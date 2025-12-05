Paribu Acquires CoinMENA, MENA’s Largest Local Crypto Exchange

```html\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ``` İSTANBUL – Türkiye'nin önde gelen dijital varlık platformu Paribu, şirketi 240 milyon ABD dolarına kadar değerleyen bir işlemle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın (MENA) en büyük yerel kripto borsası CoinMENA'yı satın aldığını duyurdu. Bu anlaşma, Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük fintech işlemi ve ülkenin ilk sınır ötesi dijital varlık platformu satın alması olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda, köklü bölgesel oyuncuların daha fazla ölçek, düzenleyici güç ve daha geniş pazar erişimi aramasıyla küresel dijital varlık endüstrisindeki devam eden konsolidasyonu da vurguluyor. Paribu, bu satın alma ile operasyonlarını Türkiye'deki ana pazarından, kripto benimsenmesinin yüksek olduğu bir bölgeye genişletecek. Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) ve Bahreyn Merkez Bankası tarafından lisanslanan yerel kuruluş CoinMENA aracılığıyla Paribu, iki aktif dijital varlık lisansına erişim sağlayacak. Bu genişletilmiş düzenleyici ayak izi, Paribu'yu bölgedeki az sayıda lisanslı çok yargı bölgeli operatörden biri olarak konumlandırıyor ve yeni pazarlara uyumluluk odaklı büyüme stratejisini destekliyor. Paribu, düzenleyici uyumluluk, ürün inovasyonu ve coğrafi genişlemeye odaklanan bir büyüme yol haritası izleyen Türkiye'nin önde gelen dijital varlık ve fintech sektör şirketleri arasında yer alıyor. 2024 yılında Paribu, kendi geliştirdiği çok katmanlı güvenlik teknolojisi ColdShield® tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk ve tek dijital varlık saklama sağlayıcısı Paribu Custody'yi tanıttı. Ekim 2025'te Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Paribu'ya bir aracı kurum kurma yetkisi vererek sermaye piyasalarına girişini işaret etti. CoinMENA'nın satın alınması, Paribu'nun bölgesel bir fintech lideri olarak rolünü daha da güçlendiriyor. Talal Tabbaa ve Dina Sam’an tarafından 2020 yılında kurulan CoinMENA, Bahreyn ve Dubai düzenleyici otoriteleri tarafından lisanslanmış bir kripto varlık hizmet sağlayıcısıdır. CoinMENA, BECO, Arab Bank Switzerland, Circle ve Bunat Ventures gibi yatırımcılardan toplamda yaklaşık 20 milyon ABD doları fon topladı. Platform şu anda 45 ülkede 1,5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor, 50'den fazla kripto paraya erişim sağlıyor ve MENA bölgesindeki birden fazla yerel para birimini destekliyor. Paribu Kurucusu ve CEO'su Yasin Oral şunları söyledi: \n \n “Bu işlem, sadece Paribu için değil, aynı zamanda Türkiye ve MENA bölgesindeki dijital varlık ve genel finans ekosistemi için de bir dönüm noktasıdır. Bu satın alma ile lisanslı operasyonlarımızı daha geniş bir coğrafyaya yayarak, dünyanın en çok kripto benimseyen pazarlarından birinde düzenlenmiş bir oyuncu haline geldik. Türkiye'nin en büyük fintech satın almasına ve ilk uluslararası dijital varlık platformu anlaşmasına öncülük etmekten gurur duyuyoruz.” \n \n Oral, sözlerine şöyle devam etti: “MENA bölgesinin önde gelen yerel kripto borsası CoinMENA, bölgesel genişleme çabalarımız için ideal bir ortak. Bu adımla, Paribu'nun büyüme yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor, MENA bölgesine varlığımızı genişletiyor ve Türkiye'de kurduğumuz güçlü temelin üzerine inşa ederek küresel dijital varlık endüstrisinin devam eden konsolidasyonuna katkıda bulunuyoruz.” CoinMENA'nın Kurucu Ortakları Talal Tabbaa ve Dina Sam’an ortak bir açıklamada şunları söyledi: \n \n “MENA dijital varlık piyasası büyümeye ve olgunlaşmaya devam ediyor ve Paribu ile güçlerimizi birleştirmek bu ivmeyi hızlandırmaya yardımcı olacaktır. CoinMENA'nın bölgesel uzmanlığını Paribu'nun teknolojisiyle birleştirerek, Türkiye ve MENA bölgesi genelindeki kullanıcılar için kapsamlı bir dijital varlık ürünleri paketi geliştirmeye hazırız. Bu satın alma, CoinMENA'nın tarihindeki en dönüştürücü kilometre taşıdır. Paribu'nun yatırımı, inşa ettiğimiz şeyin gücünü doğruluyor ve birlikte bölgenin dijital varlık alanında erişim ve inovasyon için yeni standartlar belirlemeyi hedefliyoruz.” Paribu Hakkında Paribu, Türkiye'nin önde gelen dijital varlık platformu ve ülkenin fintech ekosisteminin önemli bir oyuncusudur. Şirket, düzenleyici uyumluluk, ürün inovasyonu ve birden fazla coğrafyaya genişlemeye odaklanan bir büyüme stratejisi izlemektedir. 2024 yılında Paribu, kendi geliştirdiği çok katmanlı güvenlik teknolojisi ColdShield® tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk ve tek dijital varlık saklama sağlayıcısı Paribu Custody'yi piyasaya sürdü. Ekim 2025'te Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Paribu'ya bir aracı kurum kurma yetkisi vererek sermaye piyasalarına girişini işaret etti. CoinMENA'nın satın alınmasıyla Paribu, lisanslı operasyonlarını Türkiye'den MENA bölgesine genişletiyor. CoinMENA Hakkında MENA bölgesinin önde gelen oyuncularından CoinMENA, hem yeni hem de deneyimli yatırımcılara erişilebilir kripto varlık yatırım seçenekleri sunarak ve onları gelişmekte olan dijital ekonomiye katılmalarını sağlayarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Genel merkezi Bahreyn Krallığı'nda bulunan CoinMENA B.S.C. (c), Bahreyn Merkez Bankası (CBB) tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcısı (kategori-3) olarak lisanslanmıştır. Genel merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan CoinMENA FZE, Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) tarafından komisyoncu-bayi sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) olarak lisanslanmıştır. Rekabetçi ücretler, yüksek likidite ve eğitimsel bir yaklaşımla CoinMENA, bölgedeki dijital varlıklar için en basit ve en güvenilir platform olmayı hedeflemektedir. Daha fazla bilgi için lütfen adresini ziyaret edin. www.coinmena.com Medya İletişimi Eray Dengiz Küresel Pazarlama Kıdemli Müdürü | Paribu eray.dengiz@paribu.com \n \n Bu hikaye, Btcwire tarafından HackerNoon'un İşletme Bloglama Programı kapsamında bir basın bülteni olarak yayınlandı. Herhangi bir finansal karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın.