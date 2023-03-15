Zuckerberg Twitter'ı Daha İyi Yönetebileceğini Düşünüyor

Tamam tamam. Teknik olarak hayır heyecan ama Twitter gibi bir platform. 🐤





A yeni rapor sahibi milyarder Mark Zuckerberg'in olduğunu belirtiyor. Facebook , instagram , Ve Naber , Twitter'a benzer bir sosyal ağ platformu oluşturmayı planlıyor.





Haber, Facebook ve Instagram'ın başladığı daha önceki bir gelişmenin ardından geldi bir abonelik modelinin kullanıma sunulması Bu, Elon Musk'un biraz para kazanmak için Twitter'da tanıttığı şeye ürkütücü derecede benziyordu. Uzmanlar varken oldukça olumlu Facebook/Instagram'ın "profilinizde doğrulanmış bir onay işareti için ödeme yapın" modelinin tamamını ele almasıyla ilgili olarak, aynı şey söylenemez Halihazırda olduğundan daha fazlası olmaya çalışan Twitter hakkında: internet sığır eti için bir yer. Ama aynı zamanda sesini yükselten bir izleyici kitlesi de var. hiçbir şey ve her şey (Kötü bir şey olduğu söylenemez ama çoğu zaman internette zorbalık ve tacizle sonuçlanabilir).





Peki ne verir? Görünüşe göre büyük çocuk Zuck, sosyal medyadan nasıl para kazanılacağını Elon Musk'tan daha iyi biliyor. Musk'ın ilk servetini, sonunda PayPal haline gelen bir girişim aracılığıyla internet üzerinden ödemeleri kolaylaştırarak elde ettiği doğru, ancak interneti bilmek ve internetin nasıl çalıştığını bilmek iki ayrı şeydir. Musk, PayPal'dan daha mühendislik odaklı diğer yollara geçti ve işin ticari tarafı söz konusu olduğunda büyük ölçüde sosyal medya alanına yeni giren biri olarak düşünülmeli.





Ancak Mark Zuckerberg..





Zuck ve onunkiler hakkında ne istersen söyle dünyayı yönetme hırsı VR ile çalışıyor ama adam sosyal medya söz konusu olduğunda hangi iş modelinin işe yaradığını biliyor. Aslında, Meta'nın bir Twitter taklidi oluşturma planını açıklayan raporda, Meta'daki tek bir günlük aktif kullanıcının 40 doların üzerinde bir geliri temsil ettiği de belirtildi; bu, Twitter kullanıcısı başına 16 doların iki katından fazlaydı.









Neyse, Facebook bu hafta şehrin gündemindeydi ve HackerNoon sıralamasında 1. sırada yer aldı. Teknoloji Şirketi Sıralaması Instagram ise 2. sırada yer alıyor. Meta Her iki şirketin de ana şirketi olan 75. sırada yer aldı.





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Muhalifler Google CEO'sunun Etrafındaki İlmiği Sıktı 🎃

Hatırla mutlak boktan gösteri bu ... idi Google Görünüşe göre rakibe karşı koyması beklenen sohbet robotu Bard Microsoft ChatGPT mi? Bu başarısızlık CEO Sundar Pichai'nin peşini bırakmıyor.





ChatGPT'nin muhteşem başarısı, teknoloji devlerinin yapay zekadan nasıl para kazanılacağını bulmak için çabaladığı anlamına geliyor. Microsoft her şeyi çözdü, yapay zekayı ürünlerine dahil etti ve hatta bunu kendi ürünlerine dahil etti. arama motoru Bing Google'ın internetteki hakimiyetine karşı zorlu bir meydan okuma olacağını umuyor.





Ancak Microsoft Google'a bu kadar zarar vermedi Google kendine zarar verdi Muhalifler ise tüm bu zarara sebep olan tek kişiyi suçluyor: Pichai.





A yeni rapor Forbes'tan Pichai muhaliflerinin, onun riskten kaçınma ve yavaş karar alma konusundaki isteksizliğini, onun varoluşsal bir krizden geçtiği bir dönemde Google'a liderlik etmeye uygun olmadığını iddia etmek için kullandıklarını söylüyor. Aslında, 2019'da dizginleri Pichai'ye devreden Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin geri döndüler ve şirketin güncelliğini koruma mücadelesinde daha aktif bir yaklaşım sergilemeye başladılar, yapay zeka strateji toplantılarına katıldılar ve hatta kod konusunda yardımcı oldular. bazı örnekler.





"Sanırım herkes Pichai'nin gideceği konusunda hemfikir. Asıl soru şu, bundan ne kadar sonra?" Eski bir Google yöneticisinin (adı raporda açıklanmayan) bu sözleri aktarıldı. Ah!









Google bu hafta 3. sırada yer alırken, Microsoft 71. sırada yer aldı.





Amazon, Musk'un Hakimiyetine de meydan okuyor 🌎

Elon Musk'un sahasında mücadele eden tek milyarder Mark Zuckerberg değil. Jeff Bezos' Amazon SpaceX'in Starlink'ine parasının karşılığını verebileceğini düşünüyor ve kendi versiyonu Musk'un şirketinin hakim olduğu bir endüstride alçak Dünya yörüngesine dayalı uydu internetinin geliştirilmesi.









Amazon'un pazarlama malzemesi kod adı Project Kuiper, cihazlarının "dünya çapındaki müşterilere ve topluluklara hızlı, uygun fiyatlı geniş bant" sunacağını söylüyor. Ancak henüz prototip aşamasındalar.





Cihazların maliyetinin ne kadar olacağı belli değil ancak Amazon, birim başına maliyetinin 400 dolardan daha az olduğunu, dolayısıyla bu eşiğin bir gösterge olabileceğini söyledi. Gelecekte daha fazla ayrıntı bekliyoruz.





Amazon bu hafta 8. sırada yer aldı.

Diğer Haberlerde.. 📰

Paranız (muhtemelen) güvende. ABD hükümeti var kademeli Geçen hafta çöken Silikon Vadisi Bankası'ndaki tüm mevduatların erişilebilir kalmasını sağlamak. SVB, teknoloji sektörünün en büyük bankalarından biriydi ve çöküşünün sonuçları pek çok şirketi etkiledi. Tam liste Burada .

Geçen hafta çöken Silikon Vadisi Bankası'ndaki tüm mevduatların erişilebilir kalmasını sağlamak. SVB, teknoloji sektörünün en büyük bankalarından biriydi ve çöküşünün sonuçları pek çok şirketi etkiledi. Tam liste . Tiktok öyleydi yasaklandı başka bir ülkede devlet telefonlarında: Belçika.

öyleydi başka bir ülkede devlet telefonlarında: Belçika. Kripto kredi sağlayıcısı Silvergate'in kapat .

. Google hâlâ dışarı değil AI oyununun.

Ve bu bir sarma! Bu bülteni aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın!





Gelecek hafta görüşürüz. BARIŞ! ☮️





— Sheharyar Khan, Editör, Business Tech @ HackerNoon