Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
paint-brush
Bu 16 Geliştirici Topluluğuyla 2024'te Ekibinizi Bulun 🧑‍💻👩‍💻ile@madzadev
1,544 okumalar
1,544 okumalar

Bu 16 Geliştirici Topluluğuyla 2024'te Ekibinizi Bulun 🧑‍💻👩‍💻

ile Madza4m2023/12/20
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript
tldt arrow
en-flagENru-flagRUtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
TR

Çok uzun; Okumak

Aralarından seçim yapabileceğiniz harika alternatifler sunmak için, bilmenizde fayda olabilecek favori geliştirici topluluklarımdan bazılarını özel olarak seçtim.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Bu 16 Geliştirici Topluluğuyla 2024'te Ekibinizi Bulun 🧑‍💻👩‍💻
Madza HackerNoon profile picture
0-item
1-item

Teknoloji ortamı her zamankinden daha hızlı gelişiyor ve zaten yoğun olan programlarımızda ve sıkışık teslim tarihlerimizde en son haberleri takip etmek zor olabilir.


Geliştirici toplulukları, bilgi kaynağı olarak kullanılabilmeleri için öğrenme ve sektör trendlerinden haberdar olma konusunda işbirliğine dayalı bir ortam sağlar.


Aralarından seçim yapabileceğiniz harika alternatifler sunmak için, bilmenizde fayda olabilecek favori geliştirici topluluklarımdan bazılarını özel olarak seçtim.


Her topluluk hakkında hemen bir ilk izlenim edinebilmeniz için doğrudan bağlantılar, açıklamalar ve görseller ekledim.

1. Birleştir

Merge, web geliştiricilerinin benzer düşüncelere sahip insanlarla tanışması ve kolektif büyümeyi teşvik etmesi için endüstri profesyonelleri Art West ve Adrian Twarog tarafından yönetilen aktif bir Discord topluluğudur. Favori özelliklerimden bazıları şunlardır:


  1. Etkileşim: Topluluk, üyelerin tartışmalara katılabileceği, tavsiye isteyebileceği ve web geliştirme eğilimleri ve zorlukları hakkında fikir paylaşabileceği etkileşimli bir ortam sağlar.


  2. Bağlantı : Topluluğa halihazırda katılmış binlerce geliştirici var, bu nedenle etrafınızı öğrenme yolculuğunuzda size yardımcı olacak ve destek sağlayacak benzer düşüncelere sahip kişilerle çevreleyeceksiniz.


  3. Yeni içerik: Topluluk, hızla gelişen teknoloji alanındaki en son haberler ve trendlerden haberdar olmanın harika bir yoludur.


  4. Uzman desteği: Merge Community, uzun yıllara dayanan mesleki deneyime sahip Art ve Andrian tarafından yönetiliyor ve üyelerin yüksek kalitede bilgi ve rehberliğe erişmesini sağlıyor.


  5. Canlı Etkinlikler ve Etkinlikler: Merge Community, üyelere yeni teknolojileri öğrenme ve keşfetme ve fiyatlar için rekabet etme fırsatları sunan, genellikle canlı etkinlikler ve aktiviteler içerir.

Merge topluluğuna katılmak, ücretsiz Discord davetini kabul etmek kadar kolaydır ve genel sohbet, tasarım incelemeleri, işler ve etkinlikler gibi kanallar da dahil olmak üzere sunucularına tam erişim elde edeceksiniz.

Bu yazarın Merge ile sponsorluğu vardır.

2. CodeNewbie

CodeNewbie, kodlamaya yeni başlayanlar için destekleyici bir topluluktur.


Yeni geliştiricilerin soru sorması, tavsiye alması ve kodlama yolculuğunda olan diğer kişilerle bağlantı kurması için güvenli bir alan sunar.

3.freeCodeCamp

freeCodeCamp, etkileşimli öğrenme platformuyla tanınmaktadır.


Forumu, geliştiricilere kodlama zorluklarını tartışabilecekleri, projeleri paylaşabilecekleri ve çok çeşitli programlama konularında yardım isteyebilecekleri bir alan sağlar.

4. Hashnode

Hashnode, geliştiricilere yönelik bir blog ve tartışma platformudur.


Geliştiricilerin bilgilerini bloglar aracılığıyla paylaşmalarına, tartışmalara katılmalarına ve çeşitli teknoloji meraklıları topluluğuyla bağlantı kurmalarına olanak tanır.

5. GELİŞTİRME

DEV, geliştiricilerin makaleler ve tartışmalar aracılığıyla fikirleri paylaşıp tartışabilecekleri bir platformdur.


Her düzeydeki geliştiriciler arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini teşvik eden destekleyici bir topluluktur.

6. Hacker Öğle Yemeği

Hackernoon, teknoloji yazarlarının ve geliştiricilerin hikayelerini ve içgörülerini paylaşabilecekleri bir platformdur.


Çok çeşitli teknoloji konularını kapsıyor ve bu da onu endüstri trendleri hakkında güncel kalmak için değerli bir kaynak haline getiriyor.

7.dZone

dZone, çeşitli yazılım geliştirme konularında makaleler, eğitimler ve tartışmalar sağlayan geliştirici merkezli bir topluluktur.


Geliştiricilerin değerli içeriğe erişebileceği ve toplulukla etkileşim kurabileceği bir merkezdir.

8. Hacker haberleri

Hackernews, teknoloji ve girişimlerle ilgili haberleri paylaşmak ve tartışmak için topluluk odaklı bir platformdur.


En son trendler ve yeniliklerden haberdar olmak için değerli bir bilgi kaynağıdır.

9. Kaggle

Kaggle, veri bilimcileri ve makine öğrenimi meraklılarına yönelik bir platformdur.


Geliştiricilerin gerçek dünyadaki veri bilimi projeleri üzerinde çalışabilecekleri veri kümeleri, yarışmalar ve işbirliğine dayalı bir ortam sunar.

10. Kod Projesi

CodeProject, geliştiricilere yönelik, çok çeşitli programlama konularında makaleler, forumlar ve kaynaklar sağlayan, işbirliğine dayalı bir topluluktur.


Kodlama zorluklarını çözmek ve yeni beceriler öğrenmek için başvurulacak bir platformdur.

11. Devpost

Devpost, geliştiricilerin projelerini sergileyebilecekleri ve hackathon'lara katılabilecekleri bir topluluktur.


Yaratıcılığı, işbirliğini ve yenilikçi çözümlerin paylaşımını teşvik eden bir platformdur.

12. Istakozlar

Lobsters, teknoloji odaklı bir bağlantı toplama sitesidir.


Geliştiriciler programlama, teknoloji ve yazılım geliştirmeyle ilgili ilginç makaleleri ve bağlantıları paylaşabilir ve tartışabilir.

13. Vitrin

Showwcase, geliştiricilerin projelerini sergilemeleri ve başkalarının çalışmalarını keşfetmeleri için bir topluluk ve platformdur.


Ağ oluşturmak, ilham bulmak ve projeleriniz hakkında geri bildirim almak için mükemmel bir alandır.

14. Akran listesi

Peerlist, eşler arası bağlantıları kolaylaştıran bir geliştirici topluluğudur.


Kişinin ağını genişletmek ve teknoloji endüstrisindeki farklı bakış açıları ve deneyimler hakkında fikir edinmek için değerli bir platformdur.

15. Bağımsız Hackerlar

Indiehackers bağımsız geliştiriciler ve girişimciler için bir topluluktur.


İçgörüleri paylaşmak, iş stratejilerini tartışmak ve kendi projelerini oluşturan ve başlatan diğer kişilerle bağlantı kurmak için bir yerdir.

16. Daily.dev

Daily.dev, geliştiriciler için günlük makaleleri, haberleri ve kaynakları derleyen ve paylaşan bir topluluk ve haber bültenidir.


Teknoloji dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olmanın kolay bir yoludur.

Yazmak her zaman tutkum oldu ve insanlara yardım etmek ve ilham vermek bana keyif veriyor. Herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!


Bültenime abone olarak keşfettiğim en iyi kaynakları, araçları, üretkenlik ipuçlarını ve kariyer geliştirme ipuçlarını aldığınızdan emin olun!


Ayrıca benimle Twitter , LinkedIn ve GitHub üzerinden bağlantı kurun!

Burada da yayınlandı.

Notion
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Madza HackerNoon profile picture
Madza@madzadev
Sharing the latest AI insights, essential tools, and productivity secrets to fuel your career growth!
Read my stories

ETİKETLERİ ASIN

purcat-imgprogramming #web-development #coding #learning-to-code #community #programming #tech-news #beginners-to-coding #productivity

BU YAZI...

Permanent on Arweave
Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite
Also published here

İLGİLİ ÖYKÜLER

Article Thumbnail
Kullanıcı Odaklı Kripto Ürünleri Oluşturma: Müşteri Geri Bildiriminin Önemi
by kategrizik
Jan 01, 1970
#crypto-user-experience
Article Thumbnail
Forumlardan Feed'lere: Sosyal Medya Algoritmaları Dijital Etkileşimi Nasıl Şekillendiriyor
by minad21
Jan 01, 1970
#optout
Article Thumbnail
Bu 18 Geliştirici Aracıyla Üretkenliğinizi Artırın 🚀🔥
by madzadev
Jan 01, 1970
#web-development
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas