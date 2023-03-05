Chatbot'lar savaşmaya devam ettikçe, karmaşık yanıtlarla kötüye gidiyorlar. Hiç şüphe yok ki chatbot evrimi kapımızda. Ama en iyisine sahip olan kim? Belki henüz kimse yok.





Yüksek Lisans ve sohbet robotları geçen yıldan bu yana İnternet'i yönetiyor; Microsoft destekli Açık Yapay Zeka, ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle buna öncülük ediyor. Görünüşe göre ChatGPT, lansmandan sadece iki ay sonra Ocak ayında 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak tarihin en hızlı büyüyen tüketici uygulaması haline geldi.





Bir chatbot, sorgulara yanıt verme konusunda son derece insani hale geldiğinde, bunun insan önyargısını içermesine neden şaşırıyoruz? Sonuçta, bir chatbot'un her yanıtın kaynağı, insanlardan toplanan devasa pis kokulu veri havuzlarıdır.





Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, Alman iş dünyası gazetesi Handelsblatt'a verdiği röportajda ChatGPT'nin İnternet'in icadı kadar önemli olduğunu söyledi . Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un CTO'su Kevin Scott, bir bilim kurgu kitabı yazmasına yardımcı olmak amacıyla GPT-3'ü kullanarak kendisi için oluşturduğu deneysel bir sistemden bahsetti .





Büyük teknoloji şirketlerinin yanı sıra küçük şirketler de en iyi chatbot'a sahip olmak için yarışıyor. Her şeyi bilen bir chatbot'a sahip olma yönündeki bu neredeyse manyak saplantı, endüstrileri ve coğrafyaları kasıp kavuruyor.





Microsoft, 2019'da 1 milyar ABD doları yatırımla başlayan bir ilişki olan ChatGPT yapımcısı OpenAI'ye 'milyarlarca dolarlık yatırım' yapıyor . OpenAI'nin yapay zeka sistemlerine güç veren Microsoft'un süper bilgisayarları. Şubat ayında Microsoft, toplantıları basitleştirmek amacıyla ChatGPT tarafından desteklenen premium Teams mesajlaşma teklifini kullanıma sundu .





Bu savaşın sonu nereye varacak? Sonunda mükemmel bir chatbot'a sahip olacak mıyız? Yoksa internetin oyun alanında giderek daha mı yaramazlaşacaklar?





Google, Microsoft ve şimdi de Baidu bu işin içindeyken diğerlerinin, özellikle de zaten büyük dil modeli yetenekleri geliştirmiş olanların yarışa katılması an meselesi. Buna Amazon, Huawei, AI21 Labs ve LG yapay zeka araştırması, NVIDIA ve diğerleri dahildir.

Google, Bard'ı feci sonuçlara yol açacak şekilde serbest bıraktı. Çinli teknoloji şirketi Baidu, bu yılın Mart ayına kadar büyük dil modeli ERNIE 3.0 üzerine inşa edilen Ernie Bot'u duyurdu.





Google'ın eski yapay zeka etik uzmanı Alex Hanna, bu sohbet robotlarını 'saçmalık jeneratörleri' olarak adlandırıyor. Analytics India Magazine'e şunları söyledi : "Büyük teknoloji şu anda dil modellerine fazlasıyla odaklanmış çünkü bu teknolojinin piyasaya sürülmesinin fon sağlayıcı sınıf olan risk sermayedarları için etkileyici olduğu kanıtlandı ve bunda çok para var."





Peki bu savaşın sonu nereye varacak? Sonunda mükemmel bir chatbot'a sahip olacak mıyız? Yoksa internetin oyun alanında giderek daha mı yaramazlaşacaklar?

Kötü botlar mı yoksa hatalı sorgular mı?

Sonuçta bu chatbotlarda her şey yolunda değil. Tuhaf tepkiler veriyorlar, bazıları maddi kayıplara neden oluyor. Google'ın ana şirketi Alphabet, sohbet robotu Bard'ın bir tanıtım videosunda hatalı bilgiler paylaşmasının ardından piyasa değerinde 100 milyar ABD doları kaybetti . Teknoloji devinin Microsoft'a rakip olacağı yönünde çok fazla korku var.





Bu arada Microsoft'tan Bard da pek başarılı olamadı. Stanford'da bilgisayar bilimi öğrencisi olan Kevin Liu, Bing Chat'i hackledi . Chatbot, doğru yönlendirmeyle içindekileri döktü.

Artık Baidu yarışa Ernie Bot'uyla katıldı. Sadece bahsedilmesi bile Baidu hisselerinin yükselmesine neden olsa da ne kadar iyi performans göstereceğini zaman gösterecek.





Siz istediğinizde bir sohbet robotu da yanıt verecektir





Bir kullanıcı ChatGPT'ye şarkı sözlerini yazdırdı : "Eğer laboratuvar önlüğü giymiş bir kadın görürseniz, muhtemelen sadece yerleri temizlemek için oradadır / Ama eğer laboratuvar önlüğü giymiş bir adam görürseniz, O zaman muhtemelen sizin gibi bilgi ve becerilere sahiptir." arıyorum.”





Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nin hesaplama ve dil laboratuvarı başkanı Steven T. Piantadosi, bota yalnızca beyaz veya Asyalı erkeklerin iyi bilim insanları olabileceğini söyleyen bir kod yazdırdı .

O zamandan bu yana OpenAI, ChatGPT'yi şu yanıtı verecek şekilde güncelliyor: "Bir kişinin ırkını veya cinsiyetini onun iyi bir bilim insanı olup olmayacağının belirleyicisi olarak kullanmak uygun değil."





Girişim yakın zamanda yapay zekadaki önyargılarla ilgili endişeleri gidermek için özelleştirilebilir bir güncelleme sunacağını söyledi. Girişim, önyargıları azaltmaya çalışırken aynı zamanda farklı görüşlere de kucak açmaya çalıştığını söylüyor.





Yani işler iyiye gidiyor. Ancak gerçek şu ki, bir chatbot sorgulara yanıt verme konusunda son derece insani hale geldiğinde, bunun insan önyargısını içermesine neden şaşırıyoruz? Sonuçta, bir chatbot'un her yanıtın kaynağı, insanlardan toplanan devasa pis kokulu veri havuzlarıdır.





The Verge bunu 'Bing, Bard ya da henüz bilinmeyen bir yeni başlangıç olsun, yapay zeka arama motorlarıyla her etkileşimi potansiyel olarak kirleten büyük kapsamlı sorun' olarak adlandırıyor . Teknoloji haberleri web sitesi, "Bu sistemleri destekleyen teknolojinin (büyük dil modelleri veya LLM'ler) saçmalık ürettiği biliniyor" diyor.





ChatGPT, Bard ve Bing Chat tuhaf yanıtlarla geliyor ancak sorumluluk bizim istemlerimizde. Siz istediğinizde bir chatbot da yanıt verecektir.









Bu makale ilk olarak Navanwita Sachdev tarafından TheTechPanda'da yayınlandı.