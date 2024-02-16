Elon Musk'un Beyin İmplant Şirketi İnsanlara Süper Güçler Vermek İstiyor





İlk olarak engelliler için beyin implantları geldi, ardından anıları ve düşünceleri okuyup yazmak için beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI'ler) geldi: perspektif





Elon Musk'un bu hafta ilk insana Neuralink beyin implantı takıldığını duyurması, bu teknolojinin bir gün insanlar ve makineler arasındaki anıları yükleyip indirebileceğini söylemesinden neredeyse üç buçuk yıl sonra gerçekleşti.

Musk, 19 Ocak 2024'te X'te şunları duyurdu:





"Dün Neuralink'ten implant alan ilk insan iyileşiyor. İlk sonuçlar umut verici nöron spike tespitini gösteriyor”





Musk ayrıca, “ İlk Neuralink ürününün adı 'Telepati'dir” ve “Telefonunuzu veya bilgisayarınızı ve bunlar aracılığıyla hemen hemen her cihazı sadece düşünerek kontrol etmenizi sağlar .





“ İlk kullanıcılar, uzuvlarını kullanma yeteneğini kaybedenler olacak .”





Neuralink'in Telepati ürünüyle ilk hedef, restorasyon amaçlıdır; özellikle uzuvlarını kullanmayı kaybedenlerin hareketini yeniden sağlamak.





Ancak ilk hedef buysa, ilerleyen ikincil hedefler neler olacak ve gelecekteki kullanıcılar olarak kimler seçilecek?





Üç küçük domuzun hikayesini hatırlıyor musun?





Hayır, çocuk masalından bahsetmiyorum; Musk'ın 28 Ağustos 2020'de Neuralink'in üç domuz üzerindeki ilerleme güncellemesini gösterdiği zamandan bahsediyorum.





Gösteri sırasında Musk şunları öngördü:





“ Gelecekte anılarınızı kaydedip tekrar oynatabileceksiniz ”





" Bu açıkçası giderek bir Black Mirror bölümüne benziyor […] ama aslında tam bir beyin arayüzünüz varsa, belleğe kodlanmış her şeyi yükleyebilirsiniz "





“ Temelde anılarınızı yedek olarak saklayabilir ve anıları geri yükleyebilirsiniz . Daha sonra, bunları potansiyel olarak yeni bir gövdeye veya bir robot gövdesine indirebilirsiniz . Gelecek tuhaf olacak ”





Anıların yeni bir insan vücuduna veya makineye yüklenmesinin ve indirilmesinin sonuçları çok derindir!





Anıların olmadan sen kimsin?





Yüklenen anılar size ait değilse ya da tam tersi, özel anılarınız birisinin eline geçerse ne olur?





Anılarınız, düşünceleriniz veya duygularınız - ister gerçek ister yanlış yerleştirilmiş olsun - size karşı kullanılabilir mi?





Bu teknoloji halk arasında geniş çapta benimsenseydi ve hain kamu-özel aktörler tarafından kullanılsaydı, tüm nüfusu hipnotize etmek ve beyinlerini yıkamak ne kadar kolay olurdu?





Bu distopik senaryolarda, bir kişinin düşünceleri, duyguları ve anıları, bırakın kim olduğunu hatırlamak bir yana, muhalif görüşleri artık barındıramayacak şekilde yeniden programlanabiliyordu.





Hukuk sistemlerinde, bir kişiye işlemediği bir suçu itiraf ettirmek için sahte anılar yerleştirilebilir veya nörolojik olarak acı verilebilir.





İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen 2016 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'nda " Ya Eğer: Beyniniz İtiraf Ederse?" başlıklı panelde konuşma. Duke Üniversitesi hukuk ve felsefe profesörü Dr. Nita Farahany şöyle açıkladı:





“ Eğer isteksiz bir şüphelinin ya da isteksiz bir kişinin beyninin şifresinin bir şekilde çözülebileceği bir noktaya gelebilirsek, hukuk sistemleri bunu yapabileceğimize dair herhangi bir varsayımda bulunmaz ve bu nedenle hiçbir yasal koruma yoktur. bu sizin için karşılanabilecek bir şeydir […] Bu yüzden, beynin özel bir mahremiyet alanı olup olmadığını düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aktif olarak korumamız gereken sadece ifade özgürlüğü değil, düşünce özgürlüğü de var mı ?”





Dr. Farahany daha sonra şunları ekleyecekti:





"Sinir bilimi arasında gerçekten ilgi çekici yeni ortaya çıkan alanlardan biri 'ağrı tespiti'dir ve ağrıya neden olan devreleri anladığımızda sanırım şu soru ortaya çıkar: 'O zaman acıyı aşılayabilir miyiz ve bunu yasal çerçevede herhangi bir zorlayıcı önlem olarak kullanabilir miyiz? sistem mi?'” Dr. Nita Farahany, WEF Yıllık Toplantısı, 2016





2023'te Davos'a dönen Dr. Farahany, beynin şifresini çözebilme yeteneğinin Neuralink'inki gibi istilacı bir implant gerektirmediğini, bunun yerine "beyniniz için uygun parçalar" gibi giyilebilir cihazlar gerektirdiğini söyledi.





Geçen yıl WEF'te konuşan Dr. Farahany, invaziv olmayan beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) ile şunları duyurdu :





"Zihninizde gördüğünüz yüzleri (basit şekiller, sayılar, banka hesabınıza gönderilen PIN numaranız) alıp kodunu çözebiliriz" Dr. Nita Farahany, WEF Yıllık Toplantısı, 2023





Beynin şifresini çözme yeteneği, banka hesabınızın PIN kodunu invaziv olmayan teknolojiyle çözebilecek kadar gelişmişse, Neuralink Telepati benzeri bir beyin implantının gelecekte şifreyi çözebileceğini hayal edebiliyor musunuz?





İster implante edilmiş, ister yutulmuş veya giyilmiş olsun bu teknolojiler, Bedenlerin İnterneti (IoB) olarak bilinen, birbirine bağlı sensörler ve vericiler ekosisteminin parçasıdır.





“ Tartışmasız, geliştirilmekte olan en gelişmiş ve istilacı IoB teknolojisi, beyne hem okuyabilen hem de yazabilen BCI'dır . DARPA ve ticari teknoloji geliştiricileri (Neuralink ve Facebook gibi) bu alanda çalışıyor” RAND Corporation, 'İnsan Performansını Artırmaya Teknolojik Yaklaşımlar', Kasım 2021









BCI'ların etik cephesindeki bir diğer nokta, özellikle askeri kullanım söz konusu olduğunda insan performansının arttırılmasıyla ilgilidir.





Kasım 2021'de yayınlanan bir RAND Corporation raporu , Pentagon'un insan olmanın ne anlama geldiğini temelden nasıl değiştirebileceğini araştırdığını ve insan performansının artırılması yoluyla daha akıllı, daha hızlı ve daha güçlü süper insanlar yaratmaya yönelik araştırmaları finanse ettiğini gösteriyor.





Rapora göre yapay zeka ve BCI'ları kullanarak insan performansını artırmaya yönelik potansiyel uygulamalar şunları içeriyor:





Verileri işlemek ve durumlara yanıt vermek için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır

İnsan-sistem birlikteliğine izin vermek (yalnızca daha iyi sistem tasarımı yoluyla değil, aynı zamanda implante edilebilir beyin-bilgisayar arayüzleri aracılığıyla)

Cihazların veya robotların karmaşık, gerçek zamanlı, eller serbest kontrolünü sağlama





Burada, düşünceleri okuyarak uzuv hareketini yeniden sağlamayı amaçlayan Neuralink Telepati ile cihazları veya robotları düşüncelerle kontrol etmeyi amaçlayan ABD Savunma Bakanlığı arasındaki benzerlikleri görüyoruz.





RAND raporu, BCI'ların görünüşte telepatik doğasıyla ilgili olarak şunları ekliyor: " İnsanlar, bilgisayar faresinin hareketi, robotik kollar ve dronlar gibi her türlü harici cihazı kontrol etmek üzere eğitilebilir ."





Davos'ta düzenlenen 2018 WEF Yıllık Toplantısı'nda " İnsanlar Siborg Olduğunda " başlıklı panelde BCI'ların etiği hakkında konuşan Ulusal Tıp Akademisi başkanı Victor Dzau, katılımcılara şunları söyledi:





Davos elitleri, insanları doğal yeteneklerinin ötesinde geliştirmek için beyin-bilgisayar arayüzlerini kullanmanın etik çizgiyi aşmak olduğunu söylüyordu.





" Bu teknolojileri hastalıkları iyileştirmek, hastalıkları tedavi etmek veya en azından sakatlıkları gidermek amacıyla kullandığınızda oldukça güvenli bir zeminde olduğunuzu düşünüyorum " dedi.





“ Geliştirme ve güçlendirmeyi düşündüğünüzde çizgiyi aşmaya başladığınızı düşünüyorum .”

Elon Musk'un uzuv fonksiyonunu geri kazandırmak için Neuralink implantının ilk insan alıcısını duyurması, dev etik çukurlarla dolu çok kaygan bir eğimin sadece başlangıcıdır.





İster Neuralink'ten, ister DARPA'dan ya da başka bir kamu ya da özel kuruluştan gelsin, anıların insandan insana, insandan makineye ya da makineden insana aktarılması yeteneği Musk'un hayatında kaçınılmaz bir gerçeklik gibi görünüyor. transhümanist gözler.





Ancak BCI'ların vaat ettiği onarıcı, tedavi edici ve insan performansını artırma yeteneklerinin ötesinde, şirketler ve totaliter hükümetler tarafından davranışlarımızı manipüle etmek ve tüm insanlığı köleleştirmek için kullanılabilecek daha karanlık bir taraf var.





Bu makale ilk olarak Tim Hinchliffe tarafından The Sociable'da yayınlandı.



