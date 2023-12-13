Yinelenen Ödemeler: Geleceğin Trendi



Daha önce bir spor salonuna katıldıysanız, muhtemelen tekrarlanan ödemelere aşinasınızdır. Düzenli olarak ücretlendirilirler ve faturalandırma döngüsü, hizmet iptal edilinceye veya ödeme yapılıncaya kadar tekrarlanır.





Ardıç Araştırması yinelenen ödemelerin değerinin 2023 yılında 13,2 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Grup, 2027 yılına kadar pazar büyüklüğünün %17 artarak 15,4 trilyon dolara çıkacağını tahmin ediyor. Aboneliğe dayalı iş modellerinde, özellikle akış hizmetleri, SaaS ve dijital medyada yaşanan büyük büyüme, bu ödeme yönteminin popülaritesini artırıyor.

Yinelenen ödemeler nasıl çalışır?

Yinelenen ödemelerin kritik avantajı, hem tüketiciler hem de satıcılar için kolaylık sağlamasıdır. Bir kez ayarlandıktan sonra bunlar otomatik olarak gerçekleşir. Bu, öngörülebilir nakit akışını, kaçırılan ödemelerin azaltılmasını ve müşteriyi elde tutmayı sağlar. Bireyler için yinelenen ödemeler zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Bir Netflix aboneliği için ödeme yapmanın her ay kart ayrıntılarının girilmesini gerektirdiğini düşünün.





Yinelenen ödemeler sabit veya değişken olabilir. Sabit ödemeler, işletmelerin belirli, düzenli tutarlarda ücret almasına olanak tanır. Oldukça basittir ve hem tüccarlar hem de müşteriler için gönül rahatlığı sunar. Tutarın tüketim gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmesi nedeniyle değişken yinelenen ödemeler daha kolay uyarlanabilir. Elektrik faturalarını veya mobil tarifeleri düşünün.





Tipik olarak yinelenen ödemeler, otomatik ödeme veya kart ödemeleri yoluyla gerçekleştirilir. Müşteriler, bankalarının belirli bir satıcıdan yinelenen ödeme yapmasına izin vermesi için bir otomatik ödeme talimatı oluşturur. Bunu çevrimiçi olarak, postayla veya telefonla yapabilirler.





Ancak otomatik ödemelerin önemli bir dezavantajı var; bunlar üç günlük bir ödeme döngüsüne sahip olan BACS tarafından işleniyor. Bu işlem planı, ilk kez ödeme almanın ne kadar süreceğini yönetir.

Tekrarlanan ödemeler ve açık bankacılık

Açık bankacılık bu sorunu çözebilecek potansiyele sahiptir. Geleneksel bankaların verileri lisanslı fintech şirketleriyle paylaşarak tüketici onayı sağladığı yenilikçi bir altyapıdır.





Bunu Avrupa'da PSD2 kapsamında düzenlenen açık API'ler aracılığıyla yapıyorlar. Noda gibi açık bankacılık sağlayıcıları, verileri daha iyi, daha kişiselleştirilmiş ürünler oluşturmak ve ödeme deneyimini basitleştirmek için kullanıyor.





Açık bankacılıkla desteklendiğinde yinelenen ödemeler otomatik ödemelerden daha hızlı ve daha verimli hale gelebilir. Ancak Noda Pazar Genişletme Direktörü Nikola Tchakarov, performanslarının şu anda beklentilerin altında kaldığını söyledi.











“Maalesef şu anda teknolojik zorluklardan dolayı açık bankacılıkla çok kötü çalışıyorlar. Bunların düzgün çalışabilmesi için bir ülkenin bankacılık altyapısının tamamen dijitalleştirilmesi ve sağlanan API'lerin kalitesinin iyileştirilmesi gerekiyor; bu, PSD3 ve PSR'nin çözmesi beklenen bir sorun" dedi.

Yinelenen ödemelerin geleceği

Ancak gelecek, özellikle yaklaşan PSD3 ile bu durumu değiştirebilir. Haziran 2023'te Avrupa Komisyonu, güncellenmiş açık bankacılık ve ödemeler düzenlemesinin ilk taslağını yayınladı.





Bazı önemli teklifler arasında daha iyi API gereklilikleri ve banka dışı hizmet sağlayıcılar için AB ödeme sistemlerine daha fazla erişim yer alıyor. Direktif 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.





Noda da dahil olmak üzere pek çok fintech şirketi, yinelenen ödemeleri açık bankacılık ekosistemine entegre etmenin yollarını aktif olarak geliştiriyor. Ancak geleneksel bankaların işbirliğine ihtiyaçları var.







“Bankaların bu süreci kendi taraflarında iyileştirmelerine ihtiyacımız var. Bankalara güvenmek dışında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi Tchakarov.





Yeni düzenlemenin bankaları yinelenen ödemeler ve açık bankacılık için ödeme altyapısını düzeltmeye teşvik edeceğini umuyor.







“Bu kesinlikle gelecekteki trend” dedi. “Avrupa bunu değiştirmeden bırakmayacak. Ancak bankalar gelişmek istemiyor; bu nedenle düzenleyicilerden bir çözüme ihtiyacımız var.”























