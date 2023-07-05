Önemsiz Bilim ve Gerçek Bilim: Hangisi Hangisi?

Bu hikaye ilk olarak Sophia Kovatch , Pamela Colloff ve Brett Murphy tarafından ProPublica'da yayınlandı.

Adli bilim ve ceza adaletinin kesişiminin ilk kez bir popüler kültür fenomeni haline gelmesinden bu yana onlarca yıl geçti ve sayısız TV şovu, film ve kitap tarafından popüler hale getirildi. Ancak halkın adli tıp teknikleriyle ilgili giderek artan farkındalığı, sahte bilimle dolu çok daha karmaşık bir alanı ve onu genellikle kâr amacıyla savunan insanları gölgede bırakıyor.





Yıllardır ProPublica, gerçek hayattaki ceza adaleti sistemimizin her köşesine sızan bu şüpheli teknikler hakkında rapor verdi.





Peki meşru adli bilim nedir ve önemsiz olan nedir? Temel bilgilerle başlayalım.

Önemsiz Bilim Nedir?

Önemsiz bilim, onu destekleyecek yeterli araştırma veya kanıt olmaksızın bilimsel gerçek olarak sunulan herhangi bir teori veya yöntemi ifade eder. Bazı önemsiz bilim türlerinin neredeyse hiçbir destekleyici kanıtı yoktur, diğerleri ise gerçek ama karmaşık bilim bulgularının aşırı basitleştirilmesidir.





Adalet sistemine getirdikleri riske ek olarak, önemsiz bilimin pek çok türü oldukça özneldir ve büyük ölçüde bireysel yoruma bağlıdır.

Adli Tıpta Önemsiz Bilim Nasıl Tespit Edilir?

ProPublica önemsiz bilim hakkında haber yaptığında birçok ortak özellik bulduk. Bunlar şunları içerebilir:





Bunu destekleyen bilimsel kanıt veya araştırma sınırlıdır veya yoktur.

Hata oranlarından bahsedilmeden, kesinlikle kesin veya kesin olarak sunulur.

Sübjektif kriterlere veya yoruma dayanır.

Karmaşık bir bilimi aşırı basitleştiriyor.

“Uzman” olmak yalnızca birkaç gün sürer.

Adli Tıp ve Kanun Uygulamalarında Önemsiz Bilim Örnekleri

Önemsiz bilimin cezai adalet sistemi aracılığıyla yayılmasının izini sürmek zor olabilir. Ancak ProPublica yıllardır adli önemsiz bilimi çeşitli şekillerde takip ediyor.

911 Çağrı Analizi

911 çağrı analizi konusunda eğitim almış polis ve savcılara, konuşma kalıplarını, ses tonunu, duraklamaları, kelime seçimini ve hatta acil aramalar sırasında kullanılan dilbilgisini analiz ederek telefondaki bir katili tespit edebilecekleri öğretiliyor.





Programın ilkelerine göre bunlar “suçlu göstergeler” olarak biliniyor. Yanlış yerleştirilmiş bir kelime, çok uzun bir duraklama veya bir nezaket ifadesi bir katili ortaya çıkarabilir.





911 çağrılarının analizi ceza adaleti sisteminde birçok farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bazı dedektifler bunun bir dava oluşturmaya veya bir şüpheliyi sorgulamaya hazırlanmaya yardımcı olacak bir araç olduğunu söylüyor. Bunu itirafların alınmasına yardımcı olmak için kullandılar.





Diğerleri analizlerini savcılara sunuyor ya da programın yaratıcısı ve Ohio'lu emekli polis şefi yardımcısı Tracy Harpster'ı davalara danışması için görevlendiriyor.





Harpster'ın kariyeri boyunca neredeyse hiçbir cinayet soruşturması deneyimi ya da bilimsel geçmişi yoktu. 2006 yılında yaptığı yüksek lisans tezi için küçük bir çalışmadan yola çıkarak 911 çağrı analizi tekniğini geliştirdi.





Bulgularını ülke çapında tanıtmak için FBI ile birlikte çalıştıktan sonra kolluk kuvvetlerinden tam teşekküllü bir eğitim müfredatı oluşturmaya yetecek kadar talep geldi.





Tekniğin geliştirilmesinden bu yana ülke çapındaki araştırmalarda 911 çağrı analizi kullanıldı. ProPublica, Harpster'ın yöntemlerinin tutuklamalarda, kovuşturmalarda ve mahkûmiyetlerde rol oynadığı 26 eyalette 100'den fazla vakayı belgeledi; bu muhtemelen gerçek rakamın çok küçük bir kısmı.





Ayrıca Harpster, ülke çapında 1.500'den fazla cinayet soruşturmasında bizzat danışmanlık yaptığını söylüyor.





Tekniğin görünürdeki yaygınlığına rağmen, 911 çağrılarını inceleyen araştırmacılar Harpster'ın iddialarını doğrulayamadı. FBI'ın 2020 yılında yaptığı bir araştırma, gerçek vakaları ortaya çıkarmak için 911 çağrı analizinin kullanılmasına karşı uyarıda bulundu.





2022'deki ayrı bir FBI araştırması, 911 analizinin uygulanmasının aslında önyargıyı artırabileceğini söyledi. Villanova ve James Madison üniversitelerindeki araştırmacıların akademik çalışmaları da benzer sonuçlara ulaştı.





Sonuçta beş çalışma 911 çağrı analizinin işe yaradığına dair bilimsel kanıt bulamadı.

Harpster, 2022'de yaptığı bir röportajda programını savundu ve savunma avukatlarının şüphelilerin masumiyetini savunmasına da yardımcı olduğunu belirtti.





Eleştirmenlerin araştırmayı veya bunun nasıl uygun şekilde kullanılacağını anlamadıklarını ileri sürdü; emniyet yetkilileriyle yazışmalarında yıllardır tekrarladığı bir görüş. Harpster, "Araştırma, nereye giderse gitsin gerçeği bulmak üzere tasarlandı" dedi.





Örnek: ProPublica, Harpster tarafından eğitilen bir dedektifin aramasını analiz etmesi ve duruşma sırasında bu konuda ifade vermesinin ardından bebeğini öldürmekten suçlu bulunan Jessica Logan'ın davasında 911 çağrı analizinin nasıl kullanıldığını anlattı.

Kan Lekesi-Desen Analizi

Kan lekesi modeli analizi, uygulayıcılarının suç mahallindeki kan damlalarını, sıçramalarını ve izlerini bazen suçun kendisini yeniden yapılandırmak ve hatta tersine mühendislik yapmak için kullanılabilecek ipuçları olarak gördüğü bir adli tıp disiplinidir.





Kan lekesi modeli analizinin güvenilirliği hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanmadı veya ölçülmedi, ancak büyük ölçüde kriminalist Herbert MacDonell'in ifadesine bağlı olarak, 1970'lerde ve 80'lerde ülke çapında mahkeme üstüne mahkemede sürekli olarak kabul edildi.





MacDonell kariyerini, ülke genelindeki polis departmanlarında kan lekesi modeli analizi konusunda hafta boyunca "enstitülere" ders vererek, yüzlerce polis memuruna eğitim vererek ve daha sonra yüzlerce polis memuruna eğitim vererek geçirdi.





Kan lekesi modeli analizinin rol oynadığı davaları listeleyen bir endeks bulunmamakla birlikte, eyalet temyiz mahkemesi kararları, tekniğin ülke çapındaki ağır suç davalarında bir faktör oynadığını göstermektedir. Ayrıca masum insanların hapishanelere gönderilmesine de yardımcı oldu.





Oregon'dan Texas'a ve New York'a kadar, kan lekesi modeli analistinin ifadesine dayanan mahkumiyet kararları bozuldu ve sanıklar beraat etti veya suçlamalar düştü.





2009'da Ulusal Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan bir dönüm noktası raporu , "kan lekesi modeli analiziyle ilgili belirsizliklerin çok büyük olduğunu" ve uzmanların görüşlerinin genellikle "bilimsel olmaktan çok öznel" olduğunu ortaya koyarak disipline şüphe düşürdü.





On yılı aşkın bir süre sonra, hakemli araştırmaların sayısı çok az ve analistlerin bulgularının doğruluğunu belirleyebilecek araştırmalar neredeyse yok denecek kadar az.





2019 yılında hayatını kaybeden MacDonell'e, öğrencilerin hatalı ifade verdiğini gördükten sonra ders yapısını veya sertifika sürecini değiştirmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda MacDonell olumsuz yanıt verdi. "Başka birinin düşüncesini kontrol edemezsiniz" dedi. "Yapabileceğiniz tek şey içeri girip aksi yönde tanıklık yapmak."





Örnek: ProPublica ayrıca Joe Bryan'ı karısı Mickey'yi öldürmekten mahkum etmek için kan lekesi modeli analizinin nasıl kullanıldığını da bildirdi.

Diğer Önemsiz Bilim Örnekleri

ProPublica'nın adli tıpta çöp bilimi hakkındaki raporları, kan lekesi modeli analizinin ve 911 çağrı analizinin ötesine geçiyor. Ayrıca şunları da ele aldık:





Önemsiz Bilim Adli Tıpta Nasıl Yayılıyor?

Önemsiz bilim pek çok farklı şekilde yayılabilir, ancak adli tıp ve kolluk kuvvetlerine yayılmasında bazı ortak modeller vardır.





Çoğu zaman önemsiz bilim, bir kişinin minimum veya dar deneyim ve verilere dayanarak bir adli tıp tekniği geliştirmesiyle ortaya çıkar. Örneğin, orijinal 911 çağrı analizi eğitim müfredatı, çoğu tek bir eyaletten gelen yalnızca 100 acil durum çağrısı üzerine yapılan bir çalışmaya dayanıyordu.





Bu tekniklerin yaratıcıları daha sonra ülke çapında her düzeyde kolluk kuvvetlerine yönelik müfredatlar ve atölye çalışmaları hazırladı. Daha fazla polis memuru bu kursları aldıkça, bu teknikler suçların soruşturulmasında ve şüphelilerin sorgulanmasında daha sık kullanılmaktadır.





Memurlar mahkemede ifade verdiğinde, önemsiz adli tıp tekniklerinin etkisi adalet sistemine de yansıyor.





Diğer zamanlarda savcılar, kan lekesi analizinde yaygın olduğu gibi, bu adli tıp yöntemlerinin yaratıcılarını ve stajyerlerini bilirkişi olarak çağırırlar.





Mahkeme salonunda belirli delillerin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek hakimin sorumluluğundadır. Hakimler hukuk alanında uzman olsalar da, adli bilimi oluşturan bilimsel disiplinlerde mutlaka uzman olmaları gerekmez.





Bir davada bir tür önemsiz bilim kabul edildiğinde, diğer savcılar ve hakimler bunu gelecekteki davalarda da izin vermek için emsal olarak kullanabilirler. Bu şekilde 911 çağrı analizi gibi yeni önemsiz bilim yöntemleri adalet sistemi içerisinde hızla yayılabilir.

Önemsiz Bilim Ceza Adaletinde Ne Kadar Süredir Sorun Oldu?

Adli bilimin onlarca yıldır önemsiz bir bilim sorunu var. 1980'li ve 90'lı yıllarda FBI ve diğer kolluk kuvvetleri yüzlerce vakada hatalı mikroskobik saç karşılaştırması kullandı ve sorunlu bilimi ancak 2015 yılında resmi olarak kabul etti.





En azından 1990'lardan bu yana kolluk kuvvetleri, tanık ve şüpheli ifadelerini yorumlamak için hiçbir bilimsel dayanağı olmayan yazılı bir içerik analizi aracı kullanıyor.





Amerika Birleşik Devletleri'ndeki adli tıp biliminin durumunu inceleyen Ulusal Bilimler Akademisi'nin 2009 raporu , birçok adli kanıtın "herhangi bir anlamlı bilimsel doğrulama, hata oranlarının belirlenmesi veya güvenilirlik testi yapılmadan ceza yargılamalarına kabul edildiğini" tespit etti. Disiplinin sınırlarını açıklayın.”





Başkanın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'nin 2016 tarihli bir raporu, adli bilim araştırmalarını finanse etme çabalarına rağmen, birçok adli tıp yönteminin bilimsel geçerliliğinin anlaşılmasında hâlâ büyük bir boşluk olduğunu ortaya koydu.





2017 yılında Trump yönetimi, Adli Bilimler Ulusal Komisyonu'nun sözleşmesinin süresinin dolmasına izin vererek, adli bilim yöntemlerinin doğrulanması konusundaki ilerlemeyi daha da sınırladı.





O zamandan bu yana birçok adli tıp uzmanı, adli tıp ve ceza adaletinde yaygın olan önemsiz bilim sorunlarını eleştirdi .

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