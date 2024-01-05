Akademiden Blockchain Mükemmelliğine: Mirror Tang'ın Web3 Güvenliğini Yeniden Şekillendirmeye Yolculuğu

Sürekli gelişen blockchain teknolojisi dünyasında, çok az hikaye Salus'un Baş Bilimcisi Mirror Tang'ınki kadar büyüleyicidir. Bilgisayar Eğitimi alanında doktora derecesinden blockchain ve ZK-SNARK'lardaki öncü araştırmalara kadar Mirror'ın yolculuğu sadece akademik mükemmelliğin hikayesi değil, aynı zamanda disiplinlerarası araştırmanın dönüştürücü gücünün bir kanıtıdır.





Bugün, Ishan Pandey ile yaptığımız bu özel HackerNoon röportajında, bu inanılmaz yolculuğun katmanlarını inceleyerek blockchain mühendisliği, akıllı sözleşme güvenliği ve blockchain uygulamasının geleceği arasındaki kesişim noktalarını keşfediyoruz. Mirror'ın içgörülerini ve Salus'un blockchain alanındaki en ileri gelişmelerini incelerken bize katılın.

Mirror Tang: Salus'ta Blockchain Bilimi ve İnovasyonu Harmanlamak – HackerNoon'a Derin Bir Bakış

Ishan Pandey: Mirror, Bilgisayar Eğitimi alanında doktora derecesi almaktan çığır açan araştırmaları yayınlamaya kadar yolculuğunuz oldukça dikkat çekici. Yolculuğunuza dair bazı içgörülerinizi ve sizi blockchain ve ZK-SNARK dünyasına dalmaya iten şeyin ne olduğunu paylaşabilir misiniz? Deneyimleriniz Salus'a yaklaşımınızı nasıl şekillendirdi?

Mirror Tang: Uzun lafın kısası, blockchain mühendisliği ve sosyal bilimler üzerinde çalışan disiplinler arası bir blockchain bilimi araştırmacısıyım. İlgi alanlarım arasında akıllı sözleşme güvenliği, blockchain uygulama katmanında sıfır bilgi kanıtı teknolojilerinin kullanımı, dağıtılmış sistemlerin performansı ve gaz piyasalarının verileri ve ekonomik analizi yer alıyor. Birkaç yıldır blockchain ve ilgili teknolojileri inceliyorum. Önemli bir dönüm noktası olan 2019 yılı, 2016-2019 yılları arasında ana odak noktam blockchain mühendisliği ve blockchain güvenlik saldırısı ve savunmasıydı. 2019'dan sonra odak noktam blockchain bilimindeki araştırma çalışmalarına kaydı.





Bunun önemli bir nedeni, "alçakta kalan meyvenin" geçtiğimiz yıllarda büyük ölçüde toplanmış olması ve blockchain endüstrisindeki performans sorunları gibi temel sorunların daha iyi ele alınmış olmasıdır. Bundan sonra, blockchain teknolojisinin daha da geliştirilmesindeki her adım zorlu bir mücadele olacak ve bizi temeldeki teknolojiye bakmaya ve birden fazla disiplinden araştırmaları birleştirmeye zorlayacak.





Zk-snarks, ekibin araştırmasının yalnızca bir yönüdür. Salus ekibinin ZK teknolojisinden çok daha fazlasını sunabileceği araştırma makalesi gibi çok şey var: Ethereum'dan Arbitrum'a Akıllı Sözleşme Geçişinin Güvenlik Analizi ve EIP Güvenlik Analizi: Uygulama Programı Standartları Saldırı Olayları , her ikisi de iyi bir iş çıkarıyor Akıllı sözleşme geçişinin ve EIP protokollerinin yaygınlığını açıklamak. Salus, yeni teknolojilere yönelik araştırmalar yoluyla endüstrinin bir güvenlik temeli oluşturmasına yardımcı olan, araştırma odaklı bir blockchain güvenlik şirketidir ve endüstrinin daha da gelişmesine katkıda bulunacakları umuduyla bulgularımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ishan Pandey: Salus'un Baş Bilimcisi olarak odaklandığınız temel teknolojik yenilikler nelerdir? Bu yenilikler şirketin daha geniş vizyonuyla ve blockchain teknolojisinin gelişen manzarasıyla nasıl uyum sağlıyor?

Mirror Tang: Salus bir blockchain güvenlik şirketidir, ancak hepimiz blockchain'in sosyal bilimler, finans ve bilgisayar bilimi gibi birçok alt disiplinin birleşiminin ürünü olan karmaşık, disiplinler arası bir konu olduğunu biliyoruz. Salus olarak sadece bilinmeyen blockchain güvenlik açıklarını tespit etmeye ve keşfetmeye odaklanmıyoruz, aynı zamanda teknolojik yeniliklerin sektöre getirebileceği riskleri de içeren yenilikçi teknolojilere de odaklanıyoruz.





Şu anda en çok blockchain uygulama katmanında sıfır bilgi kanıtı teknolojisinin kullanımı konusunda endişeliyim çünkü bu, mevcut uygulama katmanı projelerinin gizliliğini ve güvenliğini büyük ölçüde artıracaktır.





Eğer Salus bir savaşçıysa, sıfır bilgi kanıtı teknolojisi savaşçının elindeki kılıçtır. Sıfır bilgi kanıt teknolojisinin yeni olmadığını burada belirtmeliyim; ilk kez 1985 yılında "Etkileşimli Kanıt Sistemlerinin Bilgi Karmaşıklığı" başlıklı bir makalede önerildi. Aynı zamanda son birkaç yılda çeşitli gizlilik koinlerinde ve halka açık zincir ölçeklendirme tekniklerinde de yoğun bir şekilde kullanıldı, ancak bu tür uygulamalar hem blockchain araştırması hem de sektörü teşvik etme açısından nispeten yüzeyseldir. ZKP teknolojisi, veri doğrulama hatalarını, hizmet kesintilerini veya geri almaları ve fon hırsızlığını önlemeye yardımcı olabileceği uygulama katmanında çok daha faydalı olacaktır. Buna ek olarak, büyük zorlukların üstesinden gelmek için kullanıcı gizliliğini ve ekonomik modellerin sürdürülebilirliğini koşullu olarak geliştirebilir.





Elbette, ZK teknolojisine ek olarak Salus'un araştırma ekibinin, Ethereum'dan Arbitrum'a Akıllı Sözleşme Geçişinin Güvenlik Analizi ve EIP Güvenlik Analizi: Uygulama Programı Standartları Saldırı Olayları gibi araştırma makalelerimiz gibi birçok başka başarısı da var. Bu iki çalışma harika bir iş çıkarıyor Misyonumuzu tekrarlayarak Akıllı Sözleşme Geçişi ve EIP protokollerinde yaygın olan riskleri açıklamak: Salus, bilimsel araştırmalar yoluyla ve Web3 güvenliğinin sınırlarını zorlayarak en karmaşık güvenlik sorunlarının üstesinden gelir.

Ishan Pandey: 'ZK-SNARK'ların Solidity'de Uygulanması' konulu araştırmanız Ethereum topluluğunda etkili oldu. Bu araştırmanın etkisini ve daha geniş Ethereum ekosistemine nasıl fayda sağladığını açıklayabilir misiniz?

Mirror Tang: Geçtiğimiz yılın en çok görüntülenen makalesi olan ve ethereum araştırma forumu ethresear.ch'in ZK bölümünde bugüne kadar en çok okunan makale olan bu araştırmamı size sunmak benim için bir onurdur. Bu makalede ZK-SNARK'ın (Bilgiden Sıfır Bilgi Kısa ve Etkileşimli Olmayan Argüman) Ethereum Akıllı Sözleşmeleri ile entegrasyonuna odaklanıyorum. Bu araştırma, akıllı sözleşmelerde gizliliği koruma tekniklerini uygulayarak EVM uygulamalarının gizliliğini artırmaya odaklanmaktadır. EVM uygulama katmanında gizlilik dönüşümü, hesaplamalı optimizasyon ve MEV (Maksimum Çıkarılabilir Değer) direnci konularını ele alır.





