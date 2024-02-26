Yapay Zeka Destekli Mutfak Asistanınız: GPT3.5-turbo ve Agenta ile Bir Tarif Dahisi Oluşturmak

Cuma akşamıydı ve işten sonra kendime öğle yemeği hazırlamam gerekiyordu. Kendimi buzdolabına bakarken ne pişireceğimi düşünürken buldum. Dün geceden kalanlar vardı ama taze ve heyecan verici bir şeyler yapmam gerekiyordu. Kendi kendime düşündüm, neden Dan'in fikrini benimseyip, sahip olduğunuz malzemeleri analiz edecek ve tam olarak kilerinize göre hazırlanmış lezzetli yemekler önerecek kişisel bir yapay zeka mutfak asistanı oluşturmayasınız?
Büyük Dil Modelleri'nin (LLM'ler) benimle birlikte mutfağa adım attığı yer burası. Yüksek Lisans'lar, geniş bir tarif hazinesi de dahil olmak üzere çok büyük bir metin (ve kod) veri kümesi üzerinde eğitilmiş bir tür yapay zekadır; yani uygun bir tarif bulmaktan çok daha fazlasını yapabilecekleri anlamına geliyor. Talep üzerine kelimenin tam anlamıyla mutfak dehanız haline gelebilirler.
Peki bunların hepsi nasıl bir araya geliyor? Bu makalede şunları nasıl yapacağımı ayrıntılı olarak anlatacağım: