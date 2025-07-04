Profound’un verileri, ChatGPT’nin AI arama sonuçlarının Google’ın geleneksel arama sonuçlarının sadece %12’sini aştığını gösteriyor.

derinAthenaHQ ve AthenaHQ, şirket markalarının bu değişikliği yönlendirmelerine yardımcı olmak için yanıt motor optimizasyonu (AEO) platformlarını geliştirdiler.

Profound, kurumsal ölçekte AI görünürlüğünü sağlar ve dünyanın en büyük markalarından bazılarıyla çalışır.Sınırsız benzersiz talimatlar, gerçek zamanlı AI crawler izleme ve AI konuşma analizi, özel bir AI arama stratejisi ve 5 dakikalık bir SLA gibi özel yetenekleri analiz eder.

AthenaHQ, kredi tabanlı ölçeklendirme ile kurumsal abonelikler sunar, ancak birçok büyük veya iyi bilinen müşteriye, AI içerik oluşturma ve ulaşım yeteneğine, AI uzmanlarına erişimine ve 2 saatlik bir SLA'ya sahip değildir.

Ölçülebilir, güvenilir ve hareketli AI arama optimizasyonu gerektiren kurumsal kuruluşlar için, Profound, daha büyük markaların kazanmasına yardımcı olmak için üstün değer, stratejik ortaklık ve önemli ölçüde daha fazla deneyim sunar.

Profound vs. AthenaHQ İnceleme

derin

Enterprise Brands için temelden inşa edilmiştir:

Gerçek zamanlı AI bot izleme, AI arama hacmi anlayışları, AI ticareti için ürün görünürlüğü optimizasyonu ve otomatik içerik oluşturma gibi özel özellikler

Günlük olarak analiz edilen 200,000'e kadar benzersiz talimatları destekleyen kurumsal hacim

Haftalık senkronizasyonlarla özel bir AI Arama Stratejisi ekibi ile stratejik ortaklıklar

50+ ülkede ve 15+ dilde küresel kapsama, haftalık olarak daha fazla

SOC 2 Tip II uyumluluğu ve SSO işlevselliği ile kurumsal düzeyde güvenlik

Özel Slack kanalları ve 5 dakikalık SLA'lar ile beyaz eldiven desteği

Kanıtlanmış kurumsal sonuçlar, Ramp, 1840 ve Company, MongoDB, Docusign ve diğerleri gibi markaların AI varlığını kontrol etmelerine yardımcı olur.

AEO ile ilgili AI tarafından oluşturulan yanıtlarda, AthenaHQ'nın 0.2% puanıyla karşılaştırıldığında Profound ile ölçülebilir performans farkı 34.4% görünürlüğe ulaştı

Ateşli

Pay-as-you-scale modeliyle kendi kendine hizmet ihtiyaçları için tasarlanmıştır:

Daha fazla kullanım için kredi tabanlı bir modelle esnek ölçeklendirme

Görüşler, içerik oluşturma ve ulaşım için otomatik iş akışları

2 saatlik kurumsal yanıt süresi ile endüstri standardı desteği

Yetenek karşılaştırması: Derin vs. AthenaHQ

Capability Profound AthenaHQ Pricing Model Custom enterprise pricing Subscription + extra credits Team Access Unlimited Unlimited Response Analysis Unlimited Unlimited AI Engines ChatGPT, Google AI Mode, Gemini, Google AIO, Perplexity, and Copilot (Claude, MetaAI, DeepSeek, Grok, and more in development) ChatGPT, Google AI Mode, Gemini, Google AIO, Perplexity, Copilot, Claude Global Coverage 50+ countries and 15+ languages, with more added weekly Unlimited languages and regions Key Features Agent Analytics, Conversation Explorer, Shopping Analytics, Content Briefs, Actions Automated outreach, content creation Analytics Depth Advanced sentiment themes, citation categorization, competitive analysis Automated optimization focus Security SOC 2 Type II, SSO, role-based access control, unlimited data retention SSO, unlimited data retention Support Up to 5-minute SLA, dedicated AI Search Strategist team 2-hour SLA, expert network access API Access Real-time data exchange with no rate limits Custom enterprise access

