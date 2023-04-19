Kriptoyu HODLing'in Periyodik Yeniden Dengelemeye Karşı Üstün Olup Olmadığını Belirlemek İçin 20.000 Geriye Dönük Test Gerçekleştirdik





Sevgili Hackernoon okuyucusu,





Kripto Ticaret Ücretlerinin Periyodik Yeniden Dengelenmeye Etkisi: En Sevdiğiniz CEX Ücreti Nasıl?





Döviz alım satım ücretlerinin periyodik yeniden dengeleme üzerindeki etkilerini analiz eden en son vaka çalışmasını size sunmaktan mutluluk duyuyoruz.





İşlem ücretlerinin yeniden dengeleme stratejileri üzerinde büyük etkisi vardır ve bu nedenle ücretlerin performansınız üzerindeki etkilerini analiz etmenin gerekli olduğunu gördük.





Bu vaka çalışmasının amacı, yeniden dengelemenin Binance, Coinbase, Kraken, Bybit, Gemini ve diğerleri dahil olmak üzere farklı borsalarda nasıl performans gösterdiğini karşılaştırmaktır.





Bu vaka çalışması, yüksek frekanslı ticarete dayanan diğer kripto stratejilerini kullananlar için de geçerli olabilir.





Sonuçlarımız, hangi borsanın en iyi getiriyi sağladığını ve periyodik yeniden dengelemenin, çeşitli yeniden dengeleme frekansları ve işlem ücretlerinde satın al ve tut (HODL) stratejisiyle nasıl karşılaştırıldığını gösteriyor.





Bu vaka çalışması, kripto borsaları ve yeniden dengeleme performansına ilişkin önceki vaka çalışmamızın devamı niteliğindedir.





Bu vaka çalışması, Shrimpy'nin yerel geriye dönük test aracının yardımıyla yapılmıştır. Binlerce kripto para birimini analiz etmek ve performanslarını farklı stratejilerle karşılaştırmak için Shrimpy'yi kullanabilirsiniz. Geriye dönük test, gerçek sermayeyi dağıtmak zorunda kalmadan portföyünüzün potansiyel performansını analiz etmenin en kolay yoludur.

Arka Test Kurulumu

Bu vaka çalışması, periyodik yeniden dengeleme stratejisi kullanan döviz alım satım ücretlerinin kripto para portföyünün performansı üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Geriye dönük testimiz, portföyün performansını 3 yıllık bir dönemde (1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2022'ye kadar) izler.





Eşik yeniden dengeleme tolerans aralıklarına ve döviz alım satım ücretlerine dayalı 20 ayarı analiz ettik. Toplamda 20.000 geriye dönük test gerçekleştirdik; bu da ayar başına 1.000 geriye dönük test anlamına geliyor.





Bu sefer sadece 15 varlıklı bir portföyü analiz ettik.





Periyodik yeniden dengelememiz aşağıdaki frekansları içerir:

Saatlik yeniden dengeleme

Günlük yeniden dengeleme

Haftalık yeniden dengeleme

Aylık yeniden dengeleme



Örnek çalışmayı, her büyük borsa için spot piyasalar için VIP olmayan alım ücretini alarak ve bunu yeniden dengeleme işlemlerimize uygulayarak gerçekleştirdik.





İşlem ücretleri beş grubu içerir:

%0,1 (Binance, Kucoin, Bybit, OKX)

%0,2 (Bitfinex ve Gate.io)

%0,26 (Kraken)

%0,4 (Bitstamp ve İkizler)

%0,6 (Coinbase)



İşte tüm kripto borsalarının ve ilgili işlem ücretlerinin kapsamlı bir listesi ; aşağıdaki bağlantıyı ziyaret etmekten çekinmeyin.





Bu vaka çalışması, her bir yeniden dengeleme stratejisinin performansını HODL'ye (satın al ve tut) karşı karşılaştırmaktadır. Ayrıca her stratejinin performansını başlangıç portföy değeriyle karşılaştırdık.





Geriye dönük testlerimiz sırasında varlık seçim sürecinin tamamen rastgele olduğunu unutmayın.

