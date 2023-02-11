Garip Bir Metal Yaratık Korkunç Bir Görevle Dünya'ya Geliyor

Şaşırtıcı Hikayeler Ocak 1931, Şaşırtıcı Hikayeler, HackerNoon'un Kitap Blog Yazısı serisinin bir parçasıdır. Bu kitaptaki herhangi bir bölüme buradan geçebilirsiniz . VOL. V, No. 1: Xoran Kapısı

Arlok kapıdan içeri girerken alev aletinin sapındaki minik düğmeye bastı.

Hal K. Wells tarafından

Tuhaf bir şekilde parlayan mavi-yeşil gözleri olan adam, köşedeki küçük, yarı karanlık bir kabinde oturuyordu.

Stant, Hollywood'un tepelerinden yaklaşık beş mil uzakta, San Fernando Vadisi'ndeki popüler bir gece kulübü olan "Maori Hut"ın duvarlarını çevreleyen çok sayıda stanttan biriydi.

Neredeyse gece yarısıydı. Yarım düzine çift, merkezi dans alanında tembel tembel dans etti. Diğer çiftler tenha kulübelerde başbaşa kaldılar.

Bütün odada sadece iki adam yalnız yemek yiyorlardı. Bunlardan biri, garip bir şekilde parlayan gözlere sahip, ince, gri saçlı, küçük adamdı. Diğeri ise Los Angeles'ın oldukça başarılı genç avukatı Blair Gordon'du. Her iki adamın da belirgin bir şekilde birisini bekliyormuş gibi bir havası vardı.

Blair Gordon'un üniversite günleri o kadar uzakta değildi ki, onu All-American takımına sokan muhteşem fiziğin herhangi bir parçasını henüz kaybetmişti. Ufak tefek kır saçlı yabancıyla herhangi bir fiziksel dövüşte Gordon, tek eliyle diğerini ikiye ayırabilmesi gerektiğini biliyordu.

Ancak kendi kulübesini perdeleyen saksı palmiyelerinin arkasından yabancıyı incelerken. Gordon, saf korkuya varacak kadar yoğun bir dehşet duygusuna yavaş yavaş yenik düştüğünü görünce hayrete düştü. Köşedeki kulübede belli belirsiz görünen o figürde tarif edilemeyecek kadar yabancı ve son derece uğursuz bir şeyler vardı.

Yabancının derin gözlerinde parıldayan soluk, ürkütücü ışık, gece sinsi sinsi dolaşan bir orman hayvanının dağınık kürelerinde görülen parlak alev değildi. Aksine, dumanı tüten tropik bataklıkların üzerindeki gece sisleri içinde titreşen ve dans eden fosforlu cadı ışığının mavi-yeşil parıltısıydı.

Yabancının yüzü, engebeli hatlarıyla bir Roma savaş tanrısının yüzü kadar klasik bir kusursuzluğa sahipti, ancak bu mükemmel özellikler son derece cansız görünüyordu. Yabancıyı dikkatle izlediği yirmi dakika boyunca Gordon, diğerinin yüzünün bir kirpik seğirmesi kadar bile hareket etmediğine yemin edebilirdi.

SONRA Maori Kulübesi'ne yeni bir çift girdi ve Gordon köşedeki şaşırtıcı derecede uzaylı figür hakkındaki tüm düşünceleri anında unuttu. Yeni gelenler, son derece güzel, sarışın bir kız ve kırklı yaşların başında, tombul, soluk yüzlü bir adamdı. Kız, Hollywood'un son sinema fenomeni Leah Keith'di. Adam onun yönetmeni Dave Redding'di.

Bir garson, Leah ve refakatçisini odanın tam karşısındaki kabine, Gordon'un kabininin karşısına oturttu. Bu, Gordon'un Kulübe'ye ilk geldiğinde cömertçe bahşiş verdiği bir manevraydı.

Bir hafta önce Leah Keith'in Blair Gordon'la nişanı, iki değişken mizacın alevlere dönüştüğü ve görünüşe göre uzlaşmayı imkansız hale getiren önemsiz küçük bir tartışma nedeniyle aniden sona ermişti. Gordon'un Maori Kulübesi'ne yaptığı şu anki geziyle birlikte berbat derecede yalnız bir hafta nihayet sona ermişti. Leah'nın sık sık oraya geldiğini biliyordu ve gururu onu görünmemeye zorlasa da en azından onu tekrar görmek için büyük bir özlem duyuyordu.

Şimdi, kendi standını etkili bir şekilde perdeleyen palmiyelerin arasından Leah'ya somurtkan bir ifadeyle bakarken Gordon, geldiğine yürekten pişman oldu. Leah'nın berrak ve taze güzelliğini görmek, bu gülünç küçük tartışmanın aralarına girmesine izin vererek ne kadar aptal olduğunu anlamasını sağladı.

Sonra Gordon ani bir heyecanla, odada Leah ve onun refakatçileriyle ilgilenen tek kişinin kendisi olmadığını fark etti.

Yarı karanlık köşedeki kulübede ürkütücü yabancı, tuhaf gözlerini parıldayan mavi-yeşil ateşten minyatür havuzlar gibi parıldatan bir dikkatle kıza bakıyordu. Gordon bir kez daha o belirsiz korku hissini hissetti, sanki tüm insan deneyimine tamamen yabancı bir şeyin karşısındaymış gibi.

GORDON bakışlarını tekrar Leah'ya çevirdi, sonra ani şaşkınlıkla nefesini tuttu. Leah'nın boğazındaki kolye, yabancının gözlerinde parlayan aynı esrarengiz mavi-yeşil ışıkla parlamaya başlamıştı! Zayıf ama şüphe götürmez bir ışıltı, isimsiz bir kötülük aurasıyla kolyeden nabız gibi atıyordu.

Ve boğazına o tuhaf ışık aurasının gelmesiyle birlikte, Leah'nın üzerinde hızla tuhaf bir trans etkisi oluştu. Şimdi orada, fildişi ve jetten yapılmış muhteşem bir heykel gibi hareketsiz oturuyordu.

Gordon ona büyük bir şaşkınlıkla baktı. Leah'nın kolyesinin geçmişini biliyordu. Bu yalnızca bir tuhaflıktı, başka bir şey değildi; Arizona göktaşı parçalarından yapılmış acayip bir mücevher parçası. Leah kolyeyi daha önce bir düzine kez takmıştı ve şu anda meydana gelen tuhaf olaylardan eser kalmamıştı.

