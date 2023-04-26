5 İşletme Sahibi Türü: Hangisisiniz?

Dürüst olalım; kendi işini kurmuş olup bir sonraki Steve Jobs, Larry Page veya Sara Blakely olmak istemeyen var mı? Başarıya ulaşmak için elbette rol modelinizi kopyalamanıza gerek yok ama yine de onlardan bir şeyler öğrenebilirsiniz.





Kurucu Enstitü 30.000'den fazla işletme sahibinin özelliklerini araştırdı ve bunları önceliklerine ve ana niteliklerine göre çeşitli gruplara ayırdı.





Araştırmayı daha yakından inceledim ve kendime göre bazı ayarlamalar yaptım. Nasıl bir işletme sahibi olduğumu bilmek, kendimi tanıtmamda ve kişisel markamı konumlandırmamda bana yardımcı oldu. Liderlik tarzımızı bilerek ve onu takip ederek dünyaya açık ve net bir mesaj verebiliriz.

1. Dolandırıcı

İş dünyasında dolandırıcılar, yorulmadan hayallerinin peşinden koşan ve asla pes etmeyen başarılı kişilerdir. Genellikle küçükten başlarlar ve sermaye sayesinde değil, sıkı çalışma sayesinde zirveye ulaşırlar. Kendilerine güvenirler ve zorluklardan asla korkmazlar.





Hayal kırıklığını profesyonel yolculuklarındaki bir adım gibi ele alıyorlar. Dolandırıcı reddedilmekten korkmaz ve kelimenin tam anlamıyla herkese her şeyi satabilecek gibi görünür. Bu tür işletme sahiplerinin harika bir örneği, küçük bir eBay mağazasıyla başlayan ve projesini multimilyon dolarlık bir işletmeye dönüştüren Nasty Gal'in kurucusu Sophia Amoruso olabilir. Sıkı çalışmanın ve kararlılığın gücüne ve eBay'de satmak üzere eski kıyafetleri aramak için çöp bidonunu kazmak gibi standart olmayan yöntemlere olan inancıyla tanınıyor.

2. Vizyoner

Vizyonerler yenilikler, yaratıcılık ve yeni yaklaşımlar için çabalarlar. Bu insanlar büyük bir fikirden ilham alır ve bu fikirle başkalarına nasıl ilham vereceklerini bilirler. Böyle bir lider ekibini nasıl motive edeceğini bilir ve onlara yaratıcılık için çok fazla özgürlük ve alan tanır.





Tipik bir vizyoner, Netflix'in kurucu ortaklarından biri olan ve bir DVD kiralama mağazası açmaktan çevrimiçi akışın tüm resmini değiştirmeye kadar uzanan yolu kat eden Reed Hastings olacaktır. Bir lider olarak mikro yönetimi reddetmesi ve ekibine maksimum bağımsızlık sağlamasıyla tanınır. Örneğin Netflix çalışanları, iyi sonuçlar verdikleri sürece sınırsız tatil süresine sahip olabilir.

3. Stratejist

Stratejistler oldukça veri odaklıdır. Her şeyi araştırır, hesaplar, her adımı düşünür ve uzun vadeli planlar yaparlar. Bunlar sadece içgüdülerine göre hareket edecek veya her şeyi riske atacak insanlar değil. Stratejistler kendilerine hata yapma fırsatı vermezler. Bazen verileri ve gerçekleri çok derinlemesine inceleyebilirler ve genellikle karar vermek için çok fazla zamana ihtiyaç duyarlar, ancak mümkün olduğu kadar bilgi sahibi olacaklardır. Bu tür girişimcilik, Adobe ve Microsoft ile başarılı bir şekilde rekabet edebilmek için veriye dayalı karar alma sürecini benimseyen Canva'nın kurucusu Melanie Perkins tarafından parlak bir şekilde temsil edilmektedir.

4. Makine

Makineler şimdiye kadarki en güvenilir ve sürdürülebilir insanlardır. Sadece işleri hızlı ve etkili bir şekilde hallediyorlar. Bunlar, çok çalışan ve kaliteyi sağlamak için gereken çabayı göstermeye hazır, doğal problem çözücülerdir.





Makineler verimliliği artırmak için genellikle otomasyona ve teknoloji çözümlerine büyük ölçüde güveniyor. Pek çok güçlü noktanın yanı sıra, Makinelerin genellikle zayıf bir noktası vardır: yetki verme korkusu. Bu yaklaşımı takip eden işletme sahipleri her şeyi kendi başlarına yapmayı tercih ettiğinden ve yolu takip etmek için her dakikayı planlamaları gerektiğinden, bu yaklaşıma genellikle "tek başına girişimcilik" adı verilir. Bu, günde 14 saat çalışırken ortaya çıkardığı kişisel gelişim kitabı "4 Saatlik Çalışma Haftası" ile ünlü girişimci, podcast yayıncısı ve yazar Tim Ferris tarafından parlak bir şekilde temsil edilen bir girişimcilik tarzıdır.

5. Dahi

İnsanlar genellikle Dahilere şu soruyla bakarlar: "Bunu nasıl yapıyorlar?". Bu girişimciler yüksek bir IQ'ya ve hiçbir çaba harcamadan milyonlar kazanmalarına yardımcı olan doğal bir içgüdüye sahip gibi görünüyor.





Mark Zuckerberg gibi Dahilerin mükemmel örnekleri olabilecek teknoloji dehalarını kolaylıkla düşünebiliriz. Yüksek zekası, yenilikçi fikirleri (Harvard öğrencilerinin platformunu milyarlarca insanın kullanabileceği bir ağa dönüştürmek gibi) ve karar alma konusundaki içgüdüsel yaklaşımı nedeniyle dünyaca ünlü oldu.





Hangisi sen?

Bunlardan herhangi biri sizde yankı uyandırıyor mu? Birini seçmekte zorlanıyorsanız haklısınız. Kişisel liderlik tarzımız genellikle farklı yaklaşımların bir kombinasyonundan oluşur. Ancak yine de rol modellerimizden ilham almaktan ve onların iş yönetme şekillerini incelemekten faydalanabiliriz. Kendi adıma Vizyonerin liderlik modelini en çekici buluyorum ve onu nasıl takip edeceğime dair bir resmi her zaman aklımda tutuyorum. Hakim liderlik tarzımı belirlemenin beni nihai iş hedefime bir adım daha yaklaştırdığını hissediyorum.