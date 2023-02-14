Bu İsviçre Şirketi Nano Uydulardan Oluşan Bir Takımyıldız İnşa Ediyor

Uzak bir dağdan inen bir nehrin su kalitesini nasıl takip edebilirsiniz? Veya kıyıdan yüzlerce mil uzaktaki okyanus rezervlerinde yasadışı balıkçılığı mı gözlemliyorsunuz? Kıtalar arasında aşı taşıyan bir şirket kargosunu nasıl izleyebilir ve takip edebilir? Bunların ve diğer hayati soruların cevabı nesnelerin uydu internetidir (IoT).





2030 yılına gelindiğinde bu gezegende insanlardan daha fazla akıllı cihaz birbirine bağlı olacak. Uzmanlar IoT cihazlarının 75 milyar sınırını aşacağını tahmin ediyor. Bu, bugün yaşayan her insan için dokuzdan fazla cihaz demek.





Akıllı evlerde IoT cihazları akıllı tüketiciler için potansiyellerini sergiliyor; gerçekte ise endüstriyel sektörler yeni teknolojinin ana oyuncuları. Endüstriler, akıllı robotik üretimden uluslararası lojistiğe kadar yüz binlerce bağlantılı cihazı çalıştırıyor.





Milyarlarca dolarlık bu pazarın temel temeli tek bir şeye dayanıyor: Bağlantı.

Ancak IoT cihazlarının yalnızca herhangi bir bağlantıya ihtiyacı yoktur; düşük gecikme süresi (gecikme yok), düşük güç (bağımsızlığı sağlamak ve pil ömrünü uzatmak için) ve yüksek veri performansı gerektirirler. Kentsel ortamlardaki küresel nüfusun %90'ından fazlası çevrimiçi hizmetlere sahipken, şok edici gerçek şu ki ağlar gezegenimizin yüzeyinin yalnızca %15'ini kapsıyor.

Kalan %85 için bağlantı

Küresel tedarik zincirleri, ulaşım, oşinografi, tarım, iklim yönetimi ve afet önleme dahil olmak üzere Dünya üzerindeki toplum, yaşam ve iş dünyası için en kritik operasyonlardan bazıları, ağ kapsama alanı dışındaki uzak bölgelerde faaliyet gösteriyor. Bu endüstriler ve sektörler nasıl dönüşebilir?





Bunu öğrenmek için, yenilikçi bir nano uydu takımyıldızı ile Nesnelerin İnterneti için küresel kapsamanın %100'ünü sağlamaya çalışan bir şirket olan Astrocast'in CEO'su Fabien Jordan ile konuştuk. Astrocast, risk sermayesi şirketi Adit Ventures, Airbus SE'nin girişim kolu ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından desteklenen bir İsviçre şirketidir. 2022'nin başından bu yana uygun maliyetli, düşük enerjili ve çift yönlü uydu IoT hizmetleri sağlıyorlar.





26 Kasım 2022'de PSLV-C54 Polar Uydu Fırlatma Aracı, Hindistan'ın Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya roketle fırlatıldı. PSLV-C54 roketi, faydalı yükü arasında dört adet Astrocast nano uydu uzay aracı taşıyordu. Uydular alçak dünya yörüngesinde faaliyet gösteren diğer 10 uyduya katıldığında, şirketin takımyıldızı toplam 14 uyduya kadar genişledi.









Jordan 150Sec'e şunları söyledi: "Bir sonraki fırlatmamız Ocak başında SpaceX'ten Falcon9 ile planlanıyor." "Dört ek uydudan oluşan bir grubu fırlatıyoruz. Bu noktada, dört farklı kutup yörüngesine dağılmış 18 uydudan oluşan takımyıldızımız, halihazırda nakliye konteyneri takibi, tarım teknolojisi ve kamu hizmetleri gibi kilit pazarlarımızın ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilecek kapasite ve yeteneklere sahip olacak.”





Astrocast, yeni sektörlere hizmet vermek ve dijital uçurumun boşluklarını kapatabilecek bağlantı taleplerini karşılamak için giderek genişliyor.

Nakliye, tarım teknolojisi ve suya erişim: Uydu IoT'den yararlanın

Astrocast, uydu teknolojilerinin ilerlemeyi destekleyebileceğine ve bağlantı eksikliği nedeniyle engellenen endüstrileri dijital olarak dönüştürebileceğine inanıyor. Şirket, uygun maliyetli, ekonomik açıdan uygulanabilir bir iş modeline odaklanmaktadır. Bu yaklaşım birçok küresel şirketin dikkatini çekti.





Konteyner takip sektörünün lider sistem entegratörü ArrowSpot, yakın zamanda Astrocast ile multimilyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Jordan, "Nakliye konteynerinin konumuna bağlı olarak en uygun teknolojiyi kullanan, hibrit, çoklu bağlantıya sahip bir takip cihazına sahip olmanın önemini anladılar" dedi.





Uygun maliyetli bir uydu IoT bağlantısı içeren ArrowSpot, varlığın yolculuğu boyunca görünürlüğünü büyük ölçüde artırdı. Artık müşterilerine uygun fiyata tam görünürlük sunabiliyor. Jordan, "Okyanuslar en az bağlantılı yerlerdir ve deniz varlıkları sürekli olarak karasal ağlara girip çıkar" dedi. "Çok benzer kısıtlamalar, geniş ve bağlantısız uzak bölgelerden geçen kara taşımacılığı ve demiryolu endüstrileri için de geçerli."





Uydu bağlantısında değer bulan bir diğer şirket ise tarım 4.0 teknolojisini destekleyen tarım teknolojisinin öncüsü Avirtech'tir . Güneydoğu Asya'da, özellikle de karasal ağların bulunmadığı bölgelerde önemli operasyonları olan Avirtech, küresel tarım sensör pazarının dönüştürülmesine yardımcı olurken, yerel nüfusa en son tarım teknolojisine erişim sağlayarak onları etkiliyor.





Astrocast aracılığıyla uydu aracılığıyla bağlanan akıllı IoT cihazlarını kullanan yeni Avirtech sistemi, mahsul zekası sağlayabiliyor. Buna, işletme maliyetlerini azaltmak ve verimi artırmak için sahayı ve koşulları izleyen plantasyon kontrol sistemleri de dahildir. Jordan, "Bu ortaklığın Astrocast'i bu bölgelerde akıllı tarım uygulamalarının hızlandırılmasını desteklemek için çok iyi bir konuma getirdiğine inanıyoruz" diye ekledi.





Ürdün, "Bağlantı eksikliğinden en çok etkilenen sektörler tarım ve hayvancılık, denizcilik, petrol ve gaz ile çevre ve kamu hizmetleridir" dedi. "Bunlar genellikle kırsal alanlarda varlıkları olan endüstrilerdir, ancak kullanım durumu, eski uydu bağlantısına yapılan muazzam yatırımı mutlaka haklı çıkarmaz."





19 Aralık'ta İsviçreli entegratör Oratek, içme suyuna, sağlığa, eğitime ve istihdama erişimi iyileştirmeye adanmış bir İsviçre vakfı olan Access to Water ile birlikte çalışarak Senegal'deki su sistemlerine uydu bağlantısı eklemek için Astrocast ile ortaklık kurdu.





Astrocast, Birleşmiş Milletler'in Senegal'i su fakiri bir ülke olarak sınıflandırdığını açıkladı. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin temiz suya erişimi yok. Access to Water'ın en yeni nesil arıtma filtreleri kirli, kirlenmiş veya acımsı ham suyu arıtabilir. Artık yeni uydu IoT teknolojisi sayesinde, bu filtreler temiz su üretmenin yanı sıra su kalitesi, kullanım ve ekipman durumu gibi önemli bilgileri de topluyor. Bilgi, kırsal kesimdeki nüfusa ve vakıflara yarar sağlayarak onların kaynakları daha iyi yönetmelerine, sistemleri ve filtreleri sürdürmelerine ve önemli kararlar almalarına yardımcı olur.





"Bu lokasyonlar son derece uzak olduğundan herhangi bir standart iletişim ağıyla erişilemiyor. Bu bilgiyi toplamanın ve paylaşmanın tek yolu uydu bağlantısıdır; yakın zamana kadar bu tür bir kullanım durumu için çok pahalı kabul edilen bir yaklaşımdı," diye açıkladı Oratek Kurucusu Aurelien Essig.





Oratek, uydu bağlantısının sağlanmasında son derece uygun maliyetli bir yaklaşım sağlayan Astrocast'in nanouydu çözümünü uygulamayı tercih etti. Peki teknoloji nasıl çalışıyor?

Dünya-Uzay ağı teknolojisi yaklaşımı

Astrocast Ağı üzerinden iletişim kurmak için sistem entegratörü veya cihaz üreticisinin Astronode S modemini küçük bir L-bant anteniyle birlikte cihaza entegre etmesi ve uygulamayı yapılandırması gerekir. Cihaz daha sonra IoT verilerini bir saklama ve iletme yaklaşımı kullanarak Astrocast'in uydularına gönderebilecek.





Jordan, "Veriler daha sonra uydulardan yer istasyonları ağına ve ardından çevrimiçi bir portal veya API'lerimiz aracılığıyla erişilebilen sunucularımıza indiriliyor" diye açıkladı.





Doğrudan uyduya IoT için düşük güç tüketimi kesinlikle kritik öneme sahiptir. Jordan, "Konteynerler, hayvanlar ve makineler gibi hareketli varlıkları takip etmek için genellikle pille çalışan cihazlardan bahsediyoruz" diye ekledi. "Varlıklarınızın mümkün olduğunca özerk olmasına ve insan müdahalesi olmadan birkaç yıl boyunca çalışmasına ihtiyacınız var."









Uyduların minyatürleştirilmesine olanak tanıyan yeni teknolojilerin kullanıma sunulması ve uzaya ticari erişimin kolaylaşması sayesinde, Astrocast gibi bir takımyıldızı, hizmetlerin çok uygun maliyetli olmasına ve eski operatörlere göre üç kat daha ucuz olmasına olanak tanıyor.





Dördüncü sanayi devrimi, otomasyon, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti, kaçınılmaz olarak dünyanın her gün çalışma şeklini değiştiriyor. Bu yeni hareket geliştikçe ve akıllı cihazlar çoğaldıkça, küresel bağlantı gerekli ve öncelikli hale geliyor.





Uydular ve yeni uzay teknolojisi, IoT endüstrisinin gelişimine büyük katkı sağlamaya hazırlanıyor. Dahası, kullanım örnekleri teknolojinin toplumlara, insanlığa ve çevremize hizmet ederek gezegenimizin karşı karşıya olduğu en acil sorunlara çözüm bulabileceğini kanıtlıyor.





Ray Fernandez, Katılımcı, 150Sn.









Bu hikaye ilk olarak Ray Fernandez tarafından 150Sec'te yayınlandı.