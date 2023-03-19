2023'ün En İyi 5 Soullike Oyunu: Karanlık Ruhlarınızın Boşluğunu Doldurun

Dark Souls serisi, kendi türünü oluşturduğu noktaya kadar yeterince popülerlik kazandı: "ruh benzeri" oyunlar.





Genel olarak karanlık fantazi havası, yüksek zorluk seviyesi ve RPG unsurlarıyla karakterize edilen Dark Souls'ta sevilecek çok şey var. Ancak Dark Souls oyunlarının tamamını oynamış ve benzer seçenekler arayan pek çok hayran var.





Bu listede, eğer Dark Souls serisinin genel atmosferinden hoşlanıyorsanız, 2023'te denemeniz gereken en iyi beş soul benzeri oyundan bahsedeceğim.



Ayrıca listemize göz atmayı unutmayın. Elden Ring'i takdir etmek ve ustalaşmak için beş ipucu . Bunların çoğu aşağıda bahsedeceğimiz oyunlar için geçerli olacaktır.



Dark Souls benzeri oyunların listesi:

İçi Boş Şövalye Kekik Ender Zambaklar Kod Damarı Nioh 2 Elden Ring: Shadow of the Erdtree 2023'ün Şimdiye Kadarki En İyi Soul Benzeri Olabilir





Soulslike Oyunlar Nelerdir?

Souls benzeri oyunlar, Dark Souls serisine benzeyen ancak FromSoftware tarafından geliştirilmeyen oyunlardır. Dolayısıyla bu listede Dark Souls oyunları veya FromSoftware tarafından geliştirilen Sekiro ve Bloodborne gibi benzer oyunlar yer almıyor.





Daha fazla gecikmeden, doğrudan 2023'te deneyebileceğiniz en iyi beş soul benzeri oyuna geçelim.

1. İçi Boş Şövalye (Metacritic Skoru: 87)





Hollow Knight, 2017'de piyasaya sürülmesinden bu yana hayranların en sevdiği soul benzeri bir oyun oldu ve Dark Souls'un platform eşdeğeri olarak kabul ediliyor.





Dark Souls'a benzer şekilde karanlık bir atmosfer, sinirlerinizi tetikleyecek yüksek zorluk seviyesi, korkutucu boss dövüşleri ve ürkütücü manzaralar sunuyor. Tek farkı 2 boyutlu bağımsız bir oyun olmasıdır.



İle oyun tarihinin en iyi müziklerinden biri Hollow Knight'ın zengin hikayesi ve karanlık fantastik teması, Dark Souls serisinin neredeyse her hayranına muhteşem bir deneyim sunacak.





Hala ikna olmadıysanız, oyun Steam'deki 247.624 oyuncu incelemesinin %97'sinin olumlu olduğu son derece olumlu yorumlar .

2. Thymesia (Metacritic Puanı: 69)

Thymesia, Ağustos 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana türe daha yeni eklenen bir oyundur. Orta çağ korku havasına ve oyuncuları genellikle hayranlık içinde bırakan bir atmosfere sahip, karanlık bir fantastik dünyada geçen bir aksiyon RPG'sidir.





Thymesia'daki dövüş sistemi hızlıdır ve kaçmak yerine savuşturmaya odaklanarak Dark Souls'tan çok Sekiro'ya yaklaşır.





Ayrıca Thymesia'nın tekrar oynanabilirliği oldukça yüksektir. Dark Souls'a benzer şekilde, oyuncuların karakter yapılarına herhangi bir noktada ücretsiz olarak saygı duymasına ve değiştirmesine olanak tanıyan birçok silah yapısı ve karakter yükseltmesi (öznitelik puanlarıyla aynı şekilde çalışır) vardır.





Son olarak şu anda Steam'de yalnızca 24,99$ karşılığında satılıyor ve bu da fiyatıyla karşılaştırıldığında şaşırtıcı derecede ucuz.

3. Ender Zambaklar (Metacritic Puanı: 86)





2D karanlık fantastik aksiyon RPG'si olarak Ender Lilies, Hollow Knight'a oldukça benzer ve bu nedenle en iyi soul benzeri oyunlardan biridir.





Dark Souls oyunlarına benzer şekilde, hikaye, müzik ve genel sanat tarzı, Ender Lilies'in parıldamasını sağlıyor ve oyunun daha yoğun anlarında oyuncuları ciddi şekilde ürpertiyor.





Zorlu boss dövüşleri ve karanlık ve ürkütücü atmosferiyle bu oyun, tarz olarak Dark Souls'a fazlasıyla benziyor.





Zevkinize bağlı olarak dolandırıcı ya da profesyonel olabilen Dark Souls'tan temel farkı, anime tarzıdır. Ender Lilies'in anime stilini genel karanlık estetikle mükemmel bir şekilde birleştirmeyi başardığını ve Dark Souls'a çok benzediğini unutmayın.





Ayrıca oyunda birden fazla son, muhteşem karakter tasarımı ve çeşitli hareketleriyle sizi şaşırtmaya devam edecek benzersiz düşmanlar bulunuyor.

4. Code Vein (Metacritic Puanı: 72)





Code Vein, Dark Souls'un anime versiyonudur. Ruh benzeri bir JRPG olan Code Vein, keyifli hack-and-slash dövüşleriyle karanlık bir fantazi, kıyamet sonrası dünya sunuyor.





Birçok oyuncunun iddia ettiği gibi Code Vein, kelimenin tam anlamıyla "Anime Dark Souls" anlamına geliyor. Benzer dövüş, envanter, karakterler ve stil ile temel farklar daha düşük zorluk ve anime tarzıdır. Bu oyunun size uygun olup olmadığını görmek için daha ayrıntılı bir açıklama için aşağıdaki videoya göz atın.





Sürükleyici bir hikaye, harika karakter tasarımı ve farklı oyun tarzlarını deneme yeteneği ile Code Vein, soulslike türünde güçlü bir rakiptir.

5. Nioh 2 (Metacritic Puanı: 84)





Nioh 2, 2017 yapımı Nioh oyununun 2021 yapımı devamıdır ve karanlık fantastik, zengin hikayeli bir senaryoda geçen, yüksek zorluk derecesine sahip bir JRPG'dir. Nioh 2, Dark Souls'a kıyasla oyuncuları içine çekecek daha duygusal bir hikayeye sahip.





Benzer şekilde stratejik dövüş özelliğine sahiptir ve tarzı Dark Souls 3'ten ziyade Bloodborne ve Sekiro'ya daha yakındır. Ayrıca oyun, seviye seçim sistemi içerdiğinden Dark Souls oyunlarına kıyasla daha net bir ilerleme rotasına sahiptir.





Birden fazla sınıf ve duruşa sahip derinlemesine bir silah sistemiyle Nioh 2, oyuncuların tercih ettikleri şekilde oynamasına olanak tanıyor ve neredeyse sürekli vites değiştiriyor.





Sekiro favori Dark Souls oyunlarından biriyse Nioh 2'yi denemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree 2023'ün Şimdiye Kadarki En İyi Souslikesi Olabilir





Yaklaşık bir yıl süren bekleyişin ardından nihayet resmi açıklamayı aldık. Elden Ring'in DLC'si “Shadow of the Erdtree”nin geliştirilmekte olduğuna dair haberler .





Henüz çok fazla ayrıntıyı bilmiyor olsak da oyuncuları yeni alanlar, patronlar, karakterler, zırh setleri, silahlar ve hatta büyüler ve büyülü sözler bekleyebilirler.





Elden Ring muhteşem ve geniş bir dünyaya sahip ve bu dünyaya yapılacak bir genişleme heyecanlanmaya değer bir şey.





Çıkış tarihine gelince, Haziran ayındaki E3 2023'te açıklanması bekleniyor ve oyunun 2023'ün sonlarında, Kasım ayı civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Özetle - 2023'ün En İyi Duygusal Oyunları

Özetlemek gerekirse, bunlar 2023'te denemeniz gereken en iyi beş soul benzeri oyundur. Dark Souls serisinden en çok hoşunuza giden şeylere dayanarak, bu listede kesinlikle denemeye değer bir şeyler bulacaksınız.





Tabii ki Elden Ring'i tekrar oynamayı da deneyebilirsiniz, özellikle de yakın zamanda yeni bir DLC beklediğimizden. Bunu yapıyorsanız, şu adresteki kılavuzumuza da göz atmayı düşünün: Elden Ring'de ruhlar nasıl çağırılır ve yükseltilir .





Dark Souls türünde en sevdiğiniz oyun hangisi? Önerebileceğiniz başka benzersiz soul benzeri oyunlarınız var mı? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin.