2023'ün En İyi 5 Ücretsiz Deneme VPN Hizmeti

En iyi VPN'i bulmaya çalışmak göz korkutucu bir iş olabilir, özellikle de aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla seçenek varken. Ücretsiz VPN'ler daha iyi güvenliğe dalmanın ve içerik kilitlerini atlamanın kolay bir yolu gibi görünse de birçoğunun bilgi çalması ve kullanıcıları halihazırda olduklarından daha kötü noktalarda bırakması da muhtemeldir. Her ücretsiz VPN bunu yapmaz, ancak çevrimiçi ortamda gerçekten güvende olmak isteyenler ücretli bir hizmetle çok daha rahat edeceklerdir. Neyse ki, en iyi VPN hizmetlerinden bazıları ücretsiz deneme sürümüyle birlikte gelir ve kullanıcıların bunlardan faydalanması çok iyi olur.

Yasal Uyarı: Bu makale NordVPN ve ExpressVPN'e bağlı kuruluş bağlantılarını içerir. Bu hizmetlere olan bağlantılara tıklamanız için ekstra bir ücret ödemezsiniz, ancak bu bağlantılar aracılığıyla yapılan satın alma işlemleri yazara destek olacaktır.

Ücretsiz Deneme Sunan En İyi 5 VPN Hizmeti

1.ExpressVPN

2. NordVPN

3. Mullvad

4. SiberGhost

5. Norton Güvenli VPN

1.ExpressVPN

ExpressVPN "ücretsiz deneme" teklifiyle oldukça cömerttir. İster 1 yıllık plana ister 1 aylık plana karar verin, 30 günlük para iade garantisi alacaksınız. Ayrıca hangi planı seçerseniz seçin ExpressVPN diğer kullanıcılara sağladığı özelliklerin aynısını sağlayacaktır. Buna yerleşik bir şifre yöneticisi, 7/24 destek ve piyasadaki herhangi bir VPN'de bulabileceğiniz en hızlı sunuculardan bazıları dahildir.

Diğer hizmetlerde olduğu gibi, para iade garantisi yalnızca kullanıcılar VPN'lerine sahip olduktan sonraki ilk 30 günü geçene kadar geçerlidir. Özellikle şüpheciyseniz ve/veya iptalleri unutma eğilimindeyseniz, hizmetten memnun kalmadığınız takdirde büyük kayıplardan kaçınmak için 1 aylık planı tercih edebilirsiniz. Diğer hizmetlerden farklı olarak, yıllık plan yerine aylık planı seçerseniz daha az veya daha fazla zamanınız olmaz; bu nedenle en rahat ettiğiniz seçeneği seçin!

2. NordVPN

NordVPN, 30 günlük para iade garantisi sunan başka bir hizmettir. Ancak ExpressVPN'de bulunmayan birkaç farklılıkla birlikte gelir. En önemlisi, kullanıcıların "Standart" ve "Tam" seçenekler arasında seçim yapabilmesine olanak tanıyan, planlarının farklı versiyonlarını içerir. Bu seçeneklerin tümü aynı 30 günlük garantiyi sunar; dolayısıyla daha pahalı seçeneklerden birini seçmek, daha sonra kullanmak istediğiniz şeyin bu olup olmadığına karar vermenize yardımcı olabilir.

NordVPN'in ücretsiz deneme sürümünü denemeye karar verirseniz, ExpressVPN'den farklı olarak daha büyük taahhütlerle gitmek isteyebilirsiniz. Aboneliği unutsanız ve yenilemeyi kaçırsanız bile, yine de nispeten ucuz bir fiyata birinci sınıf bir VPN alıyorsunuz. Ek olarak, Tam paketi almak, bulut depolama ve dosya şifreleme dahil NordVPN'in sunduğu her özelliği denemenize olanak tanır. VPN'den hoşlanıyorsanız ancak bu ekstra özelliklerden pek yararlanamıyorsanız, para iade garantisinden yararlanabilir ve daha ucuz bir pakete yönelebilirsiniz.

3. Mullvad

Özellikle unutkan olanlar için Mullvad oldukça cazip bir seçenek. Kendi 30 günlük garantisini sunuyor ancak bunun aklınızdan çıkması dünyanın sonu olmayacak. Bunun nedeni, hizmette ne kadar süre kalmaya karar verirseniz verin aynı kalan fiyatlandırmadır. Para iade garantisini almak için hiçbir ekstra taahhüt veya alternatif plan gerekli değildir; VPN'i satın alın ve istediğiniz kadar kullanın.

Mullvad, ödeme yöntemi dışında kişisel bilgi gerektirmediğinden özellikle gizlilik ve güvenlik arayanlar için faydalıdır. Büyük olasılıkla, eğer bir hizmetin para iadesi teklifinden çok geç olmadan yararlanmayı unutursanız, yine de ekstra güvenlikten yararlanacaksınız. Öyle olsa bile Mullvad, taahhüt eksikliği ve kullanıma hazır eksiksizliği sayesinde ücretsiz deneme VPN'si için harika bir seçimdir.

4. SiberGhost

Ücretsiz denemeler bağlamında Cyberghost piyasadaki en iyi VPN hizmetlerinden biridir. 45 günde herhangi bir hizmetin en büyük para iade garantilerinden birini sunar. Bu, 2 yıllık ve 6 aylık planlar için geçerlidir, ancak tek aylık plandaki kullanıcılar 14 gün geçmeden para iadesi yapmaya devam edebilir. Bunun ötesinde Cyberghost, en büyük taahhütleri yerine getirmeye istekli kullanıcıları da ödüllendiriyor; 2 yıllık plan aynı zamanda genel bir indirim ve ilk iki yıllık kullanıma ek olarak 2 ay da içeriyor.

Kullanıcıların alabileceği alternatif bir "paket" yoktur, ancak antivirüs ve özel IP adresi gibi özellikler eklemek mümkündür. Bu özelliklerin dışında, hangi planı seçerseniz seçin CyberGhost'un sunduğu her şeye sahip olacaksınız. Çalışkan kullanıcılar, daha kısa "deneme" süresine sahip bir aylık planı rahatlıkla kontrol edebilirken, diğerleri çok daha uzun bir süre boyunca risksiz bir şekilde VPN'in keyfini çıkarabilir.

5. Norton Güvenli VPN

Norton Secure VPN, bu listedeki herhangi bir hizmetin en iyi ücretsiz deneme sürümünü sunabilir. Bunun nedeni çoğunlukla para iade garantisinin 60 gün gibi çok uzun bir süre ile hemen hemen tüm hizmetler arasında en uzun olanı olmasıdır. Bu yalnızca yıllık planı için geçerlidir ancak aylık planı da 14 günlük bir garanti sunmaktadır. Bu hizmetleri yalnızca ücretsiz deneme tekliflerine göre değerlendirdiğimizde Norton'un VPN'i hepsinin en iyisidir.

Ne yazık ki Norton'un sunduğu VPN çoğu VPN'den biraz daha kısıtlayıcı. Günlük olmadığı ve anonim tarama iddialarına rağmen tam olarak piyasadaki en güvenli hizmet değil. Ayrıca Linux desteği ve torrent indirmelerine kolay erişim gibi diğer VPN'ler için pratik olarak evrensel olan özelliklerden de yoksundur. İstediğiniz tek şey VPN dünyasına ayak uydurmanın bir yoluysa, muazzam para iade garantisi sayesinde Norton en iyi seçeneğiniz olabilir. Yıllarca sadık kalacağınız bir şeyi test etmek istiyorsanız başka bir şey seçmeniz daha iyi olur.

Son düşünceler

Pişmanlık duymadan bir VPN satın almak istiyorsanız mükemmel bir para iade garantisi çok önemlidir. Özellikler ve fiyatlandırma hakkında iyi bir fikir edinmek, bir hizmetin sizin için uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır. Para iade garantilerini ücretsiz deneme olarak kullanmak, VPN satın almanın en akıllı yollarından biridir. Memnun kalırsanız ücretsiz denemeye bile ihtiyacınız olmayacak. Bırakın aylar geçsin ve istediğiniz kadar tam hizmetin keyfini çıkarın!

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