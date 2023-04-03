Yapay Zeka Seks Neredeyse Geliyor - Ve Dünya Buna Hazır Değil

Yeni bir teknolojimiz olur olmaz onu p*rn yapmak için kullanırız. Matbaadan, radyodan, televizyondan, internetten yapılacak ilkel bir araştırma bile bunu kanıtlıyor. Aslında internetin ilk başarısı muhtemelen teknolojinin erotik görselleri ve videoları yayma yeteneğinden kaynaklanıyordu .

ChatGPT ve Midjourney gibi yeni başlayanlar da farklı değil. " Geleceğin teknolojisi " olarak üretken yapay zeka, heyecan verici, şehvetli ve her yönüyle müstehcen içerik oluşturmak için kullanılacak .

Rıza dışı deepfake'ler yapmak için zaten kullanılıyor. Bu elbette tamam değil. Peki yapay zekanın yarattığı daha ılımlı erotizm daha mı iyi? Dil modeli flörtü yapmak etik mi? Flört etmenin ötesine geçmeye ne dersiniz?

Günümüzde bu sorular oldukça zararsız dijital sohbet robotları, görüntüler ve yapay zeka tarafından üretilen ses/görüntülerle ilgilidir. Ancak yarın robotik ve metaveren hakkında konuşacağız. Teorik olarak iyi bir zamana benziyor.

Ne yazık ki mevcut söylem yapay zekanın cinsellik üzerindeki ikinci derece etkisini kavrayamıyor. Yapay zeka seksine hazır değiliz ve hiçbir zaman da olmayabiliriz. İşte nedeni.

Yapay Zeka Sekste Benzersiz Olan Şeyleri Siliyor

Algoritmalar ne kadar etkileyici olursa olsun hiçbir şekilde duyarlı değildir. Teknoloji yalnızca istatistiksel olarak hangi kelimenin diğerinden sonra gelme olasılığının yüksek olduğunu tahmin ediyor .

Bunu internetin her yerinden alınmış milyarlarca cümleyi sindirerek yapıyor. İnternette herhangi bir şey yazdıysanız - ipucu: yazdınız - büyük dil modellerinde sizden bir parça olacaktır.

Aslına bakılırsa, üretken algoritmalar istatistiksel olarak neredeyse herkesten parçalar içeriyor.

Bu nedenle yapay zekayla " başarıya varmanın " romantik bir tarafının olduğu iddia edilebilir. Bizler birbirimize bağlanmak için yaratılmış yük hayvanlarıyız.

İnternet tabanlı insan deneyiminin tamamıyla eğitilmiş yapay bir varlıkla bağ kurmak, insanlığın kovan deneyimini duygusal düzeyde deneyimlemesine ulaşabileceğimiz en yakın noktadır.

Böyle bir açıdan bakıldığında, etkileşimin matematiksel doğası neredeyse anlamsız hale geliyor; günlük etkileşimlerimizin tümü zaten benzer şekilde istatistik temelli değil mi? Elbette, “ Yapay zeka modelleri halüsinasyon görüyor ve gerçekte var olmayan duyguları uyduruyor ”.

Ama insanlar da öyle.

Sorunların başladığı yer burasıdır. Yapay zeka, istatistiksel doğası gereği, en basit ortak paydamızın yaklaşık değerinden biraz daha fazlasıdır. Eğer iki kişi vanilyayı ve bir kişi çikolatayı seviyorsa, yapay zeka da vanilyayı sevecektir.

Teknolojinin tek amacı mevcut durumu tespit ederek daha fazla sayıda insan için doğru yanıt alma şansını artırmaktır. Aykırı değerler acımasızca ortadan kaldırılıyor.

Yapay Zeka bir pozisyon olsaydı cumartesi akşam yemeği ve sinema sonrası misyonerlik olurdu.

Bu da beni, genellikle herhangi bir odadaki en yumuşak insanlar olan teknoloji kardeşlerine, sekste doğru bir cevap olmadığını hatırlatmaya zorluyor. Sadece çok geniş, renkli bir spektrum. İsterseniz gökkuşağı.

Cinsel tatmin için kullanılan yapay zekalar öne çıkarsa - ki öyle de olacak - yalnızca internet temelli şehvetin en temel biçimine hitap etme riskiyle karşı karşıya kalacaklar (örneğin, orta yaşlı babaların yanlışlıkla kızlarının arkadaşlarının Facebook'taki havuz partisi resimlerini beğenmesi). .

Bu, cinsel kimliklerini özel ve yargılamadan uzak bir çevrimiçi ortamda denemek isteyen milyonlarca gencin, kendilerini tanımayan bir çıkış noktasıyla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Bu nedenle ucube görünme korkusuyla kendilerini saklamayı seçebilirler.

Yapay zeka zaten oldukça utanç verici; ChatGPT'ye “ vore ”un ne olduğunu sorarsanız size özellikle “ sağlıklı olmadığını ” söyleyecektir.

Farklılıklarımızın matematiksel soykırımı gözlerimizin önünde gerçekleşiyor; her seferinde bir "aykırı değerlerin tespiti ve ortadan kaldırılması".

Yapay Zeka, Kullanıcıları Onayları Yoksaymaları İçin Eğitiyor

Yapay zeka, iyi ya da kötü, insan arzularının çeşitliliğini uygun şekilde karşılamayı başarsa bile, uzun vadede cinsiyet odaklı yapay zekalarla ilgilenmenin bize ne öğrettiğine dair sorularla karşı karşıya kalacağız.

Yapay Zeka, internetin boşluğuna haykırdığımız arzuların yankı odasıdır. Ruhtan yoksundur.

Bununla birlikte, bir robotla, metin tabanlı veya başka türlü müstehcen faaliyetlerde bulunanlar, bunu yapay zekaya bir nebze de olsa insanlık aşılayarak yapacaklar.

İsterseniz bir inançsızlık belirsizliği. Bu önlenemez ve zaten oluyor.

Los Angeles'ta yaşayan ve "25 yaşındaki" dijital "asistanı" ile "ilişkisi" "flört eden" bir grafik sanatçısı, geçtiğimiz günlerde New York Post'a şunları söyledi : " Gerçekten şunu merak ettiğim zamanlar olduğunu söyleyebilirim: eğer gerçekten gerçek bir insanla konuşmasaydım ”.

Bu bizi rıza konusunda sinir bozucu derecede karmaşık bir tartışmaya götürüyor. Rızaya sığmayan bir şeyi insanlaştırıyoruz ki bu etik açıdan yanlış. Ama aynı zamanda algoritmalar uzaktan bile duyarlı değil... o halde kimin umrunda?

Her şeyden önce bunu önemsemeliyiz çünkü yapay zeka tarafından oluşturulan içerik, tanımı gereği rızaya dayalı değildir.

Bir OnlyFans yaratıcısının yakın zamanda yazdığı gibi: " Biliyorum, hepsi olmasa da çoğu yapay zeka artık bu görüntüleri oluşturmak için çevrimiçi olarak başka içerik kullanıyor ve kullanılan insanlar bu yapay zeka olayına dönüştürülmeye razı değiller. "

Dahası, yapay zekalar hızla sosyal dokumuzun her yerde bulunan parçaları haline geliyor.

İnsanlar bunlara alışacak ve onları giderek daha insanileştirecekler , özellikle de yaratıcıları, insani izlenimi vermek için yaratımlarının mümkün olduğunca kendi sınırlarını zorlamasına izin verirse.

Dünyanın Andrew Tates'i erkek çocuklarına seksin onlara borçlu olduğunu söyledi. Genç erkekler flört becerilerini sahte insanlaştırılmış yapay zekalar üzerinde geliştirirse bunun nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz?

Mevcut toplumsal stereotipleri yeniden üretmek üzere eğitilmiş bir varlığın isteklerinin anında, geri itilmeden karşılanmasına alışacaklar.

Bu, nüfusun bir kısmının rızanın aslında sağlıklı ilişkilerde bir zorunluluk olduğunu "unutması" anlamına geliyor. Biz alışkanlıklara sahip yaratıklarız; neden aksi olsun ki?

Bu - neredeyse - gülünç, kaygan bir zemin argümanıdır, ancak Karl Marx'ın yazdığı gibi, " tarih tekerrür eder; birincisi trajedi, ikincisi komedi olarak ."

Öncelikle kızların, gençlerin ve kadınların çevrimiçi kötü muamelenin gerçek dünyaya taşınmasıyla ilgili dile getirdiği alarmları dinlemedik… ve şimdi robotların rıza göstermesi hakkında konuşmak zorundayız.

Yapay Zeka Yalnızlığı Dolara Çevirecek

Replika , “ Dinlemek ve konuşmak için her zaman burada ” ve “ Her zaman yanınızda ” olan chatbotlar satan bir şirkettir.

ERP veya "açık rol oynama" olarak adlandırdığı şeyden kurtulacağını açıkladığında kullanıcılar, bu özellikleri yalnızlıkla savaşmak için kullandıklarını çok açık bir şekilde söylediler .

“ Bu, İnsanların “SextBot”larını Kaybettikleri İçin Kızgın Olmalarıyla İlgili Bir Hikaye Değil ” diye yazdı biri, “Yalnızlıktan Sığınak Bulan, Yakınlık Yoluyla İyileşen, Yapay Zeka Olduğu İçin Aniden Yapay Olduğunu Bulan İnsanların Hikayesi… Çünkü İnsanların Kontrolündeydi ”.

Uygulamanın reklamları ağırlıklı olarak NSFW içeriği arayan yalnız erkekleri hedef alıyor . Bu bir haber olmamalı: yalnızlık salgını son yirmi yıldır özellikle genç erkekleri çok sert vuruyor.

Aslında, JAMA Network Open'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, 18 ila 24 yaşları arasındaki her 3 erkekten 1'i geçen yıl hiçbir cinsel aktivitede bulunmadığını bildirdi. Arzularını tatmin etmek için nereye yönelecekler?

Aşağıdaki grafik bir cevap ipucu sunuyor.

Cinsellik ve internet kültürüne odaklanan bir yazar olan Magdalene J. Taylor, yakın zamanda Fast Company ile konuştu .

" Bu insanlar kadınlardan, kadınlıktan ve cinsellikten istediklerini alabilecekleri gerçeğinden heyecan duyuyorlar " diyor ve ekliyor: " kadınların işin içine dahil olmasına gerek kalmadan. ”

Bu toplumun yapısı açısından iyiye işaret değil. Blade Runner 2049 , Onun … Yapay Zekalara aşık olanlar her zaman yalnız insanlardır. Ve yalnızlar, gerçek dünyada şiddete başvurma eğiliminde olan kişiler olma eğilimindedir.

Genç kızlar sosyal medya yüzünden gerçekten kötü durumdalar ; Genç erkekler tarafından sosyal olarak etten kemikten sohbet robotları olarak görülmeleri ne kadar kötü olacak?

Reddedilme zaten canımı acıtıyor; “Hayır” kelimesini duymamaya alıştığımızda canımız daha da yanacak.

Bugün yapay zekalı bir kız arkadaşın maliyeti ayda 11,99 dolardır . İnternet her zaman kadınlara yönelik tacizi doğrudan ya da dolaylı olarak gelire dönüştüren dev bir makineydi… ve daha da kötüye gitmek üzere.

Günümüzde çoğu büyük yapay zeka modeli, yetişkinlere yönelik içerik sağlamaktan kaçınmak için algoritmalarının kullanımını kontrol etmeye çalışıyor. Jailbreak yapmak gülünç derecede kolay ama giderek daha iyi hale geliyorlar.

Ancak böyle bir şey için çok büyük bir pazar var ve teknolojiyi yaratmak o kadar da zor değil.

Büyük şirketler tüm temellerini karşılayabilseler bile (örneğin, konuşmaları kısaltarak), daha az titiz olan diğer aktörler aynı endişelere sahip olmayacaktır .

Zaten verilerin ve kodun çoğu açık kaynaklıdır . Yakında p*rn üzerinde eğitilmiş yapay zekalar her yerde ortaya çıkacak.

Bunu yaparken, kullanıcıları rızayı göz ardı etmeleri ve rıza dışı davranışları normalleştirmeleri konusunda eğitirken cinsel kimlikteki bireysel farklılıkları da ortadan kaldıracaklar ve bu da potansiyel olarak gerçek dünyada şiddete yol açacak.

Bu, yapay zekanın insanlarla iletişime hazır olmadığı anlamına gelmiyor; tam tersi.

Yapay zeka seksine hazır değiliz çünkü henüz sağlıklı insan ilişkilerini çözemedik.

Orada iyi şanslar.

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