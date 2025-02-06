Startup'ların Üst Düzey Yöneticilerinin Kazanç Sağladığını, Çalışanların ise Mücadele Ettiğini Zor Yoldan Öğrendim

Eğer bir girişimde çalışıyorsanız bilmeniz gereken bir şey var.





Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki maaş farkı sadece gerçek değil, aynı zamanda çok büyük. Ve çoğu insan, liderlik para kazanırken geçimini sağlamak için mücadele edenler kendileri olana kadar bunun ne kadar kötü olduğunu fark etmiyor.





Bu dersi zor yoldan öğrendim.

Vaat vs. Gerçeklik

Ocak 2022'de ormancılık sektöründe iyi finanse edilen bir girişimde Yetenek Hizmetleri Görevlisi olarak hayalimdeki işe başladım.





Şirketin, yerel çiftçilerin ağaç dikmelerine ve satmalarına yardımcı olma ve elde edilen kârı topluma yeniden yatırma misyonu ilham vericiydi.





Net organizasyon yapısı aynı zamanda üst düzey yetenekleri de kendine çekiyordu, bu da burayı heyecan verici bir yer haline getiriyordu.





Rolüm çalışan katılımına ve yeni işe alınanların oryantasyonuna odaklanmıştı ve her şey yolunda gidiyordu; ta ki çalışanlar aynı endişeyi dile getirene kadar:





Yöneticiler önemli maaşlar alırken, ön saflardaki çalışanlar neden zorluklarla karşılaşıyordu?





Başlangıçta maaşların rekabetçi ve piyasa koşullarına uygun olduğunu varsayarak konuyu önemsemedim.





Ancak moral ve üretkenlik düşmeye başlayınca daha fazla araştırma yapma ihtiyacı hissettim.





Dürüst geri bildirim toplamak için anonim bir çalışan memnuniyeti anketi gönderdim.





Sonuçlar göz açıcıydı ve giderek artan endişelerimi doğruladı: Ücret eşitsizliği tahmin ettiğimden çok daha büyüktü.





Bu konunun ele alınmasının sadece çalışanların refahı açısından değil, aynı zamanda şirketin uzun vadeli başarısı açısından da önemli olduğu ortaya çıktı.

Uyanma çağrısı

Bulgularımı yöneticime sunduğumda, bunlara itiraz etmedi.





Şirketi ayakta tutan çalışanlardan yöneticiler önemli ölçüde daha fazla para kazanıyordu.





Buna rağmen şirket mali açıdan istikrarını korudu.





Ancak 2023 yılında her şey değişti.





Ekonomi düşüşe geçti, yatırımcılar desteğini çekti ve Kasım ayında şirket kapandı, ben de dahil olmak üzere tüm çalışanlar işten çıkarıldı.





Kapanıştan önce kıdem tazminatlarının yönetilmesinden sorumluydum.





İşte o zaman nihai ödeme rakamlarını gördüm.





Yöneticilere altın paraşütler dağıtılırken, çalışanlara sadece kırıntılar bırakıldı.





Moralin neden bu kadar düşük olduğu acı bir şekilde ortaya çıktı.





Aradaki uçurum çok büyüktü ve çalışanların zorluk çekmesi şaşırtıcı değildi.

Başlangıç maaş sorunu ve CEO'ların çözmesi gerekenler

Bu sorun sadece benim deneyimime özgü değil; girişimcilik dünyasındaki sistemsel bir sorun.





Birçok CEO ve yönetici, çalışanları maddi sıkıntılar yaşarken fahiş maaşlarını savunuyor.





Hackernoon'un yaptığı derinlemesine bir araştırma, liderlik ücretlerinin çoğu zaman iş gücünün maliyetine mal olduğunu ve girişimcilik kültüründeki gizli eşitsizlikleri ortaya koyuyor.





Maaş eşitsizlikleri yalnızca banka hesaplarını etkilemiyor; çalışanların kendilerini değersiz ve aşırı yüklenmiş hissettiği toksik iş yeri ortamları yaratıyor .





Bu dengesizlik, memnuniyetsizliğin, tükenmişliğin ve nihayetinde yüksek işten ayrılmanın başlıca nedenidir. Liderlik, adil ücret yapıları yerine kendi kazançlarına öncelik verdiğinde, bu kızgınlığı besler ve şirket kültürünü zayıflatır.





Kötü tazminat stratejileri ve şüpheli liderlik kararları çoğu zaman düşmanlığa yol açarak çalışanların kendilerini güçsüz ve ilgisiz hissetmelerine neden olur.





Buna karşılık, McKinsey'den gelen araştırma, eşit ücrete yatırım yapan şirketlerin daha yüksek çalışan katılımı, artan üretkenlik ve daha güçlü finansal performans gördüğünü vurgulamaktadır. İnsanlar değerli hissettiklerinde daha çok çalışır, daha uzun süre kalır ve uzun vadeli başarıya daha fazla katkıda bulunurlar.





Adil ücret sadece etik bir karar değil, aynı zamanda stratejik bir karardır. Bunu fark eden girişimler daha sağlıklı işyerleri inşa edecek, en iyi yetenekleri çekecek ve sürdürülebilir büyümeyi yönlendirecektir.

Başlangıç CEO'larına tavsiyem

Bir girişimin CEO'su olarak maaşların piyasa oranları ve çalışan deneyimiyle uyumlu olduğundan emin olun.





Ücretlendirme yalnızca rakamlardan ibaret değildir; saygıyı yansıtır, elde tutmayı sağlar ve performansı yükseltir.





Çalışan güvenini, şirket kültürünü ve iş sonuçlarını güçlendirmeyi önceliklendiren Thumbtack CEO'su gibi liderlerden ilham alın.





Peki ya çalışan iseniz?





Şirketinizin finansal yapısı hakkında bilgi sahibi olun.





Sorular sorun.





Şeffaflık talep edin.





İnsanlarını ihmal eden bir şirket kendini başarısızlığa hazırlar.





Siz ne düşünüyorsunuz?





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