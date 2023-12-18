Derin Yapay Zeka Odaklı Teknoloji Startup'ı Rainbow Weather, Sadece 1,5 Milyon Dolarla Teknoloji Devleriyle Mücadeleyi Hedefliyor

İklim değişikliği dünya çapında hava durumu tahminlerini olumsuz etkilerken, bir şirketin uzun vadeli hedefi bu şiddetli hava olaylarına ilişkin erken ve zamanında uyarıların dünyanın her yerindeki insanlara ulaşmasını sağlayarak binlerce hayat kurtarmaktır.

Rainbow Weather'ın Misyonu

USA Today'de bildirildiği gibi, yapay zekayı kullanan Rainbow Weather , şiddetli hava olaylarının her yıl milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu bu kritik zamanda meteorolojik tahminler sağlama misyonundadır.





Sigorta komisyoncusu Gallagher Re'nin yıllık raporuna göre, gezegen yalnızca 2022'de 42 milyar dolar değerinde hava felaketiyle boğuştu ve hava felaketlerinin yol açtığı tüm zamanların toplam hasarı 360 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu toplamın %39'u sigortalı hasarlardan oluşuyor. rapor.





Küresel Hava Tahminleri pazarının değeri 2022'de 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Stats Market Research'e göre %7,3'lük bir Bileşik Büyüme Oranıyla 2029'a kadar 4,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.





Dünya Meteoroloji Örgütü, "yaklaşan bir hava tehlikesinden sadece 24 saat önce haber verilmesinin, ortaya çıkan hasarı yüzde 30 oranında azaltabileceğini" bildiriyor ve erken uyarıları, yatırımın on katı getirisi nedeniyle iklim değişikliğine uyumun "vahim meyvesi" olarak nitelendiriyor. "





Yatırımcıların bugüne kadar Rainbow Weather'a neredeyse 1,5 milyon dolar fon ayırarak daha yerleşik uygulamaları ve genellikle doğru tahminlerde bulunamayan tahmincileri üstlenmelerinin nedeni budur.





Vox.com'da bildirildiği üzere, Apple'ın hava durumu uygulaması 'hafif yağmur' ile 'yağmur' arasında ayrım yapamadığı için 'hemen hemen işe yaramaz', verdiği yüzdeler 'sahte' gibi geliyor ve size söylediğinde ona asla güvenmeyin. yağmur saat kaçta duracak.





Apple, hava tahmini uygulaması Dark Sky'ı üç yıl önce satın aldı ve öyle görünüyor ki teknoloji devinin yatırımı henüz karşılığını vermiyor. Ancak Rainbow Weather'a yapılan yatırım meyvesini veriyor.





İlk turda özel yatırımcıların yanı sıra Girişim Kapitalist firmaları Kolos Ventures, Verras Capital ve Melnichek Investments da yer aldı. Ayrıca Rainbow Meteo Technologies adıyla faaliyet gösteren ve merkezi Polonya'da bulunan şirket, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan ek mali destek aldı.





Rainbow Weather'ı Apple ve diğer hava durumu uygulamalarından ayıran şey, çok çeşitli veri kaynaklarına (uydular ve meteoroloji istasyonlarından kullanıcı raporlarına ve paylaşılan barometre verilerine kadar) dayanarak üstün hava durumu tahminleri sunan ve her iki hız açısından da rekabeti geride bırakan gelişmiş yapay zeka modellemesidir. ve hassasiyet.





Şirketin dahili analizine göre, Rainbow Weather halihazırda ABD'deki (Apple'ın en iyi kapsama alanına sahip olduğu) Apple Weather'a göre yüzde 3,5 puanlık ve dünya çapındaki AccuWeather'a göre yüzde 9,5 puanlık yağmur tahmin doğruluğu elde etti. Hassasiyet, 30 dakikalık bir tahmin penceresi içinde doğru olarak tahmin edilen yağmurun payına göre hesaplandı.





Bu rakamları bir perspektife oturtmak gerekirse, bu, her milyon hava durumu uygulaması kullanıcısı için, Rainbow Weather'ı tercih etmeleri halinde 35.000 ila 95.000 kişinin daha yaklaşan sağanak yağış hakkında doğru şekilde bilgilendirileceği anlamına geliyor.

CEO'nun sözleri

Rainbow Weather CEO'su Alexander Matveenko, şirketin nasıl doğduğuna dair hikayeyi paylaşıyor: "Sri Lanka'da yüzüyordum ve aniden şiddetli yağmur yağmaya başladı. Sağanak yağmur beni bunaltmaya başladı ve bunu başarabileceğimden emin değildim. Bu deneyim, zamanında yapılan hava durumu uyarılarının ne kadar kritik olabileceğini anlamamı sağladı.





Kurucu ortağım Yuri Melnichek'in kendine ait bir hikayesi vardı. Tüm hava durumu uygulamaları ani bir yağmuru tahmin edemeyince yürüyüş sırasında neredeyse pasaportu yok oluyordu. Bu olayların her ikisini de tartıştıktan sonra, oldukça değişken yerel hava olaylarını daha iyi tahmin edebilecek, makine öğrenimi algoritmalarına dayalı yeni bir hava durumu tahmin teknolojisi oluşturmaya karar verdik."





Piyasadaki ilk ürünleri, kullanıcıları yaklaşan yağmur ve kar yağışları, fırtınalar ve kasırgalar ve bunların haritadaki hareketleri hakkında bilgilendiren süper hassas hiper yerel tahminler sağlayan, iOS ve Android için mobil uygulamadır. Uygulama, yarım milyon indirme ve hem kullanıcılardan hem de basından gelen harika incelemelerle ivme kazanıyor.





Ancak en muhteşem inceleme Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Sorumlusu Tatsiana Khakhelka'dan geliyor:





“EBRD'nin Yıldız Girişim programı, potansiyellerini tam olarak açığa çıkaracak gelecek vaat eden start-up'ları hedefliyor. EBRD, performanslarını güçlendirmek ve yaşam döngülerini hızlandırmak için onları birinci sınıf iş tavsiyeleri ve finansmana erişimle destekliyor. Star Venture, start-up'lara spesifik yetkinliklerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış danışmanlık projeleri atar.





Star Venture, 23 ülkede, Doğu Avrupa'dan Batı Balkanlar'a kadar çeşitli bölgelere yayılan 550'den fazla erken aşama şirkete destek verdi. Bu yükselen yıldızlardan biri de Rainbow Meteo Technologies.





Zorlu bir seçim sürecinin ardından bu yeni kurulan şirket, EBRD'nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen Star Venture programında finalist olarak kısa listeye alındı ve Banka danışmanlık yardımı sağlamaya devam ediyor. Kişisel olarak Rainbow'un ürününden ve ekibin profesyonelliğinden ilham alıyorum ve gelecekteki çabalarını sabırsızlıkla bekliyorum."

Yasal Uyarı: Bu makalenin bazı bölümleri daha önce diğer haber medya platformlarında yayınlanmıştır.





Burada da yayınlandı