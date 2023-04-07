Rüya Gibi Anime Sanatını Yaratmak için Yapay Zeka Kullanma Dileğinizi Büyülü Waifu Difüzyonu ile Gerçekleştirin

Bölüm 1: Bir Yolculuk Başlıyor

Merhaba, yol arkadaşım! Anime rüyalarının canlı ayrıntılarla canlandığı gerçekten büyülü bir ülkeye rastladınız. En sevdiğiniz waifu'yu hayata geçirmeyi veya tamamen yeni bir anime karakteri yaratmayı hayal ettiyseniz, sizi bir sürpriz bekliyor.





O halde maceracı şapkanızı kapın çünkü "Waifu Diffusion" dünyasında büyüleyici bir yolculuğa çıkmak üzereyiz. Ve güven bana, çılgın bir yolculuk olacak.

Bölüm 2: Yapay Zekanın Büyülü Ormanı

Daha ileri gitmeden önce, keşfetmek üzere olduğumuz büyülü ormanın, yani yapay zeka modellerinin muhteşem dünyasının kıymetini bilmek için biraz zaman ayıralım. Görüyorsunuz, yapay zeka modelleri, sihirbazlar ve büyücüler (diğer adıyla yapay zeka araştırmacıları ve geliştiricileri) tarafından olağanüstü görevleri yerine getirmek için hazırlanmış sihirli büyüler gibidir.

Bazı yapay zeka modelleri, örneğin SohbetGPT , esprili konuşmalar yapabilir, diğerleri ise Metinden Pokemon'a , yalnızca metinsel bir açıklamayla fantastik yaratıkları canlandırabilir. Ve sonra var GFPGAN , eski fotoğrafları bir tutam yapay zeka büyüsüyle geri yükleyebilir ve geliştirebilir.

Ama bugün keşfedeceğimiz büyünün adı "Waifu Difüzyon" ve oldukça özel bir büyü. Cjwbw adlı parlak bir sihirbaz tarafından geliştirilen bu büyü, en çılgın hayal gücünüzü temel alan şaşırtıcı anime sanatı yaratabilir.

Bölüm 3: Waifu Yayılma Büyüsü

"Waifu Diffusion", metinsel istemlerden yüksek kaliteli anime sanatı oluşturmak için "Stable Diffusion" olarak bilinen bir tekniği kullanan büyülü bir büyüdür. Daha basit bir ifadeyle, tüm anime meraklıları için yapay zeka destekli bir sanat oluşturucudur.





Büyüyü yapmak için tek ihtiyacınız olan, yaratmak istediğiniz anime sanatının açıklaması olan bir bilgi istemidir. Bu, "touhou hakurei_reimu 1kızın solo portresi" gibi bir şey olabilir, hatta "alevli kılıcı ve gökkuşağı peleriniyle vahşi bir savaşçı kedi kız" kadar tuhaf bir şey bile olabilir.





Talimatınızı aldıktan sonra, AI modeli sihrini kullanarak hayal gücünüzü görsel bir forma yayacak. Sonuç? İsteminizin özünü zarif ayrıntılarla yakalayan büyüleyici bir sanat eseri.





Peki bu büyüyü nasıl yapacağınızı mı soruyorsunuz? İşte orası Tekrarlamak Ve Kodeksi Çoğalt Girin.

Bölüm 4: Kopya Kodeksin Büyülü Parşömeni

Görüyorsunuz, Replicate Codex'i kapsamlı bir büyü kitabı olarak yarattım; her türlü büyüyü yapmak için kullanabileceğiniz yapay zeka modellerinden oluşan bir hazine. İster deneyimli bir yazım uzmanı, ister meraklı bir çırak olun, Replicate Codex keşfedilecek ve keşfedilecek çok çeşitli AI modelleri sunar.





Ve en iyi kısmı? Herhangi bir gizli sunucu kurmanıza veya mistik büyüler yapmanıza gerek yok. Replicate Codex, yapay zeka modellerini doğrudan kendi kodunuzdan bulutta çalıştırmayı inanılmaz derecede kolaylaştırır.





O halde Waifu Difüzyon büyüsünü yapmaya hazırsanız hadi şu adrese gidelim: Kodeksi Çoğalt ve büyülü maceramıza başlayın.

Bölüm 5: Waifu Yayılımının Gizemli Ritüeli

Elimizde büyülü Replika Kodeks parşömeni varken, Waifu Yayılımının gizli ritüelini gerçekleştirmeye hazırız. O halde haydi kollarımızı sıvayalım, sanal mumlarımızı yakalım ve sihirli sözleri okuyalım.

Adım 1: Kimlik Doğrulama Simgesi

Replicate'in API'sinin mistik güçlerine erişmek için öncelikle bir API belirtecine ihtiyacımız olacak. Bunu büyülü krallığın gizli anahtarı olarak düşünün.

export REPLICATE_API_TOKEN=[token]





Öncelikle API belirtecinizi kopyalayın ve bunu bir ortam değişkeni olarak ayarlayarak kimliğinizi doğrulayın:

Adım 2: Yaradılışın Büyüsü

Jetonumuz yerinde olduğuna göre büyüyü yapma zamanı geldi. cURL gibi bir araç kullanarak HTTP API'yi çağıracağız ve istediğimiz istemi sağlayacağız. Büyülü enerjilerin etrafımızda döndüğünü izleyin!

curl -s -X POST \ -d '{"version": "25d2f75ecda0c0bed34c806b7b70319a53a1bccad3ade1a7496524f013f48983", "input": {"prompt": "touhou hakurei_reimu 1girl solo portrait"}}' \ -H "Authorization: Token $REPLICATE_API_TOKEN" \ -H 'Content-Type: application/json' \ "https://api.replicate.com/v1/predictions" | jq





API'yi çağırma





İşte! API yanıtı, bir JSON nesnesi olarak yeni tahminimizi içerir ve artık ruhani bir "başlangıç" durumundadır.

Adım 3: Sabır İlahisi

Büyük büyüler zaman alır ve Waifu Difüzyon da bir istisna değildir. Büyünün tamamlanmasını hevesle beklerken, bir geri getirme büyüsüyle durumunu periyodik olarak kontrol edebiliriz.

curl -s -H "Authorization: Token $REPLICATE_API_TOKEN" \ -H 'Content-Type: application/json' \ "https://api.replicate.com/v1/predictions/j6t4en2gxjbnvnmxim7ylcyihu" | jq "{id, input, output, status}"





Yıldızlar hizalanırsa ve büyü başarılı olursa şöyle bir yanıt göreceğiz:

{ "id": "j6t4en2gxjbnvnmxim7ylcyihu", "input": {"prompt": "touhou hakurei_reimu 1girl solo portrait"}, "output": "...", "status": "succeeded" }





Seyretmek! Büyülü sanat eserimiz hayata geçirildi!





Adım 4: Harikalar Galerisi

Ama durun, dahası da var! Replicate Codex ile büyüleyici bir şeyi de keşfedebilirsiniz. Yapay zeka tarafından oluşturulan sanat galerisi , dünyanın dört bir yanından maceracılar ve büyücüler tarafından yaratıldı.





Ve eğer kendinizi rekabetçi hissediyorsanız, büyük organizasyona bile katılabilirsiniz. yaratıcıların liderlik tablosu ve modellerin liderlik tablosu , en ünlü büyücülerin kutlandığı yer.

Bölüm 6: Görev Devam Ediyor

Ve böylece Waifu Diffusion'ın büyülü dünyasındaki yolculuğumuz sona eriyor. Ama korkmayın çünkü bu sadece başlangıç. Replicate Codex ile sayısız başka maceraya atılabilirsiniz. GFPGAN ile eski fotoğrafları geri yükleme ile Text-to-Pokemon ile kendi Pokémon'unuzu yaratmak .





Bu muhteşem diyarı keşfetmeye devam ederken, her biri kendine özgü ve mistik yeteneklere sahip olan yapay zeka modellerinden oluşan bir hazineyi ortaya çıkaracaksınız. İster arıyor olun Önceden eğitilmiş yapay zeka modelleri hakkında daha fazla bilgi edinin veya merak ettiğiniz bir şey var img2img yapay zekaları nasıl çalışır? , Replikasyon Kodeksi ihtiyacınızı karşılıyor.

Ve kendinizi yapay zekanın büyülü ormanında dolaşırken bulursanız, arayışınızda size rehberlik etmeye hazır büyücüler, büyücüler ve maceracı arkadaşlardan oluşan canlı bir topluluğun bulunduğunu unutmayın. Bu nedenle, keşfetmekten çekinmeyin kılavuz bölümü , derinlemesine araştırın modeller dizini ve katılın yapay zeka yaratıcıları ligi .





Bence? Ben de burada olacağım ve Replika Kodeks adını verdiğim bu sihirli büyü kitabına daha fazla büyü ve büyülü söz ekleyeceğim. Bu bir sevgi emeği ve bunu hepinizle paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Yaratılışının arkasındaki hikayeyi merak ediyorsanız, bununla ilgili her şeyi okuyabilirsiniz. Neden Replika Kodeks Oluşturdum? .

Bölüm 7: Sevgi dolu Bir Veda

Büyüleyici yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken, bu maceraya bana katıldığınız için teşekkür etmek istiyorum. Yapay zekanın mistik alemini geçtik, büyülü büyüler yaptık ve Waifu Diffusion ile anime hayallerimizi hayata geçirdik. İnanılmaz bir deneyimdi ve bunu sizinle paylaştığım için minnettarım.





Bu nedenle, ister deneyimli bir büyücü, ister yetişmekte olan bir çırak olun, umarım bu yolculuk içinizde bir merak ve merak kıvılcımını ateşlemiştir. Yapay zeka dünyası çok geniş ve sürekli değişiyor ve her zaman keşfedilecek daha çok şey var.





Bununla size sevgiyle veda ediyorum. Gelecekteki görevleriniz sihir ve macerayla dolu olsun ve büyülü yapay zeka ormanı size ilham vermeye devam etsin.





İşte sevgili okuyucu, büyülü hikayemizin sonu. Umarım Waifu Diffusion dünyasına yapılan bu tuhaf girişimden keyif almışsınızdır. Şimdi devam edin ve yapay zeka ile kendi büyüleyici anime sanatınızı yaratın. Olasılıklar gerçekten sınırsızdır.





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