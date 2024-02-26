Yapay Zeka Destekli Mutfak Asistanınız: GPT3.5-turbo ve Agenta ile Bir Tarif Dahisi Oluşturmak





Cuma akşamıydı ve işten sonra kendime öğle yemeği hazırlamam gerekiyordu. Kendimi buzdolabına bakarken ne pişireceğimi düşünürken buldum. Dün geceden kalanlar vardı ama taze ve heyecan verici bir şeyler yapmam gerekiyordu. Kendi kendime düşündüm, neden Dan'in fikrini benimseyip, sahip olduğunuz malzemeleri analiz edecek ve tam olarak kilerinize göre hazırlanmış lezzetli yemekler önerecek kişisel bir yapay zeka mutfak asistanı oluşturmayasınız?





Büyük Dil Modelleri'nin (LLM'ler) benimle birlikte mutfağa adım attığı yer burası. Yüksek Lisans'lar, geniş bir tarif hazinesi de dahil olmak üzere çok büyük bir metin (ve kod) veri kümesi üzerinde eğitilmiş bir tür yapay zekadır; yani uygun bir tarif bulmaktan çok daha fazlasını yapabilecekleri anlamına geliyor. Talep üzerine kelimenin tam anlamıyla mutfak dehanız haline gelebilirler.





Peki bunların hepsi nasıl bir araya geliyor? Bu makalede şunları nasıl yapacağımı ayrıntılı olarak anlatacağım:

Mevcut malzemeleri değerlendirmek ve tarifler önermek için GPT-3.5 turbo LLM'yi kullanan bir Yüksek Lisans uygulaması geliştirildi

LLM uygulamasını üretim için Agenta'da yayınlayın ve dağıtın, mobil cihazım aracılığıyla kesintisiz iletişim için bir kullanıcı arayüzüne entegrasyon sağlayın

Yüklenen test setinin özel ihtiyaçlarıma uygun olduğundan emin olmak için insan değerlendirmeleri gerçekleştirdim



