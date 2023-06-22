Pazarlamaya Bir Kuruş Harcamadan Kârlı Bir Ürün Yaratmak: Sıfırdan Kahramana Kılavuz

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Ah, pazarlamaya bir kuruş bile harcamadan karlı bir ürün yaratmanın asırlık zorluğu. Bu, koli bandı ve ataçlarla bir roket gemisi inşa etmeye benziyor; kulağa imkansız geliyor, değil mi?





Pekala, geliştirici arkadaşlarımı emniyete alın çünkü bugün SEO ve organik büyüme evreninde galaksiler arası bir yolculuğa çıkacağız.





Bu makalede size yalnızca başarılı ürünler yaratmanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bunu sıfır takipçiyle ve kesinlikle hiçbir pazarlama bütçesi olmadan yapmanızı sağlayacak bir stratejiyi tanıtacağım.





Evet, doğru okudunuz! Cüzdanlarımızı sıkı sıkıya kapalı tutarken anahtar kelimeler, geri bağlantılar ve Google sıralamaları dünyasının derinliklerine dalacağız.

Bu büyüleyici evreni birlikte keşfederken uzay kasklarınızı (veya sadece en sevdiğiniz içeceği) alın. Ve unutmayın: Uzayda (ve SEO'da), ürününüz para kazanmaya başladığında sevinç çığlıklarınızı kimse duyamaz! 🚀

1. Adım: Ana Anahtar Kelimenizi Bulun 🔍

Organik Trafik ve SEO İçin Anahtar Kelime Araştırmasının Önemi

Anahtar kelime araştırması başarılı bir SEO stratejisinin omurgasıdır. Bu, içeriğinizi arama motorları için karşı konulmaz kılan gizli sosu bulmak ve sitenize tonlarca organik trafik çekmek gibidir.





Belirli anahtar kelimeleri hedefleyerek, Google'a (ve diğer arama motorlarına) içeriğinizin neyle ilgili olduğunu söylersiniz, böylece kullanıcılar ilgili bilgileri ararken içeriğinizin sıralamasını ve sunulmasını kolaylaştırırsınız.





Ancak tüm anahtar kelimeler eşit şekilde oluşturulmaz! Bazıları yüksek rekabete veya düşük arama hacmine sahip olabilir; bu, iyi bir sıralamaya ulaşsanız bile fazla trafik getirmeyecekleri anlamına gelir.





Bu nedenle zorluk ve hacim arasındaki mükemmel dengeyi bulmak çok önemlidir; bu, hiç zorlanmadan hakimiyet kurabileceğiniz tatlı bir noktadır.

Düşük Zorluk ve Yüksek Hacimli Anahtar Kelimeleri Bulmak için Ahrefs Ücretsiz Anahtar Kelime Oluşturucu Gibi Ücretsiz Araçları Kullanmak

Binlerce potansiyel anahtar kelime arasından altın külçeleri keşfetmenize yardımcı olan harika bir araç olan Ahrefs Ücretsiz Anahtar Kelime Oluşturucu'ya girin. Hizmetinizde olan bu kullanışlı jeneratörle şunları kolayca tespit edebilirsiniz:





Zorluk puanı (KD) 20'den düşük olan anahtar kelimeler





500'den büyük arama hacimleri





Birden çok alt anahtar kelime





Bu kriterler, nispeten düşük rekabete sahip terimleri hedeflerken, aynı zamanda organik trafik sayılarınız üzerinde etki yaratacak kadar ayda yeterli sayıda arama yapmanızı sağlar.





Bir keresinde çok iyi bir anahtar kelime buldum; MarsX'i kurdum - tüm düşük kodlu platformum onun etrafında!

Ek Trafiği Artırmada Çocuk Anahtar Kelimenin Önemi

Alt anahtar kelimeler, ana anahtar kelimenizin uzun kuyruklu varyasyonlarıdır ve aynı zamanda sitenize değerli trafik de çeker. Bireysel olarak çok fazla arama hacmine sahip olmayabilirler ancak toplu olarak çevrimiçi genel görünürlüğün artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunurlar.

Hem ana anahtar kelime hem de onunla ilişkili alt anahtar kelimeler için iyi sıralama yaparak, potansiyel ziyaretçiler üzerinde daha geniş bir ağ oluşturacak, içeriğinizi bulma ve sonuçta müşterilere veya abonelere dönüşme şanslarını artıracaksınız.

Adım 2: Ürününüzü Anahtar Kelimeye Göre Oluşturun 🛠️

Kullanıcılara istediklerini verin: Seçtiğiniz anahtar kelimenin ardındaki kullanıcı amacını anlama

Bu ihtiyacı karşılayan içerik veya özellikler oluşturmak

Ana anahtar kelimeniz için optimize edin: Ana anahtar kelimenizi bir alan adına, başlığa, alternatif metne vb. dahil etmek.

Mümkün olduğu kadar çok alt sayfa oluşturun: Özel sayfalar aracılığıyla uzun kuyruklu anahtar kelimeleri hedefleme

Hem ücretsiz hem de ücretli seçenekler sunun: Ön değer sağlamak ile belirli özelliklerden veya hizmetlerden para kazanmak arasında denge kurmak

Adım 3: Geri Bağlantılar Alın 🔗

Gelen bağlantılar veya gelen bağlantılar olarak da bilinen geri bağlantılar, web sitenizin Google sıralaması için çok önemlidir. Diğer web sitelerinden gelen güven oyu gibi davranırlar ve arama motorlarına içeriğinizin değerli ve güvenilir olduğu sinyalini verirler.





Sitenize ne kadar yüksek kalitede geri bağlantı verirseniz, arama sonuçlarında o kadar iyi performans gösterir.





Peki geri bağlantılar neden bu kadar önemli?





Herkesin "MarsX" adı verilen bu harika yeni ürün hakkında konuştuğu bir partide olduğunuzu hayal edin.

Muhtemelen siz de bir göz atmak istersiniz çünkü bu kadar çok insan bu konuda övgüler yağdırıyorsa, özel bir şeyler oluyor demektir! Google geri bağlantıları bu şekilde görür; içeriğinizin kontrol edilmeye değer olduğunu gösterirler.





Şimdi bu değerli geri bağlantıları nasıl elde edebileceğinize bakalım:

Ürün Avı Lansmanı 🚀

Product Hunt, ilk izlenimi kazanmak ve yüksek yetkili alan adı geri bağlantıları edinmek için mükemmel bir platformdur. Ürününüzü burada piyasaya sürdüğünüzde, yalnızca web sitelerinde öne çıkmakla kalmaz, aynı zamanda 90/100 Etki Alanı Derecelendirmesine (DR) sahip güçlü bir bağlantı da alırsınız.





Daha önce DR hakkında söylediklerimi hatırlıyor musun? Bağlantı verilen sitenin DR puanı ne kadar yüksek olursa, kendi sitenizin sıralaması üzerindeki etkisi de o kadar güçlü olur!





Ve tahmin et ne oldu? 1 numara olmanız ya da sonuncu olmanızın bir önemi yok; Sadece Product Hunt'ta listelenmek size SEO açısından önemli bir artış sağlıyor.

Ek Backlink Avantajlarından Yararlanın 🌟

Product Hunt'ı başlatırken ek bir avantaj olarak, çok sayıda web sitesi listelerini yeniden yayınlıyor, bu da daha da fazla backlink iyiliğinin karşınıza çıkacağı anlamına geliyor!





Product Hunt'ın kendisinden gelen tek bir güçlü bağlantı yerine, parlak yeni ürün sayfanıza yönlendiren 10-50 arası ek bağlantı bekleyebilirsiniz.





Kemerimizin altındaki tüm bu ilgi çekici bağlantılar ve KD < 10 ile Google arama sonuçlarında ilk sayfada yer alma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşte dostlarım, bir patron gibi geri bağlantıları bu şekilde elde edersiniz.

Adım 4: Bekleyin ⏳ (ve İlerlemeyi İzleyin)

Google'ın algoritmasının çabalarınızı takdir etmesini beklerken sabırlı olmanız ve cesaretinizi kırmamanız çok önemlidir. Roma bir günde inşa edilmedi ve web trafiğiniz de bir gecede hızla artmayacak. Ancak geliştirici arkadaşlarımdan korkmayın!





Bu sonsuz gibi görünen bekleyiş sırasında kendinizi eğlendirmenin yolları var.

Google'ın Algoritmasını Beklerken Sabır Gerekiyor

Daha önce de belirttiğim gibi, Google'ın uygun trafik göndermeye başlaması ortalama üç ay, daha büyük bir artış için ise altı ay daha sürer. Tüm sıkı çalışmanızın sonuçlarını görmeye istekli olduğunuzda, sonsuzluk gibi gelebilir.





Ancak, iyi şeylerin bekleyenlerin veya bizim durumumuzda web sitelerini SEO büyüsüyle optimize edenlerin başına geldiğini unutmayın!

Analitik Araçlarını Kullanarak İlerlemeyi İzleme

Artık sabrın önemini ortaya koyduğumuza göre, Google Analytics veya Ahrefs gibi analiz araçlarını kullanarak bu dönemdeki ilerlemeyi nasıl takip edebileceğinizden bahsedelim.





Organik Trafiği Takip Edin : Ana anahtar kelimenizle alakalı çeşitli anahtar kelimeler aracılığıyla sitenize gelen organik arama trafiğine dikkat edin.

Anahtar Kelime Sıralamalarını Analiz Edin : Hem birincil hem de uzun kuyruklu anahtar kelimeler için ne kadar iyi sıralama yaptığınızı düzenli olarak kontrol edin.

Hemen Çıkma Oranını İzleyin : Farklı sayfalardaki hemen çıkma oranlarını izleyerek kullanıcıların içeriğinizle etkileşimde kalmasını sağlayın.

Dönüşüm Oranlarını Değerlendirin : Başarının bir ölçüsü olarak ücretsiz kullanıcılardan ücretli müşterilere dönüşüm oranlarını izleyin.

Bekleme süresi boyunca bu ölçümleri takip ederek, iyileştirmelerin gerekli olabileceği alanları belirleyebilir ve aynı zamanda yol boyunca küçük zaferleri de kutlayabilirsiniz.





İşte karşınızda - 4. Adım, elinizdeki analiz araçlarını kullanarak ilerlemeyi yakından takip ederken bekleme oyununu oynamakla ilgilidir!





Başarılı bir ürün oluşturmanın bir gecede gerçekleşmediğini, veriye dayalı içgörülere dayalı olarak süreklilik ve sürekli optimizasyon gerektirdiğini unutmayın.

Çözüm

Ve orada bunu millet var! Pazarlamaya tek kuruş bile harcamadan kârlı bir ürün yaratmanın büyülü dünyasını keşfettik. Attığımız adımları kısaca özetleyelim:





Ahrefs'in Ücretsiz Anahtar Kelime Oluşturucusu gibi araçları kullanarak ana anahtar kelimenizi bulun .

Düşük zorluk derecesine sahip, yüksek hacimli ve çok sayıda alt anahtar kelimeye sahip anahtar kelimeleri bulmak için araştırmaya zaman ayırın .

Kullanıcı deneyimi ve SEO için optimize ederek ürününüzü anahtar kelime etrafında oluşturun .

Belirli uzun kuyruklu anahtar kelimelere odaklanan çok sayıda alt sayfa oluşturun .

Güven (ve para) kazanırken kullanıcıların ilgisini canlı tutmak için hem ücretsiz hem de ücretli seçenekler sunun .

Product Hunt gibi platformlarda lansman yaparak geri bağlantılar alın .

Son olarak Google'ın trafiği size göndermesini beklerken sabırlı olun.

Artık bu bilgiyle donanmış olduğunuza göre, bu stratejileri kendi projelerinizde uygulamanızı öneririm; bu ister bir imparatorluk kurmak ister sadece yeni fikirleri denemek olsun.





Unutmayın: Roma bir günde (hatta iki günde) inşa edilmedi, bu nedenle mükemmel anahtar kelimeyi bulmaya ve bunun etrafında harika bir ürün oluşturmaya zaman ayırın.





Her zaman olduğu gibi, gerçekten sizinkinden daha fazla ipucu istiyorsanız - John Rush - beni Twitter'da @johnrushx adresinden takip etmekten çekinmeyin; burada yazılım geliştirme konusundaki bilgeliğimi paylaşıyorum ve ara sıra astronot kaskı takan köpek yavrularının resimlerini yayınlıyorum... çünkü kim istemez ki? uzay köpeklerini seviyor musun? 🚀🐶

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