Kısa bir süre önce, yalnızca 10 gün içinde bir SaaS ürünü oluşturup piyasaya sürmeye başladığım kişisel bir #buildinpublic mücadelesine katılmaya karar verdim. Sıfırdan bir ürün oluşturmayalı uzun zaman olmuştu ve bu yıl kendimi yeni bir şey yaratmaya zorlamak istedim.





Başlangıç olarak neden bu zorlu görevi üstlendiğimi açıklayayım. Amacım kendimi sorumlu tutmak. Daha fazla özellik geliştirmeye devam etme ve "bunu eklersem ne olur?" deme eğilimindeyim. veya "Peki bunu eklersem?" Ancak bu sefer bu dürtüye direnmek ve bu zaman sınırına sahip olarak onu basit ama işlevsel tutmaya odaklanmak istiyorum.





Size bir SaaS ürünü oluşturma sürecinin tamamını göstereceğim:





fikir Geliştirme ve öğle yemeği



Ancak bu benim ilk aboneliğe dayalı ürünüm olduğu için herhangi bir tavsiyede bulunmayacağım veya ne yaptığımı biliyormuş gibi davranmayacağım. Bunun yerine, hem başarılarımdan hem de başarısızlıklarımdan ders alabilmeniz için geliştirme süreci ve nihai sonuçlar konusunda şeffaf olacağım.

💡FİKİR

Peki yeni proje neyle ilgili olacak? Instagram ve LinkedIn için kullanımı en kolay atlıkarınca oluşturucuyu oluşturmaya karar verdim.





Bu proje fikri aklıma geldi çünkü LinkedIn'de atlıkarınca gönderilerinin ne kadar popüler olduğunu fark ettim. Atlı karıncalar oluşturma üzerinde çalıştım ve inanın bana, bunların tasarlanması oldukça zaman alabilir. O halde neden tasarımcı olmayanların kendi görsel açıdan ilgi çekici karusellerini yaratmalarını kolaylaştıracak bir şey yaratmayalım diye düşündüm.





Yine de çok fazla tasarım seçeneğiyle kullanıcıları bunaltmak istemiyorum. Sonuçta, sosyal medyadaki gönderilerin ömrü o kadar kısa ki, onları mükemmelleştirmek için her zaman çok fazla zaman harcamaya değmez. Amacım, kullanıcılara, işleri fazla karmaşıklaştırmadan, kişisel veya şirket markalarını yansıtan, göz alıcı tasarımlar oluşturmaları için yeterli seçeneği sunmak.





Yeni kurulan şirketler için tasarımcı olarak çalıştığımda, kendimi çoğu zaman birden fazla sorumluluğu dengede tutarken buluyordum. Sadece pazarlama tasarımı üzerinde çalışmıyordum, aynı zamanda ürün tasarımı ve diğer şeylerle de ilgilenmem gerekiyordu; bu, startup'taki hayat! Elimde bu kadar çok şey varken, birçok metin yazarlığı yinelemesinden sonra tasarım değişiklikleri yapmak için zaman harcamak zorunda kalmak özellikle sinir bozucuydu. Çoğu zaman kopyadan sorumlu kişilerin, tasarımcı olarak beni dahil etmelerine gerek kalmadan bu değişiklikleri kendilerinin yapabilmesini diledim.





Bu nedenle atlıkarınca oluşturma aracımın yalnızca kişisel markalarını yöneten sıradan insanlar, solo kurucular ve bağımsız bilgisayar korsanları için değil, aynı zamanda tasarıma ayıracak zamanı ve kaynakları sınırlı olan küçük şirketler veya yeni kurulan şirketler için de yararlı olabileceğini düşünüyorum. Her şey, teknik yetenekleri ne olursa olsun, tasarım sürecini herkes için daha basit ve daha erişilebilir hale getirmekle ilgilidir.





Yaklaşımımın kullanıcılara hitap edip etmeyeceğinden emin olmasam da gerçek şu ki tasarım şablonları pazarında zaten büyük oyuncular var. Öne çıkacak kadar kendimi farklılaştırmam gerekiyor ama geniş bir kitlenin ilgisini çekemeyecek kadar değil.





