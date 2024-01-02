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    HackerNoon'un Kendi Yapımı Belgeselini İzlemek İçin 2.5 Nedenile@product
    772 okumalar
    772 okumalar

    HackerNoon'un Kendi Yapımı Belgeselini İzlemek İçin 2.5 Neden

    ile HackerNoon Product Updates2m2024/01/02
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    Çok uzun; Okumak

    HackerNoon'un orijinal belgeseli Web 2.5 artık yayında. Aralık 2022'de, kriptonun şimdiye kadarki en kötü yılına yalnızca bir ay kala çekilen bu belgesel, zaman içinde bir kapsül gibi. Geleceği konusunda temkinli bir iyimserlikle web3'ün sorunlarını ele alıyor. Şimdi izle!

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    Mutlu Yıllar Hackerlar 🎆


    Henüz duymadıysanız....

    HackerNoon'un orijinal belgeseli Web 2.5 artık yayında!!!!



    26 dakikalık Belgeseli 2,99$ karşılığında buradan izleyin!


    Web 2.5'ı İzlemeniz İçin 2 Buçuk Neden (anladınız mı?)

    Bir. Nostalji: Film sizi daha basit bir zamana götürecek şekilde yapılandırılmıştır . Çevirmeli internetten, doğru kanalı bulmak için çevirmeniz gereken küçük düğmelerin olduğu küçük ekranlardan ve utanç verici kullanıcı adlarından bahsediyoruz! Ya tam olarak ne hakkında konuştuğumuzu biliyorsunuz ya da bu günlerde çocuklar için görünüşe göre harika olan internetin "antik" tarihini öğreneceksiniz. Sağ?!?



    İki. Zaten WTF web3 mü? Yakın zamanda 200'den fazla oy alan HackerNoon anketinde web3 hakkındaki görüşler, fanatik kripto hayranları ile bir daha asla kalabalık olmayacak şekilde bölünmüş görünüyor. Aralık 2022'de, kriptonun şimdiye kadarki en kötü yılına sadece bir ay kala çekilen bu belgesel, zaman içinde bir kapsül gibi. Geleceği konusunda temkinli bir iyimserlikle web3'ün sorunlarını ele alıyor. Ancak burada spoiler yok, bu yüzden bu konuda GERÇEKTEN ne hissettiğimizi öğrenmek için onu izlemeniz gerekir.


    ve son olarak.....

    2.5. Bu bir belgesel ! Bunun açık olduğunu umuyoruz. Değilse... yani önce burada öğreneceksin 😂😂😂. Hayat kendimizi fazla ciddiye almak için çok kısa!



    Web 2.5 Belgeselini Şimdi İzleyin!


    İzleyiciler Web 2.5 hakkında neler söylüyor?

    1. Norm Bond'un " Web 2.5 Belgeselini Ortaya Çıkarmak: İnternetin Geleceğinde Gezinmek "
    2. " Web 2.5'te neredeyiz? | HackerNoon'dan bir film ", Daniel McGlynn
    3. " Bitcoin ve "Web 2.5" Hakkında, HackerNoon'un İlk Belgeseli " Yazan: Eduador Prospero



    Web 2.5 Belgeselini Şimdi İzleyin!


    Yorumlarınızı duymayı umuyoruz,

    HackerNoon Ekibinden sevgilerle 💚

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