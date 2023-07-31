İki Korkunç İsimle Projeyi İki Kez Başlattı Ama Yine de Para Kazandı!





Markalarla ilgili yapay zeka yanıtlarını takip etmek için bir site oluşturdum ve onu trackAIanswers.com , trackyourbrand veya mantıklı bir şey yerine mümkün olan en kötü isimleri verdim - İKİ KEZ!





İsimlerin neden bu kadar kötü olduğuna değineceğim ama şu ana kadar hikaye şu:





2023'ün başlarında yeni yapay zeka sohbet robotlarında ego sörfü yapıyordum ve Chat-GPT'ye benim hakkımda ne bildiğini soruyordum. ChatGPT'nin beni Teleport'un (on yıl önce kurucu ortağı olduğum bir a16z portföy girişimi) kurucu ortaklarından biri olarak listelememesi nedeniyle zedelenen egomu toparladıktan sonra, Büyük Dil Modellerini daha derinlemesine incelemeye başladım.





LLM'lerin bilgileri nasıl kodladığını anlamaya yönelik bir deney olarak başlayan şey, herkesin AI sohbet robotlarının adları hakkında ne bildiğini takip etmesine ve değişen bu yanıtlarla ilgili güncellemeler almasına yardımcı olmak için HaveIBeenEncoded.com adlı bir projeye dönüştü.





Kayıt oranları yüksekti ve bende bir şeyler olduğunu sanıyordum. Hatta halüsinasyon konusu ortalıkta dolaşırken ABD'deki radyoda bunun hakkında konuşmaya davet edildim, ancak tüketicilerin böyle bir hizmet için ödeme yapma istekliliğinin düşük olduğunu ve projeyi sürdürülebilir kılmak istiyorsam bunu yapmam gerektiğini kısa sürede öğrendim. ekonomik olarak yaşanabilir hale getirmek.

Enterprise'a girin!

Buradaki bariz cevap, şirketlerin markalarını yapay zeka üzerinde takip etmelerine yardımcı olmaktı; çünkü chatbotlar muhtemelen gelecekteki müşterilerinin onları bulabileceği yerdi. Şirketlerin ayrıca yapay zekaların markaları ve ürünleri hakkında ne söylediğini bilmelerini sağlayacak açık ekonomik teşvikleri de var. Halüsinasyonlar ve hataların aslında ekonomik bir maliyeti olabilir.

"SEO için Yapay Zeka" mı yoksa "Yapay Zeka için SEO" mu?

Arama ortamı değişiyordu. Arama Motoru Optimizasyonu veya bilinen adıyla SEO; sitenizi arama sonuçlarında üst sıralara çıkarma sanatı sonsuza kadar değişecek. Herkes, bağlantılarını artırmak için otomatik olarak daha fazla içerik oluşturmak amacıyla "SEO için Yapay Zeka"yı kullanmaya çabalarken, bana tam tersi gerekliymiş gibi geldi.





Bu , "SEO için Yapay Zeka" değil, "Yapay Zeka için SEO" idi; ihtiyaç duyulan yapay zeka sohbet robotu yanıtlarında sonuçlarınızı yükseltmek için kullanabileceğiniz sihir; eski arama dünyasında sonuçları artırmak için yapay zekayı kullanmanın büyüsü. Mühendislik beynimde isme tıkladım ve böylece seofor.ai doğdu.

Ah ama isim!

Proje ekonomik olarak daha iyi performans gösterdi ve kısa sürede tüketici ürününden daha fazla para kazanmaya başladı. Ancak organik aramaya baktığımda büyük bir hata daha yaptığımı fark ettim. Seçtiğim ismin GERÇEKTEN berbat olduğu ortaya çıktı!





"SEO" anahtar kelimesi, uyanık oldukları saatlerin çoğunu sonuçlarının arama sonuçlarında ilk sırada görünmesini sağlamak için harcayan SEO uzmanı insanlardan oluşan bir orduyu ortaya çıkarır. Adının bir parçası olarak "seo" nun olması mantıklı görünebilir, ancak…





daha çok, organik aramayı kazanmak için mücadele edilecek en etkileyici rakip ordusunu çağırmak gibiydi.





Yaralanmaya hakaret eklemek için "AI" anahtar kelimesi bugünlerde hemen hemen her şeye bağlı. Yine son derece rekabetçi bir anahtar kelime, "SEO" ile birlikte daha fazla içerik oluşturmak için yapay zekayı kullanmak isteyen kalabalıktan farklılaşmak için çok az alan bırakıyor.





İsmin tümü ve tamamı, yapay zekanın şirketi veya ismi hakkında ne söylediğini merak eden bir kişinin kafasında olup bitenlerden çok, kafamdaki teknik yönleri ve mantığı tanımlıyordu.

Durun ama yine de kârlı mıydı?

Eğer projeyi olduğu gibi bırakırsam muhtemelen kâr etmeye devam edecek. İki korkunç isimle tonlarca para kazandığından değil, projelerinizin dış sermaye olmadan bile hayatta kalma şansının yüksek olduğundan nasıl emin olabileceğinizi göstermek amacıyla bunları tutumlu bir şekilde bir araya getirdiğim için. Startup'lar bu şekilde kurulmalı, değil mi? 😉





Bugünlerde fikirlerinizi test etmek için ne kadar az şeye ihtiyaç duyulduğunu görmenize yardımcı olacak proje maliyetleri şunlardır:









Buradan deta.sh , ImprovMX ve harika araçları oluşturan diğer herkese sesleniyoruz.

Bekle, geliştirme maliyetleri ne olacak?

Tek amacım tekrarlanan maliyetleri karşılamak olsaydı proje karlı kalırdı. Bunun, kodlamayı bilen ve yan projeler oluşturmak isteyen birçok bağımsız geliştirici ve solo girişimci için geçerli bir strateji olduğunu düşünüyorum. Gerçekte elbette buradaki en büyük maliyetin, ürünün oluşturulması ve pazarlanması için harcanan saat olduğunu ve olacağını biliyoruz.





Bu aslında zamanınıza ne kadar değer verdiğinize bağlıdır ve bu maliyetleri düşürmenin kolay yolu, inşa ederken eğlendiğinizden emin olmaktır. Bu şekilde bir proje, mali açıdan olumlu bir gelişme olmadan bile karşılığını alabilir.





Ramen karlılığı açısından henüz çok uzakta. Görüyorsunuz ben Tokyo'da ramen yemek isteyen türden bir adamım, yani bu proje için benim bile param yetmez gibi görünüyor! 😉





Yani iki korkunç isimle devam mı edeceksiniz?

İki korkunç isim seçtim ve yinelenen maliyetleri karşılayarak yine de "kârlı" oldum. Ürünü geliştirmeye daha fazla odaklanmadan önce isimleri saklayıp saklamadığımı veya başka bir büyük yeniden markalama hatası yapıp yapmadığımı öğrenmek için beni burada Hackernoon'da veya Twitter'da takip edebilirsiniz.





Ve bunu öğrenmek için her zaman Google'da "yapay zeka yanıtlarını takip et" seçeneğini kullanabileceğinizi biliyorsunuz! 😁





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