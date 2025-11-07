LP-Free Perpetuals Exchange Leverup na magagamit ngayon, powered sa pamamagitan ng Monad

, isang bagong Liquidity Provider (LP)-free perpetual exchange, ay inilunsad na, na nag-aalok ng mga trader ng isang next-generation DeFi platform na binuo sa layer-1 blockchain Monad. New York, United States, November 6th, 2025/Chainwire/-- LeverUp Ipinanganak Sa pamamagitan ng Makers Fund, ang LeverUp ay nagbibigay ng isang decentralized trading experience na may uncapped open interest, libreng liquidity provider perpetuals, at scalability, na nag-aalok ng mga negosyante ng zero fee. Ang kumpanya na ito ay magbibigay ng LeverUp upang gamitin ang kanyang on-chain, transparan na trading ng perpetuals sa maximum sa Monad's mabilis at scalable layer-1 blockchain. Mga gumagamit ay maaaring matanggap ng higit pa ng mga integrations at mga update ng produkto na ibinibigay sa malapit. Ang kasalukuyang market landscape ay nakatuon sa limitasyon ng flexibility at mataas na gastos ng transaksyon sa pagitan ng trading platforms. LeverUp inilunsad ng isang alternatibo na modelo na reallocates ang lahat ng mga protocol fee back sa mga negosyante, hindi upang ibahagi ang mga ito sa liquidity providers. Ang DeFi landscape ay patuloy na nag-aalok ng mga potensyal na mga pagkakataon para sa mga negosyante at investor, ngunit ang mga struktural na inefficiency ay patuloy: ang liquidity ay split sa pagitan ng mga pool at protocols, inihahanda ang mga negosyante na i-divide ang kanilang capital at i-reducing ang mga return, at ang komplicated fee structures ay lumikha ng friction at i-increase risk para sa mga gumagamit. Ang LeverUp ay itinatag sa Monad, ang LeverUp ay nagtatrabaho ng isang bagong tech stack na dinisenyo mula sa bundok upang matulungan ang mga problema ng likvididad, bayaran, at transparency habang nagbibigay ng best-in-class performance, leverage, atbp. Ang LeverUp ay nagbibigay sa mga gumagamit ng buong transparency kung saan ang bawat posisyon, metric, at protocol flow ay on-chain at verified. Ang mga trader ay maaaring makakuha ng hanggang sa 1001x exposure sa pagitan ng crypto majors at real-world assets, na itinatag ng isang institusyon-grade risk engine. Ang LeverUp ay binubuo ng mga limitasyon na karaniwang nakatuon sa mga tradisyonal na LPs, at sa platform na ito, ang mga open interest scales ay independiyenteng sa TVL, likvidity depth, o passive providers, at ang mga trader ay nagtrabaho nang direkta sa protocol. Ang native settlement ng platform na LVUSD ay binubuo ng isang stablecoin layer, na nagbibigay ng stability, composability, at capital efficiency sa buong ecosystem. Ang uncapped market depth ng DeFi platform ay binubuo ng likvidity ceilings sa pagitan ng iba pang mga platform, na nagbibigay ng unprecedented capital efficiency at tunay na flexible open interest. Ang mga gumagamit ay maaaring malaman ng higit pa tungkol sa Testnet sa . Mga pahinang tumuturo sa gitbook.io ang napili ng mga taga-hanga: XYZ Mga pahinang tumuturo sa gitbook.io ang napili ng mga taga-hanga: XYZ Tungkol sa LeverUp Ang LeverUp ay isang LP-free perpetuals exchange na nagbibigay ng uncapped open interest, 100% fee redistribution sa mga trader, at leverage hanggang sa 1001x. Sa maraming perpetual platforms sa merkado, ang LeverUp ay isang diferensiator, na nag-aalok ng higit pa ng flexibility, native LVUSD settlement, uncapped market depth, at kamatayan na transparency kung saan walang bagay ay ibinigay at walang bagay ay off-chain. habang ang iba pang mga nagkakahalaga sa pag-copy ng CEX perps - standalone chains at high-throughput order books - ang LeverUp ay piliin ng isang iba't ibang linya. Sa high-performance public chains, ang LP-free na disenyo ng LeverUp ay nagbibigay ng mga negosyante na malapit sa CEX execution at tunay na DeFi composability - kaya ang mga protocols ay sumali tulad ng Lego at network effects compound. Kontakin ang ang simon 40 Mga Komunikasyon para sa Makers Fund sa pamamagitan ng adam@fortyseven.com \n \n Ang story na ito ay inilathala bilang isang press release ng Chainwire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Program. Ang story na ito ay inilathala bilang isang press release ng Chainwire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Program. Programang Programang