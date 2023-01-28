Intel Yeniliğe Odaklanıyor, Düşen Gelirler ve Şiddetli Rekabet Karşısında Portföyünü Büyütüyor





Büyük teknoloji şirketlerinin geri kalanı küresel bir ekonomik gerilemeyle uğraşırken çip üreticileri, işlerinin neredeyse her yönünü etkileyen bir durgunluğa uyum sağlamaya çalışıyor. Intel, gelir açısından Amerika'nın en büyük çip üreticisi konumunu koruma mücadelesinin yanı sıra bir dizi rakiple de karşı karşıya.





Yılın son çeyreğinde gelirleri %32 düşüşle 14 milyar dolara gerileyen Intel, toplamda 664 milyon dolar zarar kaydetti. FactSet'in anketine katılan uzmanlara göre sonuç, Wall Street'in 14,49 milyar dolarlık satış üzerinden 278 milyon dolarlık zarar beklentilerinin altında kaldı.





Intel CEO'su Patrick Gelsinger, şirketin son çeyreğe ilişkin kazanç çağrısında 2023 yılı için gelir tahmini vermeyi reddederken, CFO Dave Zinsner, Intel'in ilk çeyrek gelir tahmininin 10,5 milyar ila 11,5 milyar dolar arasında olduğunu, bu rakamın fikir birliğinden çok daha düşük olduğunu belirtti. 13,93 milyar dolar.





Ne olursa olsun Gelsinger, şirketin gelecekteki büyümesi konusunda iyimser olmaya devam etti ve şirketin inovasyonu iki katına çıkarmayı ve ürün portföyünü iyileştirmeyi hedeflediğini belirtti:





“ Güçlü bir inovasyon hattı aracılığıyla bu TAM'den [*toplam adreslenebilir pazar] faydalanmayı amaçlıyoruz ve ürün portföyümüzün büyüyen gücüne dayanarak müşteriler giderek daha fazla Intel'e yatırım yapıyor. '22'nin ikinci yarısında payımızı artırdık ve bu olumlu ivmenin '23'te de devam etmesini bekliyoruz. Bilgisayarlardaki kısa vadeli zayıflıkları yönetme konusunda net bir bakış açısına sahip olmaya devam ediyoruz ancak aynı zamanda bilgisayarların günlük hayatımızda kalıcı ve artan bir değere sahip olduğunu da görüyoruz."





İşlerdeki düşüşün devam edebileceğini kabul etse de bu düşüşün ancak ilk çeyrekte sürebileceğini ifade etti.





"Makro zayıflığın en azından yılın ilk yarısında devam etmesini ve ikinci yarıda iyileşme ihtimalinin olmasını bekliyoruz."





Gelsinger ayrıca olumsuz kazançlardan en çok etkilenen bölgenin Çin olduğunu belirtti.





“Tüm segmentler zayıflamış olsa da, girişimler ve dünyanın geri kalanı, özellikle de Çin, hiper ölçeğe göre daha zayıf olmaya devam ediyor.”





CEO ayrıca kazanç düşüşünün büyük kısmını Çin'deki operasyonlara bağladı.





"22 takvim yılındaki payımız, bastırılmış beklentilerimizle uyumluydu ve gelir oynaklığımız, özellikle kurumsal ve Çin'deki aşırı riskimiz göz önüne alındığında, TAM'ın bir fonksiyonuydu."





Yonga üreticisinin yavaş üretim sorunları, bilgisayar satışları ve pazar payı kayıpları ile mücadele etmesi nedeniyle Intel hisselerinin değeri düştü. rakipler AMD, Nvidia ve Arm Ltd. 31 Aralık 2022'de sona eren çeyrekte Intel'in veri merkezi ve yapay zeka segmentinin geliri %33 düşüşle 4,3 milyar dolara gerilerken, PC çip segmentinin satışları %36 düşüşle 6,6 milyar dolara geriledi. son çeyrek.





AMD ve Nvidia gibi rakiplerin de hisseleri geçen yıl düştü; AMD hisseleri %32, Nvidia hisseleri ise %13 düşüş yaşadı. Ancak bu yine de Intel'in %42'lik düşüş yaşayan hisselerinden çok daha iyi.





Intel'in uzun süredir lider olduğu, önemi giderek artan veri merkezi endüstrisinde, Kol tabanlı CPU'lar artıyor PC'lerde pazar payı arttı ve giderek daha zorlu bir rakip haline geldi. Sektör araştırma şirketi Canalys'e göre ARM destekli bilgisayarlar %30’unu oluşturacak 2026 yılına kadar PC pazarının





Daha fazla satış kaybının beklendiği göz önüne alındığında, CEO'nun tahminleri kasvetli bir tablo çizdiği için Intel PC endüstrisinde pazar payını kaybetmeye devam edebilir.





“PC pazarında, '22 takvim yılını bitirirken daha da kötüleşme gördük. Üçüncü çeyrekte, '23 takvim yılı PC tüketimi TAM'si için 270 milyon ila 295 milyon birimlik bir tahmin sunduk. İlk çeyrekte gördüğümüz devam eden belirsizlik ve talep sinyalleri göz önüne alındığında, bu aralığın alt sınırının daha olası bir sonuç olmasını bekliyoruz."





Şirket bu yılın ilk çeyreğinde gelirde bir düşüş beklerken CFO Zinsner, Intel'in maliyet düşürücü bir önlem olarak harcamalarda 3 milyar dolarlık bir kesinti uygulayacağını söyledi.





"Şirket genelinde önemli bir kemer sıkma politikasıyla harcamaları 3 milyar dolar azaltmaya doğru ilerlerken, işimizin sabit maliyet doğası göz önüne alındığında, sıralı gelir düşüşlerinin ilk çeyrekte negatif işletme marjına yol açmasını bekliyoruz."





CEO, diğer maliyet azaltıcı önlemlerin arasında şirketin şu anda üzerinde çalıştığı olası küçülmelerin de yer aldığını söyledi. zaten yapıyorum , ve Intel'in temel iş birimlerine daha iyi odaklanma.





"Organizasyonu doğru boyutlandırmak için zor kararlar alıyoruz ve ürün yol haritalarını ve yatırımlarını rasyonelleştirerek İş Birimlerimiz içindeki iş odağımızı daha da keskinleştirdik."



