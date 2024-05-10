Şifrepunklar Kod Yazıyor: Gregory Maxwell ve Bitcoin Core





Satoshi Nakamoto ve Bitcoin ilk günlerde akranları arasında bile pek popüler değildi. Aynı zamanda programlama konusunda uzman olan ve bankalara ve geleneksel paraya bir alternatif arayan gizlilik eğilimli kişiler, Bitcoin teknik incelemesini ilk okuyanlar oldu ve çoğu bunu pek olumlu karşılamadı. Kendini şifrepunk olarak ilan eden Gregory Maxwell de onlardan biriydi.





Maxwell Yıllardır Bitcoin Core'un (ana uygulaması) en önemli geliştiricilerinden biri olacak kadar Bitcoin'e olan derin ilgisiyle tanınan Amerikalı bir programcıdır. Ama başından beri öyle değildi. İlk olarak diğer açık kaynak ve işbirlikçi sistemlere dahil oldu; Wikipedia'ya ilk katkıda bulunanlardan biri oldu ve daha sonra Mozilla Vakfı'nın bir çalışanı oldu. Fakat, O inandı merkezi olmayan konsensüs mümkün değildi.





“Bitcoin ilk çıktığında kriptografi e-posta listesindeydim. Bu olduğunda, biraz güldüm. Çünkü merkezi olmayan fikir birliğinin imkansız olduğunu zaten kanıtlamıştım.”





Bitcoin koduna gerçekten yeterince dikkat etmeden önce, şu anda yaygın olarak kullanılan Opus Audio Codec'in geliştirilmesine yardımcı oluyordu. Bu, sesi İnternet üzerinden sıkıştırmak ve iletmek için özel olarak tasarlanmış bir ses formatıdır. Daha az veri kullanırken yüksek kaliteli ses sunarak sesli aramalar, video konferans ve müzik akışı gibi uygulamalar için idealdir. YouTube, Spotify, Netflix, Discord ve Skype gibi ev isimleri bugün bu teknolojiyi kullanıyor.





Maxwell Bitcoin'de

Bitcoin'den önce bile Maxwell, daha sonra Bitcoin'e yönelecek olan Hal Finney tarafından oluşturulan Yeniden Kullanılabilir İş Kanıtı (RPOW) projesinde yer alıyordu. Bu sistem, kullanıcılar arasında aktarılabilen ve yeni birimlerle değiştirilebilen RPOW tokenleri yarattı, ancak bu tam olarak merkezi olmayan paraya benzemiyordu. Maxwell, platformda koşullu transferler (akıllı sözleşmelere benzer) oluşturmayı hedefliyordu ancak bunun benimsenmesi yüksek değildi.





2010 yılının sonlarında Bitcoin'e ilk kez bir madenci olarak geri döndü ve GPU'larını faydalı bir şeyde kullanmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra teknik incelemeye ve kaynak koduna daha fazla ilgi gösterdi ve proje hakkındaki fikrini değiştirdi. Daha sonra teknik düzeyde işbirliği yapmaya başladı ve bunu 2011'den beri yapıyor. O ilk günlerde, odaklandı protokol tasarımı, teşvikler ve kriptografik inceleme hakkında.









2014 yılında, esas olarak Bitcoin gelişimini desteklemek ve finanse etmek için kurulmuş bir şirket olan Blockstream'in kurucu ortağı oldu. Oradayken Maxwell, yan zincirleri mümkün kılan iki yönlü çivinin yaratılmasına yardımcı oldu. Bunlar, Bitcoin gibi ana dağıtılmış deftere bağlı ayrı zincirlerdir ve ana zincirin güvenliğini riske atmadan yeni özellikler ve işlevlerle deneme yapılmasına olanak tanır. İki yönlü sabitleme, varlıkların değerlerini kaybetmeden zincirler arasında hareket etmesine olanak tanıyacak.





Bir Bitcoin Core geliştiricisi olarak Maxwell, Bitcoin İyileştirme Teklifinde homomorfik anahtar türetmenin oluşturulmasına da yardımcı oldu ( BİP ) #32 , tek bir ana anahtardan birden fazla genel ve özel anahtar çiftinin oluşturulmasına olanak tanır. Ayrıca, hafif güncellemeler (yazılım çatalları) için bir standart oluşturmak üzere BIP-9'un ve verimliliği artırmak için başka bir iyileştirme güncellemesi olan SegWit için yeni bir adres türü tanımlamak üzere BIP-173'ün ortak yazarıdır.





2018 yılında Blockstream'den ayrıldı ve Bitcoin için akıllı sözleşme özelliklerinin oluşturulmasına odaklandı. Böylece Bitcoin için yeni ve önemli bir gelişmenin yazarı oldu. Taproot güncellemesi . Bu teknik, birden fazla harcama koşulunu tek bir imzada birleştirerek gizliliği artırır ve işlem maliyetlerini azaltır; bu da karmaşık akıllı sözleşmelerin oluşturulmasını teşvik eder.





Bazı Kaygılar ve Zaman

Diğer arkadaşlar kadar Şifrepunklar Maxwell ayrıca Bitcoin'in dahili işlevselliğiyle ilgili bazı endişelerini de dile getirdi. Bu, merkezi olmayan para fikrini gerçekten yayan sistemdir, ancak mükemmel değildir. Başlangıç olarak Maxwell, madenci olarak ilk günlerinin hikayesini ve makinelerin neden olduğu aşırı ısınmanın polisi bile evine nasıl çektiğini anlattı. Madencilik, ihtiyaç duyduğu büyük miktarda elektrik enerjisi göz önüne alındığında gerçekten endişe vericidir.





Gizlilik, Bitcoin defterindeki başka bir konudur. İnsanlar Bitcoin'in anonim olduğuna inanma eğilimindedir ancak bu gerçeklerden oldukça uzaktır. Bitcoin aslında takma addır; yani isimler ve kimlik belgeleri yerine kriptografik adresler kullanır. Ancak bu, takip edilemeyeceğiniz anlamına gelmez, özellikle de her işlemin bir blockchain gezgininde halka açık olması nedeniyle. Ayrıca miktar, tarih ve bağlı adresler (gönderen ve alıcılar) gibi verileri içerirler.









Maxwell de bu sorunu ilk kripto para biriminde çözmeye çalışıyor. görüşme.





“Açıkçası gizlilik, Bitcoin'in iyileştirilmesi gereken büyük bir alandır ve ben durumu iyileştirmek için süslü teknolojiler bulmaya çalıştım, ancak bu her zaman dengeleyici bir harekettir. Gizlilik, Bitcoin'in bu konuda daha iyi hale gelmemesi durumunda dünyayı Bitcoin'in var olmadığı durumdan daha kötü bir yer haline getirebileceği bir alandır. Bitcoin gizliliği için en kötü durum oldukça kötüdür. Çok fazla ilerleme kaydedildi ancak daha fazlasına ihtiyaç var.”





Mevcut kusurlara rağmen Maxwell, kripto para birimlerinin kitlesel olarak benimsenmesinin sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyor. Güvenli olmayan donanım, hatalı yazılım, vergi engelleri veya kişisel velayet riskleri gibi engeller yıllar içinde bir çözüm bulacaktır ve biz de bu yoldayız.



Geleceğe Bir Adım Olarak Obyte





Obayt gizlilik ve merkeziyetsizlikle ilgili endişeleri gidererek Bitcoin'e ilgi çekici bir alternatif olarak ortaya çıktı. Madencilerin işlemleri onaylamak için kaçınılmaz aracılar olmasını gerektiren Bitcoin'den farklı olarak Obyte, işlemlerin herhangi bir onaya ihtiyaç duymadığı Yönlendirilmiş Döngüsel Grafik (DAG) yapısını kullanır. Bu yaklaşım, bloklara ve onların yaratıcılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak Obyte'yi tamamen merkezi olmayan hale getirir.









Ayrıca Obyte, gizlilik parasının entegrasyonu gibi gelişmiş gizlilik özellikleri sunar Karabaytlar ve cüzdan içi şifrelenmiş sohbet işlevi . Bu seçenekler, kullanıcılara işlemlerinde ve iletişimlerinde daha fazla gizlilik sağlayarak Bitcoin'in defterinde yaygın olan gizlilik endişelerini giderir.





Merkezi olmayan yapıya ve gizliliğe öncelik veren Obyte, kullanıcıların kendi başlarına özgürce işlem yapabilmelerini ve hassas bilgilerini kamunun incelemesine sunmadan bunu yapma seçeneğine sahip olmalarını sağlayarak, kripto para birimi ortamında daha gizlilik odaklı ve merkezi olmayan bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu ekosistem aslında birçok şifrepunkun hayal ettiği gibi geleceğe atılan bir sonraki adımdır.













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Tim May ve Kripto-anarşizm

Wei Dai ve B-para

Nick Szabo ve Akıllı Sözleşmeler

Adam Back ve Hashcash

Eric Hughes ve Perakendeci

St Jude ve Topluluk Hafızası

Hal Finney ve RPOW

John Gilmore ve EFF

Satoshi Nakamoto ve Bitcoin





Garry Killian'ın Öne Çıkan Vektör Resmi / Ücretsizpik Gregory Maxwell'in fotoğrafı: Blok akışı



