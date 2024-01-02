Etik Bir Hackerın Yüksek Teknolojili Çalışma Alanına Kısa Bir Bakış





Etik bilgisayar korsanlığı, siber güvenlik alanında yetenekli profesyonellerin bilgisayar korsanlığı becerilerini sistemler, ağlar ve uygulamalardaki güvenlik açıklarını belirlemek ve düzeltmek için kullandığı büyüleyici ve önemli bir alandır. İşte etik hackleme yoluna başlamanıza yardımcı olacak ayrıntılı bir kılavuz:

Etik Hacking'e Giriş

Tanım ve Amaç: Etik hackleme, bir kuruluşun savunmasını test etmek için bilgisayarlara ve cihazlara yasal olarak izinsiz girmeyi içerir. Sızma testi veya beyaz şapka korsanlığı olarak da bilinir.

Kötü Amaçlı Bilgisayar Korsanlığından Temel Farklılıklar: Siyah şapkalı bilgisayar korsanlarının aksine, etik bilgisayar korsanları sistemleri ihlal etme iznine sahiptir ve bunu zarar vermek veya çalmak için değil, güvenliği artırmak için yaparlar.

Etik Hacklemeye Başlarken

Temel gereksinimler: Ağ oluşturma, sistemler ve web teknolojilerine ilişkin temel anlayış. Python, JavaScript ve SQL gibi programlama dillerinde yeterlilik. İşletim sistemlerine, özellikle de Linux'a aşinalık.

Yasal Hususlar: Bir ağı veya sistemi test etmeden önce daima yazılı izin alın.

Öğrenme Kaynakları

Kitaplar ve Çevrimiçi Kurslar: Etik bilgisayar korsanlığının temellerini, araçlarını ve tekniklerini kapsayan saygın kitapları ve çevrimiçi kursları arayın.

Etik bilgisayar korsanlığının temellerini, araçlarını ve tekniklerini kapsayan saygın kitapları ve çevrimiçi kursları arayın. Sertifikalar: Sertifikalı Etik Hacker (CEH) veya Saldırgan Güvenlik Sertifikalı Profesyonel (OSCP) gibi sertifikalar almayı düşünün.

Ortak Araçlar ve Teknikler

Keşif Araçları: Nmap ve Shodan gibi araçlar, hedef sistem hakkında bilgi toplanmasına yardımcı olur.

Nmap ve Shodan gibi araçlar, hedef sistem hakkında bilgi toplanmasına yardımcı olur. Güvenlik Açığı Analizi: Nessus ve OpenVAS gibi araçlar bilinen güvenlik açıklarını tarar.

Nessus ve OpenVAS gibi araçlar bilinen güvenlik açıklarını tarar. Suistimal Araçları: Metasploit, uzaktaki bir hedef makineye karşı istismar kodu geliştirmek ve yürütmek için yaygın olarak kullanılır.

Metasploit, uzaktaki bir hedef makineye karşı istismar kodu geliştirmek ve yürütmek için yaygın olarak kullanılır. Web Uygulaması Hacking: Burp Suite ve OWASP ZAP gibi araçlar, web uygulamalarını test etmek için gereklidir.

Laboratuvar Kurma

Sanal Ortam: Bilgisayar korsanlığı uygulamaları için güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla sanal makineleri (VM'ler) kullanın.

Bilgisayar korsanlığı uygulamaları için güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla sanal makineleri (VM'ler) kullanın. Uygulama Hedefleri: Uygulama için OWASP WebGoat veya Metasploitable gibi kasıtlı olarak savunmasız uygulamaları ve sistemleri kullanın.

Etik Hacking Metodolojisi

Planlama: Ele alınacak sistemler ve kullanılacak test yöntemleri de dahil olmak üzere bir testin kapsamını ve hedeflerini tanımlayın.

Ele alınacak sistemler ve kullanılacak test yöntemleri de dahil olmak üzere bir testin kapsamını ve hedeflerini tanımlayın. Keşif: Hedefin nasıl çalıştığını ve potansiyel güvenlik açıklarını anlamak için bilgi toplayın.

Hedefin nasıl çalıştığını ve potansiyel güvenlik açıklarını anlamak için bilgi toplayın. Tarama: Canlı ana bilgisayarları, açık bağlantı noktalarını ve makinelerde çalışan hizmetleri tanımlamak için araçları kullanın.

Erişim Kazanmak: Sisteme veya ağa girmek için güvenlik açıklarından yararlanın.

Erişimi Sürdürmek: Değerlendirme için gerektiği kadar veri toplamak için istikrarlı bir bağlantı sağlayın.

Değerlendirme için gerektiği kadar veri toplamak için istikrarlı bir bağlantı sağlayın. Analiz ve Raporlama: Toplanan verileri analiz edin ve bulguları güvenlik iyileştirmelerine yönelik önerilerle birlikte raporlayın.

Etik Hususlar

Gizliliğe Saygı Gösterin: Test için kesinlikle gerekli olmadığı sürece kişisel veya hassas bilgilere erişmekten veya bunları ifşa etmekten kaçının.

Test için kesinlikle gerekli olmadığı sürece kişisel veya hassas bilgilere erişmekten veya bunları ifşa etmekten kaçının. Şeffaflık ve Raporlama: Bulguları açıkça iletin ve kuruluşa iyileştirme önerilerinde bulunun.

Güncel Kalmak

Sürekli Öğrenme: Siber güvenlik alanı her zaman gelişmektedir, bu nedenle en son gelişmeler, güvenlik açıkları ve araçlar konusunda güncel kalmak çok önemlidir.

Çözüm

Etik hackleme siber güvenliğin kritik bir bileşenidir. Bu uygulamaları anlayıp uygulayarak bilgi sistemlerinin güvenliğine ve bütünlüğüne önemli ölçüde katkıda bulunabilirsiniz.



