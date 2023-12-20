Bu 16 Geliştirici Topluluğuyla 2024'te Ekibinizi Bulun 🧑‍💻👩‍💻

Teknoloji ortamı her zamankinden daha hızlı gelişiyor ve zaten yoğun olan programlarımızda ve sıkışık teslim tarihlerimizde en son haberleri takip etmek zor olabilir.





Geliştirici toplulukları, bilgi kaynağı olarak kullanılabilmeleri için öğrenme ve sektör trendlerinden haberdar olma konusunda işbirliğine dayalı bir ortam sağlar.





Aralarından seçim yapabileceğiniz harika alternatifler sunmak için, bilmenizde fayda olabilecek favori geliştirici topluluklarımdan bazılarını özel olarak seçtim.





Her topluluk hakkında hemen bir ilk izlenim edinebilmeniz için doğrudan bağlantılar, açıklamalar ve görseller ekledim.

Merge, web geliştiricilerinin benzer düşüncelere sahip insanlarla tanışması ve kolektif büyümeyi teşvik etmesi için endüstri profesyonelleri Art West ve Adrian Twarog tarafından yönetilen aktif bir Discord topluluğudur. Favori özelliklerimden bazıları şunlardır:





Etkileşim: Topluluk, üyelerin tartışmalara katılabileceği, tavsiye isteyebileceği ve web geliştirme eğilimleri ve zorlukları hakkında fikir paylaşabileceği etkileşimli bir ortam sağlar.

Bağlantı : Topluluğa halihazırda katılmış binlerce geliştirici var, bu nedenle etrafınızı öğrenme yolculuğunuzda size yardımcı olacak ve destek sağlayacak benzer düşüncelere sahip kişilerle çevreleyeceksiniz.

Yeni içerik: Topluluk, hızla gelişen teknoloji alanındaki en son haberler ve trendlerden haberdar olmanın harika bir yoludur.

Uzman desteği: Merge Community, uzun yıllara dayanan mesleki deneyime sahip Art ve Andrian tarafından yönetiliyor ve üyelerin yüksek kalitede bilgi ve rehberliğe erişmesini sağlıyor.

Canlı Etkinlikler ve Etkinlikler: Merge Community, üyelere yeni teknolojileri öğrenme ve keşfetme ve fiyatlar için rekabet etme fırsatları sunan, genellikle canlı etkinlikler ve aktiviteler içerir.

Merge topluluğuna katılmak, ücretsiz Discord davetini kabul etmek kadar kolaydır ve genel sohbet, tasarım incelemeleri, işler ve etkinlikler gibi kanallar da dahil olmak üzere sunucularına tam erişim elde edeceksiniz.

Bu yazarın Merge ile sponsorluğu vardır.

CodeNewbie, kodlamaya yeni başlayanlar için destekleyici bir topluluktur.





Yeni geliştiricilerin soru sorması, tavsiye alması ve kodlama yolculuğunda olan diğer kişilerle bağlantı kurması için güvenli bir alan sunar.

freeCodeCamp, etkileşimli öğrenme platformuyla tanınmaktadır.





Forumu, geliştiricilere kodlama zorluklarını tartışabilecekleri, projeleri paylaşabilecekleri ve çok çeşitli programlama konularında yardım isteyebilecekleri bir alan sağlar.

Hashnode, geliştiricilere yönelik bir blog ve tartışma platformudur.





Geliştiricilerin bilgilerini bloglar aracılığıyla paylaşmalarına, tartışmalara katılmalarına ve çeşitli teknoloji meraklıları topluluğuyla bağlantı kurmalarına olanak tanır.

DEV, geliştiricilerin makaleler ve tartışmalar aracılığıyla fikirleri paylaşıp tartışabilecekleri bir platformdur.





Her düzeydeki geliştiriciler arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini teşvik eden destekleyici bir topluluktur.

Hackernoon, teknoloji yazarlarının ve geliştiricilerin hikayelerini ve içgörülerini paylaşabilecekleri bir platformdur.





Çok çeşitli teknoloji konularını kapsıyor ve bu da onu endüstri trendleri hakkında güncel kalmak için değerli bir kaynak haline getiriyor.

dZone, çeşitli yazılım geliştirme konularında makaleler, eğitimler ve tartışmalar sağlayan geliştirici merkezli bir topluluktur.





Geliştiricilerin değerli içeriğe erişebileceği ve toplulukla etkileşim kurabileceği bir merkezdir.

Hackernews, teknoloji ve girişimlerle ilgili haberleri paylaşmak ve tartışmak için topluluk odaklı bir platformdur.





En son trendler ve yeniliklerden haberdar olmak için değerli bir bilgi kaynağıdır.

Kaggle, veri bilimcileri ve makine öğrenimi meraklılarına yönelik bir platformdur.





Geliştiricilerin gerçek dünyadaki veri bilimi projeleri üzerinde çalışabilecekleri veri kümeleri, yarışmalar ve işbirliğine dayalı bir ortam sunar.

CodeProject, geliştiricilere yönelik, çok çeşitli programlama konularında makaleler, forumlar ve kaynaklar sağlayan, işbirliğine dayalı bir topluluktur.





Kodlama zorluklarını çözmek ve yeni beceriler öğrenmek için başvurulacak bir platformdur.

Devpost, geliştiricilerin projelerini sergileyebilecekleri ve hackathon'lara katılabilecekleri bir topluluktur.





Yaratıcılığı, işbirliğini ve yenilikçi çözümlerin paylaşımını teşvik eden bir platformdur.

Lobsters, teknoloji odaklı bir bağlantı toplama sitesidir.





Geliştiriciler programlama, teknoloji ve yazılım geliştirmeyle ilgili ilginç makaleleri ve bağlantıları paylaşabilir ve tartışabilir.

Showwcase, geliştiricilerin projelerini sergilemeleri ve başkalarının çalışmalarını keşfetmeleri için bir topluluk ve platformdur.





Ağ oluşturmak, ilham bulmak ve projeleriniz hakkında geri bildirim almak için mükemmel bir alandır.

Peerlist, eşler arası bağlantıları kolaylaştıran bir geliştirici topluluğudur.





Kişinin ağını genişletmek ve teknoloji endüstrisindeki farklı bakış açıları ve deneyimler hakkında fikir edinmek için değerli bir platformdur.

Indiehackers bağımsız geliştiriciler ve girişimciler için bir topluluktur.





İçgörüleri paylaşmak, iş stratejilerini tartışmak ve kendi projelerini oluşturan ve başlatan diğer kişilerle bağlantı kurmak için bir yerdir.

Daily.dev, geliştiriciler için günlük makaleleri, haberleri ve kaynakları derleyen ve paylaşan bir topluluk ve haber bültenidir.





Teknoloji dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olmanın kolay bir yoludur.

Yazmak her zaman tutkum oldu ve insanlara yardım etmek ve ilham vermek bana keyif veriyor. Herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!





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