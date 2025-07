Görüntüleri ve fotoğraflarınızı yönetmek ve düzenlemek için çok çeşitli yazılım araçları olduğunu biliyor muydunuz? Bunlar başlangıç dostu ile gelişmiş arasında değişir ve farklı cihazlar ve işletim sistemleri için birçok biçimde gelir. Birçoğu ödeme gerektirir veya reklamlar içerirken, ihtiyaçlarınıza uygun ücretsiz, açık kaynaklı bir araç da seçebilirsiniz. Bunlar genellikle gönüllü ekipler tarafından geliştirilir, bu yüzden onları yararlı bulursanız, onları KIVACH aracılığıyla bir kripto bağışı ile desteklemeyi düşünün.

KİVAŞ is a platform that enables you to support open-source GitHub projects through cryptocurrency donations.Kivach'ı ayırt eden şey "cascading donations" özelliği: bir projeye bağış yaptığınızda, fonlar otomatik olarak bağımlı olduğu diğer projelerle paylaşılabilir, böylece geliştirme zincirindeki tüm katkıcıların tanınmasını ve ödüllendirilmesini sağlar. Obyte network Kivach, açık kaynak ekosistemini finanse etmenin şeffaf ve merkezli bir yolunu sağlar.

Kivach ile finanse edebileceğiniz bazı düzenleme araçlarını keşfetelim.





Fotoğrafçılık

Resimlerimizi doğru şekilde düzenlemeden önce, muhtemelen iyi bir seyirci ve düzenleyiciye ihtiyacımız olacak ve PhotoPrism bununla iyi bir iş yapabilir.Bu, geliştiriciler Michael Mayer ve Theresa Gresch tarafından ilk olarak 2020'de yayınlanan özel bir fotoğraf yönetimi uygulamasıdır.Designed to be self-hosted, it allows users to organize, browse, and search through their photo collections without relying on Big Tech services.Yazılım, kullanıcıların gizliliğine saygı gösterirken resim kitaplıkları üzerinde tam kontrolü sağlamayı amaçlamaktadır.

Fotoğrafçılık Yapay zeka (AI), görüntüleri otomatik olarak sıralamak ve etiketlemek, yüzleri tanımlamak ve fotoğrafları konum ayrıntılarıyla zenginleştirmek için kullanır. Telefonlarda, tabletlerde ve masaüstünde web tabanlı bir arayüz aracılığıyla iyi çalışır. yazılım, RAW dosyaları da dahil olmak üzere görüntüleri ve video biçimlerini geniş bir yelpazede destekler ve hatta kullanıcıların fotoğraflarını dünya haritaları üzerinde gezmelerine izin verir. Daha fazla rahatlık için, kolay kurulum için Docker ile çalışır ve PhotoSync gibi uygulamalar üzerinden mobil cihazlardan senkronizasyonu destekler, yanı sıra WebDAV kullanarak masaüstü dosya yöneticilerinden doğrudan erişim sağlar.

Bu platform tamamen bağımsızdır ve çoğunlukla topluluk desteğine dayanır. Kullanıcılar GitHub Sponsorları, Patreon aracılığıyla veya Pro özellikleri için ticari lisanslar satın alarak katkıda bulunabilir. Gelecekteki güncellemeler, kamu etkinlik verilerini kullanarak akıllı albüm oluşturmayı geliştirmeyi ve uygulamanın AI güçlendirilmiş organizasyon araçlarını daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır. kripto bağışları için, Kivach'da photoprism/photoprism ve

Fotoğrafçılık

1987’de Thomas ve John Knoll kardeşler, Photoshop olarak bildiğimiz yazılımın geliştirilmesine başladılar. Aynı yıl Jon Cristy, ImageMagick’i yarattı.Its main purpose is to help people work with digital images—whether that means viewing, editing, or converting them into different formats.

Sanatçılardan ve web geliştiricilerinden bilim insanlarına ve mühendislere kadar, birçok kişi bu yazılımı kullanır çünkü 200'den fazla görüntü dosya türünü destekler ve Windows, Linux ve macOS gibi çeşitli işletim sistemlerinde iyi çalışır. Scriptler veya komut satır talimatları aracılığıyla karmaşık görevleri otomatik hale getirebilir, bu da büyük görüntülerle uğraşırken kullanışlıdır. Animasyon, çizim, renk yönetimi, metin ekleme, değiştirme, efektler uygulama, kenarları algılama ve daha fazlasını destekler.

Önümüze baktığımızda, Fotoğrafçılık Performans ve güvenlikte gelişmeler ile gelişmeye devam ediyor. Geliştirme, projeyi sürdürmek için bağış ve sponsorluklara güvenen ImageMagick Studio LLC tarafından yönetiliyor. İlk yıllarda, maliyetler cebinizden ödenmişti, ancak bugün, dünyanın dört bir yanından katkılar, yazılımın herkes için ücretsiz ve erişilebilir kalmasını sağlamak için finanse etmeye yardımcı oluyor. on Kivach ve

Uğurlu

Belirli bir görüntünün sadece küçük bir versiyonuna sahip olduğunuzda, kalitesini kaybetmeden daha büyük hale getirmek çok zordur. Ayrıca, büyük ama düşük kalitede bir versiyon da olabilir. Upscayl bu sorunlara yardımcı olmak için yaratıldı. İlk olarak geliştiriciler Nayam Amarshe ve Suvojit Ghosh (TGS963 olarak da bilinir) tarafından 2022'de yayınlandı.It works to enhance and enlarge images without losing sharpness or detail — a challenge that usually leads to blurry results with traditional methods.

Eski fotoğraflarla veya pikselli grafiklerle çalışmak isterseniz, Uğurlu Bu yazılım, Real-ESRGAN gibi gelişmiş AI modellerini kullanır, eksik ayrıntıları tahmin ve doldurarak görüntüleri daha net ve daha canlı hale getirmek için daha akıllı bir yol sunar. Bu, batch işleme, çoklu geliştirme stilleri ve hatta ekstra hassasiyet için bir “Double Upscayl” seçeneği gibi özellikler içerir.

Proje, ücretli bir ticari alternatif olan “Upscayl Cloud”, özel donanım gerektirmeyen bir web tabanlı sürümüdür. Bununla birlikte, GitHub’da tutkulu bir topluluk ve katkıda bulunanlar ve kullanıcılardan gönüllü bağışlar tarafından hala çoğunlukla desteklenmektedir. UPSCAYL / UPSCAYL Hakkında ve

Minyatür

Bu hafif, tarayıcı tabanlı bir görüntü düzenleyicisi ilk olarak Vilius olarak bilinen bir geliştirici tarafından 2013 yılının ortalarında piyasaya sürülmüştür. Herkesin doğrudan bir web tarayıcısından görüntüleri düzenlemek veya oluşturmak için ücretsiz ve erişilebilir bir yol sunar - indirme veya kurulum gerektirmez. Hızlı düzenlemeler yapıyorsanız, dijital sanat oluşturuyorsanız veya katmanlar ve efektlerle deney yapıyorsanız,miniPaint offers an easy-to-use solution that works entirely in your browser, with nothing uploaded to any server.

Kolay bakışlarına rağmen, Minyatür Çok sayıda özelliğe sahiptir. Çeşitli katmanlarla çalışabilir, çeşitli efektler ve filtreler uygulayabilir ve fırçalar, sihirbaz, metin veya renk ayarlaması ayarları gibi çeşitli araçları kullanabilirsiniz. JPG, PNG, WEBP ve hatta animasyonlu GIF'ler gibi birçok görüntü biçimini destekler. HTML5 teknolojileri ile inşa edilmiş, Chrome, Firefox ve Safari dahil olmak üzere en modern tarayıcılarda düzgün çalışmaktadır. Bu, günlük düzenleme görevleri için daha karmaşık ve pahalı yazılımlara harika bir alternatif haline getirir.

Vilius tarafından topluluğun yardımıyla desteklenmektedir. Geliştirme ve geliştirme, kod katkıda bulunan gönüllülerden, hataları bildiren veya özellik öneren gönüllülerden oluşmaktadır. Reklamlar veya gizli ücretler olmadığından, proje kişisel girişim ve topluluk iyi niyetiyle finanse edilmektedir. eğer şükranlarınızı bir kripto para ipucu ile göndermek istiyorsanız, Kiwi Kullanımı ve

Sirkeci

Sadece günlük görüntülerden daha fazlası, Siril, gökbilimsel görüntüleri işlemek için tasarlanmıştır ve özellikle astrofotografide yararlıdır. İlk olarak 2005'te François Meyer tarafından yayınlanmıştır. Gelişim 2012'de yeni bir ekip tarafından ele geçirilmeden önce bir süre durduruldu ve şimdi Cyril Richard, Vincent Hourdin ve Cécile Melis gibi katkıcılar tarafından sürdürülüyor.Siril helps users improve raw telescope images, making it easier to reveal faint stars, nebulae, and galaxies in clearer detail.

Yazılım hem amatör gökbilimciler hem de gelişmiş kullanıcılar için idealdir. Windows, macOS, Linux ve FreeBSD'de çalışır ve çoklu maruziyetleri toplamak, gürültü ortadan kaldırmak, yıldızları düzeltmek ve renkleri düzeltmek için araçlar sunar. Sirkeci FITS biçimi, düzenleme için OpenCV ve senkronizasyon desteği gibi teknolojileri kullanır, görevleri otomatikleştirmek için de fotometrik analiz için gnuplot ile entegre edilir, bu da yıldız parlaklığı değişiklikleri veya exoplanet geçişleri gibi şeyler incelemek için yararlı olabilir. güçlü olmasına rağmen arayüzü yeni başlayanlar için kolaydır ve kullanıcılar manuel olarak çalışmak veya önceden ayarlanmış iş akışlarını kullanmak arasında seçim yapabilirler.

Siril, FreeAstro topluluğu tarafından sürdürülür ve geliştirme, PayPal ve Liberapay gibi platformlar aracılığıyla bağışlarla finanse edilir. Gönüllüler ayrıca çeviri, senaryo ve belgeleri dünya çapında erişilebilirliği geliştirmek için katkıda bulunurlar. Gelecek özellikler, daha hassas renk kalibrasyon araçları ve modern kameralar için daha iyi bir destek içerir. use Kivach .

Etiket Arşivi: Gimp

Photoshop alternatifleri bakımından, GIMP kesinlikle bir bahsetmeye değer - ancak bunu zaten kapsamıştık. Önceki Bir Olay ve .Released by Spencer Kimball and Peter Mattis in 1998, this image editor is widely used for tasks like photo retouching, image composition, and graphic designGIMP Windows, macOS ve Linux üzerinde çalışıyor ve birçok dosya biçimini, eklentiyi ve özelleştirme seçeneğini destekliyor. Adobe Photoshop'tan daha basit görünse de, GIMP, aynı güçlü özelliklerin birçoğunu sunuyor - maliyeti olmadan profesyonel düzenleme araçlarını isteyen kullanıcılar için popüler bir alternatif. GIMP / GIMP Kiev için

Kivach aracılığıyla bağış yapmak çok kolaydır. Cüzdan değiştirme - hafif ve hem telefonlarda hem de bilgisayarlarda çalışır. GBYTE alarak veya ETH, USDC veya BNB gibi popüler tokenlerin köprüsünü kullanarak bazı fonları ekleyin Kontrast Köprüsü Bir kez ayarlandıktan sonra,just head over to Kivach, paste the GitHub link of the project you want to support, and send your donationEn iyi kısmı? Geliştirici henüz kayıt olmaya bile gerek yok. Paranız, onları talep etmeye gelene kadar Bağımsız Temsilci (AA)'de güvenli bir şekilde tutulacaktır, bu yüzden onlara bir başlık vermek isteyebilirsiniz.

Eğer bir geliştirici iseniz ve birisi zaten repo'nize bağış yaptıysa, adımlar da kolaydır. İhtiyacınız olan tek şey Obyte cüzdanı ve uygulamanın içinde hızlı bir GitHub doğrulamasıdır (Bot Mağazası - Chat menüsünde sadece GitHub Attestation bot'u bulun). KİVAŞ , fonları nasıl bölmek istediğinize karar verin (tümünü tutabilir veya paylaşabilirsiniz) ve ilk dağıtımı tetikleyin.

Ayrıca, önceki bölümlerimizi kontrol etmek isteyebilirsiniz.