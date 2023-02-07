Zuck'ın Meta Hırsı Şirketini (ve Net Değerini) Yerle Bir Etti

Milyarlarca dolar gibi 'B' ile yanıyor
Matrix "metaevresine" uyum sağlıyor.
Peki Reality Labs kaç milyar doları yaktı diye soruyorsunuz? Peki ………….. 13,72 dolar. Bu kadar.
Bağlamda, 13,72 milyar dolarlık zarar, Meta'nın 2022'nin tamamında elde ettiği gelirin %10'undan biraz fazla. Ancak bu yeterince iyi bir ölçek değil, dolayısıyla daha iyi bir örnek: 13,72 milyar dolar, Zuck'ın gelirinin neredeyse %20'si .
Yani temel olarak Zuck, çok az sonuç veren veya hiç sonuç vermeyen başarısız bir gösteriş projesinde net servetinin beşte birini tek bir yılda yaktı. Daha da kötüsü Meta, metaveriye yatırım yapmaya devam edeceği konusunda kararlı çünkü "
distopya cennetini hayata geçirmekten sorumlu olan) Reality Labs, 2022'de rezerve edilenleri bile aşarak kayıplar yayınlamaya devam edecek. Bu böyle devam ederse Zuck, beş yıl veya daha kısa bir süre içinde tüm net varlığını kaybedecek.
Ancak Meta için durum o kadar da kötü değil. Şirket, geçen hafta üç aylık ve tüm yıl sonuçlarının açıklanmasının ardından, 40 milyar dolarlık hisse geri alımına ilişkin sürpriz duyuru sayesinde hisse senedi fiyatlarındaki düşüş eğilimini tersine çevirmiş görünüyordu. Belki artık Meta'nın bir miktar ödeme yapmasına gerek yoktur
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Alfabe,
Apple, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yaklaşık 30 milyar dolar kâr elde etti, ancak herkesin konuşabileceği tek şey şuydu:
Sahibi Alfabe
Amazon'un durumunda, konuşmanın konuyla çok ilgisi vardı.
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— Sheharyar Khan, Editör, Business Tech @ HackerNoon