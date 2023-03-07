Üretken Yapay Zeka Yayınlamaya Geliyor Ama O Kadar Değil Göründüğü Gibi Net Kesim

Üretken yapay zeka son birkaç aydır haberleri ele geçirdi. İlk olarak görsel sanatlarda ve ardından ChatGPT-3'ün piyasaya sürülmesiyle daha geleneksel metin odaklı yayıncılıkta. ChatGPT, OpenAI tarafından oluşturulan ve halka açık bir sohbet robotudur. Basit sorgulardan karmaşık makalelere kadar her şeyin üstesinden gelerek metin oluşturmak için kullanılabilir.

Çalışmaları çok fazla içerik tüketmeye, onu yorumlamaya ve ondan orijinal işler yaratmaya bağlı olan yazarlar ve diğer yaratıcılar için bu durum endişe verici olmuştur. Grammarly gibi araçların yükselişi metin yazarlarının ve editörlerin içinin boşaltılmasına yol açtı.

Yazarlar artık ateş hattındayken tehlikede olan pek çok şey var. Aynı zamanda ChatGPT ve diğer yapay zeka üretken araçlarını dağıtma kararı yayıncılar için de pratik sorunlar teşkil ediyor.



Mucizevi Bir Zaman Tasarrufu

Üretken yapay zekanın yayıncılar için maliyetten ve zamandan tasarruf sağlayan bir nimet olabileceği inkar edilemez.

Red Venture'un medya markası CNET, CNET Money markası için küçük bir pilot testin parçası olarak yapay zeka yazma araçlarını gizlice kullanırken bunu itiraf etti.

"Bu yapay zeka motoru, hedef kitlemizin daha iyi kararlar alabilmesi için en yararlı içeriği oluşturmak üzere kamuya açık gerçekleri kullanmalarına verimli bir şekilde yardımcı olacak mı? Bu, onların daha derinlemesine araştırılmış hikayeler, analizler, özellikler, testler ve tavsiye çalışmaları oluşturmalarına olanak tanıyacak mı?' Neyle tanınıyorsun?" CNET'in Genel Yayın Yönetmeni Connie Guglielmo şunları söyledi.

ByTek CEO'su Paolo Dello Vicario, "Yayıncı müşterilerimize yönelik içerik ve SEO stratejilerimizi desteklemek için halihazırda ChatGPT ve GPT-3'ü test ediyoruz" dedi. "Çok faydalı. Tescilli yapay zekamız zaten popüler konuları takip ettiğinden ve başlıkları optimize ettiğinden, ChatGPT daha sonra hazır bir ilk içerik taslağı sunabiliyor. Bu, yayıncı müşterilerimizin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlıyor."

Bu, değeri olmayan bir fikir değil. Yaratıcılar için, yazma konusunda genellikle dışarıdan temin edilebilecek çok sayıda yoğun iş vardır. Bir yemek blogu için içerik üzerinde çalışıyorsanız, yumurtayı haşlamanın ve aşırı basitleştirmenin pek çok yolu vardır. Bir telefon hakkında yazan bir teknoloji gazetecisiyseniz, özellikleri kim yazarsa yazın aynı kalır. Bir sinema muhabiriyseniz oyuncular ve ekip gibi sabitler vardır. ChatGPT gibi üretken yapay zeka, üzerinde çalışacağınız tüm bilgilerden yararlanan içeriği anında oluşturabilir.

Ancak bu noktada tüm üretken yapay zeka, kusma için bir araçtır. Üretken kelimesinin kendisi de yapay zeka gibi basit bir yanlış adlandırmadır. Zeki değildir ve üretemez. Bağlamsal nüansları anlama veya kendine ait yeni bir şey yaratma yeteneği olmadan, yalnızca diğer insanların yarattıklarını gerçekten özümseyebilir ve yeniden üretebilir.

Ticaret odaklı medya holdingi Digital Trends Media Group'un kurucu ortağı ve CTO'su Dan Gaul şunları söyledi: "Kaba taslaklara başlamak veya kontrol edilmesi gereken gerçekleri bulmak için yararlı olabilir. Eğer yayıncılar tamamen insansız içerik yazmak için üretken yapay zekaya güveniyorlarsa, o zaman sadece izleyicilerine değil kendilerine de zarar verdiklerini düşünüyorum."



Aceleyle Yayınlayın, Boş Zamanlarda Özür Dileyin

CNET'in Üretken Yapay Zeka ile yaptığı deneyine dönecek olursak, vücut bu tuzağa düşmüş gibi görünüyordu.

CNET Money'in birçok makalesinin maddi hatalarla dolu olduğu ve çeşitli haber kuruluşları tarafından bu makalelerden bahsedildiği ortaya çıktı. Şirket şimdi de pilot program kapsamında yayınlanan makalelere bir açıklama ekledi. Bu utanç verici (ve konu göz önüne alındığında potansiyel olarak tehlikeli) bir olaydır ve yapay zekayı dağıtmayı ümit eden yayıncıların öğrenebilecekleri en iyi konumdur.

“Medya camiasının ve yasa koyucuların, üretken yapay zekanın halihazırda sahte haberler ve algoritmik önyargılarla mücadele eden bir toplumu nasıl olumsuz yönde etkileyebileceğini düşünmesi kesinlikle zorunludur.

İnsan iletişimini taklit eden, ancak gerçeklere dayalı olmayabilen, hızla üretilen içerik kavramı, gazetecilik dürüstlüğüyle ilgilenen herkes için alarm zillerini tetiklemelidir," Tina Mulqueen, veri konusunda uzmanlaşmış bir tam hizmet iletişim şirketi olan Kindred PR'nin kurucusu ve CEO'su etik stratejiler dedi.

Aynı zamanda, AI ve üretken araçların, Associated Press gibi bazı yayınlar tarafından, kazanç raporları ve CNET'ten daha iyi sonuçlar veren seçilmiş spor hikayeleri hakkındaki gönderiler için sınırlı bir kapasitede kullanıldığını belirtmek öğreticidir.

Yapay zeka araçlarının yazılı olarak yer alabileceği bir yer var mı? Elbette ek bir pozisyon mevcut. Ancak yapay zeka gerçekten akıllı hale gelinceye, nüansları ve bağlamı anlayana kadar, ChatGPT gibi mucizevi araçlar bile yalnızca ek olarak var olabilir.





Bu makalenin ana görseli, HackerNoon'unYapay Zeka Görüntü Oluşturucusu tarafından "şövalenin önünde oturan bir robotun resim yapması" istemiyle oluşturuldu.