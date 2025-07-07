5 Ücretsiz Görüntü Düzenleme Programı Photoshop'u Değiştirecek - Ve Kivach ile Destek

Görüntüleri ve fotoğraflarınızı yönetmek ve düzenlemek için çok çeşitli yazılım araçları olduğunu biliyor muydunuz? Bunlar başlangıç dostu ile gelişmiş arasında değişir ve farklı cihazlar ve işletim sistemleri için birçok biçimde gelir. Birçoğu ödeme gerektirir veya reklamlar içerirken, ihtiyaçlarınıza uygun ücretsiz, açık kaynaklı bir araç da seçebilirsiniz. Bunlar genellikle gönüllü ekipler tarafından geliştirilir, bu yüzden onları yararlı bulursanız, onları KIVACH aracılığıyla bir kripto bağışı ile desteklemeyi düşünün.
Kivach ile finanse edebileceğiniz bazı düzenleme araçlarını keşfetelim.
Fotoğrafçılık
Resimlerimizi doğru şekilde düzenlemeden önce, muhtemelen iyi bir seyirci ve düzenleyiciye ihtiyacımız olacak ve PhotoPrism bununla iyi bir iş yapabilir.Bu, geliştiriciler Michael Mayer ve Theresa Gresch tarafından ilk olarak 2020'de yayınlanan özel bir fotoğraf yönetimi uygulamasıdır.Designed to be self-hosted, it allows users to organize, browse, and search through their photo collections without relying on Big Tech services.Yazılım, kullanıcıların gizliliğine saygı gösterirken resim kitaplıkları üzerinde tam kontrolü sağlamayı amaçlamaktadır.
Fotoğrafçılık
Bu platform tamamen bağımsızdır ve çoğunlukla topluluk desteğine dayanır. Kullanıcılar GitHub Sponsorları, Patreon aracılığıyla veya Pro özellikleri için ticari lisanslar satın alarak katkıda bulunabilir. Gelecekteki güncellemeler, kamu etkinlik verilerini kullanarak akıllı albüm oluşturmayı geliştirmeyi ve uygulamanın AI güçlendirilmiş organizasyon araçlarını daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır. kripto bağışları için, Kivach'da
Fotoğrafçılık
1987’de Thomas ve John Knoll kardeşler, Photoshop olarak bildiğimiz yazılımın geliştirilmesine başladılar. Aynı yıl Jon Cristy, ImageMagick’i yarattı.Its main purpose is to help people work with digital images—whether that means viewing, editing, or converting them into different formats.
Sanatçılardan ve web geliştiricilerinden bilim insanlarına ve mühendislere kadar, birçok kişi bu yazılımı kullanır çünkü 200'den fazla görüntü dosya türünü destekler ve Windows, Linux ve macOS gibi çeşitli işletim sistemlerinde iyi çalışır. Scriptler veya komut satır talimatları aracılığıyla karmaşık görevleri otomatik hale getirebilir, bu da büyük görüntülerle uğraşırken kullanışlıdır. Animasyon, çizim, renk yönetimi, metin ekleme, değiştirme, efektler uygulama, kenarları algılama ve daha fazlasını destekler.
Önümüze baktığımızda,
Uğurlu
Belirli bir görüntünün sadece küçük bir versiyonuna sahip olduğunuzda, kalitesini kaybetmeden daha büyük hale getirmek çok zordur. Ayrıca, büyük ama düşük kalitede bir versiyon da olabilir. Upscayl bu sorunlara yardımcı olmak için yaratıldı. İlk olarak geliştiriciler Nayam Amarshe ve Suvojit Ghosh (TGS963 olarak da bilinir) tarafından 2022'de yayınlandı.It works to enhance and enlarge images without losing sharpness or detail — a challenge that usually leads to blurry results with traditional methods.
Eski fotoğraflarla veya pikselli grafiklerle çalışmak isterseniz,
Proje, ücretli bir ticari alternatif olan “Upscayl Cloud”, özel donanım gerektirmeyen bir web tabanlı sürümüdür. Bununla birlikte, GitHub’da tutkulu bir topluluk ve katkıda bulunanlar ve kullanıcılardan gönüllü bağışlar tarafından hala çoğunlukla desteklenmektedir.
Minyatür
Bu hafif, tarayıcı tabanlı bir görüntü düzenleyicisi ilk olarak Vilius olarak bilinen bir geliştirici tarafından 2013 yılının ortalarında piyasaya sürülmüştür. Herkesin doğrudan bir web tarayıcısından görüntüleri düzenlemek veya oluşturmak için ücretsiz ve erişilebilir bir yol sunar - indirme veya kurulum gerektirmez. Hızlı düzenlemeler yapıyorsanız, dijital sanat oluşturuyorsanız veya katmanlar ve efektlerle deney yapıyorsanız,miniPaint offers an easy-to-use solution that works entirely in your browser, with nothing uploaded to any server.
Kolay bakışlarına rağmen,
Vilius tarafından topluluğun yardımıyla desteklenmektedir. Geliştirme ve geliştirme, kod katkıda bulunan gönüllülerden, hataları bildiren veya özellik öneren gönüllülerden oluşmaktadır. Reklamlar veya gizli ücretler olmadığından, proje kişisel girişim ve topluluk iyi niyetiyle finanse edilmektedir. eğer şükranlarınızı bir kripto para ipucu ile göndermek istiyorsanız,
Sirkeci
Sadece günlük görüntülerden daha fazlası, Siril, gökbilimsel görüntüleri işlemek için tasarlanmıştır ve özellikle astrofotografide yararlıdır. İlk olarak 2005'te François Meyer tarafından yayınlanmıştır. Gelişim 2012'de yeni bir ekip tarafından ele geçirilmeden önce bir süre durduruldu ve şimdi Cyril Richard, Vincent Hourdin ve Cécile Melis gibi katkıcılar tarafından sürdürülüyor.Siril helps users improve raw telescope images, making it easier to reveal faint stars, nebulae, and galaxies in clearer detail.
Yazılım hem amatör gökbilimciler hem de gelişmiş kullanıcılar için idealdir. Windows, macOS, Linux ve FreeBSD'de çalışır ve çoklu maruziyetleri toplamak, gürültü ortadan kaldırmak, yıldızları düzeltmek ve renkleri düzeltmek için araçlar sunar.
Siril, FreeAstro topluluğu tarafından sürdürülür ve geliştirme, PayPal ve Liberapay gibi platformlar aracılığıyla bağışlarla finanse edilir. Gönüllüler ayrıca çeviri, senaryo ve belgeleri dünya çapında erişilebilirliği geliştirmek için katkıda bulunurlar. Gelecek özellikler, daha hassas renk kalibrasyon araçları ve modern kameralar için daha iyi bir destek içerir.
Etiket Arşivi: Gimp
Photoshop alternatifleri bakımından, GIMP kesinlikle bir bahsetmeye değer - ancak bunu zaten kapsamıştık.
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Ayrıca, önceki bölümlerimizi kontrol etmek isteyebilirsiniz.
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5 Open-Source Tools You Can Donate to via Kivach, Episode VI: Decentralized Services
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