Dansçılar zenci orkestrasının gürültülü caz müziği eşliğinde yeniden sahneye akın ederken Gordon hâlâ hızla dönen beynini bir karara varmaya zorluyordu. Leah'nın bir tür ölümcül tehlike altında olduğundan emindi ama bu tehlikenin doğası onun aklının hayal edemeyeceği kadar tuhaftı.

Sonra parlayan gözlere sahip yabancı meseleyi kendi eline aldı. Standından ayrıldı ve dansçıların arasından Leah'ya doğru ilerlemeye başladı. Gordon, o hafif gri saçlı figürün ilerleyişini izlerken, kendi gözlerinin ifadesine inanmayı reddetti. Bu tamamen saçmalıktı - yine de Gordon, dans alanının güçlü meşe zemininin yabancının kıyma adımları altında gözle görülür şekilde sallandığından ve gıcırdadığından emindi!

Yabancı, Leah'nın kulübesinde ancak alçak sesli kısa bir komut verecek kadar durdu. Sonra hâlâ o garip transın etkisi altında olan Leah ona eşlik etmek için itaatkar bir şekilde oturduğu yerden kalktı.

Dave Redding onu durdurmak için öfkeyle ayağa kalktı. Yabancı öfkeli yönetmene parmak uçlarıyla hafifçe dokunuyormuş gibi görünüyordu, ancak Redding sanki bir kazık çakma makinesine çarpmış gibi geriye doğru sendeledi. Leah ve yabancı kapıya doğru yola çıktılar. Redding tekrar ayağa kalktı ve onların peşinden koştu.

İşte o zaman Gordon nihayet kendisini tutan mutlak şaşkınlık sersemliğinden kurtuldu. Standından fırlayarak üçlünün peşinden koştu.

Yoluna çıkan dansçılar Gordon'u bir anlığına oyaladılar. Leah ve yabancı kapıya ulaştığında çoktan gitmişlerdi. Kulübenin dar, küçük giriş koridoru, dış kapının yanında yere serilmiş bir figür dışında terk edilmişti.

Bu Dave Redding'in cesediydi. Gordon bir araya toplanmış figüre kısaca bakarken ürperdi. Bilinmeyen bir silahtan gelen güçlü bir darbe, kırık bir yumurtanın parçalanmış kabuğu gibi, yönetmenin yüzünün tamamını buruşturmuştu.

Ağır bir sedan park alanından dışarı çıkarken GORDON dış kapıdan içeri daldı. Leah'yı ve büyük arabanın ön koltuğundaki yabancıyı bir anlığına gördü.

Gordon, güçlü, alçak bir roadster olan kendi makinesi için yarıştı. Çalıştırma düğmesine tek bir şiddetli darbe ve büyük motor kükreyen bir hayata sıçradı. Gordon otoparktan ana bulvara fırladı. Yüz metre ötede sedan Hollywood'a doğru kaçıyordu.

Gordon gaz pedalına sertçe bastı. Motoru yüz beygir gücündeki dizginsiz öfkeyle hırlıyordu. İki araba arasındaki fark hızla azaldı.

O zaman yabancı ilk kez takip edildiğinin farkına varmış gibiydi. Bir sonraki saniye büyük sedan uçan bir merminin hızıyla hızlandı. Gordon kendi ayağını neredeyse yere vurdu. Roadster saatte seksen mil hıza fırladı ama sedan onu acımasızca geride bırakmaya devam etti.

İki araba, sedan yaklaşık iki yüz metre ilerideyken Cahuenga Geçidi'nin kuzey yamacından yukarıya doğru ilerlemeye başladı ve sürekli olarak kazanıyordu. Gordon bir an Geçit'in diğer tarafından geçip Hollywood'a şu anki çılgın hızlarıyla mı gireceklerini merak etti.

Daha sonra Geçit'in zirvesinde sedan aniden sağa saptı ve Mulholland Otoyolu boyunca batıya doğru kaçtı. Gordon'un lastikleri, sıcak takipte roadster'ı yoldan çıkarırken çığlık attı.

Karanlık, dolambaçlı dağ yolu gecenin o saatinde neredeyse ıssızdı. Ara sıra yarış arabalarının şiddetli saldırısından kaçınmak için çılgınca yol kenarına çıkan bir otomobil dışında, Gordon ve yabancının yolu kendilerine kalmıştı.

Yabancı artık takipçisini umutsuzca geride bırakmaya çalışmıyormuş gibi görünüyordu. Gordon'un kendisine yüz metre kadar yaklaşmasına izin verdi. Ancak roadster'ın tüm çabalarına rağmen bu Gordon'un ulaşabileceği en yakın noktaydı.

Gordon aradaki farkı kapatmak için çaresizce yarım düzine kez gaz pedalına vahşice bastı ama her seferinde sedan hızla giden bir hayaletin çevikliğiyle kaçıyordu. Sonunda Gordon öndeki arabanın parlak kırmızı stop lambasının arkasında sadece mesafesini korumakla yetinmek zorunda kaldı.

Laurel Canyon'u geçtiler ama büyük sedan hâlâ batıya doğru ilerliyordu. Sonunda, Laurel Canyon'un yarım düzine mil ötesinde, yabancı aniden ana otoyoldan ayrıldı ve ıssız tepelerden birinin zirvesine doğru dar, özel bir yola çıktı. Gordon sonraki iki milde yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Yol, görünüşe göre özel bir mülk olan araziye giden, dolambaçlı, çakıllı bir garaj yolunda sona erdiğinde, roadster neredeyse bir düzine metre gerideydi.

Roadster'ın farlarının canlı parıltısı altında dimdik ayakta duran yabancının yüz hatları hâlâ her zamanki kadar ifadeden yoksundu. Bu maskeli yüz içinde gerçekten canlı görünen tek şey, uzaylı kötülüğün ikiz varlıkları gibi ürkütücü mavi-yeşil ateşle parlayan iki gözdü.

Gordon sözlü tartışmayla vakit kaybetmedi. Sedan'ın ön koltuğunda oturan Leah Keith'in sert vücudunu kısaca işaret etti.

"Bayan Keith benimle Hollywood'a dönüyor," dedi sertçe. "Onu huzur içinde bırakacak mısın, yoksa ben mi..." Soruyu yarım bıraktı ama tehdidi açıktı.

"Yoksa ne yapacaksın?" yabancıya sessizce sordu. Düşük eşit tonlarında tuhaf bir metalik çınlama vardı. Sözleri o kadar kesin bir şekilde kesilmişti ki, insandan çok mekanik bir kökene işaret ediyorlardı.

"Yoksa Bayan Keith'i zorla mı yanıma alayım?" Gordon öfkeyle parladı.

“İstersen kadını zorla almayı deneyebilirsin.” Metalik tonlarda şaşmaz bir alaycı nota vardı.

