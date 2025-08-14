2025'te En İyi AI Web Çekici Araçları: En İyi Seçimler, Özellikler ve Fiyatlar

Bugünün AI güçlendirilmiş araçları, web taramayı her zamankinden daha hızlı, daha akıllı ve daha erişilebilir hale getiriyor. Bu kılavuzda, bunları kapsayacağız Ve aynı zamanda AI web tarayıcılarının ne olduğunu, geleneksel taramadan nasıl farklı olduklarını ve neden her modern veri iş akışında temel bir parçaya dönüşüyorlar. 8 best AI web scraper tools of 2025 Key Takeaways: Top 3 AI Web Scrapers 2025'te Zamanında kısa iseniz, bilmeniz gerekenler şunlardır: Yapay zekaya dayalı web tarayıcıları zaman tasarrufu sağlar ve karmaşık web sitelerine uyum sağlar. geleneksel tarayıcılardan farklı olarak, bu araçlar düzen değişikliklerine otomatik olarak ayarlanabilir, JavaScript ağır web siteleri ele alabilir ve daha az manuel bakım gerektirebilir. Oxylabs, Web Scraper API'si ve AI Studio ile yeni başlayanlar için kolay otomasyon aracılığıyla kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik sunarak en iyi her türlü seçenektir. Decodo, AI Parser ile doğal dil talimatları aracılığıyla hızlı, kodsız kaydırma için idealdir - hızlı, yapılandırılmış çıkışlara ihtiyaç duyan ekipler için mükemmel. Octoparse, iyi geliştirilmiş bir görsel nokta ve tıklama arayüzü, entegre şablonlar ve bulut tabanlı planlama sunar. Oksijenler Araçların geri kalanı, uygulama entegrasyonlarından otomatik izlemeye ve e-posta tabanlı analize kadar niş kullanım durumlarında mükemmel. Sonuçta, doğru AI tarayıcı teknik becerilerinize, ölçekinize ve otomasyon gereksinimlerinize bağlıdır. Haftada birkaç sayfa taramak veya kurumsal düzeyde bir veri boru hattı kurmak istiyorsanız, bu listede sizin için bir araç var. Bu makalenin sonunda, hangi çözümün ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacağını ve nasıl başlayacağını bileceksiniz. 2025'te En İyi 8 AI Web Scraper Çok sayıda AI güçlendirilen araçla, gürültüde kaybolmak kolaydır. işleri daha basitleştirmek için, bugün kullanabileceğiniz en iyi sekiz AI web tarayıcıyı yuvarladık. Her birine dalalım, ne sunuyorlar, neyi benzersiz kılıyorlar ve kimler için en uygunlar. Oksijenler Oksijenler Best for enterprises and beginners alike, thanks to its dual offerings: Web Scraper API for developers and AI Studio for non-coders. Oxylabs, Fortune 500 şirketleri ve tek başına profesyoneller tarafından aynı zamanda güvenilen veri çıkarma endüstrisindeki en büyük isimlerden biridir. Ürünleri yüksek hacim kaydırma, CAPTCHA geçiş ve karmaşık web siteleri ile başa çıkmak için inşa edilmiştir. Web Scraper API: Geliştiriciler veya büyük ölçekli projeler için idealdir. JavaScript rendering, akıllı proxy rotasyonu ve hatta CAPTCHA çözümü destekler. Yerleşik OxyCopilot ile, kullanıcılar doğal dil talimatları kullanılarak analiz kuralları oluşturabilir, kurulum süresini önemli ölçüde azaltır. Buna ek olarak, kullanıcılar sadece ihtiyaç duydukları için ödeme yapar - yeni özellik tabanlı fatura, JavaScript rendering gerektirmeyen siteler için daha düşük oranlarla görev karmaşıklığına göre fiyatları ayarlar. AI Studio: AI-Scraper, AI-Crawler, AI-Search ve Browser Agent gibi AI yönlendirilen uygulamaları kullanan yeni bir kodsız platform, verilerin çıkarılmasını otomatikleştirmek için. Web Scraper API Çözümleri stüdyoları Oxylabs, herhangi bir rakipten daha iyi girişimcilik sınıfı ve yeni başlayanlar dostu kaydırma arasındaki mesafeyi kapatıyor. AI Studio ayrıca şu anda ücretsizdir, AI kaydırma hakkında meraklı olan herkes için düşük riskli bir başlangıç noktası haline getiriyor. Why it stands out: Pros: Karmaşık, JavaScript ağır web siteleri sorunsuzca ele alınır OxyCopilot, Web Scraper API kullanımını geliştiriciler için hızlandırıyor Doğal Dil İpuçları ile Ücretsiz AI Studio 24/7 Destek ile Enterprise-ready altyapı Cons: Web Scraper API kodlama tanıma gerektirir AI Studio Bulk Scraping için Optimize Edilmiyor Pricing: Web Scraper API: 2,000 sonuçlara kadar sınırsız ücretsiz deneme; $ 49 / aydan itibaren ücretli planlar. AI Studio: Şu anda tüm kullanıcılar için ücretsiz. DEKODİ Best for fast, AI-driven, no-code data extraction. Daha önce Smartproxy olarak bilinen Decodo, 2025'te yeniden marka haline geldi ve güvenilir bir proxy ve tarama çözümleri sağlayıcısı olmaya devam ediyor. Decodo'nun AI Parser, basit dil talimatları kullanarak herhangi bir web sayfasından yapılandırılmış verileri çıkarmanıza olanak tanır - sadece bir URL'yi yapıştırın ve ihtiyacınız olanı açıklayın (örneğin, "Tüm ürün isimleri ve fiyatları listeleyin"). Otomatik olarak JSON veya CSV'de temiz, kullanıma hazır çıkışlar oluşturur, bu da hızlı sonuçlar istemeden pazarlamacılar, araştırmacılar ve ekipler için idealdir. İpucu tabanlı iş akışı, geleneksel tarama karmaşıklığını ortadan kaldırır, ancak hala yüksek hassasiyetle JavaScript ağır siteleri yönetir. Why it stands out: Pros: AI prompts tarafından desteklenen No-code ekstraksiyon Dinamik ve JavaScript ağır web siteleri Temiz, yapılandırılmış çıkışlar (CSV, JSON) Cons: En iyi sayfa düzeyinde kaydırma için uygundur (toplu iş değil) Pricing: AI Parser, herhangi bir ek ücret karşılığında tüm kullanıcılar için kullanılabilir. Octoparça Best for non-technical users who want visual, no-code scraping with cloud scheduling. Octoparse, öğeleri seçmek ve kod yazmadan çıkarmak için bir nokta ve tıklama arayüzü isteyen kullanıcılar için uzun süredir go-to aracı olmuştur. Görsel kaydırıcı: İstediğiniz verileri tıklatın - Octoparse otomatik olarak algılar ve yakalar. Bulut zamanlaması: Fiyatları, listeleri veya iş planlarını otomatik olarak izlemek için tekrarlayan kayıplar ayarlayın. API: Standart API'si, yapılandırılmış verileri JSON, CSV, Excel veya HTML'de ihraç etmenize olanak tanır. Octoparse, endüstrideki en pürüzsüz öğrenme eğrilerinden biridir ve teknik baş ağrısı olmadan tutarlı verileri isteyen pazarlamacılar, araştırmacılar ve küçük ekipler için idealdir. Why it stands out: Pros: Drag-and-drop arayüzü, kodlama gerektirmez Popüler siteler için zengin bir şablon kütüphanesi Bulut tabanlı planlama ve ihracat Cons: Sınırlı Özellikler Free Tier Desktop App Bazen Mac'te Clunky Pricing: Ücretsiz seviye mevcuttur; ücretli planlar $ 99 / ay başlar. Şaşkınlık Best for fast, no-code visual scraping with Smart Mode and Flowchart Mode. ScrapeStorm, yeni başlayanlar için AI güçlendirilen kaydırma işlemi basitleştirir, ancak gelişmiş kullanıcılar için derinlik ekler. Akıllı Mod: Bir URL'yi yapıştırın ve ScrapeStorm otomatik olarak desenleri (örneğin ürün listeleri veya sayfa içeriği gibi) algılar ve çıkarır. Çevre haritası Modu: Karmaşık çöplükler için, mantığı görsel olarak oluşturun - bir sürükle ve bırak arayüzü ile navigasyon yollarını, döngüleri ve koşullu kuralları tanımlayın. Çift mod arayüzü, hem yeni başlayanlar hem de kodlama olmadan daha fazla kontrol isteyenler için mükemmel hale getirir. Why it stands out: Pros: Hızlı Kurulum için Easy Smart Mode Karmaşık görevler için Gelişmiş flowchart özelleştirme Windows, Mac ve Linux için Cons: Çok büyük projeler için sınırlı ölçeklenebilirlik Akıllı Modda Kaybolan Veri Noktaları Raporları Pricing: Ücretsiz başlangıç planı; ücretli planlar $ 49.99 / ay başlar. Ekstrüzyon Best for automating data extraction from emails and unstructured text sources. ExtractAI, e-postalardan doğrudan güçlü yapılandırılmış veri çıkarma sağlar, faturalar, iş gönderme e-postaları veya müşteri soruları gibi içerikleri temiz biçimlere analiz etmek için doğal dil işleme kullanır. Geliştiriciler, en az kodla uygulamalara entegre edebilir, gerçek zamanlı bir çıkışa neden olurken, web sitesi kaydetmeyi ele alamazken, e-posta tabanlı iş akışlarına odaklanarak genellikle manuel çalışma gerektiren işleri otomatikleştirir. Pros: E-postalar veya mesaj loglarından verimli yapılandırılmış analiz Tekrarlayıcı veri girme ve manuel hataları azaltır CRM, Google Sheets veya Dashboard'a kolayca entegre Cons: Web veya site kaydetmek için tasarlanmamıştır Custom email field mapping için gerekli yapılandırma E-posta başına fiyatlar çok yüksek hacimler için iyi ölçeklenmeyebilir Ücretsiz bir plan var; ücretli planlar $ 19.00'den başlar. Pricing: Browse Hakkında Best for website monitoring, scheduled scraping, and easy export into Google Sheets or apps. Browse AI, botları web elemanlarına işaret ederek ve tıklayarak eğitiyorsanız, değişiklikleri izleyebilir, yapılandırılmış verileri çıkarabilir ve doğrudan Google Sheets, Airtable veya CRM gibi araçlara çıkışlar sağlayabilirsiniz. Pros: Hızlı kurulum, intuitif bot eğitimi Otomatik Trigger ile Planlı İzleme Doğrudan aşağıdaki araçlara entegre olur (Sheet, Zapier) Cons: Kredi limitleri maliyetleri artırabilir Çok karmaşık veya kırıcı ortamlar için tasarlanmıyor Ücretsiz bir plan var; ücretli planlar $ 19 / ay başlar. Pricing: Barzani Best for combining scraping with automation across Google Sheets, Slack, CRMs, and more. Bardeen, tarayıcı tabanlı bir AI otomatikleştirme aracıdır. derin entegrasyonları, verileri (örneğin, LinkedIn liderleri, fiyat listeleri) otomatik olarak silmenize ve ardından Slack, HubSpot, Notion gibi uygulamalarda çalışma akışlarını tetiklemenize olanak tanır. Pros: Tek bir araçta otomatik tarama ve aşağı akış iş akışları Tarayıcı tabanlı ve kodlama gerektirmez Ortak görevler ve veri zenginleştirme için oyun kitapları Cons: Ağır görev için inşa edilmemiş Aşağıdaki satırlardaki sınırlar/düşük seviye krediler Ücretsiz deneme; ücretli planlar $ 99 / ay başlar Pricing: İhracat - I İhracat - I Best for professional-grade extraction with screenshot-backed auditing. Import.io, kurumsal düzeyde web taramayı sunar ve her çıkarılan kayıtı bir görüntü anahtarıyla eşleştirir - nokta ve tıklama eğitiminden tam API dağıtımına kadar. hızlı bir çıkarıcı kurulumunu sağlar ve dinamik site taramayı destekler. Pros: Uyumluluk için ekran görüntüleri aracılığıyla denetim yolları Yüksek ölçeklenebilirlik ve API desteği Güçlü kurumsal destek ve güvenilirlik Cons: Diğer araçlardan daha pahalı Küçük kullanıcı tabanı özellikleri aşırı bulabilir Essential planı için aylık $ 299, ek özel kurumsal düzeyler mevcuttur ve 500'e kadar sorgu ücretsiz deneme içerir. Pricing: AI Scraper Nedir? Bir AI web tarayıcısı, web sitelerinden veri çıkarmayı otomatikleştirmek için makine öğrenimi ve doğal dil işlemeyi kullanan bir araçtır - karmaşık web sitesi yapıları, dinamik içerik veya anti-kırpma korumaları olanlar bile. geleneksel web tarayıcıları aksine, AI tarayıcıları site değişikliklerine uyum sağlayabilir ve yapılandırılmış verileri daha güvenilir bir şekilde çıkarabilir. CSS seçicilerine, önceden tanımlanmış kurallara veya kod tabanlı talimatlara dayanırlar. Genellikle kırılganlardır: tek bir düzen değişikliği onları kırabilir ve genellikle JavaScript ağır sayfaları veya CAPTCHA ve oran sınırı bloklarıyla mücadele ederler. Traditional web scrapers Buna karşılık, Bir sitenin yapısını analiz edebilir, insan davranışlarının sayfa ile nasıl etkileşime girdiğini öğrenebilir, anahtar veri noktalarını tanımlayabilir ve eşzamanlı olarak yüklendiğinde bile verileri çıkarabilir. AI scrapers Şimdi, çeşitli e-ticaret web sitelerinde elektronik ürünlerinin fiyatlarını karşılaştırmak için bir pazar araştırma aracı oluşturmayı hayal edin. Geleneksel tarayıcılar genellikle ürün bilgileri dinamik olarak yüklendiğinde veya kaydırma gerektirdiğinde başarısız olur. Bir AI web tarayıcısı algılayabilir ve özelleştirilebilir, tüm gerekli fiyat, başlık, kullanılabilirlik ve açıklama verilerini, senkron olarak yüklendiğinde bile çıkarabilir. AI tarayıcıları ile, güvenilir araç performansı, daha düşük bakım ve daha hızlı kurulum elde edersiniz - fiyat eğilimleri gibi verileri izlemek, iş yayınlarını yakalamak veya daha fazla analiz için Google Sheets gibi bir çalışma sayfasına yapılandırılmış formatları çekin. AI Web Scrapers Kullanmanın Avantajları Peki, geleneksel kaydırıcılardan vazgeçmenin temel avantajları nelerdir? 1. Efficiency and speed AI web tarama araçları, geleneksel tarayıcılarla karşılaştırıldığında kurulum süresini önemli ölçüde azaltabilir. Akıllı Mod veya doğal dil talimatları gibi özelliklerle, web sitelerini daha hızlı tarayabilir ve kod yazmadan tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz. 2. Adaptability to complex websites Modern siteler genellikle JavaScript veya dinamik elementler aracılığıyla içerik yüklenir. AI tarayıcıları bu JavaScript ağır web siteleri ile başa çıkmak, CAPTCHA'yı geçmek, IP'leri döndürmek ve değişen düzenlemelere uyum sağlamak için tasarlanmıştır - durdurma zamanlarını ve kırık taramaları en aza indirmek. 3. Structured data output Bu araçlar yapılandırılmış verileri sorunsuz bir şekilde çıkarır, CSV, JSON, Excel gibi biçimlere ihraç eder veya doğrudan Google Sheets, CRM veya veri tabanlarına aktarır. 4. Accessibility for non‑coders Burada sunulan araçların çoğu (AI Studio, Octoparse, ScrapeStorm, Browse AI) herhangi bir kod aracı seçeneği sunmaz. Görsel arayüzler veya doğal dil talimatları aracılığıyla, teknik olmayan kullanıcılar verileri çıkarabilir ve herhangi bir kodlama becerisi olmadan otomatik iş akışlarını çalıştırabilir. Bu avantajlar, AI web tarayıcılarını piyasa araştırması, fiyat izleme, rekabetçi analiz, lider üretimi ve daha fazlası için güçlü hale getirmek için bir araya getirir. Sonuç Kurumsal düzeyde API'lerden intuitif kodsız araçlara kadar, şimdi her beceri seviyesinde ve iş durumunda bir çözüm var. Ölçeğe ve esnekliğe ihtiyacınız varsa, Oxylabs en iyi seçimdir. Decodo'nun AI Parser basit, prompt-driven kaydırma için mükemmel. Çok görsel, şablon-driven arayüz istiyorsanız, Octoparse idealdir. niş gereksinimleri için (örneğin uygulama entegrasyonu veya e-posta analizi gibi), Browse AI, Bardeen ve ExtractAI gibi araçlar sağlar. Ölçeğiniz, iş akışınız ve teknik konfor seviyenizle uyumlu bir araç seçin. AI tarayıcıları ile en karmaşık veri görevleri bile artık ulaşılabilir - kodlama gerekmez. Bottom line: