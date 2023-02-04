Teknoloji Sektörü Sektörde Yer Almak İçin Yarışırken Alphabet Yapay Zekaya Yönelik Çabaları İkiye Katlıyor





Google'ın ana şirketi Alphabet Inc. dördüncü ve mali yıl 2022 sonuçlarını açıkladı Perşembe günü. Refinitiv tahminleriyle karşılaştırıldığında gelirde düşüş ve büyümenin yavaşladığını gördükleri için, dünyayı etkileyen mevcut piyasa gerilemesinin etkisine bir istisna olmadılar. 4. çeyrekte konsolide gelirler, 2021'in 4. çeyreğine göre %1 artışla 76 milyar dolar oldu.





Konferans görüşmesinde Alphabet CEO'su Sundar Pichai, pandemi sırasındaki büyüme seyrini, dünya normale dönerken mevcut makroekonomik ekosistemi zorlu hale getiren, dijital harcamalarda önemli bir hızlanma dönemi olarak tanımladı.





Topluluklar ve işletme sahipleri yapay zekayı benimserken, arama ve android devi de bu alanda önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. Çağrı esas olarak üç şeye odaklandı: Yapay zekanın etkisi, ürünleri genelindeki potansiyelinin nasıl ortaya çıkarılacağı ve bir şirket olarak bu noktaya ulaşmak için gerekli kararları almak üzere yatırımlara nasıl odaklanılacağı.





“Öncelikle önümüzdeki yapay zeka fırsatı. Yapay zeka bugün üzerinde çalıştığımız en derin teknolojidir. Yetenekli araştırmacılarımız, altyapımız ve teknolojimiz, yapay zeka bir dönüm noktasına ulaştığında bizi son derece iyi bir konuma getiriyor. Altı yıldan fazla bir süre önce Google'ın yapay zekaya öncelik veren bir şirket olduğundan ilk kez bahsetmiştim." dedi Pichai.





Buna göre New York Times'ın bir raporu Google yönetimi, OpenAI sohbet robotu ChatGPT'nin artan popülaritesinin ve arama motoru rakibi Microsoft'un ortaklığının ortasında şirketin yapay zeka stratejisi etrafında çeşitli toplantılar yaptı. Görüşme sırasında Pichai, şirketin önümüzdeki haftalar ve aylarda LaMDA ve PaLM gibi büyük dil modellerini (LLM'ler) halka sunma planlarından bahsetti.





LaMDA, geliştirmek için insanlardan geri bildirim bekleyeceği için halka açılan ilk şirket olacak. Bu modelin özellikle besteleme, inşa etme ve özetleme açısından harika olduğunu belirtti. Şirket, bu LLM'leri aramayla birlikte dahil edecek çünkü bunlar güncel gerçek bilgiler sağladıkça daha kullanışlı olacak. Şirket ayrıca iki ürününe de (Gmail ve Dokümanlar) Yüksek Lisans'ı dahil etmeyi planlıyor. Pichai, üretken yetenekleri tasarım segmentine dahil etme planlarının yürürlükte olduğunu söyledi.





Ayrıca şirketin geliştiricilere ve yaratıcılara kendi uygulamalarını oluşturmalarına ve platformdaki yapay zeka olanaklarını keşfetmelerine olanak sağlayacak araçlar ve API'ler sağlayacağını belirtti.





Google reklamları işi, son çeyrekte %2 düşüşle 42,6 milyar dolara düşmesine rağmen en büyük gelir kaynağı konumunda. Kıdemli başkan yardımcısı ve İşletme Direktörü Philipp Schindler'e göre şirket, pandemi sırasında reklam gelirlerinde çok daha büyük bir büyüme elde etmeyi başardı; bu büyümede 2022 reklam geliri, 2019 yılına göre 90 milyar dolar daha yüksek oldu.





Şirketin yapay zeka odaklı yenilikler yoluyla gelir elde etmeye odaklandığını yineledi ve gelecekteki reklam dönüşümlerini tahmin etmek için yapay zekayı kullanan akıllı teklifin kaydettiği ilerlemeyi ve işletmenin çevik kalmasına ve talepteki hızlı değişime duyarlı kalmasına yardımcı olan değerlerini vurguladı. Yapay zeka ilerlemelerinin kullanımı geçen yıl teklif verme performansını artırdı ve bu da reklamverenlerin dönüşüm hunisinin alt kısmında elde ettiği sonuçların yatırım getirisini artırmasına ve bütçeleri daha verimli kullanmasına olanak tanıdı.





"2022'de yapay zeka, teklif performansını artırdı ve reklamveren sonuçlarını daha iyi yatırım getirisi elde etmek ve bütçeleri daha verimli kullanmak için dönüşüm hunisinin aşağısına taşımamıza olanak tanıdı. Arama sorgusu eşleştirmede MUM gibi büyük dil modelleri, reklamveren ofislerini kullanıcı ocaklarıyla eşleştirdi. Dilin insanın amacına ilişkin bu anlayış, teklif tahminindeki ilerlemelerle birleştiğinde, işletmelerin hedef EBM kullanan kampanyalarda tam eşlemeli anahtar kelimeleri geniş eşlemeye yükselttiklerinde ortalama %35 daha fazla dönüşüm elde edebilmelerinin nedeni budur. Google AI ayrıca Google reklamlarındaki teknik öneriler, yaratıcı optimizasyon ve duyarlı arama ağı reklamları gibi yaratıcı ürünlerimizin de temelini oluşturuyor." Schindler'in söylediği şuydu:





Alphabet, şirketin ilk çeyrekte DeepMind AI ile ilgili mali raporunu değiştirdiğini açıklamasının ardından AI endüstrisine güçlü bir sinyal veriyor. CFO Ruth Porat, bunun DeepMind ve Google ürünleri arasındaki artan işbirliğinden kaynaklandığını ve artık diğer Bets'te rapor edilmeyeceğini ve Alphabet'in kurumsal maliyetlerinin bir parçası olarak raporlanacağını söyledi.





planını duyurmasına rağmen Ocak ayının sonunda 12.000 kişi işten çıkarıldı ve 1,9 ila 2,9 milyar ABD Doları tutarında bir kıdem tazminatı bedeli alan şirket, ofis alanlarını düzeltilmiş personel sayısına göre ayarlamak için mevcut kira sözleşmeleriyle ilgili olarak yaklaşık 500 milyon ABD Doları tutarında bir maliyete katlanacak. Porat, şirketin yapay zeka gibi öncelikli alanlarda işe alımlara devam edeceğini söyledi. Ayrıca şirketin, operasyonel görevler için Alfabe genelinde üretkenliği artırmak amacıyla yapay zekayı dahil ederek maliyet tabanını yeniden yapılandırmaya yönelik daha uzun vadeli bir planı olduğunu söyledi.











