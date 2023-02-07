Zuck'ın Meta Hırsı Şirketini (ve Net Değerini) Yerle Bir Etti

Milyarlarca dolar gibi 'B' ile yanıyor Meta Gerçeklik Laboratuvarları yanmış Şirketin kitleleri buna ikna etmekte başarısız olduğunu söylemek yanlış olmaz. tamamen değer pahalı kulaklıklar satın alıyor ve çok iyi vakit geçirmek için Matrix "metaevresine" uyum sağlıyor.





Peki Reality Labs kaç milyar doları yaktı diye soruyorsunuz? Peki ………….. 13,72 dolar. Bu kadar.





Bağlamda, 13,72 milyar dolarlık zarar, Meta'nın 2022'nin tamamında elde ettiği gelirin %10'undan biraz fazla. Ancak bu yeterince iyi bir ölçek değil, dolayısıyla daha iyi bir örnek: 13,72 milyar dolar, Zuck'ın gelirinin neredeyse %20'si . net değer Bugün itibarıyla 69,1 milyar dolar.











Yani temel olarak Zuck, çok az sonuç veren veya hiç sonuç vermeyen başarısız bir gösteriş projesinde net servetinin beşte birini tek bir yılda yaktı. Daha da kötüsü Meta, metaveriye yatırım yapmaya devam edeceği konusunda kararlı çünkü " uzun vadeli önemli fırsatlar Ancak bu *sihirli* geleceğe ulaşana kadar (Zuck'ın VR distopya cennetini hayata geçirmekten sorumlu olan) Reality Labs, 2022'de rezerve edilenleri bile aşarak kayıplar yayınlamaya devam edecek. Bu böyle devam ederse Zuck, beş yıl veya daha kısa bir süre içinde tüm net varlığını kaybedecek.





Ancak Meta için durum o kadar da kötü değil. Şirket, geçen hafta üç aylık ve tüm yıl sonuçlarının açıklanmasının ardından, 40 milyar dolarlık hisse geri alımına ilişkin sürpriz duyuru sayesinde hisse senedi fiyatlarındaki düşüş eğilimini tersine çevirmiş görünüyordu. Belki artık Meta'nın bir miktar ödeme yapmasına gerek yoktur 11.000 çalışan bunun yerine hissedarlarını ödüllendirme zamanının geldiğine karar verdi. Tanrı biliyor ki daha da zenginleşmeleri gerekiyor..









Analistler ayrıca iyimser geliyordu Bir dizi maliyet düşürücü önlem dikkate alındığında Meta'nın iş beklentileri hakkında ve yapay zeka kullanımı teknoloji devinin ekmeği ve tereyağı olan dijital reklam alanında rekabetçi kalmak. Genel olarak bakıldığında, Meta'nın beklenenden daha iyi mali sonuçları (Reality Labs hariç ), sanal dünyayı fethetme misyonuna devam ederken Zuck'a bir cankurtaran halatı kazandırmış gibi görünüyor.





Meta bu haftanın sıralamasında 71. sırada yer aldı Teknoloji Şirketi Sıralaması . Bağlı ortaklıkları instagram Ve Facebook sırasıyla 2. ve 3. sırada yer aldı.









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Teknoloji Titanları Milyarlar Kazandıklarını Söyledi Ama Wall Street Etkilenmediğini Söyledi 📉

Alfabe, Elma Ve Amazon - her birinin değeri bir trilyon doların üzerinde (T ile) - geçen hafta milyarlara ulaşan kazançlarını bildirdiler, ancak her ne sebeple olursa olsun Wall Street şöyleydi.. Ah .





Apple, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yaklaşık 30 milyar dolar kâr elde etti, ancak herkesin konuşabileceği tek şey şuydu: Şirketin gelirlerinde düşüş - yaklaşık dört yıldır ilk kez.





Sahibi Alfabe Google 2022'nin kapanış aylarında 13,62 milyar dolar kâr elde etti ancak şirketle ilgili konuşulanlar yine satış rakamlarındaki düşüşle ilgiliydi. gelirler .





Amazon'un durumunda, konuşmanın konuyla çok ilgisi vardı. kârda büyük düşüş 2022'nin dördüncü çeyreği için: Şirketin 2021'in aynı çeyreğinde rezerve ettiği devasa 14,32 milyar dolara kıyasla 278 milyon dolar.





Google bu hafta 5. sırada yer aldı. Apple trendde 35. sırada yer alırken, Amazon 58. sırada yer aldı.

Teknik İşten Çıkarmalar Hızla Devam Ediyor, Artık Dell'e Ulaşıyor 💻

Dell Kişisel bilgisayar sektörünün temel dayanaklarından biri olan söz konusu işgücünün yüzde 5'ini işten çıkaracak ayak sesleri En azından 2022'nin ortalarından bu yana yalınlaşmayı amaçlayan diğer teknoloji şirketlerinin sayısı.





İşten çıkarmaların Austin, Teksas merkezli şirketin durumuyla hiçbir ilgisi yok pazar payının azalması Kelimenin tam anlamıyla gezegendeki her şirkete dizüstü bilgisayar satılmasına rağmen, teknoloji alanında düşen talebin ışığında sektördeki gerilemeyi atlatmaya yönelik genel bir eğilim var.





Dell'in kararı, rakibinin 6.000 işten çıkarılmasına benzer şekilde 6.650 işi etkileyecek HP ilan edildi 2022 sonu .

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— Sheharyar Khan, Editör, Business Tech @ HackerNoon