Bu fikrin bacakları var mı diye görmek için bu 10 günlük deneyi yürütüyorum. Bazı pürüzlü noktalar olacak ama bütün mesele devam edip etmeyeceğimi test etmekle ilgili. Ürün ilk ay içinde herhangi bir gelir getirmezse o zaman başka bir şey denemenin zamanının geldiğini anlarım.

🤔 SORUN

Öncelikle şablonlar yanıltıcı olabilir. Doğru yazı tipi boyutları, uyumlu renk paletleri ve iyi seçilmiş resimlerle ilk başta harika görünebilirler, ancak kullanıcılar bunları özelleştirme zamanı geldiğinde zorluk yaşayabilirler.





Metinlerini ekledikleri, yazı tipi boyutlarını değiştirdikleri ve eşyaların yerini değiştirdikleri zaman, nihai tasarım umdukları gibi olmayabilir. Gerçekten sürpriz değil. Tasarımcı değilseniz, hangi yazı tipi boyutlarını, renklerini, kenar boşluklarını veya dolgularını kullanacağınızı nasıl bileceksiniz? Çok fazla özgürlük karmaşık sonuçlara yol açabilir.





Ayrıca bu şablonların çoğu benzersiz ve gösterişlidir ve belirli bir markaya sığdırılması zor olabilir, bu da görsel tutarsızlığa ve karışık bir marka imajına neden olabilir. Diğer sorun ise süper benzersiz, göz alıcı bir şablonun çok popüler olması ve kullanıcıların onu her yerde görmesi durumunda "şablon!" ve bu genellikle pek iyi sonuçlanmaz.

🤔 ÇÖZÜM

Yapmak istediğim şey, kullanıcıların marka yazı tiplerini, renklerini ve logolarını ekstra bir özellik olmadan eklemelerine olanak tanıyan basit bir tasarım çözümü sunmak. Basit bir tasarım evrenseldir, kimsenin mülkiyetinde değildir, ancak ona benzersiz bir dokunuş katmak için markanızın renklerini ve yazı tiplerini ekleyerek onu kendinize ait hale getirebilirsiniz; bu aslında herkesle aynı şablonu kullanıyormuşsunuz gibi görünme riskini ortadan kaldırır. başka.

⚠️ OLASI TUZAKLAR

Ancak bir sorun var: Tasarımcı olmayanlar imajlarından emin olmayabilir ve basit tasarımların yeterince iyi olmadığını düşünebilir.





Sonunda aracı çok basit bulup başka bir şey seçebilirler, tasarım becerilerindeki eksikliklerini gösterişli grafikler ve efektler ekleyerek telafi etmeye çalışabilirler, daha fazlasının daha fazla olduğuna inanırlar. Bilirsiniz, klasik "logoyu büyütme" durumu; eğer bir tasarım ajansında müşterilerle çalıştıysanız, söylediklerimi kesinlikle anlayacaksınız!





Artık bu sorunları, çözümleri ve olası tuzakları tartıştığım için, geliştirme sürecine dalmanın ve bu zorluklarla doğrudan nasıl başa çıktığımı görmenin zamanı geldi.

📅 GÜN #01

İlk gün temel yapıyı kurdum ve çalıştırdım. Atlıkarınca işlevseldir ve ayarları her slaytın altına bilinçli olarak yerleştirdim, böylece kullanıcıların tasarım öğeleriyle doğrudan etkileşimde bulunmasına gerek kalmaz. Hiçbir şeyi taşıyamaz veya seçemezler; bu, diğer tasarım araçlarından oldukça farklıdır.





Bu yaklaşımın nasıl sonuç vereceğinden tam olarak emin değilim, bu biraz kumar. Bu özellikle tasarım tuvaliyle etkileşimde bulunamayan kullanıcılara yöneliktir. Bunun yerine ayarlar, doldurulması ve ayarlanması kolay bir form olarak sunulur.





"Giriş" slaytına bir alt başlık, başlık, açıklama, sağa kaydırma simgesi ve bir emoji ekledim. İşte şansımı denediğim başka bir şey daha var… Bir emoji eklemek, kullanıcıların tasarımı tamamlayan bir görsel bulmakta zorlanmadan atlı karıncanın temasını aktarmaları için mükemmel bir yol olabilir.





Ancak asıl heyecan verici olan, metni değiştirdiğinizde yazı tipi boyutunun da otomatik olarak ayarlanmasıdır. İstediğiniz kadar metin ekleyebilirsiniz ve her zaman sığacak şekilde uyarlanır.





Bunun ne kadar zaman ve çaba tasarrufu sağlayabileceğini bir düşünün! Artık metni her düzenlediğinizde yazı tipi boyutunu manuel olarak ayarlamanıza veya öğeleri yeniden konumlandırmanıza gerek yok. Bu, kullanıcıların tasarım ayrıntılarına takılıp kalmak yerine ilgi çekici içerik oluşturmaya odaklanmasını sağlayarak gerçek bir oyun değiştirici olabilir.

Ayrıca başlığı renk eklemenize veya italik hale getirmenize olanak tanıyan bir dizi metin düzenleme seçeneği de ekledim. Çok basit ama şimdilik işini görecektir.





Normal slaytlara gelince, yazı tipi boyutunun atlıkarınca boyunca tutarlı kalmasına dikkat ediyorum çünkü sürekli olarak değiştirmek tasarımı gerçekten bozabilir ve profesyonellikten uzak görünmesine neden olabilir. Gelecekte genel boyut seçici ekleyerek kullanıcılara biraz daha fazla kontrol ve esneklik kazandırmak istiyorum.





Son olarak, 1. günü tamamlamak için, her atlıkarınca slaydını ayrı bir sayfada içeren bir PDF dosyası oluşturan bir indirme düğmesi ekledim; bu, şu anda LinkedIn'in belge olarak yüklendiğinde bir atlıkarınca gönderisi oluşturması için gerekli formattır.





Dünyadaki en güzel şey olmayabilir ama atlıkarınca yapıcının işe yaradığını resmi olarak söyleyebilirim!





Instagram için bunun yerine bir dizi görseli dışa aktarmam gerekecek, bunun için şimdilik beklemem gerekecek.

📅 GÜN #02

Henüz ikinci gün ve görsel olarak daha çekici hale getirmek için kullanıcı arayüzünü geliştirmeye karşı koyamadım. Genellikle bir MVP'nin görünümüne öncelik vermiyorum, ancak bu bir tasarım aracı olduğundan, en azından biraz düzgün görünmesi gerektiğini düşündüm.





Başka yeni ne var? Müstehcen miktarda 🕒 harcadıktan sonra, emoji seçici artık seçim yapabileceğiniz tam listeye sahip ve kişisel markalamanın bir parçası olarak kullanıcıların daha sonra özelleştirebilecekleri slaytlara bir sosyal medya rozeti ekledim.





Ayrıca, kullanıcıların gerektiğinde slaytları kaldırmasına, yeniden sıralamasına veya yeni slaytlar eklemesine olanak tanıyan düğmeler ekledim. Ve işte küçük bir bonus: slayt sayacı kendini otomatik olarak sayar, böylece kullanıcıların onu takip etme konusunda endişelenmelerine gerek kalmaz.





Ayrıca her slayt için öğeleri açıp kapatma özelliğini de ekledim, böylece atlıkarınca içeriği üzerinde daha fazla kontrol sağlandı. Bugünlük işimin bittiğini düşündüğümde, giriş ve çıkış slaytlarının otomatik yeniden boyutlandırma komut dosyasını değiştirmek için geri dönmek zorunda kaldım. Artık hangi öğelerin görünür veya gizli olduğunu dikkate alır ve yazı tipi boyutunu metne (neredeyse) mükemmel şekilde uyacak şekilde ayarlar.





Ve bununla birlikte, 10 günlük #buildinpublic mücadelemin ikinci günü sona eriyor. Şu ana kadar kaydettiğim ilerlemeden dolayı kendimi oldukça iyi hissediyorum!

📅 GÜN #03

3. Günde kullanıcıların karuselin genel ayarlarını yönetmesine olanak tanıyan bir kenar çubuğu uygulamaya odaklandım. Aradığım ana tasarım bu; genel ayarlar için sol kenar çubuğu, aynı zamanda kullanıcıların atlıkarınca içindeki her slaytı özelleştirmesine olanak tanıyor.





Yan menüdeki ilk seçenek seçeneği atlıkarınca türüdür. LinkedIn'i seçerseniz platformda bir atlıkarınca oluşturmak için gereken format olan bir PDF indireceksiniz. Instagram'ı seçerseniz bunun yerine bir dizi JPG indireceksiniz.





Bir diğer kullanışlı özellik ise kullanıcıların giriş ve/veya çıkış slaytı isteyip istemediğine karar verebilme yeteneğidir. Bazen herhangi bir giriş yapmadan doğrudan olaya geçmek isteyebilirler.





Renk paleti için, kullanıcıların önceden seçilmiş renklerden oluşan incelikli bir koleksiyon arasından seçim yapmasını son derece kolay hale getirmek istedim. Şu anda yalnızca dört tane var, ancak daha fazlasını eklemeyi ve elbette gelecekte kullanıcıların özel paletler oluşturmasına olanak sağlamayı planlıyorum.





Giriş ve çıkış slaytlarındaki metinleri otomatik olarak yeniden boyutlandırma özelliği oldukça hoş, ancak daha önce de söylediğim gibi, tutarlı yazı tipi boyutlarıyla normal slaytlar daha iyi görünür ve okunması daha kolaydır. Bu nedenle, genel boyutların yanı sıra hizalama seçenekleri üzerinde de bir miktar kontrol olduğundan emin olmak için metin boyutu için küçük, orta ve büyük seçenekleri tanıttım.





Yazı tipleri söz konusu olduğunda, renklerle aynı prensibi uyguluyorum; birlikte neyin iyi görüneceğine dair her türlü tahmine yer bırakmayan, özenle seçilmiş yazı tipi eşleşmeleri sağlıyorum.





Gelecekteki güncellemelerde daha fazla yazı tipi seçeneği eklemeyi planlıyorum. Ancak bu yaklaşımın herkes için, özellikle de Google Fonts kitaplığı dışındaki yazı tiplerini kullanan markalar için işe yaramayabileceğini biliyorum.





Daha temiz bir görünüm tercih ediyorsanız slayt sayacını devre dışı bırakmayı da mümkün kıldım.





Markalama için "kişisel" modda vesikalık fotoğraf, isim veya sosyal medya tanıtıcısı ve içerik oluşturucuları, düşünce liderlerini veya düzenli LinkedIn ve Instagram kullanıcılarını hedefleyen web sitesi seçenekleri bulunur. Şirketler için logonuzu ve web sitenizi gösteren bir “şirket modu” vardır.





Şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden gerçekten mutluyum, sonunda gerçek bir ürün gibi görünmeye başlıyor, ancak bugün için hâlâ yapılacak bazı düzeltmeler ve hata düzeltmeler var.

📅 GÜN #04

4. Günün çoğunu kaydetme/yükleme özelliği üzerinde çalışarak geçirdim. Temel olarak, kullanıcılar karuseli bir kez tasarlayabilecek, tüm genel ayarları şablon olarak kaydedebilecek ve gelecekte yükleyerek değerli zamandan tasarruf edebilecekler.





Şu anda uygulama çok basit; yalnızca bir JSON dosyasını yerel olarak kaydediyor. Ancak bu MVP aşamasındaki çoğu özellik gibi, işi hallediyor!





Ayrıca Instagram hikayelerine özel olarak yeni bir atlıkarınca tipi seçeneği ekledim. Bunun popüler bir seçim olup olmayacağından tam olarak emin değilim, ancak artık kullanıcılar Instagram Stories'i seçebilir ve doğrudan hikaye olarak yüklemek için doğru boyutta bir dizi görsel indirebilir. Markalama bu seçenekte gizlenir çünkü Instagram, hikayeleri görüntülerken zaten profil resminin ve ismin yer aldığı bir katman gösterir.





Günün en önemli güncellemesi “Arka Plan Tasarım Seçenekleri” özelliğidir. Bu özelliğin amacı, atlıkarıncanın içinde gezinirken bile kesintisiz görünmesini sağlayan ince bir arka plan tasarım öğesi eklemektir.





Bence bu atlıkarıncaları gerçekten harika yapan şey kusursuz efekt; atlıkarınca herhangi bir görsel kesinti olmadan düzgün bir şekilde kayan tam bir görüntüye dönüşüyor.





Ancak bu biraz dengeleyici bir davranış çünkü ben aynı zamanda herhangi bir marka stilini uygunsuz görünmeden tamamlayan iyi görünümlü tasarım seçenekleri sunmak istiyorum.





Bugün yalnızca dört seçenek üzerinde çalışacak zamanım oldu. Bu kolay bir iş değil çünkü CSS ile renklerini değiştirmek için kullanabileceğim HTML öğelerini kullanmakla sınırlıyım. Ancak birkaç tasarım seçeneği daha bulabileceğimden eminim.





Mücadelenin 4. günü için bu kadar, yalnızca 6 gün kaldı!

📅 GÜN #05

5. Günde işler normalden biraz daha az heyecan vericiydi. Zamanımın çoğunu mevcut özellikleri geliştirmeye harcadım.





İlk olarak, kendi özel renk paletinizi oluşturma seçeneği de dahil olmak üzere daha fazla renk paleti ekledim. Renk özelliğine benzer şekilde kullanıcıların yazı tipi eşleştirmelerini özelleştirmelerini kolaylaştırdım. Özel bir yazı tipi eşleştirmesi için onay kutusunu seçebilir veya tercih ettikleri yalnızca bir yazı tipi kullanmayı seçebilirler.





Ayrıca, herhangi bir marka stilini tamamlamak için, parçalanmış veya yersiz görünmeden, daha incelikli tasarım arka plan efektleri de ekledim.





Başka bir güncelleme ise “rastgele” butonudur. Atlı karınca, sayfa her yüklendiğinde zaten rastgele seçeneklerle başlıyor, ancak "rastgeleleştir" düğmesi, kullanıcıların beğendikleri bir kombinasyonu bulana kadar rastgele seçenekler seçmesine yardımcı olabilir. Bu küçük bir eklenti ama gerçekten kullanışlı olabilir!





Son olarak “Slayt Türü” seçeneklerini ekledim: metin, metin + resim veya yalnızca resim. Hedef kitlemin (tasarımcı olmayanlar) her şeyi metin olarak tutmayı tercih etmesi mümkündür, ancak yine de karusellerine resim eklemek isteyenler için bu seçeneği sunmak istedim.





5. gün için bu kadar ve bu noktada araç işlevsel ve neredeyse olduğu gibi başlatabilirim. Ancak bugün üzerinde çalışmaya başladığım gerçekten heyecan verici bir şey var ama onu açıklamadan önce bitirmek istiyorum.

📅 GÜN #06

Bu #buildinpublic kişisel mücadelesinin 6. günü ve atlıkarınca yapıcı neredeyse bitti! Oldukça gurur duyuyorum ama bundan sonra gerçek kiraz en üstte olacak.





Diğer ürünüm CVmaker.online'ı oluşturma deneyimimden çok şey öğrendim. Bu, özgeçmiş tasarlamaya yönelik bir araçtır ve içerikle ilgili yardım sunmanın, tasarım konusunda yardım etmekten daha önemli olmasa da, aynı derecede önemli olduğunu fark etmem biraz zaman aldı.





Bu nedenle, atlıkarınca oluşturucuya bir AI içerik oluşturucu ekleyerek bunun burada da geçerli olup olmadığını görmek istiyorum. Evet, AI heyecan trenine atlıyorum!





Şu şekilde çalışır: Slayt sayısını siz belirlersiniz, konunuzu seçersiniz ve yapay zekanın döngünüz için büyüleyici içerik yazmasına izin verirsiniz. Kullanıcılar daha sonra bunu gerektiği gibi düzenleyebilir ve kişiselleştirebilir; hatta doğru emojileri bile seçer!





Bu özelliğin ürünü diğer atlıkarınca üreticilerinden ayırabileceğini düşünüyorum. Sadece tasarıma değil, içerik oluşturmaya da yardımcı olacaktır. Bunun nasıl sonuçlanacağını ve kullanıcıların buna nasıl tepki vereceğini görmek beni heyecanlandırıyor.

📅 GÜN #07

7. Gün geldi ve hâlâ eksik olan önemli bir husus var: bundan nasıl para kazanılacağı. Bu benim aboneliğe dayalı ilk ürünüm ve bunu nasıl yapmam gerektiği konusunda biraz fikrim yok ama işte şunu düşünüyorum.





Özelliklerin çoğu ücretsiz kalacak, ancak fark etmiş olabileceğiniz gibi slaytlara filigran ekledim. Kullanıcılar filigran olmadan atlı karıncaları ücretsiz olarak indirebilirler ancak bunu yapmak için sosyal medyada bir bağlantı paylaşmaları gerekir. Ayrıca kullanıcıları benim gibi yalnız kurucuları desteklemeye ve bunu sosyal medyada yaymaya teşvik eden bir mesaj da ekledim. Umarım bu, aracı daha fazla kişinin kullanmasına yardımcı olur!





Ancak yine de "Zaman Kazandıran Profesyonel Plan" kapsamında satmayı planladığım bir ödeme duvarının arkasında yer alacak bazı özellikler var. Aslında tasarım satmıyorum; Kolaylık satıyorum, bir şeyi daha hızlı yapmanın bir yolunu. TIME'ı satıyorum. Fiyat olarak 9,95 $/m'den başlıyorum ve nasıl olacağını göreceğim.





Plan şunları içerir:

Filigran yok

Sınırsız indirme

10 slayta kadar karuseller

Kendi özel ön ayarlarınızı yükleme yeteneği

İçerik oluşturmaya yönelik yapay zeka yetenekleri





İşte, kullanıcılar, eğer paylaşırlarsa, atlıkarınca oluşturucuyu filigran olmadan ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilecekler, ancak AI içerik oluşturucuya erişemeyecekler veya özel ön ayarları yükleme yeteneğine sahip olmayacaklar. Belirli bir ücretsiz indirme sınırına ulaştıktan sonra sıfırdan başlamaları gerekecek ve en fazla altı slayttan oluşan atlı karıncalar oluşturabilecekler.





Genel olarak, ücretsiz seçeneklerin gerçekten cömert olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka içerik oluşturucunun değerini göstermek için kullanıcılar, girişimcilik, yoga ve kullanıcı deneyimi tasarımı gibi çeşitli konularda önceden oluşturulmuş bazı sonuçlarla yapay zeka yeteneklerini test edebilir.





Son olarak, ödeme sürecinin kurulumunu kolaylaştırdığı için Outseta'ya teşekkür etmek istiyorum.

📅 GÜN #08

8. Gün sorunsuz geçiyor ve basit bir logo ve açılış sayfası oluşturmanın dışında yapacak pek bir şey kalmadı.





Logo için üzerinde çok fazla zaman harcamak istemedim, bu yüzden Instagram'daki atlıkarınca simgesine çok benzeyen birkaç seçenekle başladım. İşe yarayabilirdi ama tasarımcı gururum bunu bir kenara bırakamadı, bu yüzden onları atmak zorunda kaldım.

Daha sonra atlıkarınca şeklini en basit haline getirmek için farklı yöntemlerle oynadım. "AI" baş harflerini ve ayrıca genellikle sihir veya yapay zeka ile ilişkilendirilen bir simgeyi eklemeyi denedim.

Bu versiyonları daha çok beğendim ve onlara çok fazla zaman harcadığımı hissetmeye başladım. Tam bir tasarıma karar vermek üzereyken onu yanlış şekilde dışa aktardım ve logonun kenarlıklar olmadan çok daha iyi göründüğü ortaya çıktı. Daha şık görünüyordu ve hâlâ aynı anlamı taşıyordu.

Sonuç olarak, sonuçtan son derece memnun kaldım; çoğunlukla tesadüfen, beceriyle değil. Hala sayılır, değil mi?





İsmin açıklanmasına gelince, AI özelliklerinin sürprizini bozmak istemediğim için bunu gizli tuttum… ama şimdi, daha fazla uzatmadan ürünün adı aiCarousels !





Açılış sayfası da tamamlandı.

Amacım basit tutmaktı, ancak görsel olarak ilgi çekici hale getirmek için, kullanıcı kaydırdıkça atlıkarınca örneklerini soldan sağa hareket ettiren küçük bir javascript komut dosyası ekledim. Hatta atlıkarınca oluşturucunun arkasındaki basitlik felsefesine sadık kalarak, özellikler bölümünde simgeler tasarlamak yerine emojiler bile kullandım.





Artık her şey ayarlandığına göre lansmana hazırlanmanın zamanı geldi. Kapılar halka açılmadan önce hâlâ denenecek bazı şeyler var ama atlıkarınca yapıcıyı herkesle paylaşmak için sabırsızlanıyorum.





Açılış sayfasını kendiniz kontrol etmek istiyorsanız www.aicarousels.com adresine gidin.

📅 GÜN #09

9. gündeyiz ve nihayet başlama zamanı geldi! Daha önce fikir aşamasından geliştirme sürecine kadar değinmek istediğimi belirtmiştim ve şimdi lansman aşamasına geçiyoruz.





Bu yazımda hazırladıklarımı paylaşacağım, bir sonraki yazımda ise lansman sonuçlarını paylaşıp insanların ürünü gerçekten beğenip beğenmediğini görmeyi planlıyorum!





Dürüst olmak gerekirse, büyük olasılıkla bir fiyasko olacak! Şablon pazarındaki rekabet çılgınca ama tek bir projeye çok fazla zaman ayırmamanın güzelliği de bu…





Altı ay, hatta bir yıl boyunca bir şey üzerinde çalıştığınızı ve insanların size "Hey, ürününüz çöp" dediğini hayal edin. Bu biraz canınızı acıtacak ve bu kadar çok zaman ve çaba harcadığınızda bunu kişisel olarak almamak zor; bu, kim olduğunuzun bir parçası gibi hissetmeye başlıyor.





Ancak bir proje üzerinde yalnızca birkaç hafta çalışırsanız (10 gün biraz kısa olabilir), daha fazla zaman ayırmaya değip değmeyeceğini görmek için durumu test edebilirsiniz. Başarılı olmasa bile, bir sonraki projenize uygulayabileceğiniz bazı değerli dersler aldığınızı bilerek kendinizi iyi hissedebilirsiniz.





Product Hunt'ın lansmanına gelince (bilmeyenler için yeni teknoloji ürünlerini keşfetmenin en iyi sitesidir), bir "çok yakında" sayfası hazırladım. Şu anda, canlı yayına geçtiğimizde oy verebilmeleri için bilgilendirilecek olan 23 kayıtlı üye var.





Ayrıca Pasifik saatiyle sabah 12'de yayına girecek olan ürün sayfasını oluşturmaya da zaman ayırdım. Ayrıntılı bir açıklama yazdım, tartışmayı alevlendirmek için çok önemli olan ilk yorumu hazırladım ve hatta Product Hunt kullanıcıları için %50 indirim ekledim.





Resim yapma zamanı geldiğinde kendimi biraz aptal hissettim. Sayfa için süslü görseller tasarlamaya çalışırken zorlanıyordum. Sonra aklıma geldi; bunları yapmak için ürünün kendisini kullanabilirdim! Sonuçta ürünü sergilemenin daha iyi bir yolu var mı? Böylece, her biri ürünün yeteneklerine bir bakış sağlayan 3 farklı tarzda 9 görsel hazırladım.





Artık geriye sayfanın yayına girmesini beklemek kalıyor. Bu bağlantıyı ziyaret ederek desteğinizi gösterebilirsiniz: https://www.producthunt.com/posts/aicarousels-com . Desteğiniz benim için çok şey ifade edecek!





İşler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bir süre sonra sıfırdan bir şeyler inşa etmek müthiş bir deneyim oluyor. Aynı zamanda kişisel hayatımda olup biten pek de hoş olmayan şeylerden dolayı dikkatimi dağıtan büyük bir şey oldu. Lansman nasıl gidiyor bir bakalım, yarın sizinle sonuçları paylaşacağım!

📅 10. GÜN — Görev tamamlandı!

10 günde bir SaaS oluşturup piyasaya sürmeye yönelik bu hızlı ve zorlu mücadelenin son günü. aiCarousels.com artık ortalıkta ve ben de Product Hunt lansmanının sonuçlarını ve bazı kapanış düşüncelerini paylaşmak istiyorum.





Dürüst olmak gerekirse, ürünü gerektiği gibi test etmeden piyasaya sürmek biraz karanlıkta atlamak gibiydi. Bunu bazı arkadaşlarıma gösterdim ama arkadaşların nasıl olabileceğini bilirsin; her zaman senin iyi hissetmeni isterler. Bu yüzden beğendiklerini söyleseler de geri bildirimlerini biraz şüpheyle karşıladım. İnsanların bundan hoşlanıp hoşlanmayacağından gerçekten emin değildim. Endişelerime rağmen lansman şaşırtıcı derecede iyi geçti!





aiCarousels 154 olumlu oy, 64 yorum ve 7 yıldız 5/5 inceleme toplayarak 9. sırayı aldı.

Benim için bu aslında olumlu oylarla ilgili değil. Ürün Avı bir nevi popülerlik yarışmasına dönüştü. Yani eğer büyük bir takipçi kitlesine sahip bir kurucuysanız zirveye çıkma şansınız çok daha yüksektir.





Yorumlara daha çok odaklandım çünkü olumlu geri bildirimler çok yoğundu ve o anda aklımda ürünü doğrulamaya başlayan en sevdiğim yorumlardan birkaçını paylaşmak istiyorum:





"Güzel! İçerik yaratıcılarıma bunu denemelerini ve Canva'dan uzaklaşıp biraz zaman ve para tasarrufu yapıp yapamayacağımızı görmelerini sağlayacağım! Şık görünüyor ama yaratım süreci de son derece basit ve basitmiş gibi görünüyor!



"Fiverr'da bir içerik oluşturucuya bana bir sürü atlıkarınca yapması için para ödedim ve sizin ürününüzün benim için yaptığı şeyler çok daha iyi. Ah keşke bunu birkaç hafta önce bulsaydım”



"Bazı Instagram hesaplarının sosyal medya yöneticisi olarak bu araç benim için altın değerinde, onu seviyorum! Lansman için tebrikler! ❤”



"Güzel! Bunun için Figma'yı kullanabildiğim halde böyle bir araç arıyordum. Aracınız bunu hızlandırmaya yardımcı oluyor ve bu da son derece faydalı.”





Yorumlardan edindiğim genel izlenim, görsel açıdan etkileyici atlıkarıncalar oluşturmak için daha fazla çaba göstermenin pek fazla ek değer sağlamadığı bir nokta olduğunu bildikleridir. Yeterince iyi olan bir şeyi hızlı bir şekilde almanın değerini görüyorlar.





Ancak pastanın kreması, 5 ücretli kullanıcının kaydolmasıydı! İşte en büyük kanıt budur. İnsanlar eşyalarınızı beğendiklerini söyleyebilirler, ancak gerçekten bunun için para ödediklerinde, işte o zaman ciddi olduklarını anlarsınız!





Sonuçlardan son derece memnunum ve lansmanı destekleyen herkese büyük bir teşekkür etmek istiyorum!





Peki şimdi sırada ne var? Güzel soru… Kendimin önüne geçmek istemedim, bu yüzden o kadar fazla düşünmedim. MVP olmak için ertelediğim, düzeltmem gereken bir sürü şey var ama büyük resme gelince, henüz tam olarak emin değilim. Belki onu iyi bir MRR'ye çıkarabilirim, listeleyebilirim ve satmaya çalışabilirim!





Şimdilik biraz sakinleşmeyi düşünüyorum. Bu 10 günlük mücadele gerçekten eğlenceliydi ama bir o kadar da yoğundu!





Bazılarınızın kodlama hakkında daha fazla tartışma yapmayı umduğunu bilmenize rağmen, umarım siz de SaaS oluşturmanın ardındaki tasarım sürecine bir göz atmayı benim yapmayı sevdiğim kadar sevmişsinizdir. Belki bir dahaki sefere bundan daha fazlasını dahil edeceğimden emin olabilirim.

O halde bu seri burada bitiyor! Ancak Twitter'da düzenli güncellemeler sağlamaya devam edeceğim 🐦

Desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederim, orada görüşürüz!





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