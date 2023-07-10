Hesap Soyutlaması Web3'teki Bir Sonraki Büyük Şey Olabilir

Bu yazıya size birkaç soru sorarak başlamak istiyorum:





Özel anahtarınızı kaybettiğiniz için hiç kripto para kaybettiniz mi?

Uygun gas tokenınız olmadığı için Dapp kullanmamaya mı karar verdiniz?

Web 3'ün tüm kullanıcı deneyimi, zorlu bir öğrenme eğrisi nedeniyle karmaşık hale gelebilir.





Nasıl çalıştığını bilmeden Instagram veya Twitter'ı kullanabiliriz.





Buna başlamak için temel teknolojilerini öğrenmemize gerek yok. Ancak blockchain söz konusu olduğunda bunların bulunduğu ağlara, gönderdikleri tokena ve gönderdikleri adrese dikkat edilmelidir.





EIP-4337, hesaplar veya cüzdanlarla ilgili olarak şu anda gündeme getirdiğimiz tüm karmaşık ayrıntıları soyutlamayı amaçlamaktadır .





Kavramı anlamak için arka planını bilmemiz gerekiyor.

Arka plan

Ethereum ağında iki tür hesap vardır:

Harici Sahipli Hesaplar (EOA'lar) Akıllı Sözleşme Hesapları





EOA'lar özel bir anahtarla ilişkilendirilir; bu, fonlara veya sözleşmelere erişim üzerinde kontrol anlamına gelir. Diğer hesap türü ise sözleşme hesabıdır . Bir sözleşme hesabının, basit bir EOA'nın sahip olamayacağı bir akıllı sözleşme kodu vardır. Ayrıca bir sözleşme hesabının özel anahtarı yoktur. Bunun yerine, akıllı sözleşme kodunun mantığı tarafından sahiplenilir (ve kontrol edilir).





Bir sözleşme hesabının özel anahtarı olmadığı için bir işlemi başlatamaz ancak diğer sözleşmeleri çağırarak ve karmaşık yürütme yolları oluşturarak işlemlere tepki verebilir.





Ethereum'u geniş, merkezi olmayan bir durum makinesi olarak düşünün. Birisinin blockchain ile etkileşime girmesi gerektiğinde bunu transfer tokenları, stake tokenları veya NFT basımı gibi İşlemler aracılığıyla gerçekleştirir. Durum değişikliklerini konsensüs kuralları yönetir ve durum, her katılımcının aynı duruma sahip olması için küresel olarak dağıtılır.





Ağın işlemi kimin gerçekleştirdiğini bilmesi gerekir; bu nedenle her işlemin imzalanması gerekir. Ancak bazı azınlık vakalarında durum böyle olmayabilir.





Bir işlem ağın durumunu değiştirir; bakiyenin bir hesaptan diğerine aktarılması nedeniyle bakiyelerin değiştirilmesini içerebilir. Bu durum değişiklikleri ücret gerektirir; dolayısıyla neredeyse her işlemde bir ücret söz konusudur.

Peki sorun nerede?

Dapps ile etkileşime girenler için tüm deneyim standart hale geldi, ancak buna yeni başlamak isteyen bir aceminin bakış açısından düşünün. Dapp'e katılmalarına ve dolayısıyla Web3'ün tüm adaptasyonunu yavaşlatmalarına bile engel olabilecek dik bir öğrenme eğrisi var.





Belirteçler arasında köprü oluşturmayı, belirteçleri sarmayı, farklı ağları, özel anahtarları saklamayı, anımsatıcıları hatırlamayı vb. düşünün. Bu hiç de değil; ya anımsatıcılarınızı unutursanız? Web 3.0'da Şifremi Unuttum butonu diye bir şey yok.





Unutursanız, onunla ilişkili tüm fonları kaybedersiniz. Vefat ettiğinizde bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere yardım edecek aday diye bir şey yoktur. Bütün bunlar, neden bu kadar güçlük çektiğinizi merak etmenize neden oluyor. Neden müşteri hizmetlerine e-posta gönderilip onlardan hesaplarını kurtarmaya yardım etmelerini isteyebileceğiniz merkezi dünyamıza sadık kalmıyorsunuz?





Bu, yeni başlayan birine o kadar büyük bir sorumluluk vermek gibidir ki çoğu zaman omuz silkip başka bir şeye yönelirler.

Peki bu sorunları bir şekilde çözebilir miyiz?

Cevap, hesap soyutlama önerisidir. Görüyorsunuz, EOA'lar etrafında çok fazla risk var. EOA'lar değilse ne? Cevap akıllı hesaptır.





Hesap soyutlama, EOA'lar yerine akıllı sözleşme cüzdanlarını kullanmanıza olanak tanır. Açıklamaya daha fazla çaba göstermeme izin verin: Hesap soyutlama, Ethereum'da kullanıcıların geleneksel harici sahipli hesap (EOA) yerine akıllı sözleşme cüzdanı kullanarak blockchain ile etkileşime girmesini sağlayacak bir kavramdır.





Tartışıldığı gibi, akıllı sözleşme cüzdanları kamu/özel kriptografiye değil koda bağlıdır. Bu, işlemleri doğrulama mantığının özelleştirilebileceği ve genel/özel anahtarlarla sıkı bir şekilde bağlantılı olmadığı anlamına gelir. Kod esnek olabilir; Eth'inizi harcamak, hesabınızı kurtarmak ve hatta bir aday eklemek için mantığınıza sahip olabilirsiniz.





EIP-4337, Ethereum protokolünü değiştirmeden hesap soyutlamayı uygulamayı amaçlayan bir tekliftir. Bu ne anlama geliyor? Bu teklif zor gerektirmeyecek çatallamak Ethereum'un üstüne ek bir katman olarak uygulandığı için.





Bu özellik Ethereum'un hesabını çok daha esnek ve güçlü hale getirecek.





Birkaç kullanım durumunu ayrıntılı olarak tartışalım:

Sosyal Kurtarma

Web3'te herkesin aklını kurcalayan şey şu: Ya özel anahtarlarımızı kaybedersek? Özel anahtarlarınızı kurtaracak güçlü bir kuantum bilgisayar kurulmadıkça tüm paranızı kaybedeceksiniz, ancak bu da uzak bir ihtimal.





Gerçekçi olmak gerekirse, tüm varlıklarınız sonsuza kadar kaybolacak veya sonsuza kadar kilitlenecek.





Ancak cüzdanınızın mantığını özelleştirmek için Hesap soyutlama kullanılabilir, böylece güvendiğiniz arkadaşlarınız veya aileniz (Koruyucular) aracılığıyla hesabınızı geri kazanabilirsiniz.

Guardians'ı soğuk hava deposu, aile üyesi veya üçüncü taraf hizmeti gibi herhangi bir hesap olarak düşünün. Kullanıcı kime güvenmek istediğini ve kurtarma işlemini gerçekleştirmek için hangi koşulları karşılaması gerektiğini belirleyebilir.





Diyelim ki özel anahtarlarınız açığa çıktı; Şimdi ne yapacaksın? Değiştirebilir misin?

Eğer gibi bir EOA kullanıyorsanız Meta maske tüm paranızı ele geçirilen hesabınızdan farklı bir hesaba taşımaktan başka bir şey yapamazsınız. İşlemi imzalayan özel anahtar olduğundan, açığa çıkması durumunda herkes paranızı aktarabilir.





Diyelim ki hesap soyutlamayı kullanan bir akıllı sözleşme cüzdanımız var. İmza anahtarımızı, tıpkı şifrelerimizin ele geçirilmesi durumunda değiştirdiğimiz gibi, yeni bir hesap oluşturmadan da değiştirebiliriz.





Velilerinizden kurtarma talebinde bulunmanız ve onlara kullanmak istediğiniz yeni bir imzalama anahtarını vermeniz gerekecektir. Vasi imzalama anahtarını değil, onun karmasını alır. İsteğinizi yeterli sayıda veli onaylarsa eski imzalama anahtarınızı yenisiyle değiştirebilir ve aynı hesabı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ölü Adamın Anahtarı

Allah yasakladı ama ya ölümcül bir kazayla karşılaşırsanız? Aileniz fonlarınıza nasıl erişebilecek? Bu fonun sonsuza kadar kilitlenmesini ister misiniz? Doğru değil? Onlara sahip olmalarını isterdin.





Şimdilik bunu yapmanın yolu, fonlarınıza erişebilecekleri özel anahtarları onlarla paylaşmaktır. Ancak bunu paylaşmak her zaman en iyi yol değildir. Özel anahtarı paylaşmak, onunla ilgili tüm sorumluluğu vermek gibidir.





Anahtarın kendisini paylaşmaktan başka bir yol var mı?





Neyse ki var, Dead Man's Switch burada yardımcı olabilir. Bunu, hesap sahibinin artık bu dünyada olmaması durumunda bir eylemi veya olayı tetikleyen bir mekanizma olarak düşünün. Hesap soyutlamada başka bir hesaba para veya veri aktarmak için bir mantık kurulabilir. Ancak hesap sahibinin artık olmadığını nasıl bilebiliriz?





Yine, her şey onu nasıl istediğine bağlı. Kullanıcının periyodik olarak bir sinyal veya kalp atışı göndermesini isteyerek kullanıcının hayatta olup olmadığını kontrol edebiliriz (dağıtılmış sistemlerde bir düğümün aktif mi yoksa ölü mü olduğunu bilmek için yaptığımız gibi). Kullanıcı belirli bir süre içinde sinyali gönderemezse, ölü adamın anahtarı, sahibi tarafından tanımlanan mantığı tetikleyecek ve yürütecektir.

Toplu İşlemler

Yeni bir Dapp'e girip paralarınızı takas etmek istiyorsanız genellikle birden fazla onay gerekir. Bir kullanıcı, çeşitli işlemleri aynı anda gerçekleştirmek için akıllı bir sözleşme oluşturarak işlem ücretlerinden tasarruf edebilir ve süreci daha verimli hale getirebilir.

Native Gas jetonunu kullanmaya gerek yok

Ethereum ağında herhangi bir işlem yapmak istiyorsanız gas ücreti ödemeniz gerekir ve bu ücret genellikle kendi yerel tokenı olan ETH ile ödenir. Peki ya cüzdanınızda yalnızca USDT olsaydı?





Ne yazık ki, USDT'nizin bir kısmını ETH'ye dönüştürmeniz gerekiyor, bu da takas ücretleri gerektirerek bizi tekrar başa döndürüyor. Ancak hesap soyutlamayla işlem ücretlerini farklı bir tokenla ödemek için akıllı bir sözleşme oluşturulabilir. Bu, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracaktır.





Teknik ayrıntılar için lütfen bu makaleye bakın: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337





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