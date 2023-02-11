En İyi Kripto Oyunlarının Değerlendirdiği 4 Ana Unsur

Blockchain oyunları veya NFT oyunları, oyun oynamaya yönelik ilginç sosyal mekaniklerle birlikte gelir. Uygun şekilde tasarlandığında, içlerindeki ekonomiler ilginç derecede karmaşık bir oynanışa yol açabilir. Yine de blockchain oyun sektörünün henüz tam yaratıcı potansiyeline ulaşmadığını söylemek yanlış olmaz. Hala en iyi kripto oyunlarının ortaya çıkmasını bekliyoruz.



Blockchain oyunlarında iyi bir oynanış için önemli olan oynanış bileşenlerinin türlerini gözden geçirelim ve 2023'ün en çok ilgi gören kripto oyunlarından hangilerinin her birini öne çıkaran bir oynanışa sahip olduğunu görelim. Başka bir deyişle iki listeyi bir araya getirmeye çalışacağım. Hadi başlayalım!

1. Sonucun Sürprizi

İnsanlar şaşırtıcı sonuçların nasıl ortaya çıktığını izlemeyi severler. Güldürücü kısa videolardan bahsetmiyorum. birdenbire güzel bir saçmalık ortaya çıkıyor .





Spor maçlarını izleyen kumarbazlardan, mumları izleyen yatırımcılardan ya da her gece takımı maçına çıkmadan önce futbol tanrılarına dua eden amcamdan bahsediyorum. Eğer insanların sonuçtan bir çıkarı varsa, oyunla daha çok ilgilenirler. İnsanlar, bahislerinin onlara nasıl belirli bir miktar para kazandıracağı veya kaybedeceği, makro piyasa eğilimlerinin piyasadaki kazançlarını nasıl etkileyeceği veya amcamın arkadaşlarının (ki bunlar baş düşmanın destekçileri) takımı sefil bir şekilde kaybederse onunla dalga geçebilir.





Bu örneklerin her biri karmaşık bir sürpriz barındırıyor çünkü değişkenler; tek bir doğrusal fonksiyondan çok daha fazlasından etkilenirler. Bu dalgalanma, yetenekli sporculardan oluşan bir takımın o gün nasıl bir performans sergileyeceğini tahmin edemememizden ya da satın alma gücünün aniden her yerde çökmesine neden olan küresel krizlerden kaynaklanıyor olabilir.





Bu bileşen alternatif olarak oynaklığın oyuna ne kadar iyi dahil edildiğiyle de açıklanabilir. Blockchain oyunu, diğer herhangi bir sosyal oyun gibi, birbiriyle bağlantılı değişkenlik katmanları üzerine inşa edilmeli, oyunu kısmen doğrudan açıklanabilir ve kısmen sonucu değiştiren sadece mantıklı parametrelerle zenginleştirmeli.





En iyi kripto oyunlarından bazıları bu benzersiz mimariden büyük ölçüde yararlanıyor.





Nemesis : Binlerce benzersiz NFT öğesinin bulunduğu açık bir dünya olan bu Ethereum tabanlı oyun, oyuncuların oynayarak kazanabilecekleri çok sayıda fırsata sahip olduğu ilginç bir deneydir: Ticaret kartları, oyun içi arazi mülkiyeti veya görevleri tamamlayarak.





Muhafızlar Loncası 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. NFT odaklı ekonomiler tarafından desteklenen bir mobil RPG olarak tasarlanan bu oyun, harika rol yapma oyunlarının hayatımıza getirdiği duygusal bağları kullanarak bağımlılık yaratan oyun deneyimleri yaratma potansiyeline sahip.





Şehir yıldızı bir süredir ortalıkta olmasına rağmen hala bu yılki listemde yer alıyor. Eski Farmville yaratıcıları tarafından geliştirilen oyuncular, kendi ürünlerini verimli bir şekilde yönetebilir ve ürünlerini diğer kasabalarla takas ederek ödüller kazanabilirler.

2. İlginç Varlıklar

Bu kendi kendini açıklayan bir şey. Oyunu gözlerimizle ve kulaklarımızla algıladığımız ve çoğu zaman beynimiz ve parmaklarımızla etkileşimde bulunduğumuz için, duyularımızın keyif alması çok önemlidir. Bundan emin olmanın bir yolu, mekaniği ve hikayesiyle ideal olarak aynı tematik evreni temel alan ortak bir ortak oyun içinde bir arada iyi bir şekilde var olan ilginç varlıklar oluşturmaya çalışmaktır.





Oyuncu tematik evrene örneğin çocukluk nostaljisi, fandom veya başka bir aidiyet duygusu yoluyla duygusal olarak bağlanabildiğinde, bu etki daha da güçlü olur. Örneğin…





Kripta Savaşı her oyun karakterinin oyun pazarında NFT'ler olarak alınıp satılabileceği, oyuncuya karşı oyuncuya dayalı bir fantastik oyundur. Axie Infinity'de olduğu gibi her oyuncunun yolculuğu temel bir kahramanla birlikte gelir. War of Crypta'nın bu yıl boyunca bu kadar büyük bir topluluğa sahip olup olmayacağını merak ediyorum.





Orman Şövalyesi : Birçok farklı varlık türü, çok çeşitli aktiviteler ve keşfedilecek yerler ile şaşırtıcı bir fantezi dünyasında geçen sıra tabanlı bir oyun. Oyuncular oyunda ilerledikçe diğer oyunculara karşı savaşabilir veya inşa ettikleri şehrin ekonomisini yönetmeye odaklanabilirler. Oyundaki çeşitlilik onu ilginç bir deneyim haline getiriyor.









3. Becerinin Takdiri

İnsanlar eğlendikleri şeyleri yaparken daha iyi olmayı severler. Bir oyun oynarken, en azından beceri ve yetenek gelişimi açısından ileriye dönük yollarının nasıl görüneceğini anlamak isterler. . Acemilerden profesyonellere kadar herkes, gelişmiş becerilerden yararlanarak oynanışlarını geliştirmenin bir yolunu görebilmelidir. Ve artan yetenekleri onlara daha büyük kazançlar sağlamalı. Başka bir deyişle yetenekli oyuncuların daha fazla kazanması gerekiyor.





Bir oyun öğreniyorsam ve her zaman profesyoneller kazanıyorsa, bunun bana ne faydası var? Bu soru, yeni oyuncuların bir gün en büyük kazananlar olabilmeleri için oynamaya devam etmeye motive oldukları ortak bir oyun deneyimini besleyen başka bir kritik faktöre işaret ediyor: Düşük seviyeli oyunculara nasıl biraz gevşeklik sağlayabiliriz? Özellikle yetenekli oyuncuların oyna-kazan mekaniği yoluyla becerilerini besleyebildiği blockchain oyunlarında, örneğin kazandıklarının bir kısmını kendilerine daha iyi puanlar elde etmek için stratejik olarak yatırarak, işler yeni başlayanlar için özellikle dezavantajlı hale gelebilir.





Bunu hafifletmek için bazı oyunlar, yalnızca düşük seviyeli oyuncuların teklif verebileceği faydalı öğelerin yer aldığı açık artırmalar gibi etkinlikler sunar. Bunun gibi önlemlerle, yeni başlayan oyuncuların oynamaktan vazgeçme olasılığı daha düşük. Gibi oyunlar…





Doge Dash ( iO'lar , Android ) bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Oyunun Eylül 2021'deki ilk lansmanı sırasında, kripto topluluğundan pek çok kişi oyunun yılın en iyi kripto oyunu olacağı konusunda gerçekten iyimserdi. Oyun, kazancı en üst düzeye çıkarmak için çeşitli stratejilerle birlikte gelir ve incelemelerinde, oyuncu oyun içinde belirli bir oyun süresi ve beceri düzeyine ulaştığında ilk ödüllerini veren oyunun birçok bahsi vardır.





Skyweaver TCG ( iOS , Android ): Tüccar kartlarıyla zenginleştirilmiş güzel varlıklar ve eğlenceli oynanışla oyun, oyuncu liderlik tablosunda yukarılara tırmandığında zenginleştirilmiş ödüllerden yoğun şekilde yararlanır.









Çılgın Krallar Başlangıçta ücretsiz bir oyun olarak piyasaya sürülen ve daha sonra onu kazan-kazan oyununa dönüştürmek için eklenen özellikler (TOWER jetonu gibi) eklenmiş bir Android oyunudur. Oyuncular genellikle oyunun zorluklarından hoşlanırlar.





4. İnternet Arkadaşları Havuzu

Son olarak, gerçek bir topluluk duygusu oyunlar için çok önemlidir ve en azından blockchain oyunları için de aynı derecede önemlidir. Bu alanda faaliyet gösteren her teknoloji şirketi çok genç olduğundan, inşa ettikleri şeyi onaylayan piyasa duyarlılığı sinyallerine hâlâ güveniyorlar. Aksi takdirde, muhtemelen zincirleme bir reaksiyon sonucunda bile hazinelerinin bir anda tükendiğini görebilirler. Bunun bazı harika örnekleri:





Axie Infinity: Kökenler 2018'de yayınlanan ve genellikle şimdiye kadarki ilk kazan-kazan oyunu olarak adlandırılan orijinal kripto oyununun yenilenmiş halidir. Sağlam mekaniği ve ilginç oynanışıyla piyasadaki ilk NFT oyunlarından biri olmasının bir sonucu olarak Axie topluluğu, günlük 2.800.000 aktif oyuncuyla birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluktur. Bu beni oyuna adım atma konusunda cesaretlendiriyor.





Korumalı Alan Kazanmak için oyna oyun alanının bir başka öncüsüdür ve 2012'deki ilk çıkışından bu yana heyecanı azalmamıştır. Kullanıcı tarafından oluşturulan varlıklar ve çok sayıda oyun ekonomisi mekanizması üzerine inşa edilen oyun, aynı zamanda aşağıdaki özelliklerden birini de geliştirmeye devam etmektedir: Kripto oyunlarındaki en canlı oyuncu toplulukları.









Listeyi tamamlarsak, işte birkaç çıkarım:





Hala tüm zamanların en iyi kripto oyununun ortaya çıkmasını beklerken bazı güçlü adaylar var. Blockchain oyunlarının oynanışlarını geliştirmek için kullanabileceği çeşitli oyun bileşenleri vardır: Oynanışı, zaman içinde ortaya çıkacak ilginç, pazar veya yetenek odaklı sürprizleri barındıracak şekilde tasarlamak Oyunu oynamak için ve potansiyel olarak dış ortamlarda kullanılabilecek ilginç varlıklar dahil Acemiler için çok fazla dezavantaj yaratmadan beceri kazanımını takdir etmek Birlikte eğlenen İnternet arkadaşlarından oluşan sağlıklı bir topluluğun sürdürülmesi 2023'ün en çok ilgi gören blockchain oyunları, yıl ilerledikçe herkesin bildiği isimler haline gelebilir.





Bakalım bu yeni yıl neler getirecek. Oyun başlıyor!





Unsplash'ta Pandhuya Niking'in ana görseli



