Bir Vizyonerin Yolculuğu: Vitalik Buterin'in İkonik Portresi Tanıtılıyor

Kripto Prensi'nin bu ikonik portresini, Ethereum'un piyasaya sürülmesinden önceki olaylar zincirinin ilk blokları arasında yer alması nedeniyle tanıyabilirsiniz. Her ne kadar muhtemelen bunun nasıl ortaya çıktığına dair yürek ısıtan hikayeyi duymamışsınızdır.





Çayınızı alın ve DeFi'nin büyüleyici dünyasından başka bir büyülü hikaye için oturun.





Bir Zamanlar Ön-Akıllı Sözleşmeli Zaman, Kanada'da, sanki çok uzun zaman önceymiş gibi hissettiren, 19 yaşındaki olağanüstü programcı Vitalik Buterin, birçok blockchain konseptini tek bir birleştirici blockchain'de birleştirme vizyonuna sahipti. Pek çok kişi sıra dışı bir çocuğun canlı hayal gücünün geleceğin dijital ortamını dönüştürmeye yol açacağını idrak edemedi.





Vitalik Buterin mi?

Vitaly Dmitrievich Buterin, Vitalik, babası Dmitry Buterin, Joseph Lubin, Gavin Wood, Charles Hoskinson ve Anthony Di Iorio ile birlikte Ethereum blockchain'i kuran 90'lı yıllarda doğmuş bir Rus-Kanadalı bilgisayar programcısıdır.





Vitalik, Bitcoin Magazine için yazarak adını duyurmaya başladı. Bu fırsat sırasında Ethereum teknik incelemesini derledi ve 23 Ocak 2014'te Bitcointalk aracılığıyla yayınladı .





Aynı zamanda, o zamanlar genç olan Vitalik, Miller'ın önerdiği profesyonel bir fotoğraf çekimini tartıştı.





Dünyanın en kapsamlı süper bilgisayar teknik incelemesinin yayınlanmasından sadece birkaç gün sonra Vitalik, en ünlü fotoğraf çekimi için Toronto'ya dönmeden önce Miami Bitcoin konferansında konuştu.





Ethereum nasıl tasarlandıysa Vitalik Buterin'in markası da öyle tasarlandı.





Andrew Miller'ın genç vizyonerle yolculuğu, Vitalik'in parlak Ethereum teknik incelemesini yayınlamasından haftalar önce başladı.





Kanada Bitcoin İttifakından Michael Perklin, 2014 yılında Bitcoin Merkezi Olmayan Merkezin basamaklarında otururken Miller'ı Vitalik ile resmen tanıştırdı. Andrew, dijital varlıklarla ilk karşılaşmasını ilk kripto etkinliğinde anlatıyor.





"Decentral, Toronto'nun Çin Mahallesi'nde bulunuyordu. Doğu yemeklerinin kokusunu taşıyan havayla Spadina Caddesi'nden çıktım ve yeni basılmış bir şirketin plastik ve boya kokularının bulunduğu bir alana girdim."





“Yeni bilgisayarlar, açık Amazon paketleri ve yeni kaplanmış beyaz duvarlar, son derece uzun ve dar binanın çok gerilerine uzanıyor. Monitörler, uzaydaki tek sanat benzeri içerik olan ekran koruyucu olarak matris koduyla duruyordu. Sergi bekleyen çıplak bir galeri gibiydi.”





“Yalnız bir kripto ATM, Bitcoin'in değerinin 650 ABD dolarının biraz üzerinde olduğu bir heykel gibi ön tarafta duruyordu. Diğer Ethereum kurucu ortakları arasında darmadağınık ve kararsız Vitalik arkadaydı. Vitalik'in kötü bir duruşla ayakta durduğunu hatırlıyorum; yerel çizgi roman dükkanındaki herhangi bir genç oyuncu gibi giyinirken, gözleri hızla kaygı ve hesaplama arasında gidip geliyordu. Tuhaf ama sevimli bir dahiye benziyordu.”





Miller, strafor kaplarda paket servisi olan yiyecekleri tüketirken yerde oturan beceriksiz çocuğu gözlemleyerek blockchain teknolojisinin sonlarını ve sonuçlarını öğrendi; diyor ki;





“Sanki 17 yıl önce lisedeymişim gibi hissettim. Aramızdaki 15 yıla rağmen bir zamanlar hayatımızın önemli bir parçası olan World of Warcraft üzerinden bağlantı kurduk. Vitalik, merkezi olmayan güce olan tutkusunun WoW'da bazı hayal kırıklıklarıyla başladığını anlattı."





"Uzun boylu genç, onun niyetlerini ve dünyaya bakış açılarını incelememe olanak tanıyan birçok şeyden bahsetti ve ben onun son derece iyi niyetli olduğunu düşündüm."









Miller, Vitalik konuyu Ethereum'a kaydırdığında cansız gencin parlak bir lider haline geldiğini belirtti:





“Görüşü çok büyüktü ve gözleri ve çenesi yukarı doğru kayıyordu. Garip genç ortadan kayboldu ve kendine güvenen bir yetişkin ortaya çıktı. Bu kişiden olağanüstü bir şeyin çıkacağını fark ettim. Vitalik daha sonra icadını kalabalığa anlattı, ben de dinledim.”





"Birçok kişi onun konuşmasını dinlemek için oradaydı. Oda, şehir merkezindeki ofis tipleri ve dirseklerini ovuşturan bodrum korsanlarının bir karışımıyla doluydu. Vitalik, akıllı sözleşmelerle daha iyi ve daha ahlaki bir para birimini tanımlayabilecek güçlü bir araç konusundaki saf vizyonuyla onları kendine çekti."





“Heyecanlı vızıltı çok lezzetliydi. Bazıları onun fikirlerini kınıyor ve işlerin nasıl yürütüleceğini talep ediyordu. Ethereum'un kurucuları, teknik incelemeyle ilgili soruları yanıtlamak için Vitalik'i öne çıkarmak konusunda sık sık kafa karıştırırken, geri kalanlar uygulama hakkında konuşuyordu."





“Dürüstçe söylemek gerekirse mükemmel bir sunum değildi. Zaman zaman dinlerken kıkırdadım çünkü Brian'ın tesadüfen kendisini bir peygamber olarak bulduğu "Life of Brian"daki Monty Python sahnesinin canlı bir canlandırmasını görebiliyordum. Bu kasıtsız kripto mesih davasına katkıda bulunmaya karar verdim. Bunu yaptım çünkü birlikte oturup yemek yediğim kusurlu ama gerçek insanı kutladım. Büyük bir çabayı üstlenmekle meşgulken bana kim öğretti? Genç adamın başlamasına yardımcı olmak için ona ilk profesyonel fotoğraf çekimini hediye olarak teklif ettim.





Ethereum'un potansiyelinden etkilenen ve Vitalik'in benzersizliğinden, dehasından ve tarihi değiştirme potansiyelinden ilham alan Miller, artık ikonik hale gelen bir dizi portre aracılığıyla Buterin'in kamusal imajına katkıda bulunma misyonunu hemen üstlendi.





Miller, Vitalik Buterin'in akıllı sözleşme teknolojisini tartışırken ortaya çıkardığı olgun ve kendine güvenen kişiliğine tanık olduktan sonra etkilendiğini itiraf ediyor.





Doğal olarak tuhaf olan çocuğun konuşmasında Miller, kendine daha az güvenen diğer kişiyle pazarlık yaparak bu güçlü niteliklerin fotoğrafçılık yoluyla ortaya çıkmasını teşvik edecek bir plan tasarladı.





Miller şunları söylüyor: “Başkalarından farklı olarak profesyonel bir fotoğraf çekebileceğimi biliyordum. Kişisel ilişkilerden kaynaklanan sosyal kaygılarla baş etme konusunda özel bir yeteneğim vardı ve bir plan şekillenmeye başladı. Vitalik'e prodüksiyonla ilgili e-postalar gönderdiğim için çekim kariyerimin şu ana kadarki en kasıtlı prodüksiyonu oldu. Vitalik'in potansiyelini o kadar güçlü hissettim ki, onu ortaya çıkarmada bir rol oynamak istedim . Fotoğrafların kameradan Fortune 500 kapağına kadar olan yolculuğunu hayal ettim. Bu hantal, sivilceli, tıraşsız çocuğu alıp onu unutulmaz kılabileceğimi biliyordum . Her şey utangaç Vitalik'i vizyonuma doğru iten e-postalarla başladı."





Andrew'un 23 Ocak 2014'te Vitalik'e gönderdiği ilk e-posta alışverişinden bir alıntıda,





“Ben henüz bir kripto para birimi takipçisi değilim, elimde çok fazla şey var ama daha fazlasını öğrenmek için dışarı çıkmayı seviyorum. Yapmak istediğim şey, blogunuz için size ücretsiz bir profesyonel portre sunmak. Konunun en bilgili kişilerinden biri olduğunuz için çekimler sırasında sizinle sohbet etmenin ilginç olacağını düşünüyorum.….. ”









Andrew, Vitalik'in bunu yapacağını çok az biliyordu. Ethereum'u duyurmak Birkaç saat içinde Bitcointalk'ta. Ünlü ve anonim Bitcoin mucidi Satoshi Nakamoto'nun bir forum oluşturduğu bildirildi.









Vitalik, Bitcointalk'ta paylaşım yaptıktan sonra Andrew'a yanıt verdi:





“Teklifiniz için çok teşekkür ederim; Bu konuda sizinle ilgilenmekten mutluluk duyacağım. Pazartesi gecesi Toronto'ya geri döneceğim; Buluşabileceğimiz bir zaman ve yer önermekten çekinmeyin.





Böylece prodüksiyonun ayrıntılarının görüşüldüğü 11 e-posta alışverişi başladı.









Andrew, çekimden önceki günlerini yetenekli makyaj sanatçısı Jocelyn Santos-Thompson ve fotoğrafçıyla birlikte organize ederek geçirdi. Kareen Mallon fotoğraf asistanı olarak görev yaptı. 100.000 dolarlık fotoğraf kitiyle birlikte tarih yazmaya başladılar.





Miller, mükemmel portreyi yakalamanın bazı ilginç engellerle karşılaştığını hatırlıyor. Miller fotoğraf çekimine hazırlanırken sosyal açıdan garip olan gencin bir gömleğinin bile olmadığını keşfetti.





Profesyonel fotoğraf çekimleri söz konusu olduğunda, bir takım elbise ceketi veya şık bir kıyafet genellikle kameranın birincil hedefine bağlanır.





Hayır, hayır… bu sefer değil.





Diğer ergenlerin aksine Vitalik Buterin, bilgisayar dilleri oluşturmak, akıllı sözleşmeler icat etmek ve blockchain geliştirmede kitleleri yönlendirmekle meşgul olduğundan etkilemek için giyinmeyi umursamadı.





Miller yılmadan ona kendi süslü gömleğini ödünç verdi ve gelecek nesiller için Buterin'in özünü yakalamanın önemini anladı.





Miller, bu yazara, Vitalik'i kamerasının önüne çıkardığını ve bunu da pek hevessiz bir şekilde yaptığını bildirdi. Ancak Vitalik Buterin, Miller'ın merceğinin önünde poz verirken büyülü bir şey başladı. Utangaç ve sosyal açıdan saf dış görünüş eriyip gitti ve kendine güvenen ve kararlı bir genç adam ortaya çıktı.





Miller şöyle anımsıyor: “ Vitalik çekime eski fotoğraflarının çoğunda ve diğer eski kıyafetlerinde görülen yıpranmış kazağıyla hayal kırıklığı içinde geldi. Altındaki beyaz tişörtün yakası elastikiyetini kaybetmişti ve birçok yıkamaya dayanmış yemek lekeleri vardı. Tıraşsızdı ve gördüğü ilgi karşısında hâlâ açıkça şaşkına dönmüştü. Hızla adapte olarak gömleğimi çıkardım ve genç Prens'in üzerine giydim, bu yüzden bedenin uzun boylu bir genç için pek uygun olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Onu mümkün olduğunca Mona Lisa gülümsemesine yakın bir şekilde yakalamayı hedefledim. Ne kadar az ararsanız o kadar parlak titreşen bir gülümseme. Bu onu yumuşak bir yaklaşılabilirlik ile meşgul olmaya ve aktarmaya davet ederdi.