Fiyat Modeli

Custom Enterprise Fiyatları

Ödeme + Ekstra Krediler

Ekip Erişim

Sınırsız

Sınırsız

cevap analizi

Sınırsız

Sınırsız

ve motorları

ChatGPT, Google AI Modu, Gemini, Google AIO, Şaşkınlık ve Copilot (Claude, MetaAI, DeepSeek, Grok ve daha fazlası geliştiriliyor)

ChatGPT, Google AI Modu, Gemini, Google AIO, Şaşkınlık, Copilot, Claude

Küresel Kapsama

50+ ülke ve 15+ dil, haftalık olarak ekle

Sınırsız Diller ve Bölgeler

Anahtar Özellikler

Agent Analytics, Konuşma Explorer, Alışveriş Analytics, İçerik Briefs, Eylemler

Otomatik ulaşım, içerik oluşturma

Analiz Derinliği

Gelişmiş duygusal temalar, citat kategorizasyonu, rekabetçi analiz

Otomatik odak optimizasyonu

Güvenlik

SOC 2 Tip II, SSO, rol tabanlı erişim kontrolü, sınırsız veri saklama

SSO, sınırsız veri saklama

Destek

5 dakikalık SLA, özel AI Arama Stratejisti ekibi

2 saatlik SLA, uzman ağ erişimi

Ateş erişimi

Ücret sınırları olmadan gerçek zamanlı veri paylaşımı

Custom Enterprise Erişim

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Neden Enterprise Brands Derinleri Tercih Ediyor

Rekabetçilerin AI aramasında üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğunuz anlayışları alın

derinliğiAnalitik AjanTam müşteri yolculuğu analizi için GA4 entegrasyonu ile alanınızda gerçek zamanlı AI bot izleme sağlar. Answer Engine Insights, markanın sözlerini izler ve AI'nin markanız hakkında ne söylediğini ortaya çıkarır.Konuşma ExplorerAI anahtar kelime ve konu hacmini analiz ederken, Shopping, ürün görünürlüğünü AI ticaretinde optimize eder. AthenaHQ, derin analitik anlayışlardan ziyade otomatik iş akışlarına odaklanır.

Yavaşlama olmadan ölçeklenin ve rekabet avantajınızı koruyun

Profound, günde müşteriye 200,000'e kadar benzersiz çağrıları sınırsız veri saklama ile analiz eder. planlarımız kurumsal ihtiyaçlara uyar, AI görünürlüğünü analiz eder ve kredi tabanlı yükseltmelerin yarattığı tahmin edilemez fiyatlandırma olmaksızın uygulanabilir anlayışlar sağlar. AthenaHQ'nın kredi tabanlı modeli, ölçeklenirken tutarsız harcamalara yol açar, potansiyel olarak pahalı plan değişikliklerini zorlar.

Kritik sorunları dakikalar içinde çözün ve uzman tavsiyeler alın

Özel Slack kanalları ve 5 dakikalık bir SLA ile Profound, hızlı hareket eden kurumsal ekiplerin ihtiyaç duydukları destek sunar. özel AI Arama Stratejisi ekibimiz, rekabetçi zekayı ve özel önerileri paylaşarak stratejik bir ortaklık kurar. AthenaHQ, 2 saatlik bir SLA ve uzman ağına erişim sunar.

Hassas verileri korumak ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak

Derin tekliflerSOC 2 Tipi IIuyumluluk, SSO entegrasyonu, rol tabanlı erişim kontrolü ve otomatik günlük yedekleme - kurumsal markaların ihtiyaç duyduğu güvenlik standartlarını ve denetim yeteneklerini destekler. AthenaHQ temel SSO sunar, ancak SOC 2 Tipi II uyumluluğu ve kapsamlı denetim yeteneklerine sahip değildir.

Kurumsal yatırımları haklı kılan ölçülebilir bir ROI elde edin

Profound ile Ramp, AI görünürlüğünü 7 kat arttırarak sekizinci en görünür fintech markası haline geldi. 1840 & Company görünmezden uzaktan personel alanında en görünür beş markanın biri haline geldi, 11% AI görünürlüğüne ulaştı. performans testleri açık bir fark gösteriyor, Profound'un 34.4% AI görünürlüğüne AthenaHQ'nın 0.2%'sine kıyasla ulaşmasıyla.

Dağıtılmış ekipler ve bölgeler arasındaki operasyonları basitleştirin

50'den fazla ülke ve 15'den fazla dil desteği ( haftalık olarak genişliyor) ve çoklu müşteri yönetimi için ajans odaklı bir "God View" desteği ile Profound, karmaşık kurumsal operasyonlarla birlikte ölçeklenmek üzere inşa edilmiştir.

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Ne derin bir farklılık yarattı

Anahtar Kelimeler Engine Insights

AI görünürlüğünü takip edin ve ChatGPT, Perplexity, Google AIO ve diğer büyük platformlarda AI markanızı nerede ve nasıl anlattığını görün. Görünürlüğünü ve ses payını ölçün, AI markanızı nasıl tarif ettiğini analiz edin ve hangi web sitelerinin AI tarafından üretilen yanıtları etkilediğini belirleyin.

Analitik Ajan

AI tarayıcılarının ve yanıt motorlarının web sitenizle nasıl etkileşime girdiğini tam olarak anlayın. ne zaman, ne sıklıkla ve hangi AI botları içeriğinize erişir. hangi sayfaları tercih eden AI modellerini tanımlayın, web sitenizin teknik yapısını AI indeksleme için optimize edin ve GA4 entegrasyonumuzla AI arama etkilerinin web sitenize nasıl tıkladığını ölçün.

Konuşma Explorer

ChatGPT, Şaşkınlık ve Copilot'ta ne sıklıkla ilgili konuları tartışıyoruz - başka bir platformun sağladığı bilgiler. Profound, LLM'lerin yanı sıra dünyanın en büyük gerçek kullanıcı sohbet veritabanına erişim sağlar. Trend konuları belirleyin ve AI görünürlük stratejinizi gerçek sohbet verileriyle yönlendirin.

Alışveriş Analizi

Ürünlerinizi ChatGPT Alışveriş ve diğer AI ticaret özelliklerinde nasıl görüntüleyeceğinizi optimize edin. Ürün görünürlüğünü takip edin, ürün maruziyetini arttırmak için yüksek etkili anahtar kelimeleri bulun, rekabetçi ürünleri ve perakendecileri analiz edin ve ürünlerinizin AI tarafından desteklenen alışveriş önerilerinde nasıl temsil edildiğini iyileştirin.

İçerik Oluşturma & Güçlü Eylemler

Etkili içerik sinyallerine dayanan kazançlı, sosyal ve mülkiyetli kanallarda stratejik öneriler alın. Profound, milyarlarca AI sinyallerine dayanan dünya standartlarındaki içerik resimleri oluşturmanıza yardımcı olur.

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Profound Enterprise Brands'ın AI Görünürlüğünü Nasıl Arttırmasına Yardımcı Oldu

Ramp

Ramp 7x AI Görünürlüğünün Artışına UlaştıÜcretli hesaplarda, bir ay içinde yüzde 3,2’den yüzde 22,2’ye yükseldi ve Profound’s Answer Engine Insights’in yardımıyla ücretli hesap sektöründe fintech markaları arasında 19’dan 8’e yükseldi.

1840 ve Şirket

1840 & Company, AI görünürlüğünü %0’dan %11’e yükselttiBir ay içinde uzaktan personel kurmak, AI yönlendirilmiş arama alanında en iyi beş oyuncuya dönüşmek ve Profound’s Citation Analysis’in yardımıyla istikrarlı oyuncularla Toptal ve Upwork’e karşı başarılı bir şekilde rekabet etmek.

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Enterprise AI Arama Optimizasyonu için Açık Seçim

AthenaHQ, AI arama optimizasyonu için sağlam otomasyon yeteneklerini sunarken, Profound, önde gelen markaların AI görünürlüğünü kazanmak için ihtiyacı olan kapsamlı kurumsal çözümdür.

Profound, başka bir platformun yapamadığı şeyleri sunar: Marka ve konuları AI motorlarında tam olarak nasıl aradığını görme yeteneği, web sitenizi gerçek zamanlı olarak ziyaret eden her AI botunu izleme ve ürünlerin AI ticaret sonuçlarında nasıl görüntülendiğini analiz etme yeteneği – otomatik içerik oluşturma ve iş akışlarınızı basitleştirmek için AI güçlendirilen Copilot ile.

Kurumsal markaların neden Profound'u seçtiğini ve zaten kurumsal düzeye geçiş yaptıkları endüstri liderlerine katılmayı düşünün.AEO Hakkında