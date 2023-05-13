Özellikler Sizlerle Olsun: HackerNoon Oyununuzu Güçlendirecek 8 Yeni Ekleme

Aşağıdaki güncellemeler 30 Nisan 2023'e kadar geçerlidir
Hey Hackerlar!
Geçtiğimiz aylar, yeni Abonelik Özelliği ve Teknik Özet Podcast'lerinden yorum tepkilerine, anket yorumlarına ve 2023 Yılının Startup'larının lansmanına kadar yeni özelliklerle doldu.
Okumaya devam edin ve son ürün güncellememizden bu yana platforma eklenen tüm yeni parlak iyileştirmelerimize hayran kalacaksınız.
Bizim
Nasıl çalışır
Bu kolay; Okuyucuların abone olabileceği 2 yer var.
HackerNoon hesabı olsun veya olmasın, oturumunuzu kapatmış olsanız bile bunu yapabilirsiniz!
Bu özellik aynı zamanda abonelerinizin e-posta adreslerini istediğiniz zaman dışa aktarmanıza da olanak tanır. Tek yapmanız gereken adresinize gitmek
Profesyonel ipucu: özel bölümümüzü okuyun
En sevdiğimiz özelliklerden biri geçtiğimiz aylarda yeni iyileştirmelerle özel ilgi gördü. Hikâyenize yalnızca öne çıkan bir görsel yerine yapay zeka tarafından oluşturulmuş görseller ekleme yeteneğiyle başlayarak: Editör 3.0'daki + düğmesine tıklayın ve görsel seçme panosuna ve Stable Diffusion dahil tüm görsel yükleme seçeneklerine ulaşmak için "Resim"i seçin. İşte hızlı bir demo:
Bir diğer harika özellik ise, size çok parlak ve sanatsal yaratımlar sunmak için görsel yerleştirmeleri üretim sürecinde bir ara temsil olarak kullanan yeni AI görüntü oluşturucu modelimiz Kandinsky 2'dir.
Yine de, Kararlı Yayılma konusuna gelince, yukarıdaki resimdeki olumsuz uyarı seçeneğine dikkat edin?! Bu yeni! Oluşturduğunuz görselde görmek istemediğiniz şeyleri yapay zekaya söylemenizi sağlar 😉
Twitter kullanıcısıysanız bu yeni özellik tam size göre! Twitter yerleştirmeleri artık editörümüz 3.0'da mevcut; sadece konu URL'nizi ekleyin, Tweet veya Tweet Konusunu seçin ve taslağınıza yüklenmesini izleyin.
HackerNoon sisteminde bir Twitter dizisi bulunmadığında, ekranda yükleme izni isteyen bir mesaj gösterilecektir. Bundan sonra, iş parçacığının oluşturulmasını ve yeniden yükleme sonrasında otomatik olarak taslağa yüklenmesini bekleyin.
Tamamını okumaya zamanınız yok
Günlük podcast'imiz sizi en son teknoloji haberleri ve içgörüleri ile güncel tutacak. Sadece "HackerNoon Teknik Özeti"ni arayın
Spotify'daki tüm HackerNoon Tech Brief Podcast'lerinin listesini kontrol etmeniz için burada bulabilirsiniz: Teknoloji Şirketleri | Web3 | Teknoloji Hikayeleri | Bilim | Fütürizm | Medya | Hayat Hacking | Finans | Yazma | Toplum | İş | Startup'lar | Yönetim | Programlama | Makine Öğrenimi | Ürün Yönetimi | Uzaktan Çalışma | Oyun | Siber Güvenlik | Veri Bilimi
İster yeni ve heyecan verici içerikler arıyor olun ister haber bültenlerinden çıkmak istiyor olun 🙁 gitmeniz gereken tek bir yer var:
Kullanıcı dostu sayfamız, gelen kutunuza nelerin gireceği konusunda size tam kontrol sağlar.
Emoji Güvenilirlik Göstergelerini hatırlıyor musunuz? Uzman bağlam aracımız, bir yazarın kazanılmış çıkarlarını reddederek bir süredir yazarlar ve okuyucular için şeffaflık sağlıyor.
Ve şimdi, Yerde , Komedi/Hiciv , Kurgu , Haberler , Kılavuz , İnceleme , Basın Bülteni , Video , Podcast , Yapay Zeka Destekli , Ürün Lansmanı ve Röportaj gibi eklenen emoji güvenilirlik göstergeleri ile daha da geliştirildi. diğerleri.
Yorumlar, sizinle iletişim kurmanın en sevdiğimiz yollarından biridir ve kullanıcılar arası etkileşimleri görmek her zaman günümüzü tatlandırır. Bu sefer işi daha da ileri götürdük, yorumlara emoji tepkilerine, olumlu ve olumsuz oylara izin verdik!
Yorum deneyiminizi geliştirmenin bir yolu, değil mi?
Ancak hepsi bu kadar değil: Artık herhangi bir şeye yorum da ekleyebilirsiniz.
🌎Dünya haritası var! İstediğiniz şehre gitmek için ana sayfadaki bir düzine HackerNoon saatinden birine tıklamanız yeterli. Ayrıca arama çubuğunu kullanarak herhangi bir şehri veya aşağıdakiler dahil 6 bölgeden herhangi birini arayabilirsiniz:
🗳️ Geçen yılın kazananlarını her şehrin altındaki "Geçen Yıl Oyları" bölümünde bulabilirsiniz,
📜 Her şehir, şehrin tarihinin yanı sıra şehrin startup sahnesine dair zengin bir tl;dr ile birlikte gelir. Ayrıca her şehirdeki startup haberleri için web bağlantılarına da göz atabilirsiniz. Örneğin, Singapurlu startupların geçmişine bakın
Startups.hackernoon.com adresini ziyaret ettiğinizden ve favori startuplarınızı desteklediğinizden emin olun!
Ve eğer kendi startupınız varsa Yılın Startup'ına aday olmayı unutmayın.
HackerNoon topluluğunun bir parçası olduğunuz ve teknoloji endüstrisindeki en iyilerin en iyisini kutlamamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.