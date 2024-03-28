2024'te Kullanılacak En Güvenli Kripto Borsaları

"2024'te Kullanılacak Güvenli Kripto Borsaları" makalesi, çoğu yatırımcının dijital varlıklara başlarken gözden kaçırdığı önemli bir özelliği - güvenliği - araştırıyor.





Kripto para birimlerini satın alabileceğiniz, satabileceğiniz veya takas edebileceğiniz çok sayıda borsa var; bunlardan bazıları diğerlerinden daha uygun ücretlere sahip, daha uzun bir geçmişe sahip, gelişmiş ticaret özellikleri, daha geniş bir varlık yelpazesi var ve en önemlisi fon güvenliğini garanti ediyor.





Uzun süredir bu oyunda olan yatırımcıların birden fazla borsada hesapları olması şaşırtıcı değil. Ancak fonları, özel verileri ve finansal bilgileri konusunda her zaman en çok güvendikleri kişi olacaktır.





Eğer yeniyseniz, size uygun olanını seçmeden önce birkaç kripto para birimi borsasını denemek asla kötü bir fikir değildir. Her durumda, bir kripto para birimi alıcısı/satıcısı her zaman dikkatli olmalı ve fonlarını bilgisayar korsanlarına kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak borsalardan kaçınmalıdır.

En Güvenli Kripto Para Borsaları için Hızlı Seçimler

Bitget — En Güvenli Kripto Para Borsası

Müşteri fonlarının ve verilerinin güvenliğinin sağlanmasında kusursuz bir performans geçmişi;

Sıfır hack güvenlik kaydı;

300 milyonluk müşteri koruma fonu var;

Faaliyetlerde yüksek şeffaflık ve Rezerv Kanıtı verileri.

Coinbase — Halka Açık Bir Kripto Para Borsası

Halka açık bir şirket, daha yüksek şeffaflık anlamına gelir;

Kullanıcı dostu;

Geçmişte birçok hack olayıyla karşı karşıya kaldıktan sonra güçlü güvenlik önlemleri uygulamaya koyduk;

Diğer borsalarla karşılaştırıldığında daha az miktarda hackleme.

Kraken — Deneyimli Kripto Yatırımcıları için Profesyonel Düzeyde Takas

Üstün güvenlik özellikleri;

Uygun işlem ücretleri;

Son derece deneyimli dijital varlık tüccarlarını tercih eder.

En Güvenli 3 Kripto Para Borsasının Kapsamlı İncelemesi

Okuyucularımızın 2024'te en güvenli kripto para borsasını seçmelerine yardımcı olmak amacıyla, dijital varlıkları satın almak veya satmak için bir borsa seçerken bilinçli karar vermelerini sağlamak amacıyla bağımsız bir değerlendirme yazdık.

Bitget

Ana Özellikler

İşlem Ücretleri: %0,00 - %0,10

Kripto para birimleri: 700

Minimum Depozito: 1$

Gelişmiş Ticaret Özellikleri: Spotlar, vadeli işlemler, marj, kopya ticaret, kripto Borç Verme, staking

P2P Desteği: Evet, bölgenizdeki herhangi bir yerel ödeme yöntemi için

Fiat Para Birimleri: USD, EUR, UAHCAD, GBP, BRLCHF, TRY ve RUBINR

Ödeme Yöntemleri: Kredi/banka kartı, Apple Pay, Google Pay, Banxa, AlchemyPay, Mercuryo ve çok daha fazlası aracılığıyla 140'tan fazla fiat'ı destekler.













Neden Bitget'i Seçtik?

Crypto, 2024'ün ilk iki ayında kripto hack'leri nedeniyle şimdiden 210,7 milyon dolar kaybetti. Bu, kripto platformlarındaki güvensizliğin alanda ciddi bir endişe olduğunu gösteriyor ve bu yüzden sizin kazanan takımda olmanızı istiyoruz. Bitget, 2018 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana saldırıya uğramamış nadir, yüksek kaliteli ve güvenli kripto borsalarından biridir.





Borsa, vadeli işlem ticareti, spotlar, stake etme ve kripto borç verme gibi çeşitli gelişmiş ticaret özellikleri sunuyor. Bitget halihazırda 700 kripto varlığı ve 1.000'den fazla işlem yapılabilir çiftten oluşan geniş bir portföye erişimi olan 25.000.000 milyon kayıtlı kullanıcıya yaklaşıyor.





2023 yılında Bitget, kripto para cüzdanı Bitkeep'in çoğunluk hissesini satın aldı . Bitkeep kendi ekibini korudu ve 2022'deki bir güvenlik olayının ardından kullanıcı fonlarının depolanmasının güvenliğini artırmayı amaçlayan önemli yatırımlar aldı.





Lehte ve aleyhte olanlar:

Artıları

Geniş kripto para seçimi;

Rekabetçi ücretler;

Prim likidite;

En yeni kaliteli projelere katılım için Launchpad;

Güvenilir müşteri desteği;

Askeri düzeyde güvenlik.

Eksileri

Bazı ABD Yargı Bölgelerinde mevcut değildir.

Coinbase

Ana Özellikler

İşlem Ücretleri: %0,00 - %0,6

Kripto para birimleri: 248+

Minimum Depozito: 2$

Gelişmiş Ticaret Özellikleri: Vadeli işlemler, türevler, Coinbase kazancı, staking havuzları, NFT'ler

P2P Desteği: Evet

Fiat Para Birimleri: Başlıca para birimleri dahil 60'tan fazla fiat para birimi

Ödeme Yöntemleri: Banka Hesabı ACH, para yatırma için banka havalesi, Apple Pay, Google Pay, Hediye Kartları, PayPal













Coinbase'e Genel Bakış

Coinbase 2012 yılında faaliyete geçti ve en eski kripto para borsaları arasında yer alıyor. Çoğu kişi Coinbase'i kullanıcı dostu olması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut olması nedeniyle seviyor. Platform, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Borsası'nda (NYSE) listelenen ilk kripto para borsası oldu.





Kullanım kolaylığı nedeniyle Coinbase, kripto alanına giren birçok kişinin başvuracağı platform haline geldi. Platform, geleneksel finans alanından gelen insanlar için sorunsuz bir geçiş sağlayan çevrimiçi bankacılık uygulamasının kullanıcı deneyimine sahiptir.





Coinbase uygun bir borsa olsa da, bununla ilgili şikayetlerin çoğu yüksek ücretlerden, müşteri desteğine ulaşmaya çalışırken yaşanan sıkıcı süreçlere kadar değişiyor.





Kripto para birimi saldırılarının kripto alanında normal bir olay olduğunu söylemek kolaydır ancak Coinbase'in geçmişte birçok saldırıya uğradığını göz ardı edemezsiniz. Coinbase'in güvenlik önlemleri konusunda iyileştirme yapması ve veri kaybı gibi olaylarla mücadele etmesi için hala biraz alanı var. Bay Ricardo Vasquez'in 348.407 doları Aralık 2023'te Coinbase Cüzdanından kayboldu.

Lehte ve aleyhte olanlar:

Artıları

ABD'de mevcut;

Geniş kripto para seçimi;

Yeni başlayanlara dost;

Birden fazla fiat para birimini ve ödeme yöntemini destekler.

Eksileri

Güvenilir müşteri desteğinden yoksundur.

Kraken

Ana Özellikler

İşlem Ücretleri: %0,00 - %0,26

Kripto para birimleri: 200+

Minimum Depozito: 1$

Gelişmiş Ticaret Özellikleri: Marj, Vadeli İşlemler, NFT'ler

P2P Desteği: Evet

Fiat Para Birimleri: EUR, USD, CAD, AUD, GBP ve CHF

Ödeme Yöntemleri: Yurt içi transferler, Banka Havalesi, SEPA













Neden Kraken'i Seçtik?

Jesse Powell, Kraken'i 2011 yılında kurdu ve borsa, düşük işlem ücretleri nedeniyle popülerlik kazandı. Kaliteli bir kripto para borsası arayan profesyonel dijital varlık tüccarları için uygun bir kripto para platformudur. Platform, fonların ve kişisel verilerin güvenliğini garanti altına almak için güvenlik önlemlerine dikkat ediyor. Kraken'in güvenliğini artırmak için uyguladığı önlemlerden bazıları, harici tarafların düzenli denetimlerini ve ayrıca Rezerv Kanıtlarını da rapor etmelerini içerir. Kraken'in Kraken ve Kraken Pro olmak üzere iki değişim platformuna sahip olduğunu vurgulamakta fayda var. En güvenli ve sağlam kripto para birimi değişimi için ikisi arasında en iyi seçimimiz Kraken Pro'dur.





Kraken Pro, yeni başlayan kripto yatırımcıları için adil bir seçimdir ve bir süredir oyunda olan profesyonel yatırımcılar için daha da iyi bir seçimdir. Kraken kullanmanın artılarına ve eksilerine bakalım:





Lehte ve aleyhte olanlar:

Artıları

Kripto para birimlerinin iyi seçimi;

Düşük işlem ücretleri;

Yüksek likidite;

Güvenilir;

Sağlam güvenlik özellikleri.

Eksileri

ABD'nin bazı yargı bölgelerinde mevcut değildir.





En Güvenli Kripto Borsası İçin En İyi Seçimlerimizi Etkileyen Faktörler

Neden Bitget, Coinbase ve Kraken

Güvenli kripto para birimi borsaları listemizi seçerken merkezi önemde kalan en önemli faktörlerden biri güvenlik özellikleriydi. Bir borsa, kullanıcı fonlarını koruma konusunda iyi bir üne sahip olsa bile, kullanıcıların fonlarının kontrolünü de ellerinde bulundurdukları bir borsa istedik. 2 faktörlü kimlik doğrulama, Bitget Wallet veya Coinbase Wallet by Coinbase gibi soğuk depolama seçeneği ve KYC özellikleri gibi özellikler.





Yerel ve uluslararası düzenlemelere uyum aynı zamanda bir borsanın güvenlik ve şeffaflığa olan bağlılığını da vurgulamaktadır. Kripto para platformlarının finansal düzenlemelerde yerine getirmek için mücadele ettiği birçok uyarı olduğunu anlamış olsak da, AML gerekliliklerini gözlemlemek, rezervlerin düzenli kanıtını sağlamak ve olası bir durumda bir koruma/sigorta fonuna sahip olmak gibi en önemli hususları yerine getirmeye çalışıp çalışmadıklarını kontrol ettik. bir ihlal meydana geldi. Coinbase, Bitget ve Binance'in, ihlal durumunda güvenlik ağı görevi gören bir müşteri koruma fonuna sahip olduğunu öğrendik. Bitget, piyasaya sürülmesinden bu yana herhangi bir güvenlik ihlali kaydetmemiş olmasına rağmen, kullanıcıları bu uygulamaya başvurmaya teşvik ediyor. koruma fonu Değişimle ilgili sorunlardan kaynaklanan herhangi bir kayıp yaşamaları durumunda 30 gün içinde.





Ayrıca kullanıcı deneyimi, müşteri desteğinin hızlılığı, mevcut kripto varlıkları, gelişen blockchain ortamına uyum, uygun fiyat ve kullanım kolaylığı gibi faktörleri de vurguladık. Tüm bu faktörlerin kusursuz bir kombinasyonu, 2024'teki en güvenli ve en sağlam kripto borsalarından üçü olan Bitget, Coinbase ve Kraken'i ortaya çıkarmamıza yardımcı oldu.





Binance, Huobi ve OKX'i bunun gibi en iyi borsalar listesinde yer alacak kadar iyi bulmamıza rağmen, ilk 3'e girememeleri için nedenlerimiz var.





Binance harika bir kullanıcı deneyimine, gelişmiş ticaret özelliklerine ve yüksek likiditeye sahiptir. Ancak borsa, Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile mevzuata uyum sorunları yaşıyor. Şu anda güvenlik yasalarını ihlal etmekle suçlanan eski CEO Changpeng Zhao, Kasım 2023'te istifa etmek zorunda kaldı.





OKX, aralarından seçim yapabileceğiniz geniş bir kripto para birimi yelpazesine ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip başka bir iyi kripto para borsasıdır. Ancak takas varmış gibi görünüyordu Trustpilot'ta düşük puanlar — 5 üzerinden 2 yıldız derecelendirmesi. Şikayetlerin çoğu güvenilmez müşteri desteğinden sıkıcı kimlik doğrulama sürecine kadar değişiyordu. Güvenlik açısından blockchain güvenlik şirketi Certik, Aralık 2023'te OKX'e karşı bir uyarı yayınlayarak kullanıcıları iOS uygulamalarını veya Kritik bir Uzaktan Kod Yürütme nedeniyle güvenlik açığına maruz kalma riski.





Eski adıyla Huobi olan HTX, uygun kripto para borsaları için adil bir aday, ancak iş güvenlik söz konusu olduğunda, Kasım 2023'te yaşanan hack nedeniyle cesaretiniz kırılabilir. 110 milyon dolar değerinde kripto para kaybı müşterilere aittir. Bu arada borsa, hack sonrasında zarar gören tüm kullanıcılara tazminat ödeme sözü verdi.

Karar: 2024'ün En Güvenli Kripto Borsası Hangisi?

Güvenli bir kripto borsası seçmek hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kripto yatırımcıları için kritik bir karardır. Uygun bir borsa seçerken itibar, güvenlik geçmişi, kullanıcı deneyimi, müşteri desteğinin güvenilirliği ve işlem ücretlerinin karşılanabilirliği başta olmak üzere yukarıda tartıştığımız faktörlere öncelik verin. Borsa aynı zamanda ticaret hedeflerinizle de uyumlu olmalıdır; bu, P2P kripto ticareti sizin işinizse, P2P özellikleri olmayan bir borsa seçmemeniz gerektiği anlamına gelir. Güvenliği ön planda tutarken seçim yapabileceğiniz en uygun kripto para birimlerini size sunarak üzerimize düşeni yaptık, ancak her zaman kendi araştırmanızı ve durum tespiti yapmayı unutmayın.





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