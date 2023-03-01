Twitter Artık Küçülüyor

Görünüşe göre milyarderler birbirlerini kopyalamayı çok seviyorlar . Her şey Mark Zuckerberg'in kendi hakkını vermesiyle başladı
Evet, Twitter
İşten çıkarmalar teknoloji alanında tek seferlik izole bir olay değil ve Zuck'ın yaptığına benzer.
Çalışanlar işten çıkarılırken milyarderlerin, şirketlerini nasıl tersine çevirecekleri konusunda hâlâ belirsiz fikirleri var; özellikle de Musk. Son işten çıkarmalar, Musk'ın artık kendini korumak için denenmiş ve test edilmiş tek yönteme güvendiğini gösteriyor.
Ve satarken
Ve gölgede kalmamak için
Neyse, Musk ve Zuck hakkında bu kadar yeter. İstediğiniz sıralamaysa, alacağınız sıralamadır.
Twitter bu haftanın trendinde 81. sırada yer aldı
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İnternetin bazı bölümleri üzerinde neredeyse tekele sahip olduğunuz, her yıl milyarlarca dolar kazandığınız ve dünyada değeri bir trilyon doların üzerinde olan birkaç işletmeden biri olduğunuz kadar büyük bir şirket olduğunuzu hayal edin. Ve sonra bu gücü, kararları kendi lehinize etkilemek için kullandığınızı hayal edin.
Kısaca Google'dır. Ve Kanada bunların hiçbirine sahip olmayacağına karar verdi; en azından konu yayıncılarına karşı daha adil olmak olduğunda.
ICYMI: Kanada, Facebook ve Google'ı, platformlarında paylaşılan haberler aracılığıyla kazandıkları parayı, haberleri haber yapan gerçek yayıncılarla, yani gazeteciler ve çalıştıkları kuruluşlarla paylaşmaya zorlayacak yasalar çıkarmaya çalışıyor. Kanun, kayıtlara geçsin diye, şirketlerin bir dizi değişikliğin ardından kabul ettiği Avustralya kanununa oldukça benzer olacak.
Görünüşe göre her iki şirket de dersini almış değil çünkü tıpkı Avustralya'da olduğu gibi, platformlarında haber paylaşımını engellemekle tehdit ediyorlar - gerçi Kanada Başbakanı Justin Trudeau şirkete BTFO'ya söyledi. Kanada başbakanı, "Bunun korkunç bir hata olduğunu düşünüyorum ve Kanadalıların gazetecilerden yaptıkları iş karşılığında iyi ücret almalarını beklediklerini biliyorum" dedi.
Google bu hafta 5. sırada yer aldı.
Avrupa Komisyonu (AB bölgesindeki üye devletleri temsil eder)
Genç izleyiciler arasında oldukça popüler olan Çin'in TikTok'u, kullanıcıların verilerini Çin hükümetine aktarmakla __ suçlanıyor __, ancak şirket bu suçlamayı şiddetle reddediyor. Ne yazık ki şirket için, ABD ve Hindistan'daki milletvekilleri tarafından kullanılması zaten yasaklanmış durumda ve görünen o ki sırada AB var.
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Gelecek hafta görüşürüz. BARIŞ! ☮️