Elon Musk gözünü farklı bir rakibe dikti

Artık Threads çılgınlığı gelip geçtiğine ve teknoloji uzmanlarının inandığınız gibi Twitter/X/Everything™'i öldürmeyi başaramadığına göre, Musk'un rakiplerine karşı savaşında yeni bir cephe açtığını ve artık Microsoft'u da hedef aldığını belirtmekte yarar var. ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'yi destekledi.





Musk'ın her şeye yönelik uygulama tutkusu, her yerde ve her yerde (bazen kelimenin tam anlamıyla) olma arzusuna benziyor, bu nedenle milyarder girişimcinin de yapay zeka pastasından bir parça istemesi kimseyi şaşırtmamalı. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin adamı duyuruldu xAI adında bir yapay zeka girişiminin lansmanı.













Uzun süredir okuyucular, xAI'nin kulağa "TruthGPT" den çok farklı geldiğini fark etmiş olabilir. Musk, Nisan ayında yapay zeka girişimine isim vereceğini söylemişti ancak Tesla'nın sahibi... Tuhaf bir şekilde. takıntılı "X" alfabesiyle, o yüzden onunla yuvarlanın.





Musk'ın yapay zekaya atılımı hem bir iş kararı hem de birlikte kurduğu ve yıllar önce girişimin gittiği yöndeki "farklılıklar" nedeniyle bıraktığı OpenAI ile ödeşmenin bir yolu. Musk o kadar ileri gitti ki Arama Bu yılın başında OpenAI'de GPT-4'ten daha güçlü yapay zeka sistemlerinin eğitimine en az 6 ay süreyle anında ara verilmesi.





Şirketin açıklamasına göre "xAI'nin amacı evrenin gerçek doğasını anlamaktır." İnternet sitesi xAI'nin misyonuna doğru ilerleme kaydetmek için X (Twitter), Tesla ve diğer şirketlerle yakın işbirliği içinde çalışacağını da sözlerine ekledi.





Microsoft HackerNoon sıralamasında 16. sırada Teknoloji Şirketi Sıralaması bu hafta bu arada Tesla'nın 97. sırada yer aldı.





















Yapay Zekayı Yeniden Güvenli Hale Getirin 🤖

Teknoloji ağır sikletleri dahil Google -ebeveyn Alfabe Ve Facebook yaratıcı Meta öyle bir araya gelmek yapay zekayı güvenli hale getirmek. Onlara katılmak Microsoft , Amazon , OpenAI (elbette) ve teknolojiyi daha güvenli hale getirmek amacıyla yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğe filigran eklemeyi taahhüt eden bir dizi başka teknoloji şirketi.





Reuters'in bildirdiğine göre, filigranın tam olarak nasıl ve nerede görüneceği belli değil, ancak amaç, kullanıcıların derin sahte görüntüleri veya sesleri kolayca tespit edebilmesi için onu içeriğe yerleştirmek.





Yapay zeka güvenliği, ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana, dünya hükümetlerinin danışmanlık şirketlerinin robotların kontrolü ele geçirmesini önlemek için korkuluklar geliştirecek teknolojiyi geliştirmesiyle ön plana çıktı. Büyük hükümetler yapay zeka düzenlemelerini geliştirirken teknoloji şirketleri de kendi kendini düzenlemeye başladı. Aslında OpenAI zaten yeni bir araştırma ekibi oluşturduk "Yapay zeka sistemlerini bizden çok daha akıllı yönlendirmek ve kontrol etmek" ve onun kötüye gitmesini önlemek.





Yapay zeka düzenlemeleriyle mücadelede AB'nin gerisinde kaldığı bildirilen ABD, istişareler için yapay zeka şirketleriyle bir araya gelen Başkan Joe Biden'ın yönetiminde yapay zeka teknolojisine ilişkin iki partili mevzuat geliştirmeyi planlıyor.





Facebook, HackerNoon sıralamasında 3. sırada yer aldı Teknoloji Şirketi Sıralaması bu hafta Amazon 37. sırada yer aldı.





















