Audius, Chingari, Minds, Telegram ve SocialScan'in Web3 Sosyal Mesajlaşma İncelemeleri

Web2'den Web3'e geçiş, merkezi platformlardan, kullanıcıların dijital varlıkları üzerinde sahiplik sahibi olduğu merkezi olmayan bir ekosisteme geçiş anlamına geliyor. Web3 ivme kazandıkça, çevrimiçi etkileşim şeklimizi yeniden tanımlayacak yenilikçi sosyal medya uygulamaları ortaya çıkıyor. Bu yazıda özellikle web3 endüstrisine yönelik mevcut sosyal medya uygulamalarını inceleyeceğim.





Web2 çağında sosyal medya platformları dijital ortama hakim oldu. Artık Web3'ün ortaya çıkışıyla birlikte odak noktası kullanıcı egemenliğine ve mülkiyetine kaydı. Bu alandaki öncüler arasında kullanıcıları katkılarından dolayı ödüllendiren merkezi olmayan bir platform olan Steemit yer alıyor.





Audius





Audius, müzisyenler ve müzik severler için oluşturulmuş yeni nesil merkezi olmayan bir sosyal medya platformudur. Benzersiz ve sanatçı merkezli bir deneyim sunan merkezi olmayan bir müzik akışı platformudur.





Sosyal medya platformu, sanatçıların müziklerini doğrudan yüklemelerine, paylaşmalarına ve para kazanmalarına olanak tanıyarak onlara içerikleri üzerinde kontrol sahibi olma ve yayın telif hakları, ipuçları ve hayran etkileşimi yoluyla gelir elde etme fırsatı veriyor. Akıllı sözleşmeler, telif hakkı ödemelerini yöneterek gelirin sanatçılara önceden tanımlanmış kurallara göre adil bir şekilde dağıtılmasını garanti eder.





Geçen yıl platformun kullanıcı topluluğu 7,5 milyona ulaştı. Audius, müzik akışı, parçaları favorilere ekleme, sanatçıları takip etme, çalma listesi oluşturma ve yeniden yayınlama yoluyla kullanıcı etkileşimini teşvik eder.





Çingari





Chingari, Hindistan'da oluşturulan ve 2018'de faaliyete geçen merkezi olmayan bir video paylaşım sosyal medya platformudur. Ülkede yasaklandığında TikTok'a alternatif olarak piyasaya sürülmüştür. Yerli bir Hint ağ uygulaması olmasına rağmen, 20'den fazla dili destekliyor ve yeniden markalaşması ve kriptoyla güçlendirilmiş topluluğu nedeniyle 175 milyonun üzerinde küresel bir topluluğa sahip.





Zihinler





Minds, geleneksel sosyal ağlara merkezi olmayan ve gizlilik odaklı bir alternatif sunan başka bir Web3 tabanlı açık kaynaklı sosyal medya platformudur. Kullanıcıların, içeriği artırmak, diğer kullanıcıları desteklemek ve premium özelliklere erişmek için kullanılan bir tür kripto para birimi olan Minds tokenlerini kazanmalarına olanak tanır. Bu tokenler Ethereum blok zincirinde tutulduğu için token işlemlerinin şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlanır.





Platformun kripto para birimi entegrasyonu, kullanıcılara Minds Tokens kullanarak içeriklerinin görünürlüğünü artırma yetkisi veriyor. Ek olarak, bu tokenler diğer kripto para birimleri veya itibari paralarla değiştirilebilir, bu da kullanıcılara somut faydalar elde etme ve potansiyel olarak ağdaki faaliyetlerinden para kazanma fırsatı sunar.





Platform, siyasetten sosyal meselelere, sanattan kripto para birimine ve aktivizme kadar çeşitli konularla ilgilenen çeşitli toplulukları birbirine bağlayan, özgür ifade için bir merkezdir. Platformun 2020 yılı itibarıyla 2,5 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunmaktadır.





Telgraf





Telegram, Web3 topluluğunda önemli bir rol oynuyor ve kripto meraklıları, geliştiriciler ve blockchain projeleri için dinamik bir merkez görevi görüyor. Güvenli ve şifreli mesajlaşma platformu, gerçek zamanlı iletişimi teşvik ederek kullanıcıların fikir alışverişinde bulunmasına, projeler üzerinde işbirliği yapmasına ve en son sektör trendleri hakkında güncel bilgilere sahip olmasına olanak tanır. Telegram kanalları ve grupları, canlı tartışmalar, ICO duyuruları ve topluluk oluşturma çabaları için bir alan sağlayarak merkezi olmayan bir bilgi ekosistemi yaratır. Ayrıca Telegram'ın bot ve akıllı sözleşme entegrasyonu, otomatik etkileşimleri kolaylaştırıyor, süreçleri kolaylaştırıyor ve Web3 ortamında kullanıcı deneyimlerini geliştiriyor. Genel olarak Telegram, Web3 topluluğu için vazgeçilmez bir araç olarak duruyor ve hızla gelişen bu alanda bağlantı ve bilgi paylaşımını teşvik ediyor.





Laboratuvarları Gönderme





Ve son olarak Singapur'un göze çarpan öncü iletişim altyapısı şirketi Sending Labs. Dolphin tarayıcısını 200 milyondan fazla kullanıcıya ulaştırmasıyla ünlü Mason Yang'ın kurucu ortağı olduğu Sending Labs, merkezi olmayan şifreli iletişim altyapısı oluşturmanın ön saflarında yer alıyor. Amiral gemisi ürünü SocialScan'dir.





Bu yenilikçi blockchain kaşifi, kripto işlemlerini sosyal etkileşimlerle sorunsuz bir şekilde iç içe geçirerek kullanıcıların canlı topluluklara girmelerini, bağlanmalarını ve bunlara katılmalarını sağlayan uyumlu bir web3 alanı oluşturur. Etherscan veya PolygonScan'e çok benzeyen SocialScan, ek bir özelliğe sahiptir: cüzdandan cüzdana mesajlaşma.





SocialScan'de herhangi bir web3 cüzdan sahibi, diğer cüzdan adresleriyle görüşmelere katılabilir, en son NFT satın alımlarını tartışabilir veya oyun varlıkları hakkında bilgi alabilir. En önemlisi, ilgili cüzdan adresiyle belirli işlemler hakkında doğrudan bilgi alınabilir. Yanlışlıkla yanlış bir adrese para gönderdiğiniz bir senaryo düşünün. Sohbet özelliği olmadan böyle bir hatayı düzeltmek aşılmaz bir zorluk haline gelir.





Web3 Sosyal Etkileşim Çağını Kucaklamak





Web3 çağına girerken, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında bir rönesans önümüze çıkıyor. Web2'den Web3'e geçiş, kullanıcılara dijital kimlikleri üzerinde benzersiz bir sahiplik ve kontrol sağlayan, merkezi olmayan yapıya doğru devasa bir değişimi temsil ediyor.

Sending Labs, Diamond App, Minds, Audius ve Chingari gibi projeler bu manzaranın öncüleridir ve her biri dijital dünyada nasıl bağlantı kurduğumuzu ve paylaştığımızı yeniden tanımlamak için benzersiz bir yaklaşım sunar. İçerik oluşturucu merkezli tokenlardan gizlilik odaklı ağ oluşturmaya kadar bu platformlar yalnızca yenilikçi olmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal etkileşimin temellerini yeniden şekillendiriyor.





Sending Labs'ın blockchain araştırmalarında devrim yaratmaya öncülük etmesi ve Diamond App gibi platformların kullanıcılara en sevdikleri yaratıcılara yatırım yapma gücü sağlamasıyla Web3 dönemi, bir yaratıcılık ve işbirliği dalgasını serbest bırakmaya hazırlanıyor. Minds'ın gizliliğe olan bağlılığı ve Audius'un sanatçı merkezli modeli, Web3'ün anlamlı katılım için sunduğu çeşitli yolları daha da iyi bir şekilde örneklendiriyor.





Chingari'nin etkileyici küresel topluluğu, merkezi olmayan alternatiflere olan talebin arttığını gösteriyor ve bu eğilimin devam etmesi kaçınılmaz. Bu gelişmeler üzerine düşündüğümüzde, Web3 mesajlaşma ve sosyal medya çağının sadece üzerimizde değil, aynı zamanda gelişmeye de yeni başladığını görüyoruz. Artan sahiplik, gizlilik ve finansal güçlenme vaadi, sürekli genişleyen bir kullanıcı tabanını cezbetmeye ve yeni bir dijital etkileşim çağına zemin hazırlamaya hazırlanıyor. Her geçen gün daha fazla kullanıcının bu platformlara katılmasını bekleyebiliriz, bu da dijital çağda bağlantı kurma ve iletişim kurma şeklimizde bir paradigma değişikliğine işaret ediyor.