"Vitalik, o yumuşak Mona Lisa Gülüşünü istiyoruz". Andrew Miller









Çekimden önceki brifing sırasında Andrew, ekibine Vitalik'in yüzünde her zaman yarım bir gülümseme kalacak kadar rahat olması gerektiğini vurguladı.





“Arkadaşları arasında hissetmesi için kişiliğini, başarılı olduğu tartışma konularıyla kasıtlı olarak ikna ettik. İçedönüklerin kilitlenecek bir dayanak noktasına ihtiyacı var ve Jocelyn ona kozmetik dokunuşları yaparken makul bir süre onunla yüz yüze görüşerek geçirdi. Çekimler sırasında kameranın yanında oturup Vitalik ile sohbeti destekledi.” Miller hatırlıyor.









Miller şöyle devam ediyor: “Vitalik'in bileğindeki rakamsız tuhaf saati fark ettim. Zamanı ikili olarak bildiren şeyin, babası Dmitry'den bir hediye olduğu ortaya çıktı. Hediyeyi tartışırken sıcakkanlı ve gözleri buğuluydu, bu yüzden çekimde bunu gururla sergilemeye özen gösterildi.”





“Çekim başından itibaren bir zaferdi. Onu sabit gözleri, yumuşak bir gülümsemesi ve geniş omuzları olan, daha cesur görünen bir figür olarak şekillendirdik. Bizimle kişisel deneyimlerini paylaştı ve bunu yaparken içsel benliğini daha fazla açığa çıkardı.”





Ethereum genellikle dünyanın önde gelen akıllı sözleşme platformu olarak selamlanıyor. Ancak bu dijital devrimin arkasında mütevazı, utangaç ve iyi niyetli bir vizyonerin hikayesi yatıyor. Miller'ın portreleri bu gizli masalın kalıcı eserleridir. Bu hikaye, Vitalik'in hantal başlangıcından elde ettiği gücü, vizyonunu ondan daha net görenlerden ortaya koyuyor. Vitalik, sevgi dolu ve destekleyici bir ortam sağlandığında her çocuğun insanlığı değiştirebileceğini gösteriyor.









Andrew Miller, Vitalik Buterin'in hayranı olmaya devam etti ve bu yazarı blockchain teknolojisi konusunda eğiten adamla, Vitalik'in empatik ve son derece manevi babası Dmitry Buterin ile arkadaş oldu .





Miller şunu söylüyor:





“Vitalik'e Güveniyoruz”- Andrew Miller





“Vitalik Buterin'in güvenilir bir birey olarak ısrarı, finansal deha algısından değil, yüksek maliyet veya ekonomik potansiyelin kısıtlanması söz konusu olduğunda bile her zaman %100 teknolojinin etik ilerlemesine odaklanmış olmasından kaynaklanmaktadır.





Kanıtlanabilir bütünlüğün bazı örnekleri aşağıdaki gibidir.





Eğer onun tasfiye edildiğini hiç duymamış olsaydın 6,7 Milyar Dolar Shinu Inu'da (veya bağlantılı makalenin yayınlandığı tarihte 32,5 Milyar Dolar)





“Bu tür bir gücün odağı olmak istemiyorum.” -Vitalik Buterin.





Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak Vitalik tweet attı Rusya'daki gelecekteki seyahatleri ve ilişkilerinde kendisine kişisel olarak vereceği zarara rağmen Putin'e karşı.





O omurgasını bir kez daha gösterdi meydan okunduğunda, başka bir tweet'te ikiye katlayın. “Hatırlatma: Ethereum tarafsızdır ancak ben değilim.”





"Lezzetli bütünlük, 2014'te gördüğüm şeydi ve bana Vitalik'i destekleme konusunda ilham verdi."









Vitalik'in Mona Lisa Resimlerine ne oldu? Kripto Prensi'nin Fotografik Olayları

Pek çok ünlünün talihsiz yolu öğrendiği gibi, Miller bir gün uyandı ve Vitalik ile olan samimi fotoğraf çekiminin viral olduğunu fark etti.





Şubat 2022'de Miller, Google'ın tersine etkileyici portreleri aradı; sonuçlar çok etkileyiciydi. Yüzlerce podcast banner'ında, web sitesinde, konuşma ajanslarında, haber makalelerinde, türev hayran çizimlerinde ve memlerde yer aldılar ve hatta taklit NFT'ler olarak bile satıldılar!





Görüntüler medya, memler ve türev sanat alanlarını geçerek Ethereum'un kendisinden ayrılamaz hale geldi. Geçtiğimiz on yılda Ethereum'un başarısını artıran güveni, tanınmayı ve işbirlikçi ruhu temsil ediyorlar.





Bu iş için hiçbir zaman akredite edilmeyen Andrew, duygusal olarak sosyal medyada fotoğrafçının kendisi olduğunu paylaştı.





Arkadaş listesindeki Ethereum'un ilk yatırımcılarından biri hemen onunla temasa geçti. Miller'ı Dmitry Buterin'e bağladılar ve konuştuktan sonra Miller, hatıra amaçlı bir NFT'nin önemli bir dalga yaratacağına ikna oldu.





Vitalik Buterin'in portresi 30 Temmuz 2023'e kadar NFT olarak açık artırmada satışa sunulacak. https://gallery.manifold.xyz/ethereumgenesis . Koleksiyonerler ve meraklılar, kripto tarihinin bir parçasına sahip olma ve sonsuza kadar Ethereum'un doğuşuna bağlı kalma konusunda eşsiz bir fırsata sahip olacaklar.





Vitalik Buterin portresinin yakında yapılacak müzayedesi, Ethereum'un inanılmaz yolculuğunun ve büyümesine katkıda bulunan sayısız bireyin tanınması için bir kutlama işlevi görüyor. Çığır açan yaratımların arkasında insan hikayelerinin, hayallerinin ve sarsılmaz kararlılığının olduğunu hatırlatıyor.

Herkes Bu Büyülü İmgenin Parçası Olabilir.

Bu tarihi olayı takip etmek, kendinizi Ethereum'a kaptırmak ve bu yeri doldurulamaz tarih parçası için teklif vermeye hazırlanmak için açık artırma sayfasını ziyaret edin. Hatta bu sanat eseri için bir alıcı bulmak için Manifold yönlendirme bağlantısını bile kullanabilir ve açık artırma başlangıcında %6,9 komisyon (yaklaşık 41.000,00 ABD Doları) kazanabilirsiniz.





Katılımınız Ethereum'un sürekli gelişen destanının bir parçası olacak, fikirlerin dönüştürücü gücüne ve onları hayata geçirmeye cesaret eden bireylere bir övgü olacak.





Geleceğe doğru atılırken günümüz teknolojilerine zemin hazırlayanları da unutmayalım. Vitalik Buterin'in portresi, beklenmedik bir mazlumun anlaşılmaz hayaliyle başlayan ve küresel bir harekete dönüşen olağanüstü bir yolculuğun anıtıdır.





annnnnnnd sonra herkes Mutlulukla yaşadı ETHER! hehe



Son





Bu makale Vitalik Buterin'e ve onun ilk destekçilerine, özellikle de Dima (Vitalik'in Babası) ve Andrew Miller'a ithaf edilmiştir.





Bu hikayeyi bana tanıttıkları ve ikinizin de muhteşem en iyi arkadaşlar olduğu için George Krieger ve Adam Alonzi'ye özellikle teşekkürler. <3





Yazar: Alyze Sam , Teknoloji ve Yazarlar ve GODL

Düzenleyen: Adam Alonzi

Kişisel Röportaj ve Hikaye Anlatan: Andrew Miller





Daha fazla bilgi ve basın soruları için lütfen [email protected] adresinden Andrew Miller ile iletişime geçin.





Miller'in büyüleyici çalışmalarının daha fazlasını keşfetmek için www.AwesomePhotography.ca adresini ziyaret edin.