Ayrıca özel işlemler ve geliştirilmiş hesaplama süreçleri de dahil olmak üzere iyi yazılmış ZK uygulamalarına ve performans karşılaştırmalarına örnekler sunuyoruz. Teknoloji Ethereum ekosisteminde kullanıma sunulduğunda, gaz maliyetlerinden büyük miktarda tasarruf sağlayacak ve EVM ekosistemi uygulamalarının gizliliğini kolaylaştıracak. Aynı zamanda ona önemli bir görev de verdim: L2 katili. Zincirler arası kanıt döngüsü ve likidite parçalanmasının yanı sıra L2 güvenlik sorunları göz önüne alındığında, ana ağın kendisi gizlilik işlevini ve gaz harcamalarından tasarruf etmek için zincir dışı ZK modülünü doğrudan uygulayabildiğinde, kullanıcıların L2'ye olan talebi büyük ölçüde artacaktır. azaltılmış. Bu aynı zamanda maliyetli zincirlerde konuşlandırılan bazı yüksek frekanslı operasyonel projeleri zahmetli geçişlerden geçmekten ve kullanıcı kaybetmekten kurtarır.

Ishan Pandey: Deneyimlerinize göre blockchain araştırma ve geliştirmesinde karşılaştığınız en önemli zorluklar nelerdir ve Salus'ta bu zorlukların üstesinden nasıl geldiniz?

Mirror Tang: Benim için en önemli şey dengeyi tutturmaktır. İyi araştırmadan iyi teknolojiye ve ardından iyi ürün ve hizmetlere ulaşmanın uzun bir süreç olduğunu söylemeliyim. Uzlaşmak önemlidir: Ürün ve hizmet düzeyinde teknoloji ve araştırma konusundaki paranoyayı bırakın ve kullanıcı deneyimine odaklanın. Ayrıca taviz vermemek de önemlidir: İyi bir araştırma, kalın ve ince bir şekilde sürdürülmelidir.

Ishan Pandey: Önümüzdeki birkaç yıl içinde Ethereum'un ve sıfır bilgi teknolojilerinin geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Salus'un bu evrimde nasıl bir rol oynadığını görüyorsunuz?

Mirror Tang: Ethereum'un ve sıfır bilgi teknolojilerinin geleceğine baktığımda önümüzdeki yıllarda önemli ilerlemeler görüyorum. Ethereum, gizliliği ve güvenliği artırmak için sıfır bilgi kanıtlarını kullanarak muhtemelen daha fazla ölçeklenebilirlik ve verimliliğe doğru ilerleyecektir. Sıfır bilgi teknolojisi daha erişilebilir hale gelecek ve çeşitli blockchain uygulamalarına entegre edilecek.





Salus bu evrimde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor. Blockchain uygulamalarının gizliliğini ve güvenliğini artırmaya ve inovasyon ve düşünce liderliği yoluyla daha geniş ekosisteme katkıda bulunmaya özellikle odaklanarak, bu teknolojilerin uygulanmasında ön saflarda yer almayı hedefliyoruz.

Ishan Pandey: Güçlü akademik geçmişiniz ve endüstri deneyiminiz göz önüne alındığında, akademik araştırma ile blockchain alanındaki pratik uygulama arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsunuz?

Mirror Tang: Son on yılda akademik araştırmalar ile blockchain alanındaki pratik uygulamalar arasındaki entegrasyon pek yakın değildi. Çoğu proje, bazı araştırmaların mühendislik uygulamalarından kaynaklanıyordu, ancak bu geçmişte kaldı. Günümüzün blockchain endüstrisi belli büyüklükte profesyonel bir disiplindir.





Sanki 4 yıl önce bir Solidity geliştiricisinin yalnızca basit ERC 20 token sözleşmeleri yazabilmesi gerekiyormuş gibi, bugün ise Solidity'nin çeşitli sürümleri, uyumluluk, Hardhat, Foundry ve Openzepplin gibi çerçeveler arasındaki farkları öğrenmesi ve anlaması gerekiyor. kütüphanenin yanı sıra çok çeşitli kehanetler ve dış bağımlılıklar. Ve ayrıca Solidity'de ZK'nin nasıl geliştirileceği.





Peki, bu bize ne anlatmaya çalışıyor? Uzmanlaşma ve derinlemesine araştırma, pratik blockchain uygulamalarında gelecekteki yenilikler için gerekli bir ön koşul olacaktır.

Ishan Pandey: Blockchain endüstrisinde iz bırakmak isteyen genç bilim insanlarına ve girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Mirror Tang: Blockchain ve kriptografinin temellerini öğrenmeye odaklanın. Bu alandaki yenilik genellikle teknik yönlerin derinlemesine anlaşılmasından kaynaklanır.





Finans, hukuk ve teknolojiden gelen bilgileri birleştirerek disiplinlerarası yaklaşımları benimseyin. Blockchain endüstrisi hızlı bir şekilde geliştiğinden, uyarlanabilir ve dirençli kalın. Benzersiz bakış açınız ve yenilikçi fikirleriniz, gelişen bu alana değerli katkılardır.

Ishan Pandey: Salus'taki çalışmanızda blockchain teknolojisinin etik hususlarına ve potansiyel toplumsal etkilerine nasıl yaklaşıyorsunuz?

Mirror Tang: Çalışmalarımızda, özellikle veri gizliliği ve güvenliğine ilişkin etik hususları ön planda tutuyoruz. Blockchain uygulamalarımızın toplumsal etkilerini aktif olarak değerlendiriyor, bunların adalet ve kapsayıcılık ilkelerine uygun olmasını sağlıyoruz. Amacımız, potansiyel istenmeyen sonuçların farkında olarak, dijital etkileşimlerde şeffaflığı ve güveni artırarak blockchain'i toplumsal fayda için kullanmaktır.

Ishan Pandey: Teknoloji dünyasındaki kişisel ilhamlarınız veya rol modelleriniz kimler ve bunlar çalışmalarınızı ve vizyonunuzu nasıl etkiledi?

Mirror Tang: İlhamım, kriptografinin önde gelen isimlerinden Stanford Üniversitesi'ndeki Profesör Dan Boneh'den geliyor. Onun özellikle uygulamalı kriptografi alanındaki çalışmaları ve bunun blockchain teknolojisine etkileri benim yaklaşımımı derinden etkiledi.





Profesör Boneh'nin kriptografik teknikleri geliştirme konusundaki araştırması ve yeni nesil kriptografçıları eğitme konusundaki kararlılığı, blockchain uygulamalarına sağlam güvenlik ve gizlilik özelliklerini entegre etme vizyonumu şekillendirdi.

Ishan Pandey: Son olarak, önümüzdeki yıl için blockchain ve kriptodaki temel trendler ve atılımlara ilişkin tahminleriniz neler? Salus bu beklenen trendlere göre kendisini nasıl konumlandırıyor?

Mirror Tang: Yakın zamanda, AI, ZK ve FHE gibi teknolojilerle entegrasyon yoluyla ölçeklenebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve sürdürülebilirliğe odaklanarak blockchain uygulama katmanı teknolojilerinde bir patlama bekliyorum. ZK-SNARK gibi gizliliği artıran teknolojilere ağırlık verilecek. Mevcut araştırma tabanlı ürünlerimiz arasında Nature's Scientific Reports'ta yayınlanan derin öğrenme tabanlı akıllı sözleşme tespit aracı Lighting cat ve geçmişte EthResearch platformunda en çok görüntülenen Salus'un EVM uygulama katmanı ZK çözümü yer alıyor. yıl.





Kendisini Web3 güvenliği için bir yol gösterici olarak konumlandıran Salus, bilimsel araştırmalar yoluyla ve Web3 güvenliğinin sınırlarını zorlayarak en karmaşık güvenlik sorunlarının üstesinden gelir. Bu nedenle, en son teknolojik trendler üzerine araştırma yapmak, ölçeklenebilir, güvenli ve kullanıcı dostu blockchain çözümleri geliştirmeye odaklanmak Salus'un temel odak alanları olacaktır.





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