Sürdürülebilirlik Çabaları Genişledikçe Capgemini Büyüme Oranları İki Katına Çıktı

Merkezi Paris, Fransa'da bulunan küresel bir bilgi teknolojisi hizmetleri ve danışmanlık şirketi olan Capgemini, bir dizi kutlamayı kutluyor. büyük kazançlar 2022 mali yılına ilişkin yıllık raporunda tüm iş kollarında çift haneli büyüme oranlarını açıkladı.





Şirketin en öne çıkan iş kolları arasında teknoloji, iş danışmanlığı ve dış kaynak hizmetleri yer alıyor. Teknoloji hizmetleriyle tanınan Capgemini, sistem entegrasyonu ve uygulama geliştirmeyle ilgili sorunlar da dahil olmak üzere bir işletmedeki çeşitli temel teknolojik sorunları tanımlayarak, izole ederek ve bunlara yönelik çözümler sağlayarak müşterilere yardımcı olur.





Şirketin Uygulama ve Teknoloji hizmetleri bölümü (ana ve en kârlı iş kolu), dijital dönüşüme yönelik artan talebin etkisiyle tüm yıl için toplam gelirlerinde +%18,0 artış bildirdi.





İş danışmanlığı hizmetlerine gelince, şirket, bir işletmenin uzun vadeli büyümesini iyileştirmeyi ve müşterilerin hızla değişen ortamda rekabetçi kalmasını sağlamayı amaçlayan dijital dönüşüm girişimlerini uygulamak ve yürütmek için ortaklarıyla birlikte stratejiler geliştiriyor. Ayrıca şirketin dış kaynak hizmetleri, geniş yelpazedeki yönetilen hizmetler aracılığıyla müşteri BT altyapılarının düzenli yönetimini, bakımını ve sürekli desteğini içermektedir.





Daha geçen yıl, Altyapı ve Bulut hizmetlerinde sektör genelinde yaşanan büyümenin yanı sıra sağlıklı bir Mühendislik hizmetleri ekosistemi, Operasyon ve Mühendislik sektörünün toplam gelirlerinde +%13,4'lük bir artış sağladı. Şirketin Strateji ve Dönüşüm danışmanlık hizmetlerinde ise toplam gelirler 2022 sonunda +%28,2 arttı.





Şimdi, ekonomik ortamın son dönemdeki istikrarsızlığına ilişkin artan endişelere rağmen, Capgemini Group İcra Kurulu Başkanı Aiman Ezzat, şirketin önceki yılı daha yüksek gelirlerle ve çeşitli sektörlerde büyüme beklentilerini aşan büyüme beklentileriyle kapatacağı konusunda güvenini ifade ederek yüzde 16,6'lık önemli bir kazanç elde etti. Sabit kur artışında % ve işletme marjında %13,0.





Raporda, şirketin çeşitli eğitim girişimleri aracılığıyla iş gücünü destekleme çabalarına kaynak yatırımı yapmaya odaklandığı vurgulanarak, şirketin aslında “2021'deki 12,8 milyon eğitim saatine kıyasla, 2022'de çalışanlara 17,4 milyon eğitim saati sağladığı…%12 artışla” rapor edildi. Çalışan başına düşen ortalama eğitim saati sayısı, Grubun yıllık %5'lik artış taahhüdünün çok üzerinde."





İçinde Youtube videosu Şirketin mali yılda elde ettiği en kayda değer başarıları değerlendiren Ezzat, Capgemini'nin uzun vadeli başarı için mevcut yetenek tabanına yatırım yapmaya yönelik devam eden iş felsefesini vurguladı:





“2022'de, hızla gelişen bir pazarda büyümemizi ve çevikliğimizi artırmak için en iyi yetenekleri çekme yeteneğimizi de gösterdik. Bu sadece yetenekleri çekmekle ilgili değil, aynı zamanda gelişim, eğitim ve büyümeye olan sürekli bağlılığımız sayesinde onlara yatırım yapmakla da ilgili."





Aralık sonu itibarıyla, Capgemini'nin toplam küresel iş gücü geçen yıla göre %11 artış göstererek 324.700'den 359.600'e çıktı. Her zamankinden daha fazla çalışan, Fransa'daki ülkenin operasyon üssünün dışında çalışıyor ve işgücünün yaklaşık %60'ı (210.300 çalışan) offshore merkezlerde faaliyet gösteriyor.





tarafından belirlenen standartlar sayesinde Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi ), Capgemini, şirket genelindeki karbon emisyonlarını %29 ve çalışan başına %46 oranında azaltarak 2019'daki seviyelere göre çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını 2022'de ilerletme sözünü tuttu.



