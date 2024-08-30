Hindistan'dan ABD'ye: Jagadish Nimmagadda Yazılım Mühendisliğinde Yenilik ve Mükemmellik Üzerine













Çok sayıda fırsata rağmen, hevesli yetenekler genellikle hızlı teknolojik gelişmeler, yoğun rekabet, zorlu çalışma kültürü, çeşitlilik eksikliği ve teknoloji sektöründeki finansal engeller tarafından engellenir. Jagadish Nimmagadda'nın ilham verici bir örnek olarak hizmet ettiği yer burasıdır. Nimmagadda için Hindistan'da doğmuş olmak, onu hayata yaklaşımında daha dinamik hale getirmiştir. Mütevazı başlangıçlardan itibaren, bir BT Teknisyeni olarak gelişen bir kariyer inşa etti ve şu anda Kıdemli Yazılım Geliştirme Yöneticisi olarak görev yaptığı Amazon Web Services'ta (AWS) kendi alanında elitler arasında yer almaktadır.





Jagadish'in bilgisayar bilimine olan ilk kıvılcımı, Hindistan'ın Haydarabad kentinde büyüdüğü çocukluğunda ateşlendi. Teknoloji sektöründeki kariyerine memleketi IBM'de Yazılım Mühendisi olarak başladı ve burada işbirliğinin değerini ve yüksek standartları sürdürme önemini öğrendi ve tutkusunu takip ederek Virginia Uluslararası Üniversitesi, Fairfax'a kaydolarak Bilgisayar Bilimi alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. Yeni bir meydan okuma arayışında olan ve ufkunu genişletmek isteyen Jagadish, Malezya'ya taşındı ve elektronik hükümet çözümleri ve hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmış MyEG Services Berhad'da Yazılım Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Şirketin büyümesini kolaylaştıran yaratıcı çözümler geliştirirken teknik becerilerini geliştirmeye odaklanmaya devam etti. İşbirlikçi çabaları etkileme becerisinden, teknoloji alanında yükselen bir güç olduğu hızla ortaya çıktı.





Jagadish, 2014 yılında Virginia, Herndon'daki Fannie Mae'de Yazılım Mühendisliği Danışmanı olarak kariyerinde büyük bir adım attı ve burada ilerici web uygulamaları geliştirdi, anahtar prosedürleri otomatikleştirdi ve maliyet tasarrufu için başarılı fikirler ortaya koydu. Katkıları üretkenliği artırdı ve şirketi olumlu etkiledi.





2015'te Jagadish'in yeteneği sektörde yaygın olarak tanındı ve onu Richmond, VA'daki Capital One Financials'a götürdü. Sonraki yedi yıl boyunca teknik ve liderlik becerileriyle şirket üzerinde derin bir etki yarattı. Capital One'daki yeteneklerin işe alınmasına ve yetiştirilmesine katkıda bulundu, AWS bulut kontrol yönergelerini geliştirdi ve uyumluluk için kritik bulut saklama kurallarının tasarımına ve geliştirilmesine öncülük etti. Capital One'daki en önemli başarısı, birden fazla bölgede sürdürülebilirliği ve kullanılabilirliği garanti eden bulut geçişi için SWIFT Havale uygulamasının mimarisini oluşturmaktı.





Jagadish'in kariyeri, 2022'de AWS'ye Yazılım Geliştirme Yöneticisi olarak katıldığında yeni zirvelere ulaştı. Çevik yazılım geliştirme, dijital geçişler ve süreç iyileştirmelerinde işlevler arası ekiplere liderlik ederek yeni olasılıkları keşfetmeye devam ediyor. Frontier uygulamalarını Electron'a geçirirken, kapsamlı bir uçtan uca test stratejisi geliştirirken ve Satış Hiyerarşisi modellerini dönüştürürken gösterdiği örnek liderlik ve özveri, AWS'deki operasyonları ve müşteri deneyimini önemli ölçüde iyileştirdi.





Ömür boyu öğrenen biri olarak Jagadish, AWS Sertifikalı Güvenlik Uzmanlığı ve Apache Hadoop Geliştiricisi Olarak Cloudera Sertifikasyonu Sürekli öğrenmeye olan bağlılığı, Amazon DynamoDB'de gelişmiş erişim kontrolü ve sunucusuz AWS'de yerel geliştirmeyi benimseme konusundaki yayınlarıyla teknoloji topluluğuna yaptığı sayısız katkıyla gösterilmiştir.





Jagadish, AWS'ye 90 milyar dolar gelir sağlanmasına katkıda bulunan Satış Planlaması için araçlar geliştirmede etkili oldu ve satış ekiplerinin kotaları nasıl kademelendireceği, bölge atamalarını nasıl dağıtacağı ve hedefleri nasıl belirleyeceği konusunda rehberlik etmede önemli roller oynadı. Proaktif ve müşteri odaklı yaklaşımı, bu araçların zamanında teslim edilmesine yardımcı oldu ve tüm organizasyona fayda sağladı.





Jagadish Nimmagadda, zorlukların üstesinden gelme ve olasılıkları keşfetme konusunda ilham verici bir örnektir. Yazılım mühendisliği ve bulut bilişim alanında bir düşünce lideri olarak, katkıları teknoloji sektöründeki hevesli mühendisleri motive etmeye devam ediyor ve kariyerlerinin temelini oluşturabilecek değerli dersler sunuyor.