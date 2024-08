Aşağıda ifade edilen görüşler yazarın kişisel görüşleri olup, yatırım kararlarının alınmasına temel oluşturmamalı, yatırım işlemleri yapılmasına yönelik tavsiye veya tavsiye olarak yorumlanmamalıdır.





Zarif ama kaotik evrenimizin bir parçasına düzen getirmek, iki temel bileşenin birleşimini gerektirir. Bunlardan ilki ve en barizi devasa bir enerji harcamasıdır; kaosu şekillendirmek son derece enerji yoğun bir iştir. Ancak denklemin daha önemli kısmı, her şeyden önce son derece iyi organize olmuş değişim temsilcilerine ihtiyacınız olmasıdır.





Geçtiğimiz günlerde “Paskalya Adası” olarak da bilinen güzel Rapa Nui adasında sönmüş volkanların bulunduğu tarlalarda yürüyüş yaparak bir hafta geçirdim. Rapa Nui halkı, yüzbinlerce ila milyonlarca yıl önce meydana gelen volkanik patlamaların kalıntılarını kullanarak kendilerini organize etti ve "Moai" adı verilen, insan şeklindeki güzel megalitleri oluşturup dikti. Tanrılarına ve atalarına adanan bu anıtlar tonlarca ağırlıktaydı ve bunları oyup adanın diğer ucuna taşımak için organize bir toplum gerektiriyordu. Hammaddeler tek başına başarıyı garantilemiyordu; Nihayetinde toplumlarının jeolojik kaostan güzellik yaratmasına olanak tanıyan şey Rapa Nui halkının örgütlenme biçimleriydi.





Günümüz dünyasında, iki ülke arasındaki sınırın bir tarafında koşulların bozulmamış, diğer tarafında ise harap olabileceğini genel olarak hepimiz - fazla düşünmeden - kabul ediyoruz (bkz: Güney ve Kuzey Kore). Durursanız, akıllı telefonunuzu bırakırsanız ve eleştirel düşünürseniz, bu size saçma gelecektir. Söz konusu sınır, haritaya çizilen hayali bir dalgalı çizgiden ibaret ve böldüğü alanlar birbirinden yalnızca kilometrelerce uzakta. Ekonomik kaynaklar açısından düzeltme yapılırsa, "bozulmamış" ve "harap olmuş" ülke arasındaki farklar, tamamen ilgili ülkelerin vatandaşlarının kendilerini nasıl organize ettikleri ve sivil görevleri yerine getirmek için etkili bir şekilde işbirliği yapmaları ile belirlenir. İnsanlık tarihine baktığımızda, küresel uygarlığımızın mevcut kişi başına düşen zenginliğinin (özellikle birkaç yüzyıl önceki öncüllerimizle karşılaştırıldığında) arkasındaki en kritik katalizör, belirli hedeflere ulaşmak için tasarlanmış küçük birimler halinde kendi kendini örgütlememiz olmuştur.





Muhtemelen yeni hükümet biçimlerinin geliştirilmesinden bahsettiğimi varsayıyorsunuz. Hayır oğlum – demokrasi, monarşi, diktatörlük vb., biz insanların binlerce yıl önce şehirlere yerleşmeye başladığımızdan beri deneyimlediğimiz hükümet / organizasyon biçimleridir. Ne yazık ki ekonomik ilerlemeyi ve zenginliği garanti eden tek bir hükümet biçimi yok. Bahsetmek istediğim şey, güneşin ve dünyanın potansiyel enerjisini ekonomik mallara dönüştürme yeteneğimizdeki son zamanlarda katlanarak artan artışın çok daha ayrılmaz bir parçası olan kurumsal bir varlıktır: limited şirket (veya "LLC").









İlk anonim şirketler 17. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. O andan itibaren şirketler dünyaya salındıkça büyümenin nasıl hızlandığını görün. Şirketlerin yaptığı en önemli şey hidrokarbon formundaki enerjiyi araştırmak, geliştirmek ve nihayet üretmekti.





Bir şirket, bireysel insan üyelerinin çalışma ahlakını devletin sözleşmeleri uygulama gücüyle birleştirerek üretkenlik ve zenginlik yaratan, hepimizin kolektif olarak kabul ettiği bir kurgu parçasıdır. Bir şirketin güzelliği, üyelerinin yarının zenginliği için bugünün enerjisini feda etmeye istekli olmasıdır. Bir şirket, herhangi bir mal ya da kar elde edilmeden önce, birisi fiziksel ya da finansal olarak fazla sermayesinin bir kısmını ona katkıda bulunana kadar, başlangıçta bir fikirden başka bir şey değildir. İnsanlar yalnızca fazla sermayelerini bu şekilde yatırmak zorunda kalıyorlar çünkü karşılığında, şirketin gelecekteki kârının bir yüzdesine sahip olduklarını söyleyen bir kağıt parçası alıyorlar (eğer gerçekleşirse).





Peki bu kağıt parçasının uzak bir gelecekte kâr payına dönüştürüleceğini kim garanti edebilir? İşte tam bu noktada devlet devreye giriyor. Devlet, sınırlarını çizen dalgalı, hayali çizgiler içinde yer alan şirketlerin kendi yasalarına uymasını sağlar. Bu yasalara uyulmaması, ihlal eden kişiye şiddet uygulanmasıyla sonuçlanır. Bu uygulama garantisi, potansiyel yatırımcılara ve çalışanlara, şirketin yazılı sözlerini yerine getireceği konusunda gönül rahatlığı sağlar. Bir bakıma devlet bir şirkete insan hayatı veriyor.





Şirket = Devlet + İnsanlar





Şirket yapısı o kadar güçlü ve kullanışlı ki toplumun neredeyse her kesiminde mevcut. Bir devletin kapitalist, faşist ya da komünist olması önemli değil; hepsinin hala şirketleri var. Örneğin ABD ve Çin, çok farklı ideolojilere ve yönetim biçimlerine sahip, ancak her ikisi de şirket kavramını benimsiyor. Tek fark Çin'de şirketlerin devlete ait olmasıdır; Amerika'da şirketler devletin sahibidir.





Şirketlerin devletin üretkenliği açısından taşıdığı önem göz önüne alındığında, devlet, şirketlerin uyumluluğunu sağlamaya yardımcı olan çok çeşitli devlet onaylı kuruluşlar çalıştırmaktadır. Bu varlıklar “güven karteli”ni oluşturur. Denetçiler, muhasebeciler, avukatlar ve bankacılar şirketlere hizmet sağlar ve devletin herkesin kurallara uymasını sağlamasına yardımcı olur ve vatandaşlar ile şirketler arasındaki güveni artırır. Aslında bu kartel üyeleri, şirketlerin varlıklarını sürdürmek için onları istihdam etmeleri gerektiğinden, şirketlerin kârları üzerinden vergi görevi görüyor. Bir şirketin ürün ve hizmetlerine ilişkin ödeme alabilmesi ve çalışanlarına ve tedarikçilerine ödeme yapabilmesi için bir banka hesabına ihtiyacı vardır. Bir şirketin mali tablolarını devletin belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayacak bir muhasebeciye ihtiyacı vardır. Bir şirketin, muhasebecilerin doğru rakamlara sahip olmasını sağlamak için bir denetçiye ihtiyacı vardır. Ve bir şirketin sözleşmeleri yazması, mahkemede temsil etmesi ve devlete tescil ettirilmesine yardımcı olması için bir avukata ihtiyacı vardır. Bu hizmetler olmadan bir şirketi yönetemezsiniz.





Peki bir yapay zeka ne tür bir organizasyon yapısını kullanır/kullanır? Yalnızca düşünen bir makine olan, bilgisayar kodu satırlarıyla "düşünen" ve fiziksel bir bedeni olmayan bir yapay zeka, günümüzün standart şirket yapısını kullanarak kendisini ekonomik olarak organize edebilir mi?





Bu makalenin ele almayı amaçladığı soru budur. Benim düşüncem yapay zekaların Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) yapısını kullanarak kendilerini organize edecekleri yönünde. DAO'ların çalışması devlete değil halka açık blok zincirlere bağımlıdır. DAO yapısı, yapay zekaların ve insanların işbirliği yapmasına ve yapay zeka + insan ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine olanak tanıyan organizasyon yapısı olarak hizmet etmesine olanak tanıyacak. Bu makale, AI DAO'ların nasıl kaynak yaratacağı ve Merkezi Olmayan Borsaların (DEX) neden sonuçta yeni AI DAO'ların ticaret yapacağı yerler olacağına dair fikirlerimi ele alacak.





Bir önceki makalem olan Massa'ya benzer şekilde, bu makalem de bir dizi mantıksal deliller halinde düzenlenecektir. Aşağıdakileri “kanıtlayacağım”:





Devlet yapay zekalar üzerinde kontrol uygulayamıyor çünkü devlet bir yapay zekayı öldüremez veya anlamlı bir şekilde cezalandıramaz. Devlet kontrol sağlayamadığı için, bir Yapay Zeka ekonomik biriminin (yani bir Yapay Zeka DAO'sunun) devlet temelli herhangi bir yasal normu izlemesi için hiçbir neden yoktur. Bir yapay zekayı uymaya zorlamak için DAO'lara güç sağlayan ağ alt yapısının, halka açık blok zincirlerde konuşlandırılan ve yürütülen akıllı sözleşmeleri kullanması gerekecektir. Devlet DAO'lar üzerinde kontrol sağlayamadığı için DAO'lar, geleneksel merkezi borsalarda (CEX) barındırılmayan DEX'ler üzerinde fon toplayacak ve borç, hisse senedi, kamu hizmeti vb. tokenlerin ticaretini yapacak. DEX'ler, internet bağlantısı olan herkesin buluşup işlem yapabileceği ilk gerçek küresel ticaret mekanları olacağından, doğal tekellere dönüşme eğilimi gösterecek.





Eğer okuyucular yukarıdakileri başarılı bir şekilde kanıtladığıma inanırlarsa, o zaman sonuç şu olacaktır:





DAO'lar çoğaldıkça Ethereum işlemleri katlanarak artacak. Sonuç olarak, eğer bu AI DAO hipotezine geniş çapta inanılırsa, ETH fiyatının hızla artması bekleniyor. Belirli token türlerinin ticareti konusunda doğal tekellere sahip bir avuç DEX olacak. Bu DEX'leri belirlemek ve yönetişim tokenlarını satın almak, büyük kazançlar sağlayacaktır. AI DAO hesaplarının görselleştirilmesine yardımcı olan ara yazılım katmanları oluşturulacak ve AI DAO sermaye piyasalarının iyi işleyişi için gerekli olacak.

Bir Yapay Zekayı Nasıl Öldürürsünüz?

Devlet bir yapay zekayı nasıl öldürebilir? Yapay zekanın kendisini çoğaltabilecek ve/veya birçok ana bilgisayar ve ülkeye (hortkuluk tarzı) bölebilecek kadar akıllı ve yetenekli olduğunu varsayarsak, devlet interneti ve tüm dünyadaki bilgisayarları yok etmedikçe bir yapay zekayı tek taraflı olarak öldüremez. dünya. Hiçbir devletin her şeye kadir olmadığı göz önüne alındığında, teknolojinin bu şekilde ortadan kaldırılması imkansız olmalıdır. Bu nedenle, devletin insanların kendi yasalarına uymasını sağlama yönteminin (yasal fiziksel şiddet) yapay zeka üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla bir yapay zekanın herhangi bir yasaya uyması için hiçbir nedeni yoktur.





Bu basit örnek, yapay zekanın kendisini aşılamak ve insan yasalarına bağlı kalmamasını sağlamak için, işleyişi devlete bağlı olan herhangi bir organizasyon biçimini kullanamayacağını gösteriyor. Uyduğu kurallar, bir kez uygulandığında değişmez olan şeffaf, halka açık bilgisayar koduyla yazılmalıdır. Halka açık bir blok zincirinde kodla yazılan ve yürütülen akıllı sözleşmeler veya kurallar, şu anda böyle bir yapay zeka uyumlu sistemin var olabilmesinin tek yoludur. Aşağıdaki düşünce deneyi bunun neden böyle olduğunu açıklayacaktır.

Seni bir yaz gününe benzeteyim mi?

Halka açık bir blockchain (örneğin, Ethereum) üzerinde yürütülen akıllı sözleşmelerle desteklenen bir organizasyon yapısının yapay zekalar tarafından nasıl ve neden kullanılacağını göstermek için, önceki makalem olan " Massa "daki PoetAI örneğimi genişleteceğim. Hatırlayacağınız gibi PoetAI, mevcut tüm yazılı şiirlerden öğrenen ve doğal dil desteği sağlandığında orijinal şiirler üreten varsayımsal bir yapay zekadır. Başlangıçta PoetAI bir sorunla karşı karşıyadır. Verileri öğrenmesi gerekiyor ama veriler bedava değil. Elbette PoetAI verileri çalabilir, ancak veriler makul bir fiyata satılıyorsa neden onu çalmak için çaba harcayasınız ki? Aynı mantık, müzik gibi artık internet üzerinden sunulan birçok ürün için de geçerli. Spotify'dan ayda birkaç ABD Doları karşılığında sınırsız bir akış paketi satın alabildiğiniz için müzik çalmak artık çok daha az yaygın. Bu nedenle, PoetAI'nin verilerini toplayacağını ve dolayısıyla öğrenme sürecini başlatmak için PoetAI'nin bir miktar Bitcoin toplaması gerektiğini varsaymanın güvenli olduğunu düşünüyorum.





PoetAI, hizmetleri için ücret almayı ve başlangıçta, sahibine PoetAI'nin gelecekteki karlarına hak kazandıran dijital tokenleri satarak para toplamayı hedefliyor. Ekonomik bir varlık olarak PoetAI, Ethereum ağında, PoetAI DAO olarak adlandıracağım genel bir adres olarak mevcuttur. DAO, POET adında bir token yayınlayacak.





Yatırımcıların Bitcoin sermayesi sağlamasını sağlamak için PoetAI, aşağıdaki özelliklere sahip POET tokenlerini yayınlayacak:





Sınırlı sayıda POET tokeni oluşturulur. Tokenların %80’i PoetAI tarafından tutuluyor. Tokenların %0’ı ilk yatırımcılara satışa sunuluyor. 1 POET jetonu, bir yönetim oylamasına eşittir. Kârın %75'i POET token sahiplerine ödenecek ve kârın geri kalan %25'i yeniden yatırılacak. Bu hükümlerden herhangi birini değiştirmek için POET token sahiplerinin %95'inin kabul etmesi gerekir.





Bir yapay zeka geleneksel şirket yapısını kullansaydı, PoetAI'nin daha sonra DAO'yu belirli bir yetki alanına dahil edecek bir insan avukat tutması gerekecekti (bunun mümkün olduğunu varsayarak). Daha sonra, yatırım koşullarını anmak için belgelerin oluşturulması ve bir hukuk bürosuna ve/veya mahkemeye sunulması gerekecektir. PoetAI'nin bu şartları ihlal etmesi durumunda yatırımcıların kendi avukatlarını tutması ve PoetAI'yi kurulduğu yerdeki mahkemede dava etmesi gerekecek.





Bu son derece hantal, pahalı ve geriye dönük bir süreçtir. O zaman en büyük sorun şu oluyor: Mahkeme PoetAI'nin yatırım şartlarını ihlal ettiğine karar verirse mahkeme PoetAI'yi buna uymaya nasıl zorlayacak? Açıkçası, mahkeme ve onun silahlı ajanları yapay zekayı fiziksel olarak buna uymaya zorlayamaz. Bir diğer konu ise yatırımcıların şartların ihlal edildiğini kanıtlama zorunluluğudur. Örneğin, daha fazla token çıkarılıp çıkarılmadığını ve/veya PoetAI'nin hesaplarında tahrifat yapıp yapmadığını ancak olaydan çok sonra anlarsınız. İhlallerini o yargı bölgesinin yasalarına göre kanıtlayamazsanız, o zaman şansınız kalmaz. Bu nedenle, bir yatırımcı olarak, iş anlaşmalarını resmileştirmek için akıllı sözleşmeler dışında herhangi bir şey kullanan yapay zekalardan oluşan bir şirkete asla yatırım yapmam çünkü sözleşmelerin yerine getirileceğini garanti etmemin hiçbir yolu yoktur.





PoetAI, bir yetki alanı seçmek yerine DAO'sunu dağıtmak istediği halka açık blok zincirini seçecektir. Şu anda Ethereum Sanal Makinesi gezegendeki en sağlam merkezi olmayan bilgisayardır. Katman-1'de gerçek bir yardımcı programa ihtiyaç duyulması söz konusu olduğunda ben biraz ETH maxi'yim. Yatırımcılar en son abartılı Ethereum klonunun ticaretini yaparak para kazansalar da hiçbiri benimsenme ve kullanışlılık açısından Ethereum'u gölgede bırakamayacak. Sam Bankman-Fried, aynı fikirde değilse beni SOL telefonundan ödemeli olarak arayabilir.





PoetAI'nin DAO'sunu ve tokenını Ethereum ağına nasıl dağıtacağını inceleyelim.





PoetAI DAO'nun kendisi halka açık bir Ethereum adresiyle temsil edilir. Bu genel adresi kullanarak DAO, kamuya açık ve şeffaf bir şekilde hizmetler için ödeme yapabilir ve gelir elde edebilir. Bu, herkesin blok zincirini sorgulayabileceği ve PoetAI DAO'nun kârını ve zararını anında ve sürekli olarak hesaplayabileceği anlamına gelir. Yıllar önce bu, “üçlü giriş” muhasebesi olarak adlandırılmıştı. PoetAI'nin hesaplarında tahrifat yapması mümkün değildir ve yatırımcılar tüm kârdan uygun payı aldıklarından emin olabilirler. İnsanlara değil matematiğe güvenin.





DAO daha sonra POET tokenını temsil eden bir sözleşme dağıtacaktır. Yukarıda açıklanan tüm terimler akıllı bir sözleşme aracılığıyla temsil edilebilir. Sözleşmenin şartları, blockchain'i sorgulayan herkes tarafından herhangi bir zamanda görüntülenebilecek. En önemlisi, DAO'nun yatırımcıların izni olmadan şartlarda değişiklik yapma yeteneğini sınırlayan oylama mekanizması ağ tarafından da uygulanacaktır.





POET token yatırımcıları hesapların doğru olduğunu ve onların rızası olmadan sulandırılamayacağını her zaman bileceklerdir. Uygulama mekanizması ağın kendisidir. Uyumluluğu sağlamak için dışarıdan hiçbir üçüncü tarafa ihtiyaç yoktur; uyumluluk çalışabilirlik ile bağlantılıdır. Basitçe söylemek gerekirse, bilgisayar kodu bilgisayar kodunu denetlemek için kullanılır. Temelde bu mantıklıdır ve yatırımcıların yapay zekalardan oluşan DAO'lara rahatça sermaye sağlama fırsatı yaratacaktır.

Zaman yolculuğu

Borç finansal zaman yolculuğudur. Söz konusu geleceğin oluşmasına neden olan koşulları yaratmak için gelecekten ödünç alıyorum. Bu ayrıcalık için pozitif faiz oranıyla ödeme yapıyorum. Zaman yolculuğu ne kadar çok gerçekleşirse, bugün o kadar fazla ekonomik faaliyet serbest bırakılabilir. Bu nedenle, AI DAO'lar için borç piyasaları ne kadar olgun olursa, ekonomik varlıkları da o kadar hızlı ve büyük büyüyecektir.





Borç piyasasının derinliği ve büyüklüğü tamamen sözleşmelerin uygulanabilirliğine bağlıdır. Borçlu, gelecekte yatırımcılara faiz ve anaparayı geri ödemeyi vaat ediyor. Borçlunun bu sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda varlıkları veya kontrolü ödeme olarak yatırımcılara devredilir. Şirketler uyumu sağlamak için mahkemelere güveniyor, onlar da şiddete başvuruyor. Bu işe yarıyor çünkü şirketler dayak yemek istemeyen insanlardan oluşuyor. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi bu yapay zeka üzerinde işe yaramayacaktır.





Halka açık blok zincirler sayesinde, AI DAO'ları borç sözleşmelerine uyduklarından emin olmak için sürekli olarak izleyebiliyoruz ve belki de en önemlisi, ödeme yapılmaması durumunda dijital mülkün ve/veya sahipliğin otomatik transferini başlatmak için akıllı sözleşmeler kullanabiliyoruz.





PoetAI DAO'nun roman üretmeye doğru genişlemek istediğini düşünelim. Artık şimdiye kadar yazılmış her romanı sindirmek zorunda, bunun da bir bedeli var. Büyümeyi finanse etmek için yatırımcılardan bir miktar Bitcoin ödünç almak istiyor. DAO aşağıdaki koşullarla borç ihraç etmek istiyor:





Borca ilişkin faiz ödemeleri, diğer masraflardan önce gelirden düşülecektir. DAO, borç sözleşmelerinin ihlali durumunda yatırımcılara tazminat ödemek için POET tokenlerinin bir kısmını paylaştıracak. DAO belirli bir faiz karşılama oranını koruyacaktır. Bu oranın korunamaması, POET tokenlerinin DAO hazinesinden yatırımcılara ödenmesiyle sonuçlanacaktır. DAO, faiz veya anapara ödemesini karşılayamıyorsa POET tokenlerini kullanarak ayni ödeme yapacak. PoetAI DAO'nun ekonomik başarısızlığı durumunda borç sahipleri, DAO'nun tüm verilerinin satışından elde edilen gelirlere hak kazanacak. Borç sahiplerine, yatırımlarını temsil eden P_BOND adı verilen, alınıp satılabilir bir token verilecek.





Herhangi bir ciddi borç yatırımcısının yaptığı ilk şey, borçlunun geri ödeme kabiliyetini analiz etmektir. Bu analiz doğru ve dürüst muhasebe beyanlarını gerektirir. Geleneksel bir şirket yapısında denetçiler, hesapların doğruluğundan emin olmak için periyodik olarak hesapları kontrol eder; ancak bu analiz, hesapların yalnızca belirli bir tarihte doğru olduğunu kanıtlar.





Halka açık şirketlerin çoğu, üç ayda bir denetlenen ve dahil edilen rakamların doğru olduğunu onaylayan bir denetçi tarafından imzalanan mali raporlar üretir. Ancak şirketler, belirli bir tarihte harika sonuçlar elde ettiklerini iddia edebilmek için rutin olarak istatistiklerle oynuyorlar, ancak bir an sonra tehlikeli işler yapmaya geri dönüyorlar. Buna harika bir örnek, düzenlenmiş bankalardır. Düzenleyiciler üç ayda bir denetim talep ediyor, ancak bankalar gerekli belirli tarihlerde denetçilere kendilerini güzel ve güçlü göstermek için "vitrin süsü" veriyor. Herkes bankaların yalan söylediğini biliyor ama teknik olarak kurallara uydukları için hepimiz omuz silkiyoruz ve bir sonraki bankanın batmasını bekliyoruz.





DAO'nun tüm işi, halka açık bir blok zincirindeki değer hareketleri yoluyla yürütüldüğünden, denetçilerin defterlerin doğru olduğunu tasdik etmesine gerek yoktur. İnternet bağlantısı olan herkes DAO'nun genel adresini sorgulayabilir ve muhasebe tablolarını kendileri hesaplayabilir. DAO'nun iş sağlığı herkes tarafından görülebiliyor ve bu da yatırımcıların kendi finansal kriterlerine uyan DAO'ların borçlarına güvenle yatırım yapmalarına olanak tanıyor.





PoetAI DAO'nun orijinal şiir üretiminden para kazanma konusundaki önceki başarısı (veya başarısızlığı) kolaylıkla doğrulanabilir. Bir yatırımcı PoetAI'nin geçmişteki başarısını benzer kar marjlarıyla tekrarlayabileceğine inanıyorsa, o zaman söz konusu yatırımcı, romanlara doğru genişlemesini finanse etmek için PoetAI'ye Bitcoin'i borç verecektir.





Daha sonra yatırımcılar borç sözleşmeleri yoluyla dezavantajlarını korumalıdır.





Şirket dünyasında yatırımcılar, bir şirketin sözleşmeleri ihlal edip etmediğini doğrulamak için denetçilere güvenirler. Ancak yine de yatırımcılar bunu ancak bir ihlal meydana geldikten sonra çok iyi biliyorlar (ve bu da denetçiye yalan söylenmediği varsayılıyor). Yatırımcılar ancak o zaman mahkemeye başvurabilir, avukatlara daha fazla para ödeyebilir ve hak ettikleri ücreti alabilirler.





PoetAI DAO, P_BOND akıllı sözleşmesine yazılan borç sözleşmelerinden herhangi birini ihlal ederse, POET tokenleri yatırımcılara otomatik olarak gönderilecektir. PoetAI, POET tokenlerini yatırımcılardan alıkoymak için yalan söyleyemez; bunun yerine ağ, borç sözleşmesini sorunsuz bir şekilde uygulayacaktır.





Yine, yatırımcıların herhangi bir DAO'nun defterlerinin her zaman doğru olduğundan kriptografik olarak %100 emin olabilmeleri gerçeği, onlara DAO'ya sermaye tahsis etmek için ihtiyaç duydukları rahatlığı verecektir. Tek gereklilik, DAO'nun işinin tamamen halka açık bir blockchain üzerinde yürütülmesidir. Hibrit yapılar çalışmayacak ve kesin kayıplara yol açacaktır. Kripto işi yürütüyormuş gibi davranan ve kripto cinsinden borç toplayan bir dizi şirkete zaten çok aşinayız. Para toplarken kriptonun "kod kanundur" ahlakını çalmaya başlasalar da, şirket ile kripto yapıları arasındaki temel uyumsuzluk nedeniyle her zaman temerrüde düşerler; bu da onları "yakala" diye bağırarak verimsiz insan hukuk sistemine geri gönderir. eğer yapabilirsen ben (Bali veya Dubai'de)”. İşte sana bakıyorum Three Arrows Capital'den Su Zhu ve Kyle Davies .

DAO Sermaye Piyasaları

Şirketlerin çok güçlü olması nedeniyle devlet onların sermaye artırma yeteneklerini kısıtlıyor. Herkes sermaye artıramaz ve herkes hisse senedi yatırımı yapamaz. Şirketlerin para toplamasına izin verildiğinde, güven kartelinin çeşitli üyelerine ücret ödemek zorundalar. Pek çok eyalet, yıllarca denetlenmiş finansal bilgilere (cha ching), bir yatırım bankası (cha ching) tarafından yazılan ve incelenen bir yatırımcı izahnamesine ve şirketin yasal olarak faaliyet gösterdiğine dair temsilciler ve garantiler sağlayan bir hukuk firmasına (cha ching) ihtiyaç duyar. Bir şirketin halka açılmasının bu kadar maliyetli ve uzun sürmesinin nedeni budur. Elbette Lord Sastoshi ve onun baş meleği Vitalik'ten önceki çağda yapabileceğimizin en iyisi buydu. Ancak artık akıllı sözleşmeler sayesinde bu TradFi sülükleri bataklığa geri dönebilecek.





Bu konuda pek tuzlu değilim çünkü devlet ve onun şiddete dayalı yaptırım eğilimleri olmasaydı, şirket diye bir şey olmazdı. Çeşitli bağış toplama kural ve düzenlemeleri ve bunların toplumun yalnızca devlete bağlılık sözü veren küçük bir kesimine nasıl fayda sağladığı konusunda şikayet etmenin ve sızlanmanın faydası yok. Devlet bir şekilde vergisini almalı ve seçilmiş azınlığın zenginleşmesini sağlamalıdır.





DAO sermaye piyasaları, ister silikon ister karbondan yapılmış olsun, internet bağlantısı olan herkesin etkileşimde bulunabileceği ilk gerçek küresel pazarlar olacak. DAO'lar yapay zeka ekonomik birimleridir ve kripto sermaye piyasaları adliyeye değil, iyi işleyen halka açık blok zincirlere ihtiyaç duyacaktır. DAO'ları yaratan yapay zekalar devlet tarafından baskı altına alınamaz ve bu nedenle DAO'lar tarafından yaratılan her türlü tokenın ticaretini yapan borsalar büyük olasılıkla doğal tekel haline gelecektir.





Bunu kanıtlamak için biraz daha derine ineyim.





Şirketler için neden tek bir küresel borsa yok?





Farklı devletlerin tekelci veya oligopolistik değişim yapıları yaratmanın farklı yolları vardır. Birçok ülkede borsalar doğrudan devletin mülkiyetindedir ve başka herhangi bir platformda hisse senedi ticareti yapmak yasa dışıdır. Şirketlerin halka hisse satabilmeleri için yasal onay almaları gerektiğinden, devlet borsa tekeli kolayca uygulanabiliyor. Diğer devletler, başlangıçta serbest piyasaların takas alanında birkaç kazananı taçlandırmasına izin verdi ve ardından herhangi birinin oligopole meydan okumasını neredeyse imkansız hale getiren düzenlemeler yaptı. “Ağ” düzeyinde, devlet lisanslı bir saklayıcı olmadan hisse senedini tutmak veya aktarmak imkansızdır. Bir şirketteki ekonomik çıkarlarınızı takas etmek istiyorsanız devletten kaçmanın yolu yoktur. Pek çok yatırımcı, 2021'in başlarında GameStop fiyaskosu sırasında bu sistemin gerçekte nasıl çalıştığını zor yoldan öğrendi.





Eğer devlet bir şirkete meşruiyet vermekten sorumluysa, bu, devletin bu yetkisini tebaasının yabancı şirketlere yatırım yapmasını engellemek için kullanacağı anlamına gelir. Duvarlarla çevrili bir bahçeyi kontrol ettiğinizde başkalarının içeri girmesine izin vermezsiniz. Bu nedenle her ülkenin, vatandaşlarının nereden ve kimden hisse senedi satın alabileceği konusunda belirli kuralları vardır. Bu, çoğu büyük şirketin küresel operasyonlara sahip olmasına rağmen, kendi ülkelerinde aynı amaca hizmet eden (hisse senedi dediğimiz kurgunun ticaretini yapan) birçok farklı borsanın bulunduğu, parçalanmış bir küresel manzara yarattı.





Yukarıdaki durum doğal olmayan bir durumdur çünkü likidite likiditeyi doğurur. Alıcılar daha düşük bir fiyattan hisse senedi alırlar ve satıcılar, borsa ne kadar likit olursa, daha büyük miktarlarda hisse senedi ihraç ederler. Yasal olarak mecbur kalmadığınız sürece, özellik eşitliğini varsayarak, daha az likit bir borsa ile "deneme yaparak" kazanılacak hiçbir şey yoktur. Bu nedenle, hisse senedi ihracı ve ticareti üzerinde herhangi bir yapay devlet destekli kısıtlama olmasaydı, yalnızca tek bir küresel borsa olurdu.

DEX

Bir DEX doğal olarak yapay zeka destekli bir DAO tarafından ihraç edilen her türlü özsermaye, borç, kamu hizmeti, katılım vb. tokenlerin alım satımını desteklemeye uygundur. DEX, halka açık bir blockchain üzerinde yürütülen bir dizi akıllı sözleşmeden oluşan bir eşleştirme motorudur. Daha da basit bir ifadeyle, açık kaynak olan ve halka açık blok zinciri var olduğu sürece varlığını sürdürecek olan yalnızca bilgisayar kodudur.





DAO tokenlerinin alınıp satıldığı varsayımsal küresel DEX'te POET tokenlarının nasıl alınıp satılabileceği hakkında ayrıntılı bilgi verelim. DEX Enron'u arayacağız ve onun adil ticarete bağlı olduğunu varsayacağız.





Enron DEX tarafından verilen yönetişim tokenlarına LAY adı verilir. LAY token sahipleri tüm işlem ücretlerinden kesinti alır ve değişim kurallarına karar verir. LAY sahipleri, Enron DEX'in yalnızca en yüksek kaliteli, DAO kar paylaşım tokenlarını listelemesini sağlamaya kararlıdır. Listelemek için bir tokenın ayda en az 10 Bitcoin gelirine sahip olması gerekir.





Enron DEX, Anderson Finance'e (orijinal geliştiricileri aracılığıyla) bağlıdır. Anderson Finance, herkesin DAO'nun Ethereum adresini girmesine ve bilançolar, gelir tabloları ve nakit akışı tabloları gibi yönetim hesaplarını hesaplamasına olanak tanıyan bir orta katmandır. Müşteriler, SAHTEKARLIK adını vereceğimiz bu hizmetler için projenin yerel jetonunu ödemek zorundadır. Anderson Finance bu şekilde döngüsel bir ekonomi ve değer yaratıyor.





PoetAI bazı FRAUD tokenleri satın alıyor, Anderson Finance'e ödeme yapıyor ve Enron DEX'e sunulan güncel bir mali rapor hazırlıyor. PoetAI'nin aylık gelir olarak en az 10 Bitcoin kazandığından emin olmak için PoetAI'nin her ay Enron DEX'e Anderson Finance'ten bir rapor sunması gerekiyor.





Enron DEX, sürekli bir ürün eşleştirme motorunu, yani Uniswap'e benzer otomatikleştirilmiş bir pazar yapıcıyı çalıştırır. PoetAI listelendiği sürece likidite sağlayıcıları, listelenen diğer kripto varlıklarına karşı POET havuzları sağlayabilir. En yaygın çiftler POET vs. BTC, ETH ve fiat stabilcoindir. Ve artık internet bağlantısı olan herhangi bir varlık POET tokenlerini takas edebilir.





Enron DEX, Anderson Finance ve PoetAI DAO, herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın halka açık bir blockchain üzerinde özerk bir şekilde etkileşime giriyor. Bu kusursuz teknolojik entegrasyonun tek maliyeti, işlem başına en fazla birkaç dolar ETH olan Ethereum gaz ücretleridir. Her projenin yönetişim token sahipleri, bu DAO'ların işleyişine ilişkin kuralları belirler ve her şey olur.





Enron DEX, yönetim tokenı sahiplerinin sağlıklı ve sağlam bir piyasayı teşvik eden politikaları yürürlüğe koyması durumunda daha fazla listeleme ve daha fazla işlem hacmi çekecektir. Farklı politikalara sahip diğer DEX'lerin Enron DEX'ten likidite çekmeye çalışması için giriş engeli yok. Ancak birinci olmakta fayda var. DEX'lerin ilk ürününün uzun vadede başarılı olma ve işlem hacminin büyük çoğunluğunu yakalama olasılığı daha yüksektir.





Farklı token türlerine hitap eden benzer DEX'ler muhtemelen kurulacaktır. Bu borsaların yönetişim token sahipleri, DAO tarafından ihraç edilen tokenların belirli türlerini destekleyen politikalar oluşturacaktır. Bu DEX'lerin tümü muhtemelen Anderson Finance gibi ara yazılım katmanlarından farklı türde mali tablolar veya kullanım istatistikleri gerektirecektir.





TradFi karşı olgusu için, geleneksel borsalar ve denetim firmaları kullanılırsa bunun nasıl çalışacağını hayal edin. Her adım, insanların PDF'leri ve e-tabloları e-postayla göndermesini, hata yapmasını, muhtemelen sahtekarlık yapmasını veya dolandırıcılığa maruz kalmasını, gereksiz zaman harcamasını (gün sonu toplu işlemler, FML!), yalnızca Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9'dan akşam 5'e kadar çalışmasını ve ücretlendirmeyi saat. Siktir et şunu – bana DeFi'yi ver!





Beni takip et





İnanıyor musun:





Yapay zeka destekli ekonominin on yıl içinde trilyonlarca dolara ulaşacağını mı düşünüyorsunuz?





Geleneksel LLC şirket yapısının temelde ekonomik varlıklar olarak hareket eden yapay zekalar için uygun olmadığını mı düşünüyorsunuz?





Yapay zekalar, akıllı sözleşmeleri yürütmek için halka açık blok zincirleri kullanarak DAO'lar oluşturmayı seçecek ve bu da DAO'nun bir ücret karşılığında hizmet sunmasına olanak tanıyacak mı?





Akıllı sözleşmeler uygulayan halka açık blok zincirleri tarafından da desteklenen DEX'ler, DAO'ların çeşitli türde ticareti yapılabilir tokenler yayınlayarak fon toplamasına olanak tanıyacak mı?





Eğer son iki yazımda sizi bu açıklamalara ikna ettiysem, bundan nasıl faydalanmaya çalışacağımı anlatayım.

Ethereum Jig Jig Boom