Alay hareketi Gordon'un değişken öfkesini açığa çıkarmak için gereken son şeydi. İleri bir adım attı ve o ifadesiz maskeli yüz için sert bir sol kroşe salladı. Ancak darbe hiçbir zaman inmedi. Yabancı esrarengiz bir hızla kaçtı. Yanıt veren hareketi, uzattığı eliyle mümkün olan en yumuşak itme gibi görünüyordu ama Gordon, görünüşte yumuşak olan bu darbenin müthiş gücüyle tam bir düzine adım geriye savruldu.

Kendini toparlayan Gordon sert bir şekilde saldırıya geri döndü. Yabancı, baş belası bir sineği uzaklaştırır gibi aşağılayıcı bir hareketle bir kez daha elini uzattı ama Gordon bu sefer daha ihtiyatlıydı. Yabancının darbesinden ustaca kurtuldu, sonra düşmanının korumasız çenesine doğru şiddetli bir sağa savurdu.

Darbe, Gordon'un tüm ağırlığını arkasında bırakarak, sağlam bir şekilde hedefe çarptı. Yabancının çenesi bu yıkıcı darbe karşısında büküldü ve esnedi. Sonra aniden tüm yüzü çarpık bir yıkıma dönüştü. Gordon, darbesinin korkunç sonucu karşısında dehşet içinde bir adım geriledi.

Yabancı elini parçalanmış yüz hatlarına doğru kaldırdı. Eli tekrar çekildiğinde, bütün yüzü de onunla birlikte uzaklaştı!

Gordon, içinde mavi-yeşil ateşin şeytani gözlerinin kötücül bir öfkeyle parladığı, özelliksiz, lastiksi mavimsi-gri bir et yığınını dehşetle gördü.

Sonra yabancı yakasını yoklayarak çarşafı hızla yırttı. Boğazının altından bir şey fırladı; iğrenç, yılana benzeyen bir nesne, ince ve ucu çatallıydı. Korkunç bir an için, kıvranan dokunaç onunla aynı hizada sallanırken, Gordon çatallı uçlarının garip bir ateşle parladığını gördü; biri canlı mavi, diğeri parlak yeşil.

Sonra Blair Gordon için dünya aniden karardı.

BİLİNÇ Gordon'a bıraktığı kadar hızlı ve acısız bir şekilde geri döndü. Önündeki inanılmaz sahneyi anlamak için bir anlığına aptalca gözlerini kırpıştırdı.

Tepesindeki tek bir küreden gelen kurşuni kırmızı ışıkla dolu geniş bir odanın duvarının yakınındaki bir sandalyede oturuyordu. Yanında Leah Keith oturuyordu, kendisi de çevresini kavrama çabasıyla şaşkın gözlerle bakıyordu. Tam karşılarında kabus dehşetini andıran bir figür duruyordu.

Tuhaf bir şekilde parlayan gözler, bu figürün Maori Kulübesi'ndeki yabancıya ait olduğunu belirledi, ancak orada tüm benzerlikler ortadan kalktı. Yalnızca en akıllı yüz maskeleri ve vücut dolgusu, bu canavarın normal insanların olduğu bir dünyada fark edilmeden geçmesini sağlayabilirdi.

Artık kılık değiştirmesi tamamen ortadan kalktığı için, ince yapısı, boru sapları gibi kolları ve bacakları, boyunsuz bir sertlikle doğrudan ağır omuzlu bir gövdeyle birleşen kel oval kafasıyla, insan yapısının grotesk bir parodisi olarak ortaya çıktı. bel kısmı neredeyse eşekarısı benzeri bir inceliğe doğru daralmaktadır. Metalik kumaştan yapılmış bir peştamal dışında çıplaktı. Mavimsi gri teninde tuhaf bir şekilde ince taneli esnek metali andıran donuk, yağlı bir parlaklık vardı.

Yaratığın yüzü, insana benzeyen hiçbir şeye benzemiyordu. Parlayan gözlerin altında, her iki yanında bir grup solungaç benzeri uzantı bulunan küçük, dairesel bir ağız deliği vardı. Başın her iki yanındaki açık renkli deri parçaları kulak görevi görüyormuş gibi görünüyordu. Başın hemen altındaki bir noktadan, yani bir insan boğazının olduğu yerden, çatallı ucu Gordon'u unutulmaya sürükleyen bir buçuk metrelik dokunaç sallanıyordu.

Yaratığın arkasında Gordon, karşı duvar boyunca uzanan, odaya bir tür laboratuvar görünümü veren, karmaşık ve tamamen alışılmadık aygıtlardan oluşan bir labirentin belli belirsiz farkındaydı.

GORDON'un bariz şaşkınlığı mavimsi gri canavarı eğlendirmişe benziyordu. "Kendimi tanıtayım?" diye sordu metalik sesinde alaycı bir tonla. "Ben Xoranlı Arlok'um. Ben bir Uzay kaşifiyim ve özellikle de Kapıları Açan biriyim. Evim, gökbilimcilerinizin Rigel adını verdiği dev mavi-beyaz güneşin etrafında dönen on bir büyük gezegenden biri olan Xoran'da. Senin dünyanla benim dünyam arasındaki Kapıyı açmak için buradayım."

Gordon, Leah'ya güven verici bir şekilde elini uzattı. Mevcut tehlike karşısında kavgalarına dair tüm anılar silinmişti. Onun ince parmaklarının kendisininkine sıkı sıkıya sarıldığını hissetti. Bu sıcak temas ikisine de yeni bir cesaret verdi.

"Biz Xoranlılar olarak gezegeninize ihtiyacımız var ve onu ele geçirme niyetindeyiz," diye devam etti Arlok, "ancak Rigel'i güneş sisteminizden ayıran büyük mesafe, hatırı sayılır sayıda insanımızı buraya uzay arabalarıyla taşımayı imkansız kılıyor, yine de uzay arabalarımız neredeyse ışık hızıyla seyahat ediyor, o büyük boşluğu geçmeleri beş yüz kırk yıldan fazla zaman alıyor. Bu yüzden, Xoran'ın bariyeri bir dakikadan daha kısa sürede geçmesini sağlayacak Kapıyı açmak için burada gerekli işi yapmak üzere Dünyanıza yalnız bir öncü olarak gönderildim.

"BU kapı dördüncü boyuta giden yoldur, çünkü Xoran ve dört boyutlu bir evrendeki gezegeniniz neredeyse birbirine değiyor. üç boyutlu bir evrende aralarındaki büyük mesafeye rağmen. Siz Dünyalılar gibi üç boyutlu yaratıklar olan biz Xoranlılar, dört boyutlu bir düzlemde bile var olamayız. Ancak bir Kapıyı açacak aparatları kullanarak dördüncü boyutun ince bir bölümünden geçebilir ve üç boyutlu evrenimizin çok uzak bir kısmına çıkabiliriz.

Arlok şöyle devam etti: "İki dünyamızın durumu, neredeyse daire şeklinde kıvrılmış uzun bir kağıt şeridinin zıt uçlarındaki iki noktaya benziyor. Yalnızca kağıdın iki boyutunu fark edebilen ve bu iki boyut boyunca seyahat edebilen iki boyutlu varlıklar için bu noktalar birbirinden metrelerce uzakta olabilir, ancak üçüncü boyutta düz boş uzayda bunlar yalnızca bir inçin binde biri kadar ayrı olabilir. Kağıdın iki boyutlu yaratıklarının üçüncü boyuta giden bu kısa yolu alabilmeleri için, aradaki alanın küçük bir şeridini kendi kağıtları gibi iki boyutlu bir yüzeye dönüştürmeleri yeterli olacaktır.

"Bunu elbette uygun titreşim yaratan makineleri kullanarak yapabilirler, çünkü maddi evrendeki her şey yalnızca bir titreşim meselesidir. Biz Xoranlılar, dördüncü boyutun bariyerini, dördüncü boyutun titreşimleriyle tam olarak eşleşecek ve onları geçersiz kılacak kadar güçlü, dar bir titreşim şeridi yaratarak aşmayı planlıyoruz. Sonuç olarak bu dar şerit geçici olarak yalnızca üç boyutlu bir alan haline gelecek, kendi dünyamızdan sizinkine güvenle geçebileceğimiz bir alan haline gelecek.”

ARLOK odanın karşı duvarındaki aparatlardan birini işaret etti. Bu, sürekli olarak parıldayan ve minik mavi-beyaz alevlerle çatırdayan çok sayıda iğneye benzer noktaya giden tellerle ince sarılmış bobinlerden oluşan karmaşık bir düzenlemeydi. Kalın kablolar, parlak grimsi metalden yapılmış içbükey reflektörlerden oluşan bir kümeye doğru uzanıyordu.

Arlok, "Dördüncü boyut bariyerinin titreşimlerini ortadan kaldırmak için gereken muazzam gücü sağlayacak bir aygıt var" diye açıkladı. “Milikan ışınları dediğiniz kozmik gücün yoğunlaştırıcısı ve bağdaştırıcısıdır. Xoran'da da benzer bir aparat zaten kurulup tamamlandı, ancak Kapı yalnızca bariyerin her iki tarafından eşzamanlı eylemlerle açılabilir. Bu yüzden burada gerekli çalışmaları yapmak üzere uzaydaki uzun yolculuğuma gönderildim. Artık neredeyse bitirdim. Birkaç saat sonra Kapının son açılışı görülecek. Daha sonra Xoran'ın savaşan orduları bariyeri geçip gezegeninizi alt edebilir.

Arlok şöyle devam etti: "Xoran'dan yeni bir gezegene açılan kapı ilk açıldığında, bilim adamlarımız her zaman yeni dünya sakinlerinin en az bir çift örneğinin deneysel kullanım için kendilerine gönderilmesini ister. Bu gece, son dökümlerimden birinin soğumasını beklerken, sizin Maori Kulübesi dediğiniz yere kısa bir baskın yaparak zamanı iyileştirdim. Buradaki bayan, Dünyalı kadınların mükemmel bir tipine benziyordu ve kolyesindeki meteorik demir, elektrik hipnozu için mükemmel bir odak noktası oluşturuyordu. Onun eskortu benim için değerli olamayacak kadar kalitesiz bir örnekti bu yüzden müdahale etmeye çalıştığında onu öldürdüm. Sen kovalamaya başladığında işe yarar olup olmadığını görene kadar seni kandırdım. Mükemmel bir örnek olduğunu kanıtladın, bu yüzden seni yalnızca şaşırttım. Çok yakında ikinizi de Geçitten Xoran'daki bilim adamlarımıza göndermeye hazır olacağım."

Soğuk bir saf korku dalgası Gordon'u sardı. Yabancı bir evrenden gelen bu acımasız ziyaretçinin planında vaat edilen katı ve ölümcül tehditten şüphe etmek imkansızdı; bu sadece Gordon ve Leah için değil, mahkum ve savunmasız bir dünyanın kalabalık milyonlarca insanı için de beliren bir tehditti.

"Sana Xoran'ı göstereyim," Arlok teklif edildi. "O zaman daha iyi anlayabilirsin." Dikkatsizce iki esirine sırtını döndü ve karşı duvar boyunca aparata doğru uzun adımlarla yürüdü.

Gordon kendini geri çekilen Xoranian'ın korumasız sırtına atmayı arzuluyordu ama bu türden herhangi bir girişimin intihar anlamına geleceğini biliyordu. Arlok'un ölümcül dokunaçları, daha odanın yarısına gelmeden onu vuracaktı.

Silah olarak kullanılabilecek herhangi bir şey bulmak için çaresiz gözlerle çevresini aradı. Sonra nabzı ani bir umutla hızlandı. Orada, Leah'nin yakınındaki küçük bir masanın üzerinde, dolu ve kullanıma hazır, tanıdık bir 45 kalibrelik tabanca vardı. Görünüşe göre Arlok'un incelemek için topladığı diğer küçük dünyevi alet ve nesnelerden oluşan çeşitli koleksiyona dahil edilmişti.

Leah'ın silahı fark edilmeden ele geçirebilmesi için mükemmel bir şans vardı. Gordon hızlı bir işaret vermek için parmaklarını bastırdı, sonra başını hafifçe masaya doğru salladı. Bir dakika sonra Leah'nın parmaklarının hızlı tepki veren baskısı ona mesajını anladığını gösterdi. Gordon göz ucuyla Leah'nın diğer elinin dikkatle arkasında tabancayı bulmaya başladığını gördü.

SONRA Arlok dünyevi bir radyo setini biraz andıran bir aparatın yanından tekrar onlara baktığında hem Gordon hem de Leah aniden hareketsiz kaldılar. Arlok bir düğme attı ve küçük bir tüp kümesi soluk yeşil renkte parladı. Aletin üstündeki duvarda bulunan, yarda karelik mavimsi gri metal plaka süt rengi bir floresansla parlıyordu.

Arlok, "Işık dalgalarıyla bariyeri aşmak kolaydır" diye açıkladı. “Bu, her iki taraftan da kolaylıkla açılabilen bir Kapıdır. Dünyanızı ilk kez onun aracılığıyla keşfettik.”

Arlok daha fazla güç sağlamak için reostat kullandı. Aydınlık plaka hızla temizlendi. "Ve işte Dünyalılar, Xoran!" Arlok gururla söyledi.

Leah ve Gordon, parlayan plaka başka bir dünyaya, mutlak ve yabancı bir terör dünyasına açılan gerçek bir pencereye dönüştüğünde şaşkınlıktan nefesleri kesildi.

Devasa kırmızı bir güneşin soluk ışığı, görünüşe göre hayvan ve bitki yaşamının tüm kalıntılarının soyulduğu bir manzara üzerinde acımasızca parlıyordu. Çıplak kayalar ve çorak toprak, sonsuz bir ıssızlığın tekdüzeliği içinde uzak ufka kadar sınırsız bir şekilde uzanıyordu.

Arlok aparatın düğmesini çevirdi ve başka bir sahne ortaya çıktı. Bu sahnede, çorak topraklardan büyük parlak kareler ve metal koniler yüksek kümeler halinde yükseliyordu. Arlok gibi yaratık sürüleri metal binaların içinde ve çevresinde toplanmıştı. Dev makineler sayısız çarkı garip görevlerde döndürüyordu. Binaların üzerindeki binlerce büyük iğne benzeri çıkıntıdan, parıldayan çatırdayan alev tabakaları fışkırdı ve tüm sahneyi ateşli buharlardan oluşan dönen bir sisle yıkadı.

Gordon, Xoran şehirlerinden birine bakıyor olması gerektiğini belli belirsiz fark etti ama kaotik faaliyet girdabının her ayrıntısı, şaşkın beyni için gerçek bir anlam taşıyamayacak kadar yabancıydı. Bir Afrikalı vahşinin birdenbire Times Meydanı'nın kalbine götürülmesi durumunda olacağı kadar umutsuzca bunalmıştı.

ARLOK yine düğmeyi çevirdi. Görünüşe göre sahne başka bir gezegene kaydı. Bu dünya, zengin yeşilliği ve tuhaf bir şekilde Dünya'dakilere benzeyen milyonlarca insanın kaynaşmasıyla hâlâ hayattaydı. Ama bu, mahkum bir dünyaydı. Xoran'a giden korkunç Kapı burada zaten açılmıştı. Mavimsi gri Xoranlı lejyonları gezegenin sakinlerine saldırıyordu ve bu metalik orduların saldırısına karşı konulmazdı.

Xoranlıların zayıf bedenleri mermilere ve füzelere karşı sanki zırhlıymış gibi dayanıklı görünüyordu. Felaketle sonuçlanan gezegenin kuşatılmış halkının çılgınca savunması, Xoranian saflarında neredeyse hiç zayiat vermedi.

Xoranlıların saldırısı son derece etkiliydi. Mavimsi gri konakçıların elindeki sayısız projektörden yoğun sarı sis bulutları püskürüyordu ve bu ölümcül pis havanın altında, lanetli gezegendeki tüm hayvan ve bitki yaşamı ufalanıyor, ölüyor ve sıvı bir balçık halinde çürüyordu. Daha sonra balçık bile hızla yok edildi ve Xoranlılar tamamen ıssız bir dünyada zaferle kaldılar.

Arlok, "Bu, gökbilimcilerinizin Canopus adını verdiği, güneşin güneş sistemini oluşturan sürüdeki küçük gezegenlerden biriydi" diye açıkladı. “Bir dünyayı fethetmedeki ilk görevimiz, onu hayvan ve bitki yaşamının kirli yüzey pisliklerinden arındırmaktır. Bu zararlı yüzey küfü ortadan kaldırıldığında, gezegen bize besin sağlamaya hazır hale gelir, çünkü biz Xoranlılar doğrudan gezegenin metalik elementleriyle besleniriz. Vücudumuz bilim adamlarınızın hayal bile edemeyeceği bir maddeden yapılmış; ölümsüz, yenilmez, canlı bir metal!”

ARLOK aygıtın kontrolünü bir kez daha döndürdü ve sahne Xoran gezegenine, bu sefer görünüşte geniş bir laboratuvarın iç kısmına kaydırıldı. Burada çok sayıda Xora'lı bilim adamı, acınası bir şekilde Dünya'daki insanlara benzeyen tutsaklar üzerinde çalışıyor, insan bilim adamlarının zararlı zararlılar üzerinde deney yapabileceği gibi öldürücü gazlar ve ölümcül sıvılarla çalışıyorlardı. Sahnenin ayrıntıları o kadar iğrençti, uygulanan işkenceler o kadar korkunçtu ki Leah ve Gordon hasta ve sarsılmış bir şekilde sandalyelerine çöktüler.

Arlok bir düğmeyi kapattı ve tüplerdeki yeşil ışık söndü. "O son sahne, ikinizi birazdan göndereceğim laboratuvardı," dedi duygusuz bir tavırla odanın öbür ucuna onlara doğru ilerlerken.

Gordon ayağa kalktı; Xoran'ın kasvetli ve ıssız diyarından gelen bu korkunç canavarın üzerine kendini atmak için kaslarını gererken, beyninde tüm ihtiyatlı düşünceler kaybolmuş, kaynayan bir nefret girdabı vardı.

Sonra Leah'nın gizlice sağ elini çekiştirdiğini hissetti. Bir sonraki an soğuk ve sert bir şeyin büyük bir kısmı parmaklarıyla buluştu. Bu tabancaydı. Arlok boyutlararası televizyonuyla meşgulken Leah bunu güvence altına almıştı.

Arlok hızla onlara yaklaşıyordu. Gordon, bir yandan da bu ölümcül dokunaç tehdidinin kendisini felç edecek bir atış yapması için gerekli olan saniyenin küçücük bir kısmı için bile yönlendirilebileceğini umuyordu. Leah onun düşüncesini sezmiş gibiydi. Aniden histerik bir çığlık attı ve kendini neredeyse Arlok'un ayaklarının dibine attı.

ARLOK bariz bir şaşkınlıkla durdu ve Leah'nın üzerine eğildi. Gordon, Xoranian'ın dikkatinin dağılmasından anında yararlandı. Tabancayı arkasından fırlattı ve Arlok'un korumasız kafasına yakın mesafeden ateş etti.

Mermi tam isabet etti ama Arlok sendelememişti bile. Oval kafatasının üzerindeki mavimsi gri deriden oluşan küçük bir nokta, kurşunun etkisiyle bir an için hafifçe parladı. Daha sonra, sanki bir savaş gemisinin üçlü zırhına çarpmış gibi tamamen düzleşmiş olan ağır kurşun saçma, tükenmiş ve zararsız bir şekilde yere düştü.

Arlok hızla doğruldu. Şu an için ölümcül dokunaçıyla misilleme yapmayı düşünmüyormuş gibi görünüyordu. Parlayan gözlerini korumak için ince kollarından birini havaya kaldırmış halde orada öylece duruyordu.

Gordon tabancanın geri kalan mermilerini parmağının tetiğe basabildiği kadar hızlı bir şekilde hedefine gönderdi. Bu öldürücü derecede kısa mesafeden şiddetli kurşun yağmurunun hücum eden bir gorili düşürmesi gerekirdi. Ancak Gordon'un atışlarının Xoranian üzerinde yarattığı tüm etkiye rağmen, cephanesi kağıt topakları da olabilirdi. Arlok'un yalnızca parlak derisi, mermiler zararsız bir şekilde çarpıp düzleşirken bir an için küçük lekeler halinde parlıyordu - hepsi bu.

Son fişeği de ateşlenen Gordon, boş silahı doğrudan mavi canavarın iğrenç yüzüne doğru fırlattı. Arlok kaçmaya çalışmadı. Ağır tabanca alnına çarptı, sonra zarar vermeden yere sıçradı. Arlok darbeye, bir adamın rüzgarda savrulan bir tüye rastgele dokunuşundan daha fazla dikkat etmedi.

Gordon, onu alt etmek için son bir çılgın çabayla kendisini umutsuzca Xoranian'ın üzerine doğru fırlattı. Arlok, Gordon'un vahşi darbelerinden kaçtı, ardından Dünyalıyı yavaşça ince kollarının arasına aldı. Çaresiz bir an için Gordon, Xoranian'ın ince bedeninin inanılmaz gücünü ve sağlam sertliğini, yanı sıra o aldatıcı derecede hafif bedenin muazzam ağırlığının ezici izlenimini hissetti.

SONRA Arlok, Gordon'u küçümseyerek ondan uzaklaştırdı. Gordon geriye doğru sendelerken, Arlok'un dokunaçları yukarıya doğru fırladı ve ona doğru yöneldi. İkiz uçları yine parlak yeşil ve canlı mavi renkte parlıyordu. Gordon'un vücudundaki her kas anında felç oldu. Orada bir heykel gibi kaskatı duruyordu, vücudu boynundan aşağısı tamamen ölüydü. Yanında Leah da aynı tuhaf güçle hareketsiz donup kalmıştı.

Arlok, "Dünyalı, sabrımı zorlamaya başlıyorsun," diye tersledi. “Seninle olan herhangi bir savaşta tamamen yenilmez olduğumun farkında değil misin? Vücudumun canlı metali, sizin ağırlığınızı ölçtüğünüzde bin altı yüz poundun üzerinde bir ağırlığa sahip. O metalin doğasında olan güç, yüz Dünyalınızı paramparça etmeye yetiyor. Ama seni yenmek için sana dokunmama bile gerek yok. Benim vücut yapımın elektrik içeriği seninkinden o kadar üstün ki, bu dokunaç organımla senin sinir uyarılarının zayıf akımlarına anında kısa devre yaptırabilir ve dilediğim gibi felç ya da ölüm getirebilirim.

"Ama bu kadar yeter!" Arlok aniden sözünü kesti. “Artık malzemelerim hazır ve artık işimi bitirmemin zamanı geldi. Seni Geçit'ten Xoran laboratuvarlarına göndermeye hazır olana kadar seni birkaç saatliğine yolumdan çekeceğim."

Dokunacın uçlarındaki yeşil ve mavi ateş göz kamaştırıcı bir parlaklığa dönüştü. Gordon'un vücudundaki felç hızla beynine yayıldı. Siyah unutkanlık onu sardı.

Gordon bilinci tekrar yerine geldiğinde, merdivenin ayağının yakınında, dar bir koridor olduğu anlaşılan bir yerde yerde yattığını fark etti. Elleri arkadan sıkıca bağlıydı ve ayakları ve bacakları o kadar sıkı bir şekilde birbirine bağlanmıştı ki zar zor hareket edebiliyordu.

Yanında Leah da sımsıkı bağlı bir halde yatıyordu. Koridorun biraz aşağısında Arlok'un çalışma odasının kapalı kapısı vardı; altında parıldayan ince kırmızı ışık çizgisiyle tanınıyordu.

Salonun arka tarafındaki pencereden süzülen ay ışığı, Gordon'un etrafındaki nesneleri oldukça net bir şekilde gösteriyordu. Leah'ya baktı ve uzun kirpiklerinde gözyaşlarının parıldadığını gördü.

Kız, "Ah, Blair, bir daha uyanmayacağından korktum," diye hıçkırdı. "O şeytanın seni öldürdüğünü sanıyordum!" Sesi histerik bir şekilde kesildi.

Gordon sakinleştirici bir tavırla, "Sakin ol tatlım," dedi. “Artık vazgeçemeyiz, biliyorsun. Eğer bu canavar, onun lanetli Kapısını açarsa tüm dünyamızın sonu gelir. Onu durdurmanın bir yolu olmalı. Milyonda bir şanssız bir şans gibi görünse bile, bu yolu bulmalı ve denemeliyiz.”

GORDON, Arlok'un dokunaçının etkisiyle hâlâ devam eden uyuşukluğu gidermek için başını salladı. Xoranian tuhaf doğal silahıyla uzun süreli bir felç yaratmayı başaramıyor gibi görünüyordu. Buna göre, işine dönerken esirlerini bağlı iki kümes hayvanı gibi bağlamak zorunda kalmıştı.

Birbirine yakın yattıklarından, bağlı ellerini birbirlerine ulaştırmak nispeten kolay bir işti, ama on beş dakikalık boşuna çalışmanın ardından Gordon, ipleri çözmeye yönelik herhangi bir girişimin faydasız olduğunu fark etti. Arlok'un olağanüstü gücü düğümleri o kadar sıkı çekmişti ki hiçbir insan gücü onları asla çözemezdi.

Sonra Gordon aniden cebindeki onlara yardımcı olabilecek tek şeyi düşündü. Yaylı tetikli tipte küçük bir çakmaktı. Yeleğinin cebinde, bağlı ellerinin ulaşamayacağı bir yerdeydi ama bu zorluktan kurtulmanın bir yolu vardı.

Gordon ve Leah vücutlarını iki akrobat gibi büküp yuvarladılar, ta ki Leah dişlerini yeleğinin cebinin kenarındaki kumaşa geçirebilecek bir pozisyona gelene kadar. Bir an umutsuzca çekildi, sonra kumaş çöktü. Çakmak yırtık cepten yere düştü ve Leah onu aldı.

Daha sonra vücutlarını arka arkaya büktüler. Leah bağlı ellerindeki çakmağı alevlendirmeyi başardı. Gordon bileklerindeki ipleri titreyen minik alevin üzerinden geçirme çabasıyla el yordamıyla el yordamıyla ilerledi.

SONRA çakmağın minik alevi bağları ısırırken için için yanan ipin hafif hoş kokusu geldi. Alev onun derisini de kavururken Gordon acı çığlığını bastırmak için dudaklarını ısırdı. Alev ipin biraz daha derinlerine indi. Tek bir tel koptu.

Sonra başka bir tel yol verdi. Alev hem ipi hem de eti kavururken Gordon'a bu süreç sonsuz görünüyordu. Saatler gibi gelen uzun bir dakikalık keskin ıstırap - sonra Gordon daha fazla dayanamadı. Alevin işkencesine son vermek için büyük bir acı dolu çabayla kaslarını gerdi.

Zayıflamış ip, acıdan deliye dönen bu hamlenin altında tamamen koptu. Gordon'un elleri serbestti. Kendisini ve Leah'yı kurtarmak için çakmağı kullanmak artık kolay bir işti. Hızla salonun arkasındaki pencereye doğru ilerlediler. Sessizce yukarı doğru kaydı. Bir dakika sonra parlak ay ışığının altında özgürdüler.

Evin önüne doğru ilerlediler. Ön odalardan birinin gölgelerinin ardında, ürkütücü bir kırmızı ışık parıltısı Arlok'un çalışma odasının yerini gösteriyordu. Xoranlı aparatını tamamlamak için özenle çalışırken, odadaki aletlerin ara sıra tıngırdadığını duyuyorlardı.

Arlok'un çalışma odasının Fransız pencerelerinden birinin hafifçe aralık olduğu yere gizlice yaklaştılar. Dar aralıktan, duvara dayalı karmaşık aparatların üzerinde çalışırken Arlok'un garip sırtını görebiliyorlardı.

Pencereden atılan ağır bir taş muhtemelen bu hassas mekanizmayı tamamen yok edebilirdi, ancak iki gözlemci böyle bir dinlenmenin yalnızca geçici olacağını biliyordu. Arlok, Xoran'a başka kapılar inşa etmek için bu gezegende hayatta kaldığı sürece, Dünya'nın nihai sonu kesindi. Arlok'un tamamen yok edilmesi Dünya'nın tek kurtuluş umuduydu.

Xoranian işinin sonuna yaklaşıyor gibi görünüyordu. Bir an için aleti bıraktı ve çalışma tezgahına doğru yürüdü, orada ince, çubuğa benzer bir alet aldı. Sol elini korumak için ağır bir eldiven giydi, mavimsi gri metalden küçük bir levha seçti, sonra sağ elindeki aletin sapındaki bir düğmeye bastı.

Görünüşe göre metal bir bıçak kadar sağlam, kör edici beyaz alevden bir bıçak, aletin ucundan bir ayak kadar uzağa fırladı. Arlok tabağı alevle kesmeye başladı; bıçak, sıcak bir bıçağın tereyağını kestiği kadar kolay bir şekilde ağır metali kesiyordu.

Bu görüntü Gordon'da ani bir sevinç dalgası yarattı. Leah'ı hızla pencereden uzaklaştırdı. alçak sesli konuşmalarının çalışma odasının içinden duyulmamasına yetecek kadar kenardaydı.

“Leah, tek şansımız var!” heyecanla açıkladı. "O mavi şeytan savunmasızdır ve onun alev aleti de onun savunmasızlığına ulaşacak silahtır. Aleti çalıştırmadan önce diğer elini eldivenle korumaya ne kadar dikkat ettiğini fark ettiniz mi? O alev bıçağı yüzünden yaralanabilir ve muhtemelen çok kötü yaralanabilir.”

Leah hızla anlayarak başını salladı. "Onu bir anlığına odadan dışarı çıkarabilirsem, pencereden içeri girip o alev aletini alabilirsin, Blair," diye önerdi hevesle.

Gordon isteksizce, "Bu işe yarayabilir," diye onayladı. "Ama Leah, kesinlikle alman gerekenden daha fazla riske girme!" Küçük bir kayayı eline aldı. "Al, bunu da yanına al. Salonun kapısını açın ve taşı değerli aparatına fırlatarak Arlok'un dikkatini çekin. Sonra sizi gördüğü anda tekrar koridordan kaçmaya çalışın. Seni takip etmek için işini bırakacak. Çalışma odasına döndüğünde ben orada onu bekliyor olacağım. Ve ben de onun zırhlı derisini bile delebilecek bir silahla bekliyor olacağım!”

Ayrıldılar, Leah eve girdi, Gordon pencereye döndü.

ARLOK tekrar aparatın önüne geçmiş, az önce kestiği metal parçasını yerine yerleştiriyordu. Anahtarı kapalı olan alev aleti hâlâ çalışma tezgahının üzerindeydi.

Gordon'un kalbi, gözleri kapalı koridor kapısına sabitlenmiş halde çömelip dururken heyecanla çarpıyordu. Dakikalar sonsuz bir şekilde akıp gidiyor gibiydi. Sonra aniden Gordon'un kasları gerildi. Hol kapısının tokmağı hafifçe dönmüştü. Leah görevi başındaydı!

Bir sonraki anda kapı, duvara çarpacak kadar şiddetli bir şekilde açıldı. Leah'nin ince figürü açıklıkta çerçevelenmiş halde duruyordu; füzesini fırlatmak için bir elini havaya kaldırırken kara gözleri parlıyordu.

Leah kayayı doğrudan karmaşık Kapı açma aparatına fırlatırken Arlok hızla döndü. Xoranlı, düşünce hızıyla, kırılgan aletlerini korumak için kendi vücudunu fırlattı. Kaya, metal göğsüne zararsız bir şekilde çarptı.

Sonra Arlok'un dokunaçları çarpıcı bir kobra gibi dışarı fırladı; açık kapıya odaklanırken çatallı ucu mavi ve yeşil alevler saçıyordu. Ama Leah çoktan gitmişti. Gordon koridorda hızla ilerlerken onun uçan ayak seslerini duydu. Arlok hızla onun peşinden koştu ve onu takip etti.

Arlok kapıdan koridora geçerken Gordon kendini odaya attı ve hızla çalışma tezgahına doğru ilerledi. Alev aletini kaptı ve kapının yanındaki duvara doğru fırladı. Bir saniye bile erken değildi. Arlok'un dönüşünün ağır adımları hemen dışarıdaki koridordan duyulabiliyordu.

Gordon, Arlok'un harekete geçmesinden önce o korkunç dokunacı etkisiz hale getirmek için elindeki tek zayıf şansa bağlı olarak her şeyi riske atmaya hazırdı. Arlok kapıdan içeri girerken alev aletinin sapındaki minik düğmeye bastı.

Alev aletinin alevli bıçağının parıltısından irkilen ARLOK, Gordon'a doğru döndü ama artık çok geçti. Canlı alevin o ince, yakıcı sapı çoktan Xoranian'ın dokunaçının tabanına doğrudan çarpmıştı. Tıslayan kıvılcımlardan oluşan fokurdayan bir sprey, alevin derinden yandığı yeri işaret ediyordu. Arlok, insani hiçbir şeye benzemeyen, korkunç, metalik bir ızdırap sesiyle çığlık attı.

Xoranlı'nın güçlü elleri Gordon'u kavradı ama Gordon çevik bir şekilde geriye sıçrayarak onların ulaşamayacağı bir yere sıçradı. Sonra Gordon tekrar saldırdı, alev aletinin parlak bıçağı bir meç gibi içeri girip çıkıyordu. Kavurucu alev Arlok'un kollarından birinin üzerinden geçti ve Xoranlı irkildi. Sonra bıçak hızla Arlok'un beline saplandı. Arlok geri çekilirken yarı ikiye katlandı. Gordon yıldırımla hedefini değiştirdi Hızlandı ve alev kılıcını tek bir isabetli, korkunç vuruşla savurdu ve Arlok'un tam gözlerine çarptı.

O yırtıcı alev parlayan gözlerini sonsuza dek karartırken Arlok bir kez daha dayanılmaz bir acıyla çığlık attı. İşkence gören Xoranlı, çılgına dönmüş bir öfkeyle Gordon'a körü körüne saldırdı. Gordon temkinli bir şekilde bir tarafa kaçtı. Gözleri görmeyen ve dokunaçları sakat olan Arlok, o güçlü metalik bedeninde hâlâ yüz Dünyalıyı parçalayacak kadar güce sahipti.

Gordon alevle Arlok'un omzunu soktu, sonra da yere düşseydi vücudunu acıtacak bir darbeden kaçınmak için çaresizce yana doğru sıçradı.

Arlok, görünmeyen rakibiyle başa çıkmak için çılgınca çabalarken çılgına döndü. Mobilyalar çatırdadı ve parçalanıp harman ayağının altındaki odunları tutuşturdu. Arlok'un bedeninin inanılmaz ağırlığı üzerlerine çarpınca odanın sağlam duvarları bile titredi ve çatladı.

GORDON, yaralı bir geyiğin etrafında dönen bir tahta kurdu gibi, sakat mavi canavarın etrafında çevik bir şekilde daireler çiziyordu. Saldırısını Arlok'un sol bacağına yoğunlaştırmaya başladı. Kavurucu alevle yarım düzine derin kesik - sonra aniden ince bacak buruştu ve kırıldı. Arlok çaresizce yere düştü.

Gordon artık saldırısını Arlok'un kafasına kaydırmayı başardı. Xoranian'ın körü körüne sallanan kollarından kaçarak o oval şekilli kafatasına tekrar tekrar sapladı.

Yakıcı saldırılar etkisini göstermeye başladı. Arlok'un sarsıcı hareketleri giderek yavaşladı ve zayıfladı. Gordon, o uzaylı metal beynini delmek amacıyla alevi uzun ve son bir hamleyle sapladı.

Alev, şaşırtıcı bir hızla, oval kafatasındaki bilinmeyen bir yaşam gücü merkezine doğru yol aldı. Arlok'un göz yuvalarından ve ağız deliğinden kısa ama korkunç bir parlak mor alev fışkırdı. Daha sonra seğiren vücudu kasıldı. Mavimsi gri derisi inanılmaz bir hızla koyulaşarak donuk bir siyaha dönüştü. Arlok ölmüştü.

Savaşın tüyler ürpertici sonundan midesi bulanan Gordon, alev aletini elinden aldı ve Leah'yı aramak için döndü. Onu zaten salonun kapısında, canlı ve zarar görmemiş halde buldu.

"Koridorun sonundaki pencereden KAÇTI" diye açıkladı. "Arlok, sizin de bizi bıraktığı yerden gittiğinizi görür görmez beni takip etmeyi bıraktı." Xoranian'ın parçalanmış bedenine bakarken ürperdi. "Onunla olan kavganızın çoğunu gördüm Blair. Korkunçtu; berbattı. Ama Blair, biz kazandık!"

"Evet ve şimdi zaferimizin meyvelerini alacağımızdan emin olacağız," dedi Gordon sertçe, elinde alev aletiyle Kapı açma aparatına doğru ilerledi. Alevin kesme bıçağıyla yapılan birkaç dakikalık çalışma, karmaşık aparatı yalnızca karışık bir bükülmüş metal yığınına indirgedi.

Xoran'ın Kapısını açan Arlok ölmüştü ve o korkunç gezegenin Kapısı artık geri dönülemez biçimde kapatılmıştı!

"Blair, Xoran'dan hâlâ bizi izleyen sayısız gözün o ürkütücü hissini sen de hissediyor musun?" Leah'nın yarı fısıldayarak sorduğu soruda açık bir hayranlık vardı. "Arlok'un yüzyıllardır bariyerin kendi tarafından bizi izlediklerini söylediğini biliyorsun. Eminim şu anda bizi izliyorlardır. Arlok'un başarısız olduğu işi üstlenmesi için başka bir Kapı Açıcı gönderecekler mi?"

Gordon, Leah'ı kollarına aldı. "Bilmiyorum canım," diye itiraf etti ciddi bir tavırla. “Başka bir haberci gönderebilirler ama bundan şüpheliyim. Bu dünyamız uyarısını aldı ve dikkate alacak. Xoran'daki gözlemciler, bir sonraki habercinin buraya gelmesinin beş yüz kırk yıl içinde gerçekleşeceğini, Dünya'nın Xoran'ın tehdidine karşı bile yeterli bir savunma hazırlamak için fazlasıyla zamanı olacağını biliyor olmalı. Kapıyı Xoran'a açmak için bir daha girişimde bulunulacağından şüpheliyim."

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Çeşitli. 2009. Süper Bilimin Şaşırtıcı Hikayeleri, Ocak 1931. Urbana, Illinois: Gutenberg Projesi. Mayıs 2022'de şu adresten alındı: https://www.gutenberg.org/files/30177/30177-h/30177-h.htm#xoran

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