizin gözlerine bakarsınız.





Çok uzun süre iyi giden her şey gibi, Altın Çağ da inanılmaz derecede sıkıcı olabilir. Sonunda Hıristiyanlık, zamanı geçmiş (büyük günah), şimdiki zaman (kurtuluş) ve gelecek (kurtuluş) şeklinde alternatif, doğrusal bir alt bölümlemeyle ortaya çıktı. Doğrusal zaman fikri bilim için de baştan çıkarıcıdır. Aydınlanma geçmişi cehalet olarak, varlığı araştırma olarak ve geleceği ise ilerleme olarak kovar.





Marx bile kendi açısından ateşli bir Hıristiyandı. Geçmişi sosyal adalet, bugünü sınıf çatışması ve geleceği sosyal adalet olarak görüyor. Freud, “Bir Yanılsamanın Geleceği”nde nevroz ve travmanın geçmişte, analizin şimdiki zamanda, şifanın ise gelecek olduğunu yazar. Bu Hıristiyanlığın iyimser dürtüsüdür. Geleceğe bak!





Ancak Yunanlılar için ölüm ciddi bir iştir. Sokrates döngüsü tamamlandığında intihar etti. Yunanlılar acıyı yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak görüyorlar. Hayat onlara “limon” verdiğinde “limonata” yapmazlar. Bunun yerine, fazla tantana olmadan " yeterli ve uzak duruyorlar" . Narenciye sıkma yok. Sadece pasif kabul.





Hıristiyanlar onlardan farklı olarak ölüme pek inanmazlar. Nietzsche, Hıristiyan zaman düşüncesinin, Yunan bakış açısını silen dahiyane bir fikir olduğuna inanır. Hıristiyanlıkta acının derin bir anlamı vardır, çünkü acıyı göstererek sonsuz yaşama erişim için pazarlık yaparken suçluluk ve günahlarınızın hesabını kapatmış olursunuz. Acı çekenler, acının cennette bir yer için değerli bir para birimi olduğu gerçeğinde teselli buluyorlar.





Ancak gelecek fikrinin tüm esrarengiz yönleri arasında (sonsuz sayıda olasılık, gerçekliğin zıttı olan umudun çekiciliği, gerçekle olan zor ilişkisi) belki de en kafa karıştırıcı olanı şudur: Geleceğin neden geleceği hemen belli değildir. niteliksel olarak şimdikinden daha iyi olmalı, aynı zamanda geçmişe göre önemli bir gelişme olmalıdır.





Yunanlıların bu ikileme verdiği yanıt pek de gizemli değil, çünkü onlar doğrusal değil döngüsel bir zaman görüşüne inanıyorlardı. Tarihin tekerrürden ibaret olduğu fikrini beslediler ve yaşlı vatandaşların deneyimlerini gençler için bir bilgi kaynağı olarak gördüler. Onlar için zaman, mevsimler gibi tekrarlanan döngülerden ilerler.





Bunun yerine Hıristiyanlar zamanın akışını tekrarlayan değil, tek yönlü olarak yorumluyorlar. Modern Batı'da gençler ilgili bilginin bekçileridir (bir düşünün) büyükbabana Bitcoin'i anlatmak ) ve yaşlılar değil. Ve haklı olarak tartışabilirsiniz. Çünkü onlar hayatlarının en güzel anını yaşıyorlar. Atletik hünerle güçlendirildiği için değil, yaratıcı, sezgisel bir kıvılcımla güçlendirildiği için.





İçinde “Düşünme, Hızlı ve Yavaş”, Daniel Kahneman, gençliğin sezgisel dürtüsünü ("Sistem 1") daha yavaş, daha bilinçli bir değerlendirmeden ("Sistem 2") ayırıyor. Açıklamanın test edilebileceğinden emin değilim ama mevcut teknolojik devrimi ve bununla birlikte zaman kavramının başkalaşımını yaratan Sistem 1'di.





Galileo, 20 yaşındayken sarkaçla ölçülebilir zaman fikrini teorize eden ilk kişiydi. Büyük İskender 33 yaşına gelmeden bilinen dünyanın çoğunu fethetti. Beethoven Beşinci'yi bestelediğinde 38 yaşındaydı. Einstein E = mc²'yi henüz 24 yaşındayken tanıttı. İsterseniz Silikon Vadisi üniversitesinden ayrılan kurucuları da buraya kaydedebilirsiniz. Hepsi gençliklerinin sezgi gücünü, çevrelerindeki gerçekliği ölçmek, fethetmek ve dönüştürmek için küçük harfli bir sihir eylemi olarak benimsediler.





Galileo ile Hıristiyanlık ve bilimsel ilerleme, doğrusal zaman kavramı ve geleceğe yönelik iyimserlik konusunda el sıkışıyor. Nietzsche'nin deyimiyle "Tanrı öldü" artık. Hıristiyanlık, gelecek fikrine iyimserlik aşılamak için bayrağı bilim ve teknolojiye devretti. Teknolojik ilerleme olmadan geleceğe dair iyimserlik olmaz.





