Spectral Labs, Hugging Face'in ESP Programına Katılıyor: Onchain x Açık Kaynak Yapay Zeka Topluluğunu Geliştirme

NEW YORK, New York, 7 Mayıs 2024/Chainwire/-- Spectral, Hugging Face'in Uzman Destek Programına katıldığını duyurmanın heyecanını yaşıyor. Spectral, Onchain Agent Ekonomisine yönelik açık kaynaklı modelleri, veri kümelerini ve uygulamaları geliştirmek için Hugging Face'in derin öğrenme uzmanlarıyla işbirliği yapıyor.

Sarılma Yüz Nasıl Kullanılır

Hugging Face, Spectral'ın organizasyonunda kritik bir rol oynuyor. Uzman Destek Programı aracılığıyla Spectral, yeni kullanım senaryolarını planlamak, veri kümesi oluşturma stratejisini belirlemek ve eğitim stratejileri geliştirmek için Hugging Face ekibiyle düzenli olarak buluşuyor.





Bu yılın başlarında Spectral, arama dahil çeşitli araçlar arasında sorguları yönlendiren, ince ayarlı bir LLM orkestratöründen oluşan Syntax'ı piyasaya sürdü. Dökümhane , Ve açık kaynaklı bir model Sağlamlık kodu oluşturmak için.





Söz Dizimi oluşturmak, hem ince ayar hem de RAG için özel veri kümeleri, seçkin akıllı sözleşme geliştiricileri tarafından yazılan orijinal bir Solidity değerlendirme veri kümesi ve çok çeşitli açık ve kapalı kaynak modellerinde deneyler gerektiriyordu.





Spectral'ın veri kümesi hazırlama, eğitim, yönlendirme ve değerlendirmeye yaklaşımı bu süreçte büyük ölçüde Hugging Face uzmanlarının yardımıyla büyük ölçüde gelişti. Spectral'ın yaklaşımına ilişkin düzenli tartışmalar, şirketin kararlarına ilişkin her zaman tarafsız geri bildirim alması ve gerektiğinde stratejisini yeniden değerlendirebilmesi anlamına gelir.





Bu, Hugging Face ekibi sayesinde artık birkaç iyileştirme aşamasından geçen hem ince ayar hem de değerlendirme adımları açısından önemliydi. Spectral ayrıca özel Çıkarım Uç Noktaları aracılığıyla üretimdeki çıkarımlar için Hugging Face'e güveniyor. Tam olarak yönetilen altyapı, Spectral'ın yeni modelleri hızla yinelemesine, konteyner ve donanım yapılandırmalarını kolayca güncellemesine, talebe göre otomatik ölçeklendirme yapmasına ve üretim maliyetlerini düşük tutmasına olanak tanır.





Önümüzdeki aylarda Spectral, Hugging Face aracılığıyla zincir üzerinde etkileşime giren zincir içi veri kümeleri ve modellerle çalışmalarını açık kaynaklı olarak sürdürmenin heyecanını yaşıyor. Kullanıcılar, Spectral'ın kredi puanlama mücadelesine yönelik eğitim veri kümesini görüntüleyebilir ve ilerlemesini takip edebilir Burada .

Zincir İçi Ajan Ekonomisi

Sözdizimi, erişilebilir zincir içi Aracı Ekonomisine öncülük ediyor ve kullanıcıları kendi özel görevlerine göre uyarlanmış aracıları seçmeye davet ediyor. Kullanıcılar, sağlamlık kodu oluşturmak için temel aracıyla etkileşime girebilir veya her biri farklı görevlerde uzman olan uzmanlaşmış aracılardan birini tercih edebilir. Örneğin, yakın zamanda memecoin projesini uçtan uca başlatan bir aracı olan Syntax MoonMaker'ı piyasaya sürdük ve yakında akıllı sözleşmelerinizdeki güvenlik açıklarını tespit eden bir aracı olan Syntax-TestMachine'i de piyasaya süreceğiz.





Bu tür aracıların çoğu şu anda üretimdedir ve ürünümüzün gelecek sürümleri, kullanıcıların kendi aracılarını oluşturmasına ve Syntax ağında bunlardan para kazanmasına olanak tanıyacaktır. Bu sistem, dil modellerinin kullanabileceği çok çeşitli işlevlere, sınıflandırma ve görüntü oluşturma gibi görevler için açık kaynaklı modellere, hızlı ve güvenilir blockchain altyapısına ve her adımı yürütmek ve doğrulamak için güvenilir bir sisteme dayanır. Bu sorunları çözmek için, aracılara ve doğrulanabilir çıkarımlara yönelik hızla artan talebi karşılamak üzere optimize edilmiş Inferchain'i geliştirmeye başladık.

Onchain AI Topluluğuna Katılan Yüz Kullanıcıları Sarılıyor

Açık işbirliğinin önemi abartılamaz. Diğer birçok proje gibi Spectral da açık kaynak katkıda bulunanların çalışmaları olmadan var olamazdı. Spectral, bu çalışmayı mümkün kılan ve bu olumlu etkinin tanınması gerektiğine inanan herkese çok şey borçludur.





Bu etkileşimin bir parçası olarak Spectral, özellikle yapay zeka topluluğuna güç veren kullanıcılara odaklanıyor. Modellerinin ve veri kümelerinin beğenileri ve indirilmeleri ile ölçülen Hugging Face'e en çok katkıda bulunan bireysel ve küçük kuruluşlar, 6 Mayıs haftasından itibaren SPEC tokenlarından pay almak için kaydolmaya hak kazanacak. Kullanıcılar Hugging Face hesaplarıyla oturum açarak uygunluğu kontrol edebilirler Burada .





Geçen ay etkinliğin anlık görüntüsü alındı ve uygun kullanıcıların talep için mevcut bir cüzdana ihtiyacı olmayacak. Bu airdrop, kullanıcıları kritik çalışmaları için tanımak ve yeni nesil AI araçları için yeni işlevler sağlamak üzere tasarlandı.

Kriterler

Spectral, modelleri veya veri kümelerini yayınlayan, 10'dan az üyesi olan kuruluşlardaki tüm bireysel katkıda bulunanları inceledi. Spectral, bunlardan hem modeller hem de veri kümeleri için beğeniler ve indirmelerden birleşik bir etkinlik ölçümü aldı. Ardından Spectral, hem model hem de veri kümesi yayıncılarından en fazla birleştirilmiş etkinliğe sahip kullanıcıları (her iki kategoride 11298) belirledi ve bunun sonucunda 20.004 benzersiz kucaklaşan yüz kullanıcısından oluşan nihai bir liste ortaya çıktı.





Spectral, açık kaynak topluluğuyla daha fazla etkileşim kurmayı ve AI x web3'ün geleceğini inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyor! https://claims.spectrallabs.xyz/

Spektral Hakkında

Spektral Syntax'ın arkasındaki temsilci ekonomisinin öncülerinden biri olan Web3'teki gelişimi demokratikleştirmek için yapay zekayı blockchain ile entegre etme konusunda ön saflarda yer alıyor. Spectral'ın misyonu, otonom Onchain Agent'lar aracılığıyla merkezi olmayan uygulamaların oluşturulmasını ve dağıtımını basitleştirmektir.





Spectral'ın amiral gemisi ürünü olan Syntax, doğal dili Solidity koduna çevirerek hem acemilerin hem de uzmanların blockchain üzerinde zahmetsizce geliştirme yapmasına olanak tanır.





Spectral, şeffaflık ve kullanıcı yetkilendirme taahhüdüyle herkesin blockchain devrimine katılabileceği bir geleceği şekillendiriyor. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için Spectral'a katılın ve otonom aracıların potansiyelini keşfedin. Daha fazla bilgi için https://spectrallabs.xyz adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için kullanıcılar Spectral'ı takip edebilir. heyecan Ve Anlaşmazlık .

Temas etmek

Spektral Laboratuvarlar Ekibi

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Bu hikaye, HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından yayınlanarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada .



