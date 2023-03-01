Twitter Artık Küçülüyor

Görünüşe göre milyarderler birbirlerini kopyalamayı çok seviyorlar . Her şey Mark Zuckerberg'in kendi hakkını vermesiyle başladı kendi dönüşü Elon Musk'un "Hadi herkese bir bedel ödetelim" sözüne heyecan Abonelik!" planı. Ardından Musk bir geri adım atmaya karar verdi: Büyük bir iddiaya girmeye karar veren daha fazla çalışanı işten çıkararak ve şirkette kal .





Evet, Twitter bırak yakın zamanda en az 200 çalışanı vardı ve geriye 2.000'den az iş gücü kalıyordu; bu, Musk'ın sahibi olmadan önce (bir zamanlar?) sosyal medya devinin bir parçası olan 7.500'den çok uzaktı. organizasyonu düzleştirmek .





İşten çıkarmalar teknoloji alanında tek seferlik izole bir olay değil ve Zuck'ın yaptığına benzer. duyurması bekleniyor yakın gelecekte Facebook -ebeveyn __ Meta __"verimlilik dürtüsünün" bir parçası olarak.







Çalışanlar işten çıkarılırken milyarderlerin, şirketlerini nasıl tersine çevirecekleri konusunda hâlâ belirsiz fikirleri var; özellikle de Musk. Son işten çıkarmalar, Musk'ın artık kendini korumak için denenmiş ve test edilmiş tek yönteme güvendiğini gösteriyor. 44 milyar dolarlık yatırım ve işin kâr etmesini sağlamak: o lanet maliyetleri azaltmak.





Ve satarken doğrulanmış onay işaretleri Twitter'ın ilk çalışması sırasında olağanüstü bir başarısızlıkla sonuçlanan bu strateji, uzmanlar bunun sosyal medya şirketleri için kötü bir strateji olmadığını öne sürüyor. Örneğin Bank of America'daki analistler Facebook ve Instagram'ın olabilir 12 milyon ödeme yapan aboneler 2024'ün başlarında. Aylık 11,99 dolarlık temel abonelikle bile bu, yıllık 1,7 milyar dolarlık bir gelir anlamına geliyor. *ıslık çalar*





Ve gölgede kalmamak için Microsoft'lar Ve Google'lar Zuckerberg, kendi hizmetini sunarak, dünyanın en iyilerinden biri olarak, konuşmaya dayalı yapay zeka dünyasına da adım atıyor " LLaMA " kendinden büyük kardeşler ChatGPT, Bing AI ve Ozan .





Neyse, Musk ve Zuck hakkında bu kadar yeter. İstediğiniz sıralamaysa, alacağınız sıralamadır.





Twitter bu haftanın trendinde 81. sırada yer aldı Teknoloji Şirketi Sıralaması . Bağlı kuruluşları çok daha iyi durumda olmasına rağmen Meta 87. sırada yer aldı: Instagram 1. sırada ve Facebook 2. sırada.





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Kanadalı Trudeau Google'a BTFO'ya Söyledi 🇨🇦

İnternetin bazı bölümleri üzerinde neredeyse tekele sahip olduğunuz, her yıl milyarlarca dolar kazandığınız ve dünyada değeri bir trilyon doların üzerinde olan birkaç işletmeden biri olduğunuz kadar büyük bir şirket olduğunuzu hayal edin. Ve sonra bu gücü, kararları kendi lehinize etkilemek için kullandığınızı hayal edin.





Kısaca Google'dır. Ve Kanada bunların hiçbirine sahip olmayacağına karar verdi; en azından konu yayıncılarına karşı daha adil olmak olduğunda.





ICYMI: Kanada, Facebook ve Google'ı, platformlarında paylaşılan haberler aracılığıyla kazandıkları parayı, haberleri haber yapan gerçek yayıncılarla, yani gazeteciler ve çalıştıkları kuruluşlarla paylaşmaya zorlayacak yasalar çıkarmaya çalışıyor. Kanun, kayıtlara geçsin diye, şirketlerin bir dizi değişikliğin ardından kabul ettiği Avustralya kanununa oldukça benzer olacak.





Görünüşe göre her iki şirket de dersini almış değil çünkü tıpkı Avustralya'da olduğu gibi, platformlarında haber paylaşımını engellemekle tehdit ediyorlar - gerçi Kanada Başbakanı Justin Trudeau şirkete BTFO'ya söyledi. Kanada başbakanı, "Bunun korkunç bir hata olduğunu düşünüyorum ve Kanadalıların gazetecilerden yaptıkları iş karşılığında iyi ücret almalarını beklediklerini biliyorum" dedi. alıntı derken.





Google bu hafta 5. sırada yer aldı.

AB'den TikTok'a: Uh.. Hayır teşekkürler 🙅 🇪🇺

Avrupa Komisyonu (AB bölgesindeki üye devletleri temsil eder) yasaklı çalışanlarının kullanmaktan Tiktok cihazlarında.





Genç izleyiciler arasında oldukça popüler olan Çin'in TikTok'u, kullanıcıların verilerini Çin hükümetine aktarmakla __ suçlanıyor __, ancak şirket bu suçlamayı şiddetle reddediyor. Ne yazık ki şirket için, ABD ve Hindistan'daki milletvekilleri tarafından kullanılması zaten yasaklanmış durumda ve görünen o ki sırada AB var.



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Scott Adams'ın ABD'deki birçok gazete tarafından iptal edilmesinin ardından ABD medyası beyazlara ve Asyalılara karşı ırkçılık yapıyor Ünlü çizgi film "Dilbert"in yaratıcısı, YouTube kanalında siyahlara yönelik bir tiradın ardından yayından kaldırıldı. NOKIA GERİ , BEBEK!

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