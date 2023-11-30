Bunu Yer İşaretlerine Ekleyin: 19 Temel GitHub Deposu

Günümüzün dinamik yazılım geliştirme dünyasında, en yeni araçlar, kitaplıklar ve çerçevelerle güncel kalmak geliştiriciler için çok önemlidir.





GitHub, geliştirme becerilerinizi ve uzmanlığınızı önemli ölçüde artırabilecek değerli depolardan oluşan bir hazine sunar.





Öğrenmek, pratik yapmak ve ilham almak için zengin bir kaynak sağlayan, her geliştiricinin bilmesi gereken 19 GitHub deposunun bir listesini derledim.





Her depo, daha kolay gezinme için alt kategorilere ayrılmıştır. Hemen izlenimi elde etmek için doğrudan bağlantılar ve açıklamalar da ekledim.

esProc SPL, SQL veritabanlarıyla entegre olan ve gelişmiş analitiği ve paralel işlemeyi destekleyen yeni nesil bir veri işleme dilidir.





esProc SPL ile büyük veri kümelerini zahmetsizce dönüştürebilir ve analiz edebilir, gizli modelleri ve eğilimleri ortaya çıkarabilir ve verilerinizden eyleme geçirilebilir bilgiler elde edebilirsiniz. En iyi özelliklerden bazıları şunlardır:





⚡ En İyi Performans: esProc SPL'nin optimize edilmiş algoritmaları ve verimli bellek yönetimi ile yüksek işlem hızlarını deneyimleyin.





🚀 Zengin İşlev Kitaplığı: Çok çeşitli veri işleme görevlerini karşılayan kapsamlı bir önceden oluşturulmuş işlevler koleksiyonuna erişin.





✨ Sezgisel Sözdizimi: Kodun okunabilirliğini ve sürdürülebilirliğini destekleyen açık ve kısa sözdiziminin keyfini çıkarın.





👨‍💻 Java Entegrasyonu: esProc SPL komut dosyalarını JDBC aracılığıyla Java programlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek veri analizi ve uygulama geliştirme arasındaki boşluğu doldurun.





🧙‍♀️ Bağımsız Yürütme: esProc SPL komut dosyalarını bağımsız olarak yürüterek veri işleme yeteneklerinizi geleneksel sınırlamaların ötesine genişletin.









⭐ GitHub depolarını destekleyin: https://github.com/SPLWare/esProc

🌱 Kodlamayı Öğrenmek

⭐ GitHub yıldızları 3k+

https://github.com/liuchong/awesome-roadmaps

Çeşitli programlama dilleri, çerçeveleri ve araçları için yol haritalarından oluşan bir koleksiyon.

⭐ GitHub yıldızları 50.000'den fazla

https://github.com/prakhar1989/awesome-courses

Programlama, web geliştirme ve diğer teknik becerileri öğrenmeye yönelik çevrimiçi kursların seçilmiş bir listesi.

⭐ GitHub yıldızları 12k+

https://github.com/cloudcommunity/Free-Certifications

Çeşitli teknoloji konularına yönelik kapsamlı sertifika ve eğitim kursları listesi.

⭐ GitHub yıldızları 15k+

https://github.com/tayllan/awesome-algorithms

Algoritmalar ve veri yapılarını öğrenmek ve uygulamak için bir kaynak koleksiyonu.

⭐ GitHub yıldızları 59k+

https://github.com/DopplerHQ/awesome-interview-questions

Yazılım geliştirme rolleri için ortak röportaj sorularının bir derlemesi.

🧑‍💻 Bina Projeleri

⭐ GitHub yıldızları 58k+

https://github.com/MunGell/awesome-for-beginners

Yeni başlayan programcılar için proje fikirleri ve kaynaklarının listesi.

⭐ GitHub yıldızları 69k+

https://github.com/florinpop17/app-ideas

Çeşitli programlama platformları ve beceri düzeyleri için geniş bir uygulama fikirleri koleksiyonu.

⭐ GitHub yıldızları 115+

https://github.com/lmammino/awesome-learn-by-playing

Kodlama becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlar ve etkileşimli projelerden oluşan bir koleksiyon.

⭐ GitHub'ta 123 binden fazla yıldız var

https://github.com/practical-tutorials/project-tabanlı-learning

Çeşitli teknoloji alanlarına yönelik proje tabanlı öğrenme kaynaklarının listesi.

⭐ GitHub yıldızları 229k+

https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x

Kendi programlama dillerinizi, araçlarınızı ve çerçevelerinizi nasıl oluşturacağınıza dair kılavuzlardan oluşan bir koleksiyon.

🚀 Araçlar ve Kaynaklar

⭐ GitHub yıldızları 76k+

https://github.com/ripienaar/free-for-dev

Geliştiricilere yönelik ücretsiz araç ve kaynakların seçilmiş bir listesi.

⭐ GitHub yıldızları 157k+

https://github.com/awesome-selfhosted/awesome-selfhosted

Çeşitli amaçlara yönelik, kendi kendine barındırılan yazılım uygulamaları koleksiyonu.

⭐ GitHub yıldızları 30.000'den fazla

https://github.com/goabstract/Awesome-Design-Tools

Çeşitli tasarım amaçlarına yönelik kapsamlı tasarım araçları listesi.

⭐ GitHub yıldızları 11k+

https://github.com/neutraltone/awesome-stock-resources

Ücretsiz ve ücretli stok fotoğraflardan, simgelerden ve diğer tasarım varlıklarından oluşan bir koleksiyon.

💯 Desenler ve En İyi Uygulamalar

⭐ GitHub yıldızları 10k+

https://github.com/dastergon/awesome-sre

Site Güvenilirliği Mühendisliği uygulamalarını öğrenmek ve uygulamak için bir kaynak koleksiyonu.

⭐ GitHub'ta 33 binden fazla yıldız var

https://github.com/DovAmir/awesome-design-patterns

Yazılım tasarım desenleri ve uygulamalarının bir kataloğu.

⭐ GitHub yıldızları 8k+

https://github.com/matheusfelipeog/beautiful-docs

Güzel ve etkili belgeler oluşturmaya yönelik kaynaklardan ve en iyi uygulamalardan oluşan bir koleksiyon.

⭐ GitHub yıldızları 49k+

https://github.com/binhnguyennus/awesome-scalability ]

Yazılım sistemleri için ölçeklenebilirlik, performans ve optimizasyonla ilgili seçilmiş kaynakların listesi.

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