Tahsisler

Vaka çalışması portföy büyüklüğü açısından bir portföy grubunu içermektedir. Portföyde toplam 15 varlık bulunmaktadır.



Portföy grubundaki varlıklar eşit olarak dağıtılmaktadır.





Geriye dönük testte simüle edilen yeniden dengeleme süreci, bu ilk tahsis hedeflerini kontrol altında tutmak için işlemleri yürütür. Yeniden dengelemenin amacı hedeflenen tahsisleri sürdürmektir.





Gerçekleştirilen her işlemin bir işlem ücreti içerdiğini unutmayın.

Para kaynağı

Her portföy 5.000$'lık başlangıç bakiyesiyle başlar.



Bu örnek olay çalışmasının sonuçları, her bir portföyün geriye dönük test döneminin (1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2022) sonundaki değerini gösterir.

Varlık Seçimi

Bu örnek olaydaki varlık seçim süreci, objektiflik ve doğruluk amacıyla tamamen rastgele seçilmiştir.





Varlık listemiz, geriye dönük test döneminde ( CoinGecko'ya göre) en iyi 10 kripto borsasında mevcut olan tüm kripto para birimlerini içermektedir.



Her bir arka test, o sırada mevcut olan varlıkların listesine dayalı olarak her bir portföy grubu için rastgele varlıkları seçti. Bu, analizimizin odağının varlıklara değil stratejiye odaklanması için yapılır.

Performans Hesaplaması

Her bir arka test iki sonuç verir. Sonuçlardan biri, bir portföyün yeniden dengelenmesi durumunda nihai değerini gösterirken, diğeri, bir portföyün HODL stratejisini kullanması durumunda nihai değerini gösterir.





Bu stratejilerin nasıl karşılaştırıldığını belirlemek için, aşağıdaki formülü kullanarak yeniden dengeleme stratejisinin HODL stratejisine göre performansını hesaplıyoruz:





Performans = ((R - H) / H) x 100





Formülü şu şekilde okuyabilirsiniz:

R, yeniden dengeleme stratejisi kullanan portföyün nihai değeridir.

H, HODL stratejisini kullanan portföyün nihai değeridir.

Ondalık sayıyı yüzdeye dönüştürmek için sonuç 100 ile çarpılır.



Sonuçlarımız, döviz alım satım ücretleri ile periyodik yeniden dengeleme arasındaki ilişkiyi, geriye dönük test aralığının sonuna kadar portföyün medyan değeriyle gösteren grafikler içermektedir. Şu işlem ücretleri için sonuçlarımız var: %0,1, %0,2, %0,26, %0,4 ve %0,6.





Nihai sonuçlarımız (Portföy Yeniden Dengeleme ve HODL), portföy yeniden dengelemeyi HODL stratejisiyle karşılaştırır. Bu bölüm, arka testin sonunda her portföyün medyan değerine değil, HODL stratejisi kullanan aynı portföyle karşılaştırıldığında yeniden dengelenmiş bir portföyün performansına odaklanır.





Lütfen bu bölümde görüntülenen herhangi bir değerin bir portföyün başlangıç değerine göre değil, HODL edilmiş olması durumunda aynı portföye göre olduğunu unutmayın. %5'lik bir değer görüntüleniyorsa, bu, yeniden dengelenen portföy için nihai sonucun, HODLed portföyden %5 daha yüksek olduğu ve ilk portföy fonundan %5 daha yüksek olmadığı anlamına gelir.

Arka Test Dönemi

Örnek olay çalışmamız şu pazar dönemine odaklanıyor: 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2022.





Bu dönemdeki piyasanın doğası göz önüne alındığında, örnek olay çalışmamız ağırlıklı olarak boğa piyasasının fiyat verilerini analiz ediyor.

Piyasa, bu geriye dönük test döneminde son derece değişken fiyat hareketleri gördü. Bitcoin , 1 Ocak 2020'den 2021 Kasım ATH'sine kadar %851'lik bir fiyat artışı gördü. Piyasa ayrıca ATH'den 31 Aralık 2022'ye kadar %76'lık bir fiyat düşüşü gördü.



Vaka çalışmamızın çoğunlukla altcoinleri içerdiği göz önüne alındığında (çeşitlendirmenin doğası gereği), sonuçlar çok daha değişkendir.

Sonuçlar

Sonuçlarımız, farklı borsaların ve bunların işlem ücretlerinin her bir periyodik yeniden dengeleme sıklığı üzerindeki etkilerini analiz ederek başlıyor.





Yeniden dengeleme frekanslarının listesi şunları içerir:

Saatlik

Günlük

Haftalık

Aylık





Şu işlem ücretlerini kullanıyoruz: %0,1, %0,2, %0,26, %0,4 ve %0,6





Birleşik sonuçlar bölümümüz, yukarıda bahsedilen tüm stratejilerin birleşik performansını karşılaştırır. Birleştirilmiş sonuçlar bölümündeki performansın dolar cinsinden ifade edildiğini unutmayın. Performansları başlangıç portföy değerine (IPV) göredir.





Nihai sonuçlarımız, her yeniden dengeleme stratejisinin birleşik performansını HODL'ye karşı karşılaştırıyor.



Nihai sonuçlar bölümündeki değerler dolar değil yüzdedir. Değerler, bir portföyün başlangıç değerine değil, HODL kullanan bir portföye (yeniden dengelenmiş bir portföy ile bir HODL'li portföy arasındaki performans farkı) görelidir.

%0,1 İşlem Ücreti (Binance)

Yukarıdaki sonuçlar %0,1'lik bir işlem ücretinin dört periyodik yeniden dengeleme frekansı üzerindeki etkilerini göstermektedir. Bu portföy grubu Binance, Kucoin, Bybit ve OKX'i içerir.



Günlük yeniden dengeleme, saatlik yeniden dengelemeden %2,78, haftalık yeniden dengelemeden %5,83 ve aylık yeniden dengelemeden %19,16 daha yüksek puan alarak en iyi sonuçları verdi.

%0,2 İşlem Ücreti (Bitfinex)

Yukarıdaki sonuçlar %0,2'lik bir işlem ücretinin dört periyodik yeniden dengeleme frekansı üzerindeki etkilerini göstermektedir. Bu portföy grubu Bitfinex ve Gate.io'yu içerir.





Günlük yeniden dengeleme, saatlik yeniden dengelemeden %10,58, haftalık yeniden dengelemeden %8,44 ve aylık yeniden dengelemeden %11,88 daha yüksek puan alarak en iyi sonuçları verdi.

%0,26 İşlem Ücreti (Kraken)

Yukarıdaki sonuçlar %0,26'lık bir işlem ücretinin dört periyodik yeniden dengeleme frekansı üzerindeki etkilerini göstermektedir. Bu portföy grubu Kraken'i içerir.





Günlük yeniden dengeleme, saatlik yeniden dengelemeden %18,38, haftalık yeniden dengelemeden %5,6 ve aylık yeniden dengelemeden %13,78 daha yüksek puan alarak en iyi sonuçları verdi.

%0,4 İşlem Ücreti (Bitstamp ve Gemini)

Yukarıdaki sonuçlar %0,4'lük bir işlem ücretinin dört periyodik yeniden dengeleme frekansı üzerindeki etkilerini göstermektedir. Bu portföy grubu Bitstamp ve Gemini'yi içerir.





Haftalık yeniden dengeleme, saatlik yeniden dengelemeden %24, günlük yeniden dengelemeden %0,78 ve aylık yeniden dengelemeden %8,41 daha yüksek puan alarak en iyi sonuçları verdi.

%0,6 İşlem Ücreti (Coinbase)





Yukarıdaki sonuçlar %0,6'lık bir işlem ücretinin dört periyodik yeniden dengeleme frekansı üzerindeki etkilerini göstermektedir. Bu portföy grubu Coinbase'i içerir.



Haftalık yeniden dengeleme, saatlik yeniden dengelemeden %49,22, günlük yeniden dengelemeden %2,39 ve aylık yeniden dengelemeden %7,93 daha yüksek puan alarak en iyi sonuçları verdi.

Birleştirilmiş Sonuçlar





Soldan sağa yeniden dengeleme frekansı içindeki her çubuk için X Ekseni: Binance, Bitfinex, Kraken, Bitstamp, Coinbase.





Sonuçlar, günlük yeniden dengelemenin diğer tüm gruplar arasında en iyi performansı gösterdiğini gösteriyor. Saatlik yeniden dengeleme, artan işlem ücretlerinden en çok etkilenir ve daha yüksek ücretlerle birlikte büyük düşüşlere neden olur. Bu bağlamda, saatlik yeniden dengeleme (%0,1 işlem ücreti dışında) ortalama olarak en kötü performansa sahip.

Yukarıdaki resim, her bir işlem ücretinin her bir periyodik yeniden dengeleme stratejisi üzerindeki etkisini göstermektedir. En iyi getiriler %0,1 işlem ücreti ve günlük yeniden dengeleme sıklığı etrafında yoğunlaşmıştır.





Sonuçlarımız, saatlik yeniden dengelenen portföyün %0,6 işlem ücretiyle birleştiğinde en kötü performansı gösterdiğini gösteriyor. %0,1 işlem ücreti ile günlük yeniden dengelenen portföy en iyi performansı gösterdi.

Periyodik Yeniden Dengeleme ve HODL Karşılaştırması

X Ekseni soldan sağa: Binance, Bitfinex, Kraken, Bitstamp, Coinbase.





Sonuçlarımız, saatlik yeniden dengelemeyi kullanan %0,4 ve %0,6 işlem ücreti portföyleri dışında tüm periyodik yeniden dengeleme stratejilerinin HODL'dan daha iyi performans gösterdiğini göstermektedir.





%0,1 işlem ücretiyle günlük yeniden dengeleme, %28,59 ile en iyi sonuçları getiriyor. En kötü sonuçlar, HODL'den -%23,67 daha kötü performans gösteren %0,6 saatlik yeniden dengeleme grubunda görülebilir.





Genel olarak en iyi performans gösteren portföyler, günlük ve haftalık yeniden dengelemeyi kullanan portföylerdi; işlem ücretleri %0,1 ile %0,4 arasında değişiyordu.





Binance gibi %0,1 işlem ücretine sahip bir borsa, beklendiği gibi en iyi sonuçları sunuyor. Ancak Bitfinex, Kraken ve Bitstamp gibi biraz daha yüksek ücretlere sahip borsaları kullanırken bile harika sonuçlar bekleyebilirsiniz.





Saatlik yeniden dengelemenin en kötü performansı gösterdiğini artık tahmin edebilirsiniz, çünkü en çok işlemi gerçekleştirdi ve bu nedenle diğer gruplara göre daha yüksek işlem ücretine neden oldu.

Yukarıdaki resim, her bir eşik stratejisinin, bir HODL stratejisine kıyasla her bir işlem ücretiyle ne kadar iyi performans gösterdiğini göstermektedir.

Sonuçlar

Periyodik yeniden dengeleme, düşük işlem ücretleri olan borsalarda en iyi performansı gösterir. Günlük yeniden dengeleme en iyi ve en tutarlı sonuçları sunar. İkinci en iyi yeniden dengeleme grubu, artan ücretlerden pek etkilenmeyen haftalık yeniden dengeleme grubudur. Beklendiği gibi saatlik yeniden dengeleme, işlem ücretlerinden en çok etkilenen grup oldu.



Periyodik yeniden dengeleme kullanan bir portföy için %0,1 ile %0,4 arasında değişen işlem ücretlerinin en iyi sonuçları sunduğu sonucuna vardık. Bu tür işlem ücretleri sunan borsalar arasında Binance, Bitfinex, Bybit, Bitfinex, Bitstamp, Kraken, Kucoin, Gemini, OKX ve Gate.io yer alıyor.



Ayrıca, periyodik yeniden dengelemenin, saatlik yeniden dengeleme dışında tüm periyodik frekanslardaki tüm borsalarda HODL'den daha iyi performans gösterdiği sonucuna vardık.





Periyodik yeniden dengeleme stratejinizi optimize etmek için, %0,1 işlem ücretiyle bir borsada işlem yapmak isteyeceksiniz. Bu borsalar en iyi likiditeye sahip olma eğilimindedir; bu da portföyünüzü daha pahalı borsalarda yeniden dengelemeniz için hiçbir neden olmadığı anlamına gelir.

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