Peter Thiel, anlamlı teknolojik devrimlerin yaklaşık yarım yüzyıl önce durduğuna inanıyor. Onun görüşü benzersiz değil. Bir sürü var çalışmalar 21. yüzyılın tanımlayıcı bir özelliği olarak bir tür bilimsel ve teknolojik platoyu vurgulayan ilerleme hızı (veya ilerleme eksikliği) üzerine.





Uzaylıların Dünya'yı çok uzaktan gözlemlediğini hayal edin. Sanatsal, dini ve estetik başarılarımızın herhangi bir anlam taşıması pek olası değildir. Ancak Neolitik devrim onlara anlamlı gelecektir. Doğayı yeniden şekillendirdi, insan nüfusunu artırdı ve insan dışı enerji kaynaklarından yararlandı. Bu, tüm insanlığı ortak, karmaşık bir sisteme bağlamanın ilk adımıydı.

Ancak Neolitik Devrim'in icat edilmesi yüzyıllar, yayılması ise bin yıl sürdü.





19. yüzyılın sonlarında piyasaya çıkan teknik yenilikler farklıydı. Aynı derecede çığır açıcı değişikliklere de yol açtılar; ancak bunların ardındaki yenilikler, tek bir insan ömrü boyunca icat edildi. Yörüngedeki hayali gözlemcilerimiz ilk kez Dünya'nın karanlık tarafının ışıkla parıldadığını görecekti.





1800'lü yılların sonlarında yaşanan teknik gelişmeler sayesinde insanın seyahat biçimleri, iletişim ortamları, insanın çevreyi ısıtma, oluşturma ve şekillendirme yöntemleri ve tüm bu harikalara güç veren enerji akışının kaynağı hepsi değişti. Bu, genel olarak bugün hâlâ içinde yaşadığımız uygarlığın aynısıdır.





Bu yeni dünyayı mümkün kılan teknik icatların listesi oldukça küçüktür: buhar türbinleri, içten yanmalı motorlar, elektrik motorları, akkor ışık, elektromanyetik dalgalar, fotoğraf filmi, alüminyum eritme, çelik, betonarme, nitrogliserin ve sentezlenmiş amonyak. Bu malzemelerin çoğu Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ticari uygulamalara tanık oldu.





Hayvanların gücüyle çalışan, düşük kütleli bir uygarlıktan elektrikli, mekanik, yüksek kitleli bir uygarlığa geçiş, türümüzün çamurdan köylerin yerini çelikten şehirlerin almasına olanak sağladı. Bu geçiş, 20. yüzyılda Amerika, Avrupa ve Japonya'nın yayılmasının patlama yıllarını ve 21. yüzyılda Çin'in büyümesini açıklamaktadır.





İlginçtir ki Thiel, dönüm noktasını nükleer karşıtı hareketin yükselişi ve karşı kültürün çiçek açması ile konumlandırıyor; bu, maddi reddedilme ve deneyimsel kucaklaşma çağıdır. Thiel, Batı uygarlığını keşif, keşif ve ilerleme tarihiyle tanımlıyor. Batı kültürü maddeden yüz çevirmişse, gerçekten yeniliğe de sırtını dönmüştür.





Teknolojik inovasyonla ilişkimiz düşündüğümüzden daha derinlere dayanıyor. Zamana bakış açımızı ve geleceğe yönelik iyimserliğimizi kapsar. Kolektif bir hareket hissi ve bizi birbirimize yapıştıran görünmez bir katman yaratır.





Teknoloji tarihçisi Carlota Perez, uygarlığımızdaki beş büyük teknolojik dönüşümün hepsinin aynı döngüsel modeli sergilediğini savunuyor. Mali sermaye ile üretim sermayesi arasındaki etkileşim mali balonlar yaratır ve bu da eşitsiz kaynak dağıtımına, toplumsal huzursuzluğa ve bir sonraki atılım için aciliyet duygusuna yol açar.





Silikon Vadisi algoritmik bir devrim hayal ediyor. Ancak tüm bilgi çağı teknolojileri koordinasyon, organize etme, ayarlama, merkezileştirme ve merkezi olmayanlaştırma Mevcut üretim tarzlarının Bu yeterli olmayacaktır. Gelecekteki bir patlama organizasyon ve bilgideki gelişmelerden kaynaklanmayacak. Büyüme, tüm toplumun fiziksel dönüşümüdür. Çamurdan betona. Ahşaptan çeliğe. Dinamolar için ter atın. Dinamitlemek için kürekler. Ampullere fitiller. Arabalardan arabalara, uçaklara.





İnternet, telekomünikasyon ve devrim niteliğindeki serbest bilgi akışı 1970'lerde başladı. O zamandan beri çok az şey inşa edildi. Büyük teknolojik dönüşümlerin kırk yıllık döngüsel bir şemayı takip ettiği doğruysa, bir sonraki dönüşümümüz için oldukça olgunuz.