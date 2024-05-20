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    Extreme Axions Açıklandı: Sonuçile@cosmological
    460 okumalar
    460 okumalar

    Extreme Axions Açıklandı: Sonuç

    ile Cosmological thinking: time, space and universal causation 2m2024/05/20
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    Çok uzun; Okumak

    Bu makalede araştırmacılar aşırı eksenleri tanıtarak bunların kozmolojideki küçük ölçekli yapı üzerindeki etkilerini, özellikle de Ly-α ormanı ölçümlerini araştırıyorlar.
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    Cosmological thinking: time, space and universal causation HackerNoon profile picture
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    Bu makale arxiv'de CC 4.0 lisansı altında mevcuttur.

    Yazarlar:

    (1) HARRISON WINCH, Toronto Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Bölümü ve Toronto Üniversitesi Dunlap Astronomi ve Astrofizik Enstitüsü;

    (2) RENEE' HLOZEK, Toronto Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Bölümü ve Toronto Üniversitesi Dunlap Astronomi ve Astrofizik Enstitüsü;

    (3) DAVID JE MARSH, Teorik Parçacık Fiziği ve Kozmoloji, King's College London;

    (4) DANIEL GRIN, Haverford Koleji;

    (5) KEIR K. ROGERS, Dunlap Astronomi ve Astrofizik Enstitüsü, Toronto Üniversitesi.

    Bağlantı Tablosu

    5. SONUÇLAR

    Aşırı eksenler, hem sicim teorisinden ilginç teorik gerekçelere hem de somut kozmolojik gözlemlenebilirlere sahip olan ilginç bir karanlık madde modelleri sınıfını temsil eder. Daha önce, bunların en büyük dezavantajlarından biri, hızlı alan salınımlarını modellemenin yüksek hesaplama maliyetiydi. Bu çalışmada, mevcut axionCAMB yazılımına, önceki modellerin birkaç gün sürdüğü aşırı eksen modelleri için MPS ve CMB gözlemlenebilirlerini yaklaşık 7 saniyede hesaplamasına olanak tanıyan yeni bir uzantı ekledik. Bu gözlemlenebilirler, eksen kütlesi, eksen DM yoğunluk oranı ve aşırı eksen başlangıç açısına ilişkin bir dizi değerin yanı sıra bir dizi sıradan kozmolojik parametre için hesaplanabilir. Aşırı eksenlerin bu hızlı modellemesini, axionCAMB'nin sıvı yaklaşımının değiştirilmiş bir versiyonunu kullanarak, başlangıç koşullarını ince ayarlanmış başlangıç açılarına izin verecek şekilde yeniden yapılandırarak, salınım fazı sırasında takyonik büyümeyi yansıtacak şekilde etkili sıvı ses hızını değiştirerek ve bir uygulama uygulayarak başardık. Hızlı hesaplamaya olanak sağlamak için eksen arka plan akışkan değişkenlerinin verimli arama tablosu.


    Mongo DB
    L O A D I N G
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    Cosmological thinking: time, space and universal causation @cosmological
    From Big Bang's singularity to galaxies' cosmic dance the universe unfolds its majestic tapestry of space and time.
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    purcat-imgscience #cosmological-modeling #axions #dark-matter #axion-like-particles #computational-cosmology #hydrodynamical-analysis #lyman-alpha-forest #cosmology

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