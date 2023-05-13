Özellikler Sizlerle Olsun: HackerNoon Oyununuzu Güçlendirecek 8 Yeni Ekleme

Aşağıdaki güncellemeler 30 Nisan 2023'e kadar geçerlidir





Hey Hackerlar!





Geçtiğimiz aylar, yeni Abonelik Özelliği ve Teknik Özet Podcast'lerinden yorum tepkilerine, anket yorumlarına ve 2023 Yılının Startup'larının lansmanına kadar yeni özelliklerle doldu.





Okumaya devam edin ve son ürün güncellememizden bu yana platforma eklenen tüm yeni parlak iyileştirmelerimize hayran kalacaksınız. 24 Mart !





Yazarlar İçin Yeni

Abonelik özelliği

Bizim yeni abonelik özelliği okuyucularınızla yepyeni bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanır. Artık okuyucularınız bülteninize kaydolabilir ve içeriğinizi doğrudan gelen kutularına alabilir; bu, siz yayınlar yayınlamaz kitlenizin hikayelerinize ön koltuktan erişebileceği anlamına gelir.





Nasıl çalışır

Bu kolay; Okuyucuların abone olabileceği 2 yer var.

Hikayenin üst kısmındaki kenar çubuğundaki profilinizin altında Profil sayfanızda





HackerNoon hesabı olsun veya olmasın, oturumunuzu kapatmış olsanız bile bunu yapabilirsiniz!









Bu özellik aynı zamanda abonelerinizin e-posta adreslerini istediğiniz zaman dışa aktarmanıza da olanak tanır. Tek yapmanız gereken adresinize gitmek Bülten İstatistikleri sayfası -> Aboneleri İndir





Profesyonel ipucu: özel bölümümüzü okuyun yazarların notu Posta listenizi nasıl büyüteceğiniz ve okuyucularınızla nasıl etkileşime geçeceğiniz konusunda bazı ipuçları almak için.









Çok sayıda AI görüntüsü İyileştirme

En sevdiğimiz özelliklerden biri geçtiğimiz aylarda yeni iyileştirmelerle özel ilgi gördü. Hikâyenize yalnızca öne çıkan bir görsel yerine yapay zeka tarafından oluşturulmuş görseller ekleme yeteneğiyle başlayarak: Editör 3.0'daki + düğmesine tıklayın ve görsel seçme panosuna ve Stable Diffusion dahil tüm görsel yükleme seçeneklerine ulaşmak için "Resim"i seçin. İşte hızlı bir demo:









Bir diğer harika özellik ise, size çok parlak ve sanatsal yaratımlar sunmak için görsel yerleştirmeleri üretim sürecinde bir ara temsil olarak kullanan yeni AI görüntü oluşturucu modelimiz Kandinsky 2'dir.









Yine de, Kararlı Yayılma konusuna gelince, yukarıdaki resimdeki olumsuz uyarı seçeneğine dikkat edin?! Bu yeni! Oluşturduğunuz görselde görmek istemediğiniz şeyleri yapay zekaya söylemenizi sağlar 😉









Twitter Düzenleyici 3.0'a Yerleşiyor

Twitter kullanıcısıysanız bu yeni özellik tam size göre! Twitter yerleştirmeleri artık editörümüz 3.0'da mevcut; sadece konu URL'nizi ekleyin, Tweet veya Tweet Konusunu seçin ve taslağınıza yüklenmesini izleyin.





HackerNoon sisteminde bir Twitter dizisi bulunmadığında, ekranda yükleme izni isteyen bir mesaj gösterilecektir. Bundan sonra, iş parçacığının oluşturulmasını ve yeniden yükleme sonrasında otomatik olarak taslağa yüklenmesini bekleyin.

















Okuyucular İçin Yeni

Tech Brief Podcast'lerini Kulaklığınızla Yakalayın

Tamamını okumaya zamanınız yok inanılmaz hikayeler HackerNoon'da mı? Endişelenmeyin, sizi koruduk. HackerNoon Teknik Özet Podcast'leriyle tanışın! Artık hareket halindeyken favori HackerNoon yazarlarınızı dinleyebilir ve dinleyebilirsiniz. İşletme ve programlamadan oyun ve teknoloji hikayelerine kadar her şeye sahibiz.









Günlük podcast'imiz sizi en son teknoloji haberleri ve içgörüleri ile güncel tutacak. Sadece "HackerNoon Teknik Özeti"ni arayın Spotify , Deezer , veya OyuncuFM başlamak. Spotify'daki Tech Brief Podcast listemize göz atın ve hemen dinlemeye başlayın!













HackerNoon Haber Bültenleriyle Başa Çıkmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

İster yeni ve heyecan verici içerikler arıyor olun ister haber bültenlerinden çıkmak istiyor olun 🙁 gitmeniz gereken tek bir yer var: e-posta ayarlarınız !









Kullanıcı dostu sayfamız, gelen kutunuza nelerin gireceği konusunda size tam kontrol sağlar. Teknik Özet bültenleri . Bunları profil ayarlarınızdan kolayca etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz; böylece ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan, kişiselleştirilmiş ve özel olarak hazırlanmış bir gelen kutusu sunulur. Tercihlerinizi kişiselleştirdikten sonra ekranın alt kısmındaki kaydet butonuna tıklamayı unutmayın.





Yeni Emoji Göstergeleri

Emoji Güvenilirlik Göstergelerini hatırlıyor musunuz? Uzman bağlam aracımız, bir yazarın kazanılmış çıkarlarını reddederek bir süredir yazarlar ve okuyucular için şeffaflık sağlıyor.





Ve şimdi, Yerde , Komedi/Hiciv , Kurgu , Haberler , Kılavuz , İnceleme , Basın Bülteni , Video , Podcast , Yapay Zeka Destekli , Ürün Lansmanı ve Röportaj gibi eklenen emoji güvenilirlik göstergeleri ile daha da geliştirildi. diğerleri.













Yorumlar, Artık Her Zamankinden Daha Demokratik

Yorumlar, sizinle iletişim kurmanın en sevdiğimiz yollarından biridir ve kullanıcılar arası etkileşimleri görmek her zaman günümüzü tatlandırır. Bu sefer işi daha da ileri götürdük, yorumlara emoji tepkilerine, olumlu ve olumsuz oylara izin verdik!









Yorum deneyiminizi geliştirmenin bir yolu, değil mi?





Ancak hepsi bu kadar değil: Artık herhangi bir şeye yorum da ekleyebilirsiniz. anket Bu, artık en çok oy alan seçeneğe karşı öfkelenebileceğiniz veya onu kutlayabileceğiniz, diğer topluluk üyeleriyle fikir alışverişinde bulunabileceğiniz ve bunu yaparken eğlenebileceğiniz anlamına gelir.

















2023 Yılının Startup'ları

Yılın Girişimleri (SOTY) 2023 resmi olarak başladı ve piyasadaki en iyi şirketlerin adaylıkları ve oylamaları da başladı; bu, yılın en yenilikçi girişimlerini ve bunların teknoloji endüstrisi üzerindeki etkilerini tanımamıza ve kutlamamıza yardımcı olmanız için bir şans.









Bu yıl yenilikler neler?

🌎Dünya haritası var! İstediğiniz şehre gitmek için ana sayfadaki bir düzine HackerNoon saatinden birine tıklamanız yeterli. Ayrıca arama çubuğunu kullanarak herhangi bir şehri veya aşağıdakiler dahil 6 bölgeden herhangi birini arayabilirsiniz:

🗳️ Geçen yılın kazananlarını her şehrin altındaki "Geçen Yıl Oyları" bölümünde bulabilirsiniz, Bunun gibi .





📜 Her şehir, şehrin tarihinin yanı sıra şehrin startup sahnesine dair zengin bir tl;dr ile birlikte gelir. Ayrıca her şehirdeki startup haberleri için web bağlantılarına da göz atabilirsiniz. Örneğin, Singapurlu startupların geçmişine bakın Burada .





Startups.hackernoon.com adresini ziyaret ettiğinizden ve favori startuplarınızı desteklediğinizden emin olun!

Ve eğer kendi startupınız varsa Yılın Startup'ına aday olmayı unutmayın. iddia et !









HackerNoon topluluğunun bir parçası olduğunuz ve teknoloji endüstrisindeki en iyilerin en iyisini kutlamamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.