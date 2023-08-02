TikTok'un Yeni Özelliğinin Zamanlaması Oldukça Şüpheli 🤔🤔🤔

Tamam tamam. O kadar şüpheli değil.





Şurası açık ki, Çin'in Tiktok gerçekten o tatlı, tatlı sosyal medya pastasından bir parça istiyor. Özellikle diğer sosyal medya uygulamalarında zaten mevcut olan, son derece başarılı video paylaşım uygulamasına (ve sayısız yaratıcının şöhretinin anahtarı) yeni bir özellik eklemek için yeterli. Meta 'S instagram .





Metinler . Özelliği bu. Metinler.





Detaylandırmamıza izin verin.





TikTok öncelikle bir video paylaşım sosyal medya uygulamasıdır ancak giriiş kullanıcılar artık metin gönderileri oluşturabilir/paylaşabilir. Salt metin gönderileri (aşağıya bakın).





Aslına bakılırsa kullanıcıların salt metinden oluşan gönderiler yayınlamasına izin vermek, kullanıcıların Instagram gibi platformlarda halihazırda yapabildiklerinden farklı değildir ancak teknoloji yayınları raporlama zamanlamanın belki de Elon Musk'un çöküşüyle örtüştüğü heyecan / X /__ Herşey __™ uygulaması. Büyük teknoloji şirketleri, Murk'un geçen yıl şirketi satın almasının neden olduğu çalkantıdan yararlanmaya çalışıyor ve ürünlerini tüketicilerin boğazına sokmak isteyen markalara benzer işlevsellik sunarak reklamverenleri kendi platformlarına çekmeye çalışıyor 😇.





TikTok bir istisna değildir.





Eskiden Twitter olarak bilinen X'in gelir ve karlılık açısından ne kadar kötü durumda olduğu göz önüne alındığında, rakiplerinin uygulamanın etrafında kan arayan köpekbalıkları gibi dolaşması şaşırtıcı değil. Mark Zukckerberg'in Meta'sı, Threads'in piyasaya sürülmesiyle ilk kanını aldı (ki bu hiçbir şekilde Twitter'ın hakimiyetine meydan okuyan ilk mikroblog uygulaması değildi), ancak Zuck'ın platformu kendi başına bir sorunla karşılaştı. bir dizi sorun kullanıcıları meşgul etme açısından (lol).





X'in sorunları hiçbir şekilde kitaplarıyla sınırlı . Musk'ın Twitter'ı yeniden markalandırması beklediğiniz gibi iyi gidiyor: örneğin Meta, Microsoft ve sayısız diğerlerinin halihazırda tutmak 'X' harfinin fikri mülkiyet hakları veya Musk'ın Twitter'ın 'X' Genel Merkezine dev bir 'X' logosu yerleştirmesi nedeniyle aldığı tepki, flama çizimi San Francisco sakinlerinden ve sonuçta sonuçta onun kaldırılmasında.





Bununla birlikte, Musk yakın zamanda "X'in aylık kullanıcılarının yarım milyarın üzerinde yeni bir rekora ulaştığını" ifade etti. tweet attı (veya X'i tanımıyorum).



Buna karşılık, kullanıcılar halihazırda Zuckerberg'in Konularını sürüler halinde bırakıyor ve bu da şirketin, onları uygulamaya geri dönmeye ikna etmek için daha fazla "tutmayı sağlayan kancalar" eklemeyi düşünmesine neden oluyor. kullanarak Yapay zeka destekli sohbet robotları, Reuters rapor edildi . Ancak Meta, Threads'te başarısız olsa da, Meta'nın TikTok'a cevabı olan Reels'te kesinlikle başarısız olmuyor.





Şirketin geçtiğimiz hafta yayınladığı rakamlara göre Reels videoları hem kullanıcılar hem de reklamverenler arasında hızla büyüyor ve ByteDance'in sahibi olduğu TikTok uygulamasına hızla yetişiyor. Meta, hem Facebook hem de Instagram'da görülebilen Reels'in sıfırdan zenginliğe doğru büyümesinin kısmen şirketin tavsiye yazılımının iyileştirilmesiyle ilgili olduğunu söylüyor; uzun süredir Çin'e ait olan rakibin güçlü noktası Reuters yazdı .





Vay, ne haftaydı.





Tiktok Bu hafta HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Sıralamasında 64. sırada yer aldı. Facebook 4. sırada yer alırken instagram 2 numaradaydı.









👋 Kamu bilincinde hangi şirketlerin yükselip düştüğünü belirlemek için HackerNoon'un tescilli verilerini internet trendleriyle birleştiren haftalık bir teknoloji iyiliği koleksiyonu olan HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Haber Özeti'nin 1. bölümünü okuyorsunuz. 2. bölüm yarın yayında. Beklemekten nefret mi ediyorsunuz? Problem yok! Haber bülteninin tamamını bir gün erken gelen kutunuza almak için buradan abone olmanız yeterli.





Diğer Haberlerde.. 📰

Sony PlayStation 5 konsol satışları 40 milyonu geçti Reuters .

. LinkedIn, iş başvuruları için bir yapay zeka koçu üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Sınır .

. Zuck, Elon Cage Maçının Olup Olmayacağından 'Emin Olmadığını' Söyledi Gizmodo .

. Artık X olan Twitter, nefret söylemi ve yanlış bilgilendirme üzerine çalışan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara karşı dava açmakla tehdit ediyor. CNBC .

. OpenAI'nin güven ve emniyetten sorumlu başkanı istifa ediyor CNN .

. Scoop: Google Asistan'ın yapay zeka dönüşümü için - aracılığıyla Aksiyos .

Ve bu bir sarma! Bu bülteni aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Gelecek hafta görüşürüz. BARIŞ! ☮️





— Sheharyar Khan, Editör, Business Tech @ HackerNoon