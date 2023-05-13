Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Özellikler Sizlerle Olsun: HackerNoon Oyununuzu Güçlendirecek 8 Yeni Eklemeile@product
    634 okumalar
    634 okumalar

    Özellikler Sizlerle Olsun: HackerNoon Oyununuzu Güçlendirecek 8 Yeni Ekleme

    ile HackerNoon Product Updates5m2023/05/13
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript
    tldt arrow
    en-flagENtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    TR

    Çok uzun; Okumak

    Yepyeni bir Abonelik Özelliği, Teknik Özet Podcast'leri, etkileşimli yorum tepkileri, anket yorumları ve 2023 Yılının Startup'larının lansmanı da dahil olmak üzere son iki ayda kullanıma sunulan eğlenceli yeni özelliklerle ilgili düzenli güncellemelerimizin zamanı geldi. Öğrenmek için okumaya devam edin. Daha!
    featured image - Özellikler Sizlerle Olsun: HackerNoon Oyununuzu Güçlendirecek 8 Yeni Ekleme
    HackerNoon Product Updates HackerNoon profile picture

    Aşağıdaki güncellemeler 30 Nisan 2023'e kadar geçerlidir


    Hey Hackerlar!


    Geçtiğimiz aylar, yeni Abonelik Özelliği ve Teknik Özet Podcast'lerinden yorum tepkilerine, anket yorumlarına ve 2023 Yılının Startup'larının lansmanına kadar yeni özelliklerle doldu.


    Okumaya devam edin ve son ürün güncellememizden bu yana platforma eklenen tüm yeni parlak iyileştirmelerimize hayran kalacaksınız. 24 Mart !


    Yazarlar İçin Yeni

    Abonelik özelliği

    Bizim yeni abonelik özelliği okuyucularınızla yepyeni bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanır. Artık okuyucularınız bülteninize kaydolabilir ve içeriğinizi doğrudan gelen kutularına alabilir; bu, siz yayınlar yayınlamaz kitlenizin hikayelerinize ön koltuktan erişebileceği anlamına gelir.


    Nasıl çalışır

    Bu kolay; Okuyucuların abone olabileceği 2 yer var.

    1. Hikayenin üst kısmındaki kenar çubuğundaki profilinizin altında
    2. Profil sayfanızda


    HackerNoon hesabı olsun veya olmasın, oturumunuzu kapatmış olsanız bile bunu yapabilirsiniz!



    Bu özellik aynı zamanda abonelerinizin e-posta adreslerini istediğiniz zaman dışa aktarmanıza da olanak tanır. Tek yapmanız gereken adresinize gitmek Bülten İstatistikleri sayfası -> Aboneleri İndir


    Profesyonel ipucu: özel bölümümüzü okuyun yazarların notu Posta listenizi nasıl büyüteceğiniz ve okuyucularınızla nasıl etkileşime geçeceğiniz konusunda bazı ipuçları almak için.



    Çok sayıda AI görüntüsü İyileştirme

    En sevdiğimiz özelliklerden biri geçtiğimiz aylarda yeni iyileştirmelerle özel ilgi gördü. Hikâyenize yalnızca öne çıkan bir görsel yerine yapay zeka tarafından oluşturulmuş görseller ekleme yeteneğiyle başlayarak: Editör 3.0'daki + düğmesine tıklayın ve görsel seçme panosuna ve Stable Diffusion dahil tüm görsel yükleme seçeneklerine ulaşmak için "Resim"i seçin. İşte hızlı bir demo:



    Bir diğer harika özellik ise, size çok parlak ve sanatsal yaratımlar sunmak için görsel yerleştirmeleri üretim sürecinde bir ara temsil olarak kullanan yeni AI görüntü oluşturucu modelimiz Kandinsky 2'dir.



    Yine de, Kararlı Yayılma konusuna gelince, yukarıdaki resimdeki olumsuz uyarı seçeneğine dikkat edin?! Bu yeni! Oluşturduğunuz görselde görmek istemediğiniz şeyleri yapay zekaya söylemenizi sağlar 😉



    Twitter Düzenleyici 3.0'a Yerleşiyor

    Twitter kullanıcısıysanız bu yeni özellik tam size göre! Twitter yerleştirmeleri artık editörümüz 3.0'da mevcut; sadece konu URL'nizi ekleyin, Tweet veya Tweet Konusunu seçin ve taslağınıza yüklenmesini izleyin.


    HackerNoon sisteminde bir Twitter dizisi bulunmadığında, ekranda yükleme izni isteyen bir mesaj gösterilecektir. Bundan sonra, iş parçacığının oluşturulmasını ve yeniden yükleme sonrasında otomatik olarak taslağa yüklenmesini bekleyin.





    Okuyucular İçin Yeni

    Tech Brief Podcast'lerini Kulaklığınızla Yakalayın

    Tamamını okumaya zamanınız yok inanılmaz hikayeler HackerNoon'da mı? Endişelenmeyin, sizi koruduk. HackerNoon Teknik Özet Podcast'leriyle tanışın! Artık hareket halindeyken favori HackerNoon yazarlarınızı dinleyebilir ve dinleyebilirsiniz. İşletme ve programlamadan oyun ve teknoloji hikayelerine kadar her şeye sahibiz.



    Günlük podcast'imiz sizi en son teknoloji haberleri ve içgörüleri ile güncel tutacak. Sadece "HackerNoon Teknik Özeti"ni arayın Spotify , Deezer , veya OyuncuFM başlamak. Spotify'daki Tech Brief Podcast listemize göz atın ve hemen dinlemeye başlayın!


    Spotify'daki tüm HackerNoon Tech Brief Podcast'lerinin listesini kontrol etmeniz için burada bulabilirsiniz: Teknoloji Şirketleri | Web3 | Teknoloji Hikayeleri | Bilim | Fütürizm | Medya | Hayat Hacking | Finans | Yazma | Toplum | İş | Startup'lar | Yönetim | Programlama | Makine Öğrenimi | Ürün Yönetimi | Uzaktan Çalışma | Oyun | Siber Güvenlik | Veri Bilimi



    HackerNoon Haber Bültenleriyle Başa Çıkmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

    İster yeni ve heyecan verici içerikler arıyor olun ister haber bültenlerinden çıkmak istiyor olun 🙁 gitmeniz gereken tek bir yer var: e-posta ayarlarınız !



    Kullanıcı dostu sayfamız, gelen kutunuza nelerin gireceği konusunda size tam kontrol sağlar. Teknik Özet bültenleri . Bunları profil ayarlarınızdan kolayca etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz; böylece ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan, kişiselleştirilmiş ve özel olarak hazırlanmış bir gelen kutusu sunulur. Tercihlerinizi kişiselleştirdikten sonra ekranın alt kısmındaki kaydet butonuna tıklamayı unutmayın.


    Yeni Emoji Göstergeleri

    Emoji Güvenilirlik Göstergelerini hatırlıyor musunuz? Uzman bağlam aracımız, bir yazarın kazanılmış çıkarlarını reddederek bir süredir yazarlar ve okuyucular için şeffaflık sağlıyor.


    Ve şimdi, Yerde , Komedi/Hiciv , Kurgu , Haberler , Kılavuz , İnceleme , Basın Bülteni , Video , Podcast , Yapay Zeka Destekli , Ürün Lansmanı ve Röportaj gibi eklenen emoji güvenilirlik göstergeleri ile daha da geliştirildi. diğerleri.




    Yorumlar, Artık Her Zamankinden Daha Demokratik

    Yorumlar, sizinle iletişim kurmanın en sevdiğimiz yollarından biridir ve kullanıcılar arası etkileşimleri görmek her zaman günümüzü tatlandırır. Bu sefer işi daha da ileri götürdük, yorumlara emoji tepkilerine, olumlu ve olumsuz oylara izin verdik!



    Yorum deneyiminizi geliştirmenin bir yolu, değil mi?


    Ancak hepsi bu kadar değil: Artık herhangi bir şeye yorum da ekleyebilirsiniz. anket Bu, artık en çok oy alan seçeneğe karşı öfkelenebileceğiniz veya onu kutlayabileceğiniz, diğer topluluk üyeleriyle fikir alışverişinde bulunabileceğiniz ve bunu yaparken eğlenebileceğiniz anlamına gelir.





    2023 Yılının Startup'ları

    Yılın Girişimleri (SOTY) 2023 resmi olarak başladı ve piyasadaki en iyi şirketlerin adaylıkları ve oylamaları da başladı; bu, yılın en yenilikçi girişimlerini ve bunların teknoloji endüstrisi üzerindeki etkilerini tanımamıza ve kutlamamıza yardımcı olmanız için bir şans.



    Bu yıl yenilikler neler?

    🌎Dünya haritası var! İstediğiniz şehre gitmek için ana sayfadaki bir düzine HackerNoon saatinden birine tıklamanız yeterli. Ayrıca arama çubuğunu kullanarak herhangi bir şehri veya aşağıdakiler dahil 6 bölgeden herhangi birini arayabilirsiniz:

    🗳️ Geçen yılın kazananlarını her şehrin altındaki "Geçen Yıl Oyları" bölümünde bulabilirsiniz, Bunun gibi .


    📜 Her şehir, şehrin tarihinin yanı sıra şehrin startup sahnesine dair zengin bir tl;dr ile birlikte gelir. Ayrıca her şehirdeki startup haberleri için web bağlantılarına da göz atabilirsiniz. Örneğin, Singapurlu startupların geçmişine bakın Burada .


    Startups.hackernoon.com adresini ziyaret ettiğinizden ve favori startuplarınızı desteklediğinizden emin olun!

    Ve eğer kendi startupınız varsa Yılın Startup'ına aday olmayı unutmayın. iddia et !



    HackerNoon topluluğunun bir parçası olduğunuz ve teknoloji endüstrisindeki en iyilerin en iyisini kutlamamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.

    Find Top Tech Jobs on HackerNoon

    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    HackerNoon Product Updates HackerNoon profile picture
    HackerNoon Product Updates@product
    This is the official page for HackerNoon Product Updates!
    Read my storiesStay Updated on All HackerNoon's Products! Read Our Product Update!

    ETİKETLERİ ASIN

    purcat-imgwriting #hackernoon-top-story #hackernoon-product #hackernoon-product-update #hottest-features-deployed #hackernoon #hackernoon-podcast #hackernoon-writers #stable-diffusion

    LANGUAGES

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-jaJapanesehackernoon-ptPortuguesehackernoon-kohackernoon-dehackernoon-viVietnamesehackernoon-frFrenchhackernoon-bnBengalihackernoon-hiHindihackernoon-zhChinesehackernoon-trhackernoon-esSpanish

    BU YAZI...

    Permanent on Arweave
    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Benzersiz Bir Ekosistemi Güçlendiren Bitcoin UTXO Modeli
    by ckb
    Jan 01, 1970
    #bitcoin-utxo
    Article Thumbnail
    Gözlerinizi Kapatın ve Teknolojinin Geleceğini Hayal Edin: Cihazların Senfonisi
    by geekonrecord
    Jan 01, 1970
    #future-of-tech
    Article Thumbnail
    Claude Sonnet 3.5 Sistem Bilgi Sızıntısı: Adli Analiz
    by tyingshoelaces
    Jan 01, 1970
    #ai
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas