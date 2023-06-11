Kötü şöhretli "Windows 11 Oturum Açma Sorunu" Hatası Nasıl Ayıklanır

Bilgisayarınız yavaş çalışıyorsa temiz bir Windows 11 kurulumu, aşırı ısınma, kayıt defteriyle ilgili sorunlar, bir dizi istenmeyen yazılım ve geçici dosyalar ve daha pek çok sorunun çözümü için en iyi seçenek olabilir.





Buna ek olarak, Windows 11'in en çok arzu edilen özellikleri, yani grileştirilmiş birkaç seçenek (çoğu durumda), Windows 10'dan 11'e yükselttiyseniz, Windows 11'in temiz kurulumunu tercih etmediğiniz sürece açılamaz.





Seçenekler şunlardır: Bellek bütünlüğü (kötü amaçlı kod enjeksiyonlarını önlemek için) ve Windows Güvenliği'nin Çekirdek izolasyon seçeneğinde güvenlik açıklarına sahip sürücüleri engellemek için Microsoft Savunmasız Sürücü Engelleme Listesi.





Muhtemelen Windows 11'in yeni bir kopyasını yükseltmek veya yeniden yüklemek istersiniz, değil mi? Durun, 'Windows 11'in kurulumu sırasında, düzeltmek için uygun bir kılavuza sahip değilseniz sorunlu olabilecek, başınızı ağrıtan bir hata var.





Bazı kritik durumlarda internet üzerinden diğer kullanıcıların sunduğu çözümler sorununuzu çözmeyebilir. Resmi siteden Windows 11 ISO dosyalarını indirerek önyüklenebilir medya oluşturmak için Rufus'u kullanmakta zorlanıyorsanız, sorunu çözmenin iyi test edilmiş yöntemini burada bulabilirsiniz, aksi takdirde internette çok sayıda kaynak ve kılavuz bulunmaktadır. Burada sadece “Giriş” sorunuyla ilgili benzersiz hatayı tartışıyoruz.





Şifre Yanlış Hatası:

Bu hata Windows 11 yüklediğinizde ortaya çıkıyor. Kurulum işlemini tamamladıktan sonra şifre girmenizi kısıtlayan bir ekran çıkıyor ( şifreyi girmek için yuva mevcut değil, diğer durumlarda sistem şifre girmenize izin veriyor ancak şifre girmenize rağmen) doğru şifreyi girin , “ Şifre yanlış ” hatası yazıyor), ancak “ Oturum Aç ” seçeneğine her bastığınızda sadece yanlış şifre mesajı görüntüleniyor ve başka bir kurtarma seçeneği sunmuyor.





Lütfen bilgisayarı birkaç kez yeniden başlatmak, bilgisayarı güvenli moda geçirmek (aynı kilit ekranı şifre yanlış hatasını gösterdiği için güvenli bir şekilde gitmenize izin vermez) ve diğer başlatma sorunlarını düzeltme yöntemlerinin bu sorunu çözmeyebileceğini unutmayın. böcek.

Bu hatayı önlemenin yolları:

Öncelikle lütfen tüm verilerinizi harici bir sürücüye yedekleyin. Herhangi bir sorunun devam etmesi durumunda, işletim sisteminiz de dahil olmak üzere tüm verileri geri yükleme şansınız vardır (kurtarma ortamındaki sistem kurtarma görüntüsünü kullanarak). Bunu yapmak için aşağıdaki adımları tercih edin.





“ Kontrol paneli ”ne gidin ve “ Sistem ve Güvenlik ”i seçin. “ Yedekle ve Geri Yükle ” seçeneğine tıklayın “ Yedeklemeyi ayarla ”ya tıklayın ve ardından verileri yedeklemek için listeden harici USB diski seçin.





Şimdi yeni Windows 11 ISO dosyasını Microsoft'un resmi sitesinden indirin. Aşağıdaki adımları tercih edin:

Resmi siteye gidin: https://www.microsoft.com/software-download/windows11 “ Windows 11 Kurulum Medyası Oluştur ” seçeneğine gidin ve “ Şimdi İndir ” seçeneğine tıklayarak medya oluşturma aracını indirin. Yükleyin ve araç, PC'niz için en uygun Windows sürümünü otomatik olarak algılar. “ İleri ” seçeneğine tıklayın. Şimdi, ikinci seçenek olan “ ISO dosyası ”nı seçmenizi öneririm, çünkü “ USB flash sürücü ” seçeneğini seçerek önyüklenebilir medya oluşturmak için bir medya oluşturma aracı kullanılırsa hata devam edebilir ve buradan başka bir 4 GB+ işletim sistemi verisini yeniden indirmeniz gerekir. başlangıç.





PC'nize indirilen ISO dosyasını kontrol edin ve Rufus'u kullanarak önyüklenebilir ortam oluşturmak için en az 8 GB boyutunda boş USB flash sürücüyü kullanışlı hale getirin.





Aşağıdaki adımları izleyin:

Resmi siteye gidin: https://rufus.ie/en/ Aşağıda gösterildiği gibi listeden seçerek en son sürümü indirin.

Şimdi bilgisayarınızdan harici flash sürücünüzü ve ISO dosyanızı seçin. PC'niz tarafından hangi bölüm şemasının MBR veya GPT'nin kullanıldığından emin olun. Bunu yapmak için disk yönetimine gidin > Birincil Disk'e sağ tıklayın > 'Özellik'e tıklayın > Donanım > Diske çift sol tıklayın > Birimler > Doldur. Daha sonra aşağıdaki resimdeki gibi görüyorsunuz.

Rufus'ta “ Başlat ”a tıkladığınızda bir açılır pencere belirir. Sadece ilk iki seçeneği işaretleyin ve ardından “ Tamam ”a tıklayın ve işlem tamamlanana kadar bekleyin.





Hatanın kökü:

Bu garip hata, Rufus'un açılır pencerelerinde daha fazla seçeneği (ilk iki seçenekten daha fazlasını) seçtiğinizde ortaya çıktı. Şekilde gösterildiği gibi Rufus'un belirli kullanıcı adıyla yerel bir hesap oluşturmasına izin vermeyin.





Sonuç olarak, Windows 11'in temiz kurulumu, çeşitli performans sorunlarını gidermenize yardımcı olabilir ve en son Windows 11'in istenen özelliklerini etkinleştirmenize olanak tanır. " Parola Yanlış Hatası ", kullanıcıların parolalarını doğru girmelerini veya kurtarma seçeneklerine erişmelerini engeller. Bilgisayarı yeniden başlatmak, güvenli moda geçmek veya diğer başlatma sorunu düzeltmelerini uygulamak bu hatayı çözemeyebilir. Rufus kullanıyorsanız, Rufus'ta ek seçeneklerin seçilmesi hatayı tetikleyebileceğinden yalnızca gerekli seçeneklerin seçildiğinden emin olarak önyüklenebilir medya oluşturmanız önerilir.



