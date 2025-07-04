AI Arama SEO'yu Kırıyor - İşte Onu Yerleştirmek İçin Yapılan Platform

Profound’un verileri, ChatGPT’nin AI arama sonuçlarının Google’ın geleneksel arama sonuçlarının sadece %12’sini aştığını gösteriyor.
derinAthenaHQ ve AthenaHQ, şirket markalarının bu değişikliği yönlendirmelerine yardımcı olmak için yanıt motor optimizasyonu (AEO) platformlarını geliştirdiler.
- Profound, kurumsal ölçekte AI görünürlüğünü sağlar ve dünyanın en büyük markalarından bazılarıyla çalışır.Sınırsız benzersiz talimatlar, gerçek zamanlı AI crawler izleme ve AI konuşma analizi, özel bir AI arama stratejisi ve 5 dakikalık bir SLA gibi özel yetenekleri analiz eder.
- AthenaHQ, kredi tabanlı ölçeklendirme ile kurumsal abonelikler sunar, ancak birçok büyük veya iyi bilinen müşteriye, AI içerik oluşturma ve ulaşım yeteneğine, AI uzmanlarına erişimine ve 2 saatlik bir SLA'ya sahip değildir.
Ölçülebilir, güvenilir ve hareketli AI arama optimizasyonu gerektiren kurumsal kuruluşlar için, Profound, daha büyük markaların kazanmasına yardımcı olmak için üstün değer, stratejik ortaklık ve önemli ölçüde daha fazla deneyim sunar.
Profound vs. AthenaHQ İnceleme
derin
Enterprise Brands için temelden inşa edilmiştir:
- Gerçek zamanlı AI bot izleme, AI arama hacmi anlayışları, AI ticareti için ürün görünürlüğü optimizasyonu ve otomatik içerik oluşturma gibi özel özellikler
- Günlük olarak analiz edilen 200,000'e kadar benzersiz talimatları destekleyen kurumsal hacim
- Haftalık senkronizasyonlarla özel bir AI Arama Stratejisi ekibi ile stratejik ortaklıklar
- 50+ ülkede ve 15+ dilde küresel kapsama, haftalık olarak daha fazla
- SOC 2 Tip II uyumluluğu ve SSO işlevselliği ile kurumsal düzeyde güvenlik
- Özel Slack kanalları ve 5 dakikalık SLA'lar ile beyaz eldiven desteği
- Kanıtlanmış kurumsal sonuçlar, Ramp, 1840 ve Company, MongoDB, Docusign ve diğerleri gibi markaların AI varlığını kontrol etmelerine yardımcı olur.
- AEO ile ilgili AI tarafından oluşturulan yanıtlarda, AthenaHQ'nın 0.2% puanıyla karşılaştırıldığında Profound ile ölçülebilir performans farkı 34.4% görünürlüğe ulaştı
Ateşli
Pay-as-you-scale modeliyle kendi kendine hizmet ihtiyaçları için tasarlanmıştır:
- Daha fazla kullanım için kredi tabanlı bir modelle esnek ölçeklendirme
- Görüşler, içerik oluşturma ve ulaşım için otomatik iş akışları
- 2 saatlik kurumsal yanıt süresi ile endüstri standardı desteği
Yetenek karşılaştırması: Derin vs. AthenaHQ
|
Capability
|
Profound
|
AthenaHQ
|
Pricing Model
|
Custom enterprise pricing
|
Subscription + extra credits
|
Team Access
|
Unlimited
|
Unlimited
|
Response Analysis
|
Unlimited
|
Unlimited
|
AI Engines
|
ChatGPT, Google AI Mode, Gemini, Google AIO, Perplexity, and Copilot (Claude, MetaAI, DeepSeek, Grok, and more in development)
|
ChatGPT, Google AI Mode, Gemini, Google AIO, Perplexity, Copilot, Claude
|
Global Coverage
|
50+ countries and 15+ languages, with more added weekly
|
Unlimited languages and regions
|
Key Features
|
Agent Analytics, Conversation Explorer, Shopping Analytics, Content Briefs, Actions
|
Automated outreach, content creation
|
Analytics Depth
|
Advanced sentiment themes, citation categorization, competitive analysis
|
Automated optimization focus
|
Security
|
SOC 2 Type II, SSO, role-based access control, unlimited data retention
|
SSO, unlimited data retention
|
Support
|
Up to 5-minute SLA, dedicated AI Search Strategist team
|
2-hour SLA, expert network access
|
API Access
|
Real-time data exchange with no rate limits
|
Custom enterprise access
Fiyat Modeli
Custom Enterprise Fiyatları
Ödeme + Ekstra Krediler
Ekip Erişim
Sınırsız
Sınırsız
cevap analizi
Sınırsız
Sınırsız
ve motorları
ChatGPT, Google AI Modu, Gemini, Google AIO, Şaşkınlık ve Copilot (Claude, MetaAI, DeepSeek, Grok ve daha fazlası geliştiriliyor)
ChatGPT, Google AI Modu, Gemini, Google AIO, Şaşkınlık, Copilot, Claude
Küresel Kapsama
50+ ülke ve 15+ dil, haftalık olarak ekle
Sınırsız Diller ve Bölgeler
Anahtar Özellikler
Agent Analytics, Konuşma Explorer, Alışveriş Analytics, İçerik Briefs, Eylemler
Otomatik ulaşım, içerik oluşturma
Analiz Derinliği
Gelişmiş duygusal temalar, citat kategorizasyonu, rekabetçi analiz
Otomatik odak optimizasyonu
Güvenlik
SOC 2 Tip II, SSO, rol tabanlı erişim kontrolü, sınırsız veri saklama
SSO, sınırsız veri saklama
Destek
5 dakikalık SLA, özel AI Arama Stratejisti ekibi
2 saatlik SLA, uzman ağ erişimi
Ateş erişimi
Ücret sınırları olmadan gerçek zamanlı veri paylaşımı
Custom Enterprise Erişim
—
Neden Enterprise Brands Derinleri Tercih Ediyor
Rekabetçilerin AI aramasında üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğunuz anlayışları alın
derinliğiAnalitik AjanTam müşteri yolculuğu analizi için GA4 entegrasyonu ile alanınızda gerçek zamanlı AI bot izleme sağlar. Answer Engine Insights, markanın sözlerini izler ve AI'nin markanız hakkında ne söylediğini ortaya çıkarır.Konuşma ExplorerAI anahtar kelime ve konu hacmini analiz ederken, Shopping, ürün görünürlüğünü AI ticaretinde optimize eder. AthenaHQ, derin analitik anlayışlardan ziyade otomatik iş akışlarına odaklanır.
Yavaşlama olmadan ölçeklenin ve rekabet avantajınızı koruyun
Profound, günde müşteriye 200,000'e kadar benzersiz çağrıları sınırsız veri saklama ile analiz eder. planlarımız kurumsal ihtiyaçlara uyar, AI görünürlüğünü analiz eder ve kredi tabanlı yükseltmelerin yarattığı tahmin edilemez fiyatlandırma olmaksızın uygulanabilir anlayışlar sağlar. AthenaHQ'nın kredi tabanlı modeli, ölçeklenirken tutarsız harcamalara yol açar, potansiyel olarak pahalı plan değişikliklerini zorlar.
Kritik sorunları dakikalar içinde çözün ve uzman tavsiyeler alın
Özel Slack kanalları ve 5 dakikalık bir SLA ile Profound, hızlı hareket eden kurumsal ekiplerin ihtiyaç duydukları destek sunar. özel AI Arama Stratejisi ekibimiz, rekabetçi zekayı ve özel önerileri paylaşarak stratejik bir ortaklık kurar. AthenaHQ, 2 saatlik bir SLA ve uzman ağına erişim sunar.
Hassas verileri korumak ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak
Derin tekliflerSOC 2 Tipi IIuyumluluk, SSO entegrasyonu, rol tabanlı erişim kontrolü ve otomatik günlük yedekleme - kurumsal markaların ihtiyaç duyduğu güvenlik standartlarını ve denetim yeteneklerini destekler. AthenaHQ temel SSO sunar, ancak SOC 2 Tipi II uyumluluğu ve kapsamlı denetim yeteneklerine sahip değildir.
Kurumsal yatırımları haklı kılan ölçülebilir bir ROI elde edin
Profound ile Ramp, AI görünürlüğünü 7 kat arttırarak sekizinci en görünür fintech markası haline geldi. 1840 & Company görünmezden uzaktan personel alanında en görünür beş markanın biri haline geldi, 11% AI görünürlüğüne ulaştı. performans testleri açık bir fark gösteriyor, Profound'un 34.4% AI görünürlüğüne AthenaHQ'nın 0.2%'sine kıyasla ulaşmasıyla.
Dağıtılmış ekipler ve bölgeler arasındaki operasyonları basitleştirin
50'den fazla ülke ve 15'den fazla dil desteği ( haftalık olarak genişliyor) ve çoklu müşteri yönetimi için ajans odaklı bir "God View" desteği ile Profound, karmaşık kurumsal operasyonlarla birlikte ölçeklenmek üzere inşa edilmiştir.
—
Ne derin bir farklılık yarattı
Anahtar Kelimeler Engine Insights
AI görünürlüğünü takip edin ve ChatGPT, Perplexity, Google AIO ve diğer büyük platformlarda AI markanızı nerede ve nasıl anlattığını görün. Görünürlüğünü ve ses payını ölçün, AI markanızı nasıl tarif ettiğini analiz edin ve hangi web sitelerinin AI tarafından üretilen yanıtları etkilediğini belirleyin.
Analitik Ajan
AI tarayıcılarının ve yanıt motorlarının web sitenizle nasıl etkileşime girdiğini tam olarak anlayın. ne zaman, ne sıklıkla ve hangi AI botları içeriğinize erişir. hangi sayfaları tercih eden AI modellerini tanımlayın, web sitenizin teknik yapısını AI indeksleme için optimize edin ve GA4 entegrasyonumuzla AI arama etkilerinin web sitenize nasıl tıkladığını ölçün.
Konuşma Explorer
ChatGPT, Şaşkınlık ve Copilot'ta ne sıklıkla ilgili konuları tartışıyoruz - başka bir platformun sağladığı bilgiler. Profound, LLM'lerin yanı sıra dünyanın en büyük gerçek kullanıcı sohbet veritabanına erişim sağlar. Trend konuları belirleyin ve AI görünürlük stratejinizi gerçek sohbet verileriyle yönlendirin.
Alışveriş Analizi
Ürünlerinizi ChatGPT Alışveriş ve diğer AI ticaret özelliklerinde nasıl görüntüleyeceğinizi optimize edin. Ürün görünürlüğünü takip edin, ürün maruziyetini arttırmak için yüksek etkili anahtar kelimeleri bulun, rekabetçi ürünleri ve perakendecileri analiz edin ve ürünlerinizin AI tarafından desteklenen alışveriş önerilerinde nasıl temsil edildiğini iyileştirin.
İçerik Oluşturma & Güçlü Eylemler
Etkili içerik sinyallerine dayanan kazançlı, sosyal ve mülkiyetli kanallarda stratejik öneriler alın. Profound, milyarlarca AI sinyallerine dayanan dünya standartlarındaki içerik resimleri oluşturmanıza yardımcı olur.
—
Profound Enterprise Brands'ın AI Görünürlüğünü Nasıl Arttırmasına Yardımcı Oldu
Ramp
Ramp 7x AI Görünürlüğünün Artışına UlaştıÜcretli hesaplarda, bir ay içinde yüzde 3,2’den yüzde 22,2’ye yükseldi ve Profound’s Answer Engine Insights’in yardımıyla ücretli hesap sektöründe fintech markaları arasında 19’dan 8’e yükseldi.
1840 ve Şirket
1840 & Company, AI görünürlüğünü %0’dan %11’e yükselttiBir ay içinde uzaktan personel kurmak, AI yönlendirilmiş arama alanında en iyi beş oyuncuya dönüşmek ve Profound’s Citation Analysis’in yardımıyla istikrarlı oyuncularla Toptal ve Upwork’e karşı başarılı bir şekilde rekabet etmek.
—
Enterprise AI Arama Optimizasyonu için Açık Seçim
AthenaHQ, AI arama optimizasyonu için sağlam otomasyon yeteneklerini sunarken, Profound, önde gelen markaların AI görünürlüğünü kazanmak için ihtiyacı olan kapsamlı kurumsal çözümdür.
Profound, başka bir platformun yapamadığı şeyleri sunar: Marka ve konuları AI motorlarında tam olarak nasıl aradığını görme yeteneği, web sitenizi gerçek zamanlı olarak ziyaret eden her AI botunu izleme ve ürünlerin AI ticaret sonuçlarında nasıl görüntülendiğini analiz etme yeteneği – otomatik içerik oluşturma ve iş akışlarınızı basitleştirmek için AI güçlendirilen Copilot ile.
Kurumsal markaların neden Profound'u seçtiğini ve zaten kurumsal düzeye geçiş yaptıkları endüstri liderlerine katılmayı düşünün.AEO Hakkında
